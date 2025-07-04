Поездка в Териберку станет особенной в вашей копилке путешествий. Здесь бушуют холодные волны, шепчет северный ветер, а горизонт уходит за края земли. Каждый уголок Териберки хранит свои тайны. Мы будет их разгадывать на каменных и песчаных пляжах, возле ветряной электростанции и выброшенного на берег корабля. Загадок хватит на весь день, впечатлений — на целую жизнь.

Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Фотостоп у Кольской ВЭС. Ветряная электростанция, расположенная на 80 км Серебрянского шоссе Кольского полуострова, состоит из 57 турбин и вырабатывает 750 млн кВт/ч в год.

Кладбище кораблей — живописное нагромождение разрушенных временем остовов деревянных кораблей.

Дегустация морских деликатесов. Вы попробуете свежие морепродукты, добытые со дна океана, — гребешков и морских ежей.

Пляж «Яйца драконов». Весь берег занимают огромные валуны, обтёсанные океанскими волнами до яйцевидной формы.

Батарейский водопад на берегу Баренцева моря. Бурный ручей вытекает из небольшого озера и превращается в каскад воды высотой более 100 м.

Скелет кашалота — киношная бутафория для съёмок фильма «Левиафан». Пластиковый муляж на металлическом каркасе изготовили в Москве, привезли в Териберку в разобранном состоянии и трое суток монтировали для эпизода в несколько секунд.

Гигантские качели — появились на берегу залива в 2017 году и сразу стали одной из самых знаменитых достопримечательностей Териберки.

Одинокий корабль. Cудно выбросило на берег Териберки, а на борту — ни единого члена экипажа. Корабль был полностью пустым, как легендарные «Мария Селеста» и «Летучий Голландец».

Организационные детали