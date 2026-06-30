Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

По пути вас ждет рассказ о природе нашего края, об особенностях природных зон. Вы сделаете снимки на границе тундры и лесотундры и услышите об удивительных здешних растениях и животных.
Ближе к Териберке я начну знакомить вас с её историей: не всегда село было таким заброшенным — вы узнаете о саамах, населявших эти места в древности, об их промыслах и быте. Услышите о тех временах, когда жизнь териберчан кипела, о том, почему она стала затухать. Вспомним и о фильме Звягинцева «Левиафан», после которого к поселку пришла слава. А поймать его атмосферу вы сможете взглянув на здание заброшенной школе на въезде в Териберку — его мы осмотрим снаружи.
Неземные ландшафты
Мы прогуляемся до Батарейского водопада, где вы сможете найти скелет с афиши фильма Звягинцева, и до пляжа с яйцами дракона — фантастическое место! Другой топовый вид открывается с песчаного пляжа: зеркальная гладь Баренцева моря, атмосферный старый корабль на берегу и фотогеничные качели, к которым часто образуется очередь. А ещё одно место для необычных снимков — кладбище кораблей!
По желанию мы также сможем посетить пивоварню и попробовать пиво по северным рецептам, заехать-прикупить дары Баренцева моря, а в летнее время организовать пикник на пляже.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость экскурсии. В зависимости от количества человек поедем на Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Hyundai Starex, Renault Duster, Hyundai Santa Fe
Дополнительно оплачивается: посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ для граждан РФ и 880 ₽ для иностранцев, питание в ресторане
Зимой до водопада можно добраться только на снегоходе. Стоимость трансфера – 1500 ₽ за чел.
Летом я могу за дополнительную плату организовать для вас пикник на пляже, меню и детали уточняйте в переписке
С собой возьмите теплые вещи, а я приготовлю для согрева теплый чай
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1558 туристов
Привет! Мы — команда гидов и очень любим наш северный край, занимаемся любимым делом с 2020 года. Будем рады и вас погрузить в волшебную атмосферу нашего региона. Экскурсии проводим качественно, легко и весело!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
4
3
5
2
–
1
–
Д
Диана
Плюс- попалась недорогая экскурсия, сама Териберка прекрасна, можно было погулять и изведать немножко самим Териберку, ну и с погодой нам очень повезло. Минус-при посадке выяснилось что у кого-то с выходом в читать дальшеуменьшить
море, у нас нет- и никто не предложил изначально поохотиться за китами. 2 ч пока остальные были в море мы гуляли по пляжу. Потом когда всех забрали, то снова приехали на этот же пляж чтоб остальные погуляли. Мы же маялись этот час. Гид-Артем- сначала был позитивным, а через часа 3 стал раздражительным и на его лице это очень отчетливо читалось. Мне не хватило информации о Териберке от него и организованности.
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Визильтер
Отличная экскурсия, очень рекомендуем гида Марию, все рассказала и показала, красота безумная. Водитель тоже хороший! 2,5 км по скала оказались не самым лёгким маршрутом, но оно того стоит.
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Екатерина
Спасибо гиду Марии за прекрасно проведённый день!
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Е
Евгений
Рекомендую данный маршрут к посещению, очень красивая природа, сотрудники дружелюбные, автомобиль комфортный, за время поездки делали достаточно длительную остановку чтобы размять ноги с возможностью угостить себя ягодами, остановка была у читать дальшеуменьшить
ветряков в достаточном живописном месте виды уже у самой Териберки очень красивые, особенно парк всем нужно там обязательно побывать при посещении Мурманска в общем, везде плюсы огромные
Из минусов могу отметить разве что ошибку в организации, следовало бы начать именно с парка, вдоволь там погуляв уже можно направляться к пляжу или на водную прогулку
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Мария
Чудесный день! Просто,,маленькая жизнь,,😁 Все четко структурировано,организовано и понятно. Замечательный гид Павел всю дорогу вещал нам очень интересный материал по истории и теме поездки,с шутками и отличными знаниями края и с читать дальшеуменьшить
любовью в своему делу. Огромный ему респект! Я лично на китов не поехала,но ждала группу,т. к. оставалась пожить в Териберке,наблюдала весь процесс. Павел очень ответственно и с душой ко всему подходил. Мне не хватило 10 мин на кораблях,но это не проблема. Обед был отличный,у Дайверов тоже хорошо и вкусно. В общем еще получила кууучу рекомендаций к дальнейшему отдыху. О т меня только лучшие рекомендации! ☺️
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В
Владимир
Нам повезло по двум причинам: 1) Дорогу открыли) 2) Павел - прекрасный рассказчик! Бюджетная (3500 на человека) возможность увидеть северные красоты Териберки. Были второй раз, с удовольствием приедем в третий) Нормальная машина, аккуратный стиль вождения, чёткая организация (за день до этого дорогу закрыли, организаторы предложили альтернативы, но мы ждали открытия дороги и нам повезло). Оперативное взаимодействие и понятные инструкции.
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