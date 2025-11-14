Описание тура
Организационные детали
Тур состоится от 2 участников. Туроператор оставляет за собой право изменить маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очерёдность экскурсий может быть изменена.
Важно! В случае, если дорогу на Териберку заметёт снегом и «МурманскАвтодор» перекроет проезд в поселок, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях или собачьих упряжках и т. п. По погоде — гоняемся за северным сиянием за доплату.
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску
Встретим вас в Мурманске, на вокзале или в аэропорту и отвезём в город. Для прибывших ранними рейсами или поездами — свободное время, багаж можно оставить в камере хранения отеля (заселение в номера — после 14:00). Затем начнём обзорную экскурсию. Вы увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», памятник «Ждущая» и мемориальный комплекс «Курск». Посетите церковь Спаса на Водах, осмотрите маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин». Если будет открыта внутренняя экспозиция по графику, мы дадим время на посещение её с экскурсией.
Заселимся в отель. А на ужин можем заказать для вас столик в ресторане: «Царская охота», «Тундра», «Терраса», Sampo, Lovi Краба и других.
Желающие могут на 1 ночь поселиться в глэмпинге «Аврора Вилладж», глэмпинге комплекса «Лапландская деревня» или резиденции «Северное Сияние» (купол или зеркальный дом).
За доплату можем отправиться за северным сиянием (сезон с сентября по середину апреля, поездка зависит от погодных условий).
Путешествие в Териберку
После завтрака отправимся в Териберку на побережье Баренцева моря. По дороге вас ждёт путевая экскурсия и остановки для фото.
По прибытии увидим песчаный пляж и кладбище кораблей. Прогуляемся до каменного пляжа с яйцами дракона (каменными валунами круглой формы) и водопада (около 2,5 часов). В зимний период домчим на санях за доплату.
Желающие смогут отправиться в морское путешествие (2–3 часа) в составе сборной группы с возможностью увидеть китов и дельфинов (если повезёт, гарантировать наличие китов в бухте заранее невозможно в любой сезон — это живая природа). Необходимо бронировать заранее. Обратите внимание, что посадка на судно возможна только по крутой лестнице.
Мы заранее забронируем столик в одном из местных ресторанов (Grebeshki, «Моле», «Териберский берег», «Полярный кит», «Финвал» или другие). После обеда — свободное время для прогулок: можно пройтись вдоль берега Баренцева моря, исследовать сопки и скалы и пофотографироваться.
Вернёмся в Мурманск.
Важно! Если дорогу в Териберку перекроет МурманскАвтодор по погодным условиям, мы отправимся в парк зимних развлечений. В программе — катание на снегоходах, или собачьих упряжках или санях.
Ловозеро: прогулка на катере или катание на снегоходе
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в Ловозеро. Здесь нас встретит местный гид, который проведёт экскурсию в сборной группе по живописным северным ландшафтам. В зависимости от времени года маршрут будет отличаться.
Летняя программа (июнь — сентябрь)
Займём места в катерах, пройдём инструктаж по технике безопасности и отправимся в путешествие к губе Мотка (≈40-60 минут, в зависимости от погоды). Затем вас ждёт пешая прогулка до Сейдозера (2,4 км в одну сторону). Вы сможете сфотографироваться на фоне скалы Куйвы и услышите легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».
Обед в походных условиях — уха из свежего сига или хариуса, чай у костра. Если погода не позволит, обед пройдёт в кафе в Ловозере.
Зимняя программа (январь — апрель)
Важно: возраст участников — от 10 лет. Будем кататься на снегоходах. Вам подберут экипировку, проведут инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на автомобиль. В стоимость тура включена поездка вдвоём на снегоходе. Если вы хотите поехать по одиночке или приезжаете в одиночку, необходимо доплатить. Также возможна поездка в санях за снегоходом — запрашивайте варианты.
Проедем 35 км по заснеженной тундре, промчимся по ледяной глади озёр и полюбуемся панорамой Ловозерских тундр. Остановимся у Сейдозера, сделаем фото на фоне скалы Куйвы и услышим рассказ о древних легендах саамов. После насыщенной поездки возвращаемся в Ловозеро. Обед в кафе. Затем переедем в Кировск и заселимся в отель.
На ужин мы забронируем для вас столик в одном из ресторанов: «Северная», «Хибины в тарелке», «Дед Борей». Возвращение в отель — самостоятельно.
Джип-тур по Хибинам или катание на снегоходах
Активность зависит от сезона.
Джип-тур по Хибинам (примерно с июня по сентябрь). Также по запросу возможен тур на квадроциклах. Маршрут указан примерно, может меняться от погоды и наличия мест на технику.
Протяжённость: 50 км. Длительность — 4 часа.
Отправимся на базу «Куэльпорр». Вы прогуляетесь до водопада Рисйок и подниметесь на смотровую за красивыми видами. Смельчаки смогут искупаться в купели водопада. Ещё прокатимся по заброшенным геологическим дорогам, побываем на перевалах, полюбуемся горными озёрами и пофотографируемся.
Автомобили: Mitsubishi Pajero, УАЗ «Патриот», УАЗ 390995.
Снегоходный тур (примерно с января по апрель). Маршрут указан примерно, может меняться от погоды и наличия мест на технику.
Протяжённость: около 50 км. Продолжительность: 3.5-4 часа.
Проедем через перевалы Паачвумчоррский и Кукисвумчорский, полюбуемся заснеженными озёрами и пообедаем в гостинице, расположенной в горах, в самом сердце Хибин. В стоимость включено 2-местное катание на снегоходе.
После активной поездки мы пообедаем в ресторане в Кировске.
Затем осмотрим «Кировский Биг-Бен», зайдём в музейно-выставочный комплекс «Апатит» (если музей будет открыт по своему графику). Если будет работать канатная дорога, посетим горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр». Поднимемся на гору Айкуайвенчорр на кресельном подъёмнике, её высота — 1075 метров.
По желанию и за доплату (бронировать необходимо заранее), можем отправиться в поездку на экскурсионном Snowbus, посетить «Снежную деревню» или Полярно-альпийский ботанический сад-институт.
После ужина в одном из ресторанов Кировска — возвращение в отель самостоятельно.
Этнодеревня «Огни Имандры» и отъезд
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в этнодеревню «Огни Имандры». Здесь вы погрузитесь в быт саамов, покормите оленей, посмотрите на хаски, кроликов и гусей. Вернёмся в Мурманск и пообедаем. Затем — трансфер в аэропорт. Можем сразу доставить вас в аэропорт Кировска или на вокзал в Апатитах.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|94 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 1 обед
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт и с/на вокзал
- Сопровождение гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Снегоходный тур по Сейдозеро или тур на катере
- Джип-тур / снегоходный тур по Хибинам
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение (цена по запросу, подселения нет)
- Входной билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽ (в зависимости от категории граждан)
- Катание на снегоходах в одиночку - 6000 ₽ (в 3-й день) и 3000 ₽ (в 4-й день)
- Посещение природного парка «Териберка» - 440 ₽/чел (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Погоня за северным сиянием - 5500 ₽ с человека за выезд из Мурманска
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽/чел
- Доп. развлечения (по желанию): катание на санях, поездка на экскурсионном Snowbus, катание на квадроциклах, снегоходах, посещение «Снежной деревни» и ботанического сада
- Возможно провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании
- Стоимость тура на заезды с 11.06.2025 по 27.09.2025 - 79 900 ₽