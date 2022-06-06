Весной киты идут к Кольскому полуострову за косяками рыбы. Знатоки утверждают, что здесь можно встретить малого полосатика, горбатого кита, а иногда и финвала. Кроме того, в кадр могут попасть и другие морские обитатели: тюлени и дельфины. День в открытом море – незабываемое приключение, которое точно вам понравится.

Познакомимся с таким далеким, но удивительным городом

На целый день отправимся в море, чтобы повстречать удивительных китов

Увидим "яйца динозавров" и пофоткаемся в живописных локациях

Дойдем до места, где нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи

Программа тура по дням

1 день Мурманск – Териберка – пляж с качелями – заброшенный корабль – Старая Териберка – кладбище кораблей

Сбор участников в 11:00 в на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан. После сбора всех участников на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (131 км). Дорога до поселка займет у нас около 3 часов: уже по дороге мы сможем наблюдать, как лесотундра сменится на бескрайние просторы Арктики. По прибытию заселимся на базу и отправимся на прогулку в посёлок Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Пообедаем в ресторане с панорамными окнами на море и уникальной северной кухней. И вот мы на знаменитом песчаном пляже. Здесь установлены огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан. Прогуляемся по окрестностям Териберки, дойдём до корабля севшего на мель, побродим по посёлку. По пути обратно остановимся на Кладбище кораблей. Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи. Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой. Это место – настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей. Вечером приготовим ужин и познакомимся поближе с участниками.

2 день Пляж с яйцами динозавра – Батарейский водопад – Артиллерийская батарея

Неспешный подъем и завтрак. Сегодня мы поедем на прогулку на знаменитый каменный пляж, чтобы увидеть "яйца динозавров" и пофоткаться в живописных локациях. Недалеко от пляжа находится водопад Батарейский. Водопад располагается в живописном каньоне на берегу моря. А также дойдем до мыса, где находилась батарея береговой обороны №199 30-го отдельного артиллерийского дивизиона, прикрывавшего Териберку от высадки десанта и от захода вражеских кораблей. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на море. Вечером нас ждет ужин на базе. Желающие смогут прогуляться до моря, залив которого находится в 50 метрах от хостела. А также подняться на прибрежную сопку, с которой открывается вид на Териберскую бухту. Пешком: 12 км.

3 день Выход в море в поисках китов

Сегодня нас ждет море и фотоохота на китов. После завтрака мы дойдем до причала к нашему кораблю и отправимся на весь день в открытое море. Наше судно устремится на запад, в сторону Норвегии и полуострова Рыбачий. У Кольского полуострова можно встретить малого полосатика, горбатого кита, а иногда и финвала. Весной и летом киты идут сюда за косяками рыбы. Кроме этого можно увидеть и других морских обитателей: тюленей и дельфинов. Во время прогулки будет возможность порыбачить. Путешествие займет у нас 6 - 8 часов, поэтому пообедаем мы прямо на корабле. На ужин приготовим то, что поймаем на рыбалке.

4 день Териберка – Мурманск – памятник Алеше – морской порт – прощальный обед в ресторане – аэропорт