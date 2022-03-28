В Териберку осенью и зимой

Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие на край света вместе с нами! Териберка, хоть

5
3 отзыва
Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие на край света вместе с нами! Териберка, хоть и меняется год от года, остаётся прекрасным, романтичным и одновременно философски-грустным местом, в которое хочется возвращаться снова и снова, гуляя по прибрежным скалам, слушая шум прибоя, наблюдая северные сияния и думая о вечном.
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
В Териберку осенью и зимой
Ближайшие даты:
19
фев
23
фев

Что вас ожидает 🤩

Морская прогулка
Морская прогулка
При желании, если позволит погода, совершим выход в море к Териберскому маяку и водопаду
Северное сияние
Северное сияние
У нас будет четыре вечера, чтобы "поймать" и увидеть это уникальное природное явление
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Пешком дойдем до самых интересных и удивительных мест Териберки
Северный ледовитый океан
Северный ледовитый океан
Прочувствуем всю мощь и силу зимнего моря
Мурманск
Мурманск
Познакомимся с Заполярным городом и поймем, что он прекрасен

Описание

Посёлок уникален тем, что является единственным местом на Кольском полуострове, где по автомобильной дороге без особого труда можно доехать до побережья Баренцева моря, являющегося частью Северного ледовитого океана. Зимой здесь здорово наблюдать Полярные сияния, отражающиеся в незамерзающей воде океана и ходить по окрестным сопкам и вдоль побережья, а ещё есть крабов, красную рыбу, морских ежей и наслаждаться бесконечной красотой и спокойствием.

Программа тура по дням

1 день
Мурманск – Териберка

Встреча в 17:30-18:00 в Мурманске на площади Пять Углов.

Трансфер на микроавтобусе до Териберки.

По приезду – расселение, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство), лёгкий ужин и прогулка на соседнюю гору.

При хороших прогнозах – первая ночная "охота" за полярным сиянием.

Мурманск – ТериберкаМурманск – ТериберкаМурманск – ТериберкаМурманск – Териберка
2 день
Водопад и батарея береговой обороны (пушки)

Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.

Выход на маршрут в 10:00.

Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.

Возвращение в гостиницу к 16:00 – 17:00.

Ужин около 18:00.

В тёмное время суток будем охотиться за Полярным сиянием.

Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)
3 день
Старая Териберка

Подъём в 08:00.

Завтрак в 09:00.

Выход на маршрут в 10:00.

Сегодня группу ждёт пеший радиальный выход на юго-восток по побережью, посещение губ Орловка и Завалишина, живописная дорога к Териберскому полуострову.

На этом маршруте группа проходит "старую" Териберку и её основные достопримечательности: кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно и песчаные пляжи.

Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

С 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.

Старая ТериберкаСтарая ТериберкаСтарая ТериберкаСтарая ТериберкаСтарая Териберка
4 день
Морская прогулка, баня и местные морепродукты

Подъём в 08:00.

Завтрак в 09:00.

В этот день мы дохаживаем и досматриваем то немногое, что смогло утаиться от нашего любопытного взора.

Для желающих, про наличии возможности, организуем выход в море на рыболовецком судне.

Вечером, после обычного ужина, устраиваем званный ужин с морскими деликатесами (не входят в стоимость тура).

Опять же, при наличии возможности, посещаем баню (не входит в стоимость тура).

Ночью мы снова будем охотиться на Полярное сияние.

Расстояние: до 5 км пешком за день.

Морская прогулка, баня и местные морепродуктыМорская прогулка, баня и местные морепродуктыМорская прогулка, баня и местные морепродуктыМорская прогулка, баня и местные морепродукты
5 день
Териберка – Абрам-Мыс – Мурманск

Подъём в 07:00.

Завтра в 08:00.

Отъезд в Мурманск в 09:00.

По приезду в город – посещение основных достопримечательностей: мемориал защитников Заполярья "Алёша", первый в мире атомный ледокол "Ленин" (только снаружи, без захода внутрь) и поездка на другую сторону Кольского залива в местечко "Абрам-Мыс", откуда открывается великолепный вид на Мурманск.

Возвращаемся на площадь Пять Углов к 18:00-19:00.

Териберка – Абрам-Мыс – МурманскТериберка – Абрам-Мыс – МурманскТериберка – Абрам-Мыс – Мурманск

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице в посёлке Териберке.

Доплата за одноместное размещение – 10 500 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гидов
  • Термосы
  • Питание (ужин в первый день тура, завтрак в последний день тура, а также завтраки, перекусы и ужины в остальные дни тура)
  • Групповая аптечка
  • Трансфер на микроавтобусе из Мурманска в Териберку и обратно + трансфер к мемориалу "Алёша", ледоколу "Ленин" и в посёлок "Абрам-мыс"
  • Проживание в Териберке (2-хместные номера в гостинице)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д до г. Мурманска и обратно
  • Размещение в Мурманске в день приезда и в день отъезда
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение – 10 500 руб.
  • Посещение бани в Териберке
  • Морская прогулка на катере в Териберке
  • Катание на снегоходах в Териберке
  • Покупка и приготовление морских деликатесов
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • головной убор, закрывающий уши;
  • шарф-труба флисовый;
  • термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом - 2 комплекта);
  • флиска или толстовка, желательно с капюшоном (2 шт);
  • зимняя куртка (пуховая типа "Аляска", обязательно с капюшоном и прикрывающая попу). Сгодится горнолыжная или сноубордическая одежда, соответствующая этим описаниям;
  • зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам);
  • зимние перчатки или варежки (можно толстые флисовые - 2 пары);
  • верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани);
  • трусы (2-4 шт);
  • носки повседневные (5-6 пар);
  • носки утеплённые (можно флисовые) (2 пары);
  • зимняя обувь (лучше - трекинговые ботинки с высоким берцем);
  • комплект городской зимней одежды, включая обувь (для ношения в гостинице и самолёте).

Снаряжение:

  • налобный фонарь;
  • рюкзак 30-35 литров для радиальных выходов;
  • термос.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Особенности тура

Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры от 0°С до -15°С и сильные ветра).

Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса.

Ограничения в туре

Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.

Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
28 мар 2022
Очень крутой тур! Проверяется вся сила воли в погодных условиях Арктики. Столько всего увидели! Отдельное спасибо гиду Паше за всегда отличное настроение;)
Кольский навсегда в моём сердечке.
Г
4 мар 2022
Спасибо "Большой стране" за то, что мечты сбываются! Мечта детства - увидеть северное сияние! И я его увидела! Наша великая страна прекрасна! Программа "Путешествуй с кэшбеком по России" придумана настоящими патриотами! Она позволяет увидеть гражданам разного достатка красоту нашей Родины. Половина нашей группы были пенсионеры.
Е
5 ноя 2021
Нам все очень понравилось, спасибо большое!

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