Представьте себе место, где величественные скалы стоят вплотную к бескрайним водам Северного Ледовитого океана, а истории старых кораблей оживают перед вашими глазами.Териберка, с её уникальным пляжем «Яйца дракона» и могучим

Батарейским водопадом, открывает перед вами свои тайны. Мы приглашаем вас в путешествие, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории Русского Севера. Вместе мы увидим обветшавшие корабельные каркасы, которые когда-то плавали по морям, исследуем каменные валуны, полированные веками, и почувствуем дыхание океана, встречая его обитателей. Поднимемся на холмы для восхитительных панорам, а также посетим местную пивоварню и ферму с хаски и оленями. Всё это в компании опытного гида, который сделает ваше приключение по-настоящему незабываемым. Экскурсия включает транспортное обслуживание, а дополнительные опции позволят расширить ваш опыт и сделать его ещё более ярким и насыщенным

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Описание экскурсии

Кладбище кораблей. Вы увидите обветшавшие корабельные каркасы, напоминающие скелеты древних гигантских животных. А мы расскажем о далёких 50-х годах, когда они активно использовались рыболовами.

Пляж «Яйца дракона». Мы погуляем по знаменитому каменному пляжу с инопланетным ландшафтом. Валуны здесь настолько огромные и так идеально отполированы прибоем, что местные прозвали их «яйца дракона». Кроме пляжа вы увидите загадочное «логово дракона».

Северный Ледовитый океан. Вы удивитесь, каким тихим и ласковым может быть океан. Полюбуетесь его бирюзовой кристально чистой водой. Если повезёт, увидите с берега дельфинов, китов и морских котиков.

Батарейский водопад. Шумные потоки воды на фоне рубиновых скал — это невероятное зрелище! Насладившись им, мы поднимемся на соседний холм и полюбуемся невероятной панорамой Баренцева моря и Малого Батарейского озера.

Песчаная бухта. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях страны, оценить скелет кашалота и увидеть выброшенный на берег корабль. А также посетить местную пивоварню и познакомиться с очаровательными хаски и оленями.

Организационные детали