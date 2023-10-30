Величественные скалы, Северный Ледовитый океан, выброшенные на берег корабли, могучий водопад — всё это Териберка! Именно здесь снимался знаменитый «Левиафан» Звягинцева. И это неслучайно: Териберка воплощает свободу, мощь и красоту Русского Севера. Мы с радостью станем вашими проводниками по этим невероятным местам.

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Описание

Что вас ожидает

Кладбище кораблей. Вы увидите обветшавшие корабельные каркасы, напоминающие скелеты древних гигантских животных. А мы расскажем о далёких 50-х годах, когда они активно использовались рыболовами.

Пляж «Яйца дракона». Мы погуляем по знаменитому каменному пляжу с инопланетным ландшафтом. Валуны здесь настолько огромные и так идеально отполированы прибоем, что местные прозвали их «яйца дракона». Кроме пляжа вы увидите загадочное «логово дракона».

Северный Ледовитый океан. Вы удивитесь, каким тихим и ласковым может быть океан. Полюбуетесь его бирюзовой кристально чистой водой. Если повезёт, увидите с берега дельфинов, китов и морских котиков.

Батарейский водопад. Шумные потоки воды на фоне рубиновых скал — это невероятное зрелище! Насладившись им, мы поднимемся на соседний холм и полюбуемся невероятной панорамой Баренцева моря и Малого Батарейского озера.

Песчаная бухта. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях страны, оценить скелет кашалота и увидеть выброшенный на берег корабль. А также посетить местную пивоварню и познакомиться с очаровательными хаски и оленями.

Организационные детали