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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мурманск - Aurora Village
Сбор участников в 13:00 на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.
Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в Aurora Village.
Аврора Вилладж — это комплекс отдыха вдали от города, состоящий из 10 комфортабельных иглу, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу.
После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние.
Проживание: купольные домики.
Автобус: 65 км.
Питание: обед и ужин.
Aurora Village - Териберка - Старая Териберка - Териберка
После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).
По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка.
Именно здесь снимали фильм «Левиафан».
Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.
Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.
Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.
Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км) по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.
Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.
Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.
Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием. Если повезёт, мы увидим его уже сегодня!
Проживание: панорамные коттеджи.
Автобус: 70 км.
Пешком: 5 км.
Питание: завтрак, обед.
Выход в море в поисках китов
Сегодня нас ждет море и фотоохота на китов.
После завтрака мы дойдем до причала к нашему кораблю и отправимся на весь день в открытое море.
Наше судно устремится на запад, в сторону Норвегии и полуострова Рыбачий.
У Кольского полуострова можно встретить малого полосатика, горбатого кита, а иногда и финвала.
Круглый год киты идут сюда за косяками рыбы.
Кроме этого можно увидеть и других морских обитателей, например, тюленей.
Во время прогулки будет возможность порыбачить.
Путешествие займет у нас 5–6 часов, поэтому обед устроим перекусом прямо на корабле.
А по возвращении приготовим вкусный ужин из даров моря и снова будем ждать северное сияние.
Проживание: панорамные коттеджи.
Пешком: 3 км.
Питание: завтрак, обед.
Териберка - пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад - Териберка - Мурманск
Приготовьте маски и термосы, сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.
Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.
И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
По возвращении с прогулки мы пообедаем, заберем из домиков вещи и отправимся обратно в Мурманск.
В Мурманске у нас будет возможность посетить монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.
Далее едем к морскому вокзалу. Вы когда-нибудь отправляли или получали открытку с первого в мире атомного ледокола? Если нам будет сопутствовать удача, мы сможем это сделать прямиком с ледокола «Ленин»!
Но пора и отдохнуть, едем заселяться на базу.
А на ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.
Проживание: база.
Пешком 12 км.
Питание: завтрак, обед.
Мурманск - саамская деревня - Мурманск
После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их на базе.
А сами отправимся в знаменитую саамскую деревню.
Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!
А также покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи с базы и разъедемся по домам. Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!
Из-за непредсказуемой погоды/перекрытия дорог, необходимо приобретать возвратные билеты или билеты на рейсы из Мурманска не ранее 21:00.
Автобус: 200 км.
Питание: завтрак и обед.
Варианты проживания
Глэмпинг «Аврора Вилладж»
В глэмпинге «Аврора Вилладж» 4-местное размещение в купольных домиках, душ и туалет в домике.
База «45 причал»
В Териберке база «45 причал», 2-местное размещение в коттеджах с панорамным видом, удобства в коттеджах, ресторан на территории базы.
База «Баренц»
База «Баренц», 2- и 3-местное размещение в доме с удобствами, кухней и большой общей зоной отдыха.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск — Аврора Вилладж — поселок Териберка — Мурманск — саамская деревня — Мурманск
- Проживание в купольных иглу Аврора Вилладж, 4-местное размещение (1 ночь)
- Проживание в панорамных коттеджах на базе «45 причал» в Териберке, 2-местное размещение (2 ночи)
- Проживание на базе Баренц в Мурманске, 2- и 3-местное размещение (1 ночь)
- Питание (кроме ужинов в Териберке, ужина в Мурманске в 4 день):обед, ужин и завтрак в Аврора Вилладжобед в ресторане «Сияние Севера»2 завтрака в ресторане «Моле»2 обеденных перекуса во время прогулокзавтрак на базе Баренц (готовит гид)обед в саамской деревне
- Обед, ужин и завтрак в Аврора Вилладж
- Обед в ресторане «Сияние Севера»
- 2 завтрака в ресторане «Моле»
- 2 обеденных перекуса во время прогулок
- Завтрак на базе Баренц (готовит гид)
- Обед в саамской деревне
- Аренда морского судна 3 часа (стоимость компенсируется, если в случае непогоды морская прогулка не состоится)
- Посещение саамской деревни
- Сопровождение гидом
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер до Мурманска и обратно
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- 2 ужина в Териберке, ужин в Мурманске в 4 день
- Аренда электрической морской удочки (для желающих порыбачить)
- Дополнительные услуги и экскурсии, не предусмотренные обязательной программой (в т. ч. ледокол «Ленин»)
- Чаевые гиду
- Место начала и завершения?
- Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка».
Осенью в Териберке может быть от -10°C до +5°C с дождем, снегом и ветром, поэтому при подборе экипировки ориентируйтесь на то, чтобы она была не продуваемой, теплой и спасала от дождя.
Снаряжение:
- рюкзак 15–20 л для прогулок;
- хоба (сидушка на резинке);
- химические грелки для рук и ног.
Одежда и обувь:
- удобные утепленные ботинки для активного отдыха;
- непромокаемая обувь (возможно ЭВА-сапоги, легкие и теплые);
- хороший дождевик;
- куртка влаговетрозащитная (штормовка);
- штаны влаговетрозащитные;
- куртка утепленная (пуховик, возможно горнолыжная);
- штаны утепленные (возможно горнолыжные);
- шапка утеплённая, бафф;
- комплект термобелья;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки трекинговые (синтетика, 2 пары), носки теплые (2 пары);
- перчатки флисовые, теплые (2 пары), варежки;
- балаклава (возможно маска ветрозащитная).
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
- маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом);
- термос (0,5–1 литр);
- фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек.
Документы:
- паспорт;
- деньги на кафе, сувениры.
Дополнительно (не обязательно):
- фотоаппарат (видеокамера);
- зарядные устройства.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На какое время брать билеты до Мурманска и обратно?
Сбор участников в первый день тура в 13:00 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.
Обратные билеты: из-за непредсказуемой погоды/перекрытия дорог, необходимо приобретать возвратные билеты или билеты на рейсы из Мурманска не ранее 21:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!