Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

В прошлом — Богом забытый поселок, а теперь популярное место. Я познакомлю вас с его удивительными природными памятниками и покажу, где можно сделать трендовые снимки — от огромных качелей до водопада и пляжа с яйцами дракона. Вы услышите о промыслах саамов, о непростой судьбе поселка, а ещё сможете попробовать северное пиво и морепродукты.

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Описание экскурсии

Хроники Териберки

По пути вас ждет рассказ о природе нашего края, об особенностях природных зон. Вы сделаете снимки на границе тундры и лесотундры и услышите об удивительных здешних растениях и животных.

Ближе к Териберке я начну знакомить вас с её историей: не всегда село было таким заброшенным — вы узнаете о саамах, населявших эти места в древности, об их промыслах и быте. Услышите о тех временах, когда жизнь териберчан кипела, о том, почему она стала затухать. Вспомним и о фильме Звягинцева «Левиафан», после которого к поселку пришла слава. А поймать его атмосферу вы сможете взглянув на здание заброшенной школе на въезде в Териберку — его мы осмотрим снаружи.

Неземные ландшафты

Мы прогуляемся до Батарейского водопада, где вы сможете найти скелет с афиши фильма Звягинцева, и до пляжа с яйцами дракона — фантастическое место! Другой топовый вид открывается с песчаного пляжа: зеркальная гладь Баренцева моря, атмосферный старый корабль на берегу и фотогеничные качели, к которым часто образуется очередь. А ещё одно место для необычных снимков — кладбище кораблей!

По желанию мы также сможем посетить пивоварню и попробовать пиво по северным рецептам, заехать-прикупить дары Баренцева моря, а в летнее время организовать пикник на пляже.

Организационные детали