Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие на край света вместе с нами! Териберка, хоть и меняется год от года, остаётся прекрасным, романтичным и одновременно философски-грустным местом, в которое хочется возвращаться снова и снова, гуляя по прибрежным скалам, слушая шум прибоя, наблюдая северные сияния и думая о вечном.

Познакомимся с Заполярным городом и поймем, что он прекрасен

Прочувствуем всю мощь и силу зимнего моря

Пешком дойдем до самых интересных и удивительных мест Териберки

У нас будет четыре вечера, чтобы "поймать" и увидеть это уникальное природное явление

При желании, если позволит погода, совершим выход в море к Териберскому маяку и водопаду

Посёлок уникален тем, что является единственным местом на Кольском полуострове, где по автомобильной дороге без особого труда можно доехать до побережья Баренцева моря, являющегося частью Северного ледовитого океана. Зимой здесь здорово наблюдать Полярные сияния, отражающиеся в незамерзающей воде океана и ходить по окрестным сопкам и вдоль побережья, а ещё есть крабов, красную рыбу, морских ежей и наслаждаться бесконечной красотой и спокойствием.

Программа тура по дням

1 день Мурманск – Териберка

Встреча в 17:30-18:00 в Мурманске на площади Пять Углов. Трансфер на микроавтобусе до Териберки. По приезду – расселение, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство), лёгкий ужин и прогулка на соседнюю гору. При хороших прогнозах – первая ночная "охота" за полярным сиянием.

2 день Водопад и батарея береговой обороны (пушки)

Подъём в 08:00, завтрак в 09:00. Выход на маршрут в 10:00. Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны. Возвращение в гостиницу к 16:00 – 17:00. Ужин около 18:00. В тёмное время суток будем охотиться за Полярным сиянием. Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

3 день Старая Териберка

Подъём в 08:00. Завтрак в 09:00. Выход на маршрут в 10:00. Сегодня группу ждёт пеший радиальный выход на юго-восток по побережью, посещение губ Орловка и Завалишина, живописная дорога к Териберскому полуострову. На этом маршруте группа проходит "старую" Териберку и её основные достопримечательности: кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно и песчаные пляжи. Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура). С 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.

4 день Морская прогулка, баня и местные морепродукты

Подъём в 08:00. Завтрак в 09:00. В этот день мы дохаживаем и досматриваем то немногое, что смогло утаиться от нашего любопытного взора. Для желающих, про наличии возможности, организуем выход в море на рыболовецком судне. Вечером, после обычного ужина, устраиваем званный ужин с морскими деликатесами (не входят в стоимость тура). Опять же, при наличии возможности, посещаем баню (не входит в стоимость тура). Ночью мы снова будем охотиться на Полярное сияние. Расстояние: до 5 км пешком за день.

5 день Териберка – Абрам-Мыс – Мурманск