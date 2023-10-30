Посетить легендарный посёлок на краю земли и проникнуться северным колоритом на групповой экскурсии
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Описание
Что вас ожидает
Кладбище кораблей. Вы увидите обветшавшие корабельные каркасы, напоминающие скелеты древних гигантских животных. А мы расскажем о далёких 50-х годах, когда они активно использовались рыболовами.
Пляж «Яйца дракона». Мы погуляем по знаменитому каменному пляжу с инопланетным ландшафтом. Валуны здесь настолько огромные и так идеально отполированы прибоем, что местные прозвали их «яйца дракона». Кроме пляжа вы увидите загадочное «логово дракона».
Северный Ледовитый океан. Вы удивитесь, каким тихим и ласковым может быть океан. Полюбуетесь его бирюзовой кристально чистой водой. Если повезёт, увидите с берега дельфинов, китов и морских котиков.
Батарейский водопад. Шумные потоки воды на фоне рубиновых скал — это невероятное зрелище! Насладившись им, мы поднимемся на соседний холм и полюбуемся невероятной панорамой Баренцева моря и Малого Батарейского озера.
Песчаная бухта. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях страны, оценить скелет кашалота и увидеть выброшенный на берег корабль. А также посетить местную пивоварню и познакомиться с очаровательными хаски и оленями.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт входит в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы:
Посещение ООПТ Териберка — 360 руб.
Питание в ресторане, морские деликатесы (по желанию)
Доставка на снегоходе к побережью, если заметёт дорогу (такое иногда случается зимой) — 1000 руб. с человека
Ферма с оленями и хаски — 200 руб. с человека, дети до 14 лет бесплатно (по желанию)
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля Меридиан
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.