Териберка - врата в Арктику

Посетить легендарный посёлок на краю земли и проникнуться северным колоритом на групповой экскурсии

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Величественные скалы, Северный Ледовитый океан, выброшенные на берег корабли, могучий водопад — всё это Териберка! Именно здесь снимался знаменитый «Левиафан» Звягинцева. И это неслучайно: Териберка воплощает свободу, мощь и красоту Русского Севера. Мы с радостью станем вашими проводниками по этим невероятным местам.
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Териберка - врата в Арктику
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кладбище кораблей. Вы увидите обветшавшие корабельные каркасы, напоминающие скелеты древних гигантских животных. А мы расскажем о далёких 50-х годах, когда они активно использовались рыболовами.

Пляж «Яйца дракона». Мы погуляем по знаменитому каменному пляжу с инопланетным ландшафтом. Валуны здесь настолько огромные и так идеально отполированы прибоем, что местные прозвали их «яйца дракона». Кроме пляжа вы увидите загадочное «логово дракона».

Северный Ледовитый океан. Вы удивитесь, каким тихим и ласковым может быть океан. Полюбуетесь его бирюзовой кристально чистой водой. Если повезёт, увидите с берега дельфинов, китов и морских котиков.

Батарейский водопад. Шумные потоки воды на фоне рубиновых скал — это невероятное зрелище! Насладившись им, мы поднимемся на соседний холм и полюбуемся невероятной панорамой Баренцева моря и Малого Батарейского озера.

Песчаная бухта. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях страны, оценить скелет кашалота и увидеть выброшенный на берег корабль. А также посетить местную пивоварню и познакомиться с очаровательными хаски и оленями.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы:
    Посещение ООПТ Териберка — 360 руб.
    Питание в ресторане, морские деликатесы (по желанию)
    Доставка на снегоходе к побережью, если заметёт дорогу (такое иногда случается зимой) — 1000 руб. с человека
    Ферма с оленями и хаски — 200 руб. с человека, дети до 14 лет бесплатно (по желанию)

ежедневно в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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