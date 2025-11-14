Встретим вас в Мурманске, на вокзале или в аэропорту и отвезём в город. Для прибывших ранними рейсами или поездами — свободное время, багаж можно оставить в камере хранения отеля (заселение в номера — после 14:00). Затем начнём обзорную экскурсию. Вы увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», памятник «Ждущая» и мемориальный комплекс «Курск». Посетите церковь Спаса на Водах, осмотрите маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин». Если будет открыта внутренняя экспозиция по графику, мы дадим время на посещение её с экскурсией.

Заселимся в отель. А на ужин можем заказать для вас столик в ресторане: «Царская охота», «Тундра», «Терраса», Sampo, Lovi Краба и других.

Желающие могут на 1 ночь поселиться в глэмпинге «Аврора Вилладж», глэмпинге комплекса «Лапландская деревня» или резиденции «Северное Сияние» (купол или зеркальный дом).

За доплату можем отправиться за северным сиянием (сезон с сентября по середину апреля, поездка зависит от погодных условий).