Посёлок уникален тем, что является единственным местом на Кольском полуострове, где по автомобильной дороге без особого труда можно доехать до побережья Баренцева моря, являющегося частью Северного ледовитого океана. Зимой здесь здорово наблюдать Полярные сияния, отражающиеся в незамерзающей воде океана и ходить по окрестным сопкам и вдоль побережья, а ещё есть крабов, красную рыбу, морских ежей и наслаждаться бесконечной красотой и спокойствием.
Встреча в 17:30-18:00 в Мурманске на площади Пять Углов.
Трансфер на микроавтобусе до Териберки.
По приезду – расселение, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство), лёгкий ужин и прогулка на соседнюю гору.
При хороших прогнозах – первая ночная "охота" за полярным сиянием.
Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.
Выход на маршрут в 10:00.
Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.
Возвращение в гостиницу к 16:00 – 17:00.
Ужин около 18:00.
В тёмное время суток будем охотиться за Полярным сиянием.
Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
Выход на маршрут в 10:00.
Сегодня группу ждёт пеший радиальный выход на юго-восток по побережью, посещение губ Орловка и Завалишина, живописная дорога к Териберскому полуострову.
На этом маршруте группа проходит "старую" Териберку и её основные достопримечательности: кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно и песчаные пляжи.
Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).
С 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
В этот день мы дохаживаем и досматриваем то немногое, что смогло утаиться от нашего любопытного взора.
Для желающих, про наличии возможности, организуем выход в море на рыболовецком судне.
Вечером, после обычного ужина, устраиваем званный ужин с морскими деликатесами (не входят в стоимость тура).
Опять же, при наличии возможности, посещаем баню (не входит в стоимость тура).
Ночью мы снова будем охотиться на Полярное сияние.
Расстояние: до 5 км пешком за день.
Подъём в 07:00.
Завтра в 08:00.
Отъезд в Мурманск в 09:00.
По приезду в город – посещение основных достопримечательностей: мемориал защитников Заполярья "Алёша", первый в мире атомный ледокол "Ленин" (только снаружи, без захода внутрь) и поездка на другую сторону Кольского залива в местечко "Абрам-Мыс", откуда открывается великолепный вид на Мурманск.
Возвращаемся на площадь Пять Углов к 18:00-19:00.
Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице в посёлке Териберке.
Доплата за одноместное размещение – 10 500 рублей.
Одежда:
Снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры от 0°С до -15°С и сильные ветра).
Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса.
Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.
Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха