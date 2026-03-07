Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Представьте себе место, где величественные скалы стоят вплотную к бескрайним водам Северного Ледовитого океана, а истории старых кораблей оживают перед вашими глазами.
Териберка, с её уникальным пляжем «Яйца дракона» и могучим читать дальшеуменьшить
Батарейским водопадом, открывает перед вами свои тайны. Мы приглашаем вас в путешествие, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории Русского Севера.
Вместе мы увидим обветшавшие корабельные каркасы, которые когда-то плавали по морям, исследуем каменные валуны, полированные веками, и почувствуем дыхание океана, встречая его обитателей.
Поднимемся на холмы для восхитительных панорам, а также посетим местную пивоварню и ферму с хаски и оленями. Всё это в компании опытного гида, который сделает ваше приключение по-настоящему незабываемым.
Экскурсия включает транспортное обслуживание, а дополнительные опции позволят расширить ваш опыт и сделать его ещё более ярким и насыщенным
Кладбище кораблей. Вы увидите обветшавшие корабельные каркасы, напоминающие скелеты древних гигантских животных. А мы расскажем о далёких 50-х годах, когда они активно использовались рыболовами.
Пляж «Яйца дракона». Мы погуляем по знаменитому каменному пляжу с инопланетным ландшафтом. Валуны здесь настолько огромные и так идеально отполированы прибоем, что местные прозвали их «яйца дракона». Кроме пляжа вы увидите загадочное «логово дракона».
Северный Ледовитый океан. Вы удивитесь, каким тихим и ласковым может быть океан. Полюбуетесь его бирюзовой кристально чистой водой. Если повезёт, увидите с берега дельфинов, китов и морских котиков.
Батарейский водопад. Шумные потоки воды на фоне рубиновых скал — это невероятное зрелище! Насладившись им, мы поднимемся на соседний холм и полюбуемся невероятной панорамой Баренцева моря и Малого Батарейского озера.
Песчаная бухта. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях страны, оценить скелет кашалота и увидеть выброшенный на берег корабль. А также посетить местную пивоварню и познакомиться с очаровательными хаски и оленями.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Транспорт (минивэн) входит в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: Посещение ООПТ Териберка — 440 ₽, для иностранных граждан — 880 ₽ с чел. Питание в ресторане, морские деликатесы (по желанию) Доставка на снегоходе к побережью, если заметёт дорогу (такое иногда случается зимой) — 1500 ₽ за чел. в зависимости от точки старта Ферма с оленями и хаски — 200 ₽ с чел., дети до 14 лет бесплатно (по желанию)
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7839 туристов
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Я родился, вырос и живу в Мурманске. Вместе с ним я пережил периоды расцвета и тяжелых времен в 90-е. Сегодня, когда любимый край переживает период ренессанса, я и моя команда, мы готовы поделиться своими знаниями и историей Края с нашими гостями. Показать вам уникальные места, которые дороги каждому мурманчанину и жителям Кольского полуострова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 192 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Эксурсия была великолепной: природа неземная. Потрясающая Мария -гид, рассказывала очень много, было очень интересно. Эта экскурсия навсегда останется в моей памяти. Спасибо организаторам. ❤️
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К
Кристина
Гид Николай провел интересную экскурсию! Все рассказал, показал, организовал прекрасный тайминг, везде и все успели С погодой очень повезло, Териберка встретила отлично
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Д
Денис
Гидом был Павел. Было очень интересно его слушать. Спасибо за хорошую организацию
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Вероника
Отличная экскурсия. Был гид Виталий. Очень позитивный молодой человек! Знает много интересного о крае. На все вопросы отвечает. А главный бонус, что он фотограф и сделал нам просто бомбические фото! Спасибо вам всем за организацию и такое насыщенное и интересное путешествие!
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Ш
Штефанец
Очень классно. Спасибо организаторам! Очень приятный и профессиональный гид, ну и Териберка прекрасна. Очень круто было именно зимой! Что говорите? Многовато слов «очень»? Согласен. Тем не менее, очень понравилось. Красота жоссская. Даже в полярную ночь много что успеваешь посмотреть. Главное тепло одевайтесь и купите самонагревающиеся стельки. С ними все будет чики-бамбони. В общем, тур — кайф. Организаторам еще раз респект
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П
Полина
Экскурсия очень интересная, отдельное спасибо гиду Людмиле!
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