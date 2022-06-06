Териберка. В поисках китов

Весной киты идут к Кольскому полуострову за косяками рыбы. Знатоки утверждают, что здесь можно встретить малого

5
3 отзыва
Весной киты идут к Кольскому полуострову за косяками рыбы. Знатоки утверждают, что здесь можно встретить малого полосатика, горбатого кита, а иногда и финвала. Кроме того, в кадр могут попасть и другие морские обитатели: тюлени и дельфины. День в открытом море – незабываемое приключение, которое точно вам понравится.
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Териберка. В поисках китов
Ближайшие даты:
30
апр
07
мая

Что вас ожидает 🤩

Кладбище кораблей
Кладбище кораблей
Дойдем до места, где нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи
Старая Териберка
Старая Териберка
Посетим место, где снимали фильм «Левиафан»
Каменный пляж
Каменный пляж
Увидим "яйца динозавров" и пофоткаемся в живописных локациях
Морская прогулка
Морская прогулка
На целый день отправимся в море, чтобы повстречать удивительных китов
Заполярный Мурманск
Заполярный Мурманск
Познакомимся с таким далеким, но удивительным городом

Программа тура по дням

1 день
Мурманск – Териберка – пляж с качелями – заброшенный корабль – Старая Териберка – кладбище кораблей

Сбор участников в 11:00 в на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.

После сбора всех участников на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (131 км).

Дорога до поселка займет у нас около 3 часов: уже по дороге мы сможем наблюдать, как лесотундра сменится на бескрайние просторы Арктики. 

По прибытию заселимся на базу и отправимся на прогулку в посёлок Старая Териберка.

Именно здесь снимали фильм «Левиафан».

Пообедаем в ресторане с панорамными окнами на море и уникальной северной кухней.

И вот мы на знаменитом песчаном пляже. 

Здесь установлены огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан. 

Прогуляемся по окрестностям Териберки, дойдём до корабля севшего на мель, побродим по посёлку.

По пути обратно остановимся на Кладбище кораблей.

Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи. 

Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой. 

Это место – настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

Вечером приготовим ужин и познакомимся поближе с участниками.

Мурманск – Териберка – пляж с качелями – заброшенный корабль – Старая Териберка – кладбище кораблейМурманск – Териберка – пляж с качелями – заброшенный корабль – Старая Териберка – кладбище кораблейМурманск – Териберка – пляж с качелями – заброшенный корабль – Старая Териберка – кладбище кораблейМурманск – Териберка – пляж с качелями – заброшенный корабль – Старая Териберка – кладбище кораблей
2 день
Пляж с яйцами динозавра – Батарейский водопад – Артиллерийская батарея

Неспешный подъем и завтрак. 

Сегодня мы поедем на прогулку на знаменитый каменный пляж, чтобы увидеть "яйца динозавров" и пофоткаться в живописных локациях. 

Недалеко от пляжа находится водопад Батарейский

Водопад располагается в живописном каньоне на берегу моря.

А также дойдем до мыса, где находилась батарея береговой обороны №199 30-го отдельного артиллерийского дивизиона, прикрывавшего Териберку от высадки десанта и от захода вражеских кораблей. 

Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на море.

Вечером нас ждет ужин на базе. 

Желающие смогут прогуляться до моря, залив которого находится в 50 метрах от хостела.

А также подняться на прибрежную сопку, с которой открывается вид на Териберскую бухту.

Пешком: 12 км.

Пляж с яйцами динозавра – Батарейский водопад – Артиллерийская батареяПляж с яйцами динозавра – Батарейский водопад – Артиллерийская батареяПляж с яйцами динозавра – Батарейский водопад – Артиллерийская батареяПляж с яйцами динозавра – Батарейский водопад – Артиллерийская батарея
3 день
Выход в море в поисках китов

Сегодня нас ждет море и фотоохота на китов. 

После завтрака мы дойдем до причала к нашему кораблю и отправимся на весь день в открытое море. 

Наше судно устремится на запад, в сторону Норвегии и полуострова Рыбачий.

У Кольского полуострова можно встретить малого полосатика, горбатого кита, а иногда и финвала

Весной и летом киты идут сюда за косяками рыбы. 

Кроме этого можно увидеть и других морских обитателей: тюленей и дельфинов.

Во время прогулки будет возможность порыбачить

Путешествие займет у нас 6 - 8 часов, поэтому пообедаем мы прямо на корабле.

На ужин приготовим то, что поймаем на рыбалке.

Выход в море в поисках китовВыход в море в поисках китовВыход в море в поисках китовВыход в море в поисках китов
4 день
Териберка – Мурманск – памятник Алеше – морской порт – прощальный обед в ресторане – аэропорт

После завтрака, в 9:00 мы отправляемся обратно в Мурманск.

Посетим "Алешу" – памятник Воинам защитникам Заполярья и заедем в морской порт, где будет возможность купить домой рыбных деликатесов и посмотреть с берега на Ледокол Ленин (пока он закрыт для посещения).

На обед сходим в один из ресторанов Мурманска, где будет возможность попробовать изумительные блюда из морепродуктов и оленины.

После чего мы попрощаемся с Кольским полуостровом и отправимся домой.

Билеты из Мурманска брать на рейсы от 18:00.

Автобус: 131 км.

Териберка – Мурманск – памятник Алеше – морской порт – прощальный обед в ресторане – аэропортТериберка – Мурманск – памятник Алеше – морской порт – прощальный обед в ресторане – аэропортТериберка – Мурманск – памятник Алеше – морской порт – прощальный обед в ресторане – аэропортТериберка – Мурманск – памятник Алеше – морской порт – прощальный обед в ресторане – аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках на базе в Териберке (2-х местное размещение с удобствами, 50 метров от моря).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды на 8-местном минивене по маршруту Мурманск – Териберка – Мурманск (131 км в одну сторону)проживание в домиках на базе в Териберке (2-х местное размещение с удобствами
  • 50 метров от моря)аренда морского судна (стоимость компенсируется
  • Если в случае непогоды морская прогулка не состоится 6-7 т. р.)питание (кроме обедов в ресторане в 1 и 4 день)групповая аптечкаинструкторское сопровождениефирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратноаренда морской удочки (для желающих порыбачить)баня – 1 000 руб. питание в ресторанах и кафечаевые гиду
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Весной в Териберке ветреная и дождливая погода, средняя температура +2, поэтому при подборе экипировки ориентируйтесь на то, чтобы она была не продуваемой и спасала от дождя.

Снаряжение:

  • Рюкзак 15-20 л для прогулок

Одежда и обувь:

  • Удобные ботинки для активного отдыха
  • Куртка влаговетрозащитная или хороший дождевик
  • Штаны ветрозащитные
  • Куртка утепленная или жилетка
  • Шапка утеплённая, бафф
  • Нательное белье
  • Комплект термобелья
  • Кофта утепленная (флисовая)
  • Носки треккинговые (синтетика)
  • Перчатки флисовые

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Термос (0,7 л.)

Документы:

  • Паспорт
  • Полис страхования (не обязательно)
  • Деньги на кафе, сувениры

Дополнительно (не обязательно):

  • Фотоаппарат (видеокамера)
  • Зарядные устройства
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры3-дневные турыКладбище кораблей🗽Популярные места🐼Животные🐳Киты

Похожие туры в Мурманске

Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
Нет отзывов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Мощь Баренцева моря, кладбище кораблей, пляж с «яйцами дракона» и встреча с морскими гигантами
Завтра
26 июня
2 июля
3 июля
1270011 430 за 1 человека
Киты. Поиск морских гигантов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Мила
Мила
5
17 отзывов
Киты. Поиск морских гигантов
Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
от 1400011 900 за 1 человека
Незабываемое путешествие на Кольский для двоих. Териберка
2 дня
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Незабываемое путешествие на Кольский для двоих. Териберка
Вы увидите всю красоту Кольского края за 2 дня! От Мурманска до Териберки целых 130 км
60 550 за 1 человека
Топовые места Кольского полуострова: Мурманск, Териберка и Хибины
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Топовые места Кольского полуострова: Мурманск, Териберка и Хибины
Увидеть самые красивые локации Заполярья и устроить фотоохоту на китов в Баренцевом море
5 июля
9 авг
12 авг
16 авг
26 000 за 1 человека
Джип-тур на полуострова Средний и Рыбачий на 2 дня с проживанием в палатках
2 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Джип-тур на полуострова Средний и Рыбачий на 2 дня с проживанием в палатках
Полуострова Средний и Рыбачий являются одной из жемчужин Кольского полуострова. Конечно, что бы увидеть всю их красоту
16 июля
18 000 за 1 человека
Мурманск, Териберка и поиск китов
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Мурманск, Териберка и поиск китов
Прокатиться по Баренцеву морю, погладить оленя, попробовать арктическую кухню
8 июля
15 июля
22 июля
29 июля
22 500 за 1 человека
Фотоохота на китов, морские прогулки, рыбалка, и квадроциклы: все активности Арктики
3 дня
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Фотоохота на китов, морские прогулки, рыбалка, и квадроциклы: все активности Арктики
Наблюдать за китами, есть свежие ягоды и гонять на квадроциклах по Кольскому полуострову
21 авг
25 авг
114 000 за 1 человека
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
3 дня
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Сказочный тур на двоих по Кольскому полуострову с уникальным северным сиянием, потрясающей Арктической кухней
69 900 за 1 человека
Териберка - ворота в Арктику
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Лидия
Лидия
5
1 отзыв
Териберка - ворота в Арктику
Вы соберете коллекцию из природных шедевров Кольского полуострова: по пути из Мурманска откроете первозданные пейзажи
Завтра
3 июля
4 000 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия по Териберке
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Териберке
В поездке на самый север Кольского полуострова вы увидите безграничные просторы тундры
18 000 за всё до 4 чел.
Поход по Кольскому полуострову к Опасовой бухте
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Поход по Кольскому полуострову к Опасовой бухте
Засыпать под шум прибоя Баренцева моря и готовить морепродукты на костре
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
18 450 за 1 человека
Териберка - край земли
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
4.9
16 отзывов
Териберка - край земли
Териберка - небольшое село на берегу Баренцева моря. А дальше только Северный Ледовитый океан
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 12 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ