Отправляясь в тур по этой удивительной земле, вы неизменно почувствуете, как ваше сердце наполняется восхищением.
Териберка не оставит вас равнодушными — оставив в памяти незабываемые мгновения, вы унесете с собой частичку этого северного края.
Описание экскурсииНаш тур в Териберку будет самым душевным и запоминающимся в вашей копилке путешествий. Здесь бушуют волны, шепчет ветер, а горизонт уходит за края земли, предлагая безбрежные виды, завораживающие дух. Каждый уголок этого загадочного места хранит свои тайны. Вы сможете прогуляться по берегу, где бирюзовые воды встречаются с белоснежным снегом, и вдохнуть насыщенный аромат моря. Это место станет для вас не просто точкой на карте, а частью вашей души, оставляя неизгладимые впечатления на всю жизнь. Териберка — край земли, где морской ветер шепчет древние сказания, а бескрайние просторы Северного Ледовитого океана манят к себе искателей приключений. Это место, где небо нежно обнимает горизонты, а ледяные воды отражают яркие краски заката. Каждое мгновение здесь пропитано атмосферой незабываемого путешествия. На берегу, укрытом от морозных северных ветров, вздымаются причудливые скалы, рассказывая истории с давних времён. По неторопливым улочкам Териберки гуляют местные жители, счастливые от того, что могут наслаждаться великолепием окружающей природы. Их глаза светятся мудростью, ведь они знают, что каждое мгновение здесь — это дар. Край земли раскрывает свои тайны только тем, кто готов остановиться и заглянуть в глубину собственного сердца. Звуки природы, завораживающая тишина и бесконечная красота делают это путешествие поистине уникальным, оставляя в душе следы, которые никогда не стираются. Териберка ждёт своих искателей — их ждёт захватывающая история. Териберка не оставит равнодушным даже самых искушенных туристов, которые объехали уже полмира!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Дегустация морепродуктов
- В зимний период: снегоходы
- Вход в природный парк
Место начала и завершения?
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мурманска
