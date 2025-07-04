Фотостоп у Кольской ВЭС. Ветряная электростанция, расположенная на 80 км Серебрянского шоссе Кольского полуострова, состоит из 57 турбин и вырабатывает 750 млн кВт/ч в год.
Кладбище кораблей — живописное нагромождение разрушенных временем остовов деревянных кораблей.
Дегустация морских деликатесов. Вы попробуете свежие морепродукты, добытые со дна океана, — гребешков и морских ежей.
Пляж «Яйца драконов». Весь берег занимают огромные валуны, обтёсанные океанскими волнами до яйцевидной формы.
Батарейский водопад на берегу Баренцева моря. Бурный ручей вытекает из небольшого озера и превращается в каскад воды высотой более 100 м.
Скелет кашалота — киношная бутафория для съёмок фильма «Левиафан». Пластиковый муляж на металлическом каркасе изготовили в Москве, привезли в Териберку в разобранном состоянии и трое суток монтировали для эпизода в несколько секунд.
Гигантские качели — появились на берегу залива в 2017 году и сразу стали одной из самых знаменитых достопримечательностей Териберки.
Одинокий корабль. Cудно выбросило на берег Териберки, а на борту — ни единого члена экипажа. Корабль был полностью пустым, как легендарные «Мария Селеста» и «Летучий Голландец».
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda. По запросу предоставим детское кресло
Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет
Дегустация морепродуктов оплачивается дополнительно: стоимость — от 300 ₽ и выше, сколько позволит ваш аппетит
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Антон — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 28 туристов
Я — Антон, ваш гид и проводник в мир удивительных впечатлений на Кольском полуострове. За более чем 15 лет в туризме я не утратил страсти к этому краю. Как коренной читать дальше
житель Мурманска, я знаю и люблю каждый уголок своей родины и готов открыть вам все её тайны. Подход моей команды к организации эксклюзивных душевных туров гарантирует, что вы не просто увидите прекрасные локации, но и почувствуете дух Севера. Я верю, что Кольский полуостров способен оставить в сердце каждого путешественника незабываемый след — независимо от времени года. Откройте магию северной природы вместе с нами!
Татьяна
4 июл 2025
Очень довольна экскурсией. Путешествую в Териберку второй раз и оба раза гидом был Антон. У него широкие знания по истории края, о природе и людях, которыми охотно делится. Рекомендую душевную поездку и зоркого гида - он сам разглядел и нам показал китов с берега!
Л
Людмила
24 июн 2025
Антон - замечательный гид и водитель, комфортабельная машина, увлекательный рассказ. Мы окунулись в историю, привычки и природу Севера. Мы влюбились в Север! Побывали во множестве мест, нас никто не торопил, читать дальше
даже китов увидели, поели свежайшие морепродукты, поднялись на все сопки, увидели и водопад и океан со всех ракурсов. Все было предусмотрено, и заключительной "вишенкой" был зарезервированный столик в ресторане с видом на океан. Все здорово, всем рекомендуем поездку в Териберку с Антоном.
В
Виктория
14 июн 2025
Спасибо Вам большое за такие впечатления, эмоции и действительно потрясающий тур 😍 Игорю отдельное спасибо за проведение дня, атмосферу и за все истории 🔥 Вы лучшие!
Е
Елена
16 мар 2025
Были вчера на экскурсии, остались в полном восторге. Гид Антон владеет большим количеством информации, грамотно и интересно ее преподносит. И не без юмора). Провели время легко, с комфортом и в приятной компании! Надеемся, что вернемся еще ❤️