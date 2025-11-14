Мои заказы

Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями

Отправиться в джип-тур по Хибинам, прокатиться на снегоходе или катере и исследовать Териберку
За одно путешествие вы побываете сразу в двух заполярных городах — Мурманске и Кировске, пройдёте по берегу Баренцева моря и восхититесь суровой красотой тундры. В зависимости от сезона вас ждут
активности: катание на катере или снегоходе, прогулки, джип-тур.

А ещё вы погрузитесь в быт саамов, встретитесь с милыми хаски и оленями, посетите кладбище кораблей в Териберке и влюбитесь в невероятные пейзажи Хибин. Желающие за доплату смогут отправиться на морскую прогулку в поиске китов. Тур пройдёт в мини-группе, чтобы вы получили максимум удовольствия, исследуя Арктику.

Ближайшие даты:
10
дек13
дек17
дек20
дек24
дек14
янв17
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников. Туроператор оставляет за собой право изменить маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очерёдность экскурсий может быть изменена.

Важно! В случае, если дорогу на Териберку заметёт снегом и «МурманскАвтодор» перекроет проезд в поселок, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях или собачьих упряжках и т. п. По погоде — гоняемся за северным сиянием за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Мурманску

Встретим вас в Мурманске, на вокзале или в аэропорту и отвезём в город. Для прибывших ранними рейсами или поездами — свободное время, багаж можно оставить в камере хранения отеля (заселение в номера — после 14:00). Затем начнём обзорную экскурсию. Вы увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», памятник «Ждущая» и мемориальный комплекс «Курск». Посетите церковь Спаса на Водах, осмотрите маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин». Если будет открыта внутренняя экспозиция по графику, мы дадим время на посещение её с экскурсией.

Заселимся в отель. А на ужин можем заказать для вас столик в ресторане: «Царская охота», «Тундра», «Терраса», Sampo, Lovi Краба и других.

Желающие могут на 1 ночь поселиться в глэмпинге «Аврора Вилладж», глэмпинге комплекса «Лапландская деревня» или резиденции «Северное Сияние» (купол или зеркальный дом).

За доплату можем отправиться за северным сиянием (сезон с сентября по середину апреля, поездка зависит от погодных условий).

2 день

Путешествие в Териберку

После завтрака отправимся в Териберку на побережье Баренцева моря. По дороге вас ждёт путевая экскурсия и остановки для фото.

По прибытии увидим песчаный пляж и кладбище кораблей. Прогуляемся до каменного пляжа с яйцами дракона (каменными валунами круглой формы) и водопада (около 2,5 часов). В зимний период домчим на санях за доплату.

Желающие смогут отправиться в морское путешествие (2–3 часа) в составе сборной группы с возможностью увидеть китов и дельфинов (если повезёт, гарантировать наличие китов в бухте заранее невозможно в любой сезон — это живая природа). Необходимо бронировать заранее. Обратите внимание, что посадка на судно возможна только по крутой лестнице.

Мы заранее забронируем столик в одном из местных ресторанов (Grebeshki, «Моле», «Териберский берег», «Полярный кит», «Финвал» или другие). После обеда — свободное время для прогулок: можно пройтись вдоль берега Баренцева моря, исследовать сопки и скалы и пофотографироваться.

Вернёмся в Мурманск.

Важно! Если дорогу в Териберку перекроет МурманскАвтодор по погодным условиям, мы отправимся в парк зимних развлечений. В программе — катание на снегоходах, или собачьих упряжках или санях.

3 день

Ловозеро: прогулка на катере или катание на снегоходе

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в Ловозеро. Здесь нас встретит местный гид, который проведёт экскурсию в сборной группе по живописным северным ландшафтам. В зависимости от времени года маршрут будет отличаться.

Летняя программа (июнь — сентябрь)

Займём места в катерах, пройдём инструктаж по технике безопасности и отправимся в путешествие к губе Мотка (≈40-60 минут, в зависимости от погоды). Затем вас ждёт пешая прогулка до Сейдозера (2,4 км в одну сторону). Вы сможете сфотографироваться на фоне скалы Куйвы и услышите легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».

Обед в походных условиях — уха из свежего сига или хариуса, чай у костра. Если погода не позволит, обед пройдёт в кафе в Ловозере.

Зимняя программа (январь — апрель)
Важно: возраст участников — от 10 лет. Будем кататься на снегоходах. Вам подберут экипировку, проведут инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на автомобиль. В стоимость тура включена поездка вдвоём на снегоходе. Если вы хотите поехать по одиночке или приезжаете в одиночку, необходимо доплатить. Также возможна поездка в санях за снегоходом — запрашивайте варианты.

Проедем 35 км по заснеженной тундре, промчимся по ледяной глади озёр и полюбуемся панорамой Ловозерских тундр. Остановимся у Сейдозера, сделаем фото на фоне скалы Куйвы и услышим рассказ о древних легендах саамов. После насыщенной поездки возвращаемся в Ловозеро. Обед в кафе. Затем переедем в Кировск и заселимся в отель.

На ужин мы забронируем для вас столик в одном из ресторанов: «Северная», «Хибины в тарелке», «Дед Борей». Возвращение в отель — самостоятельно.

4 день

Джип-тур по Хибинам или катание на снегоходах

Активность зависит от сезона.

Джип-тур по Хибинам (примерно с июня по сентябрь). Также по запросу возможен тур на квадроциклах. Маршрут указан примерно, может меняться от погоды и наличия мест на технику.

Протяжённость: 50 км. Длительность — 4 часа.

Отправимся на базу «Куэльпорр». Вы прогуляетесь до водопада Рисйок и подниметесь на смотровую за красивыми видами. Смельчаки смогут искупаться в купели водопада. Ещё прокатимся по заброшенным геологическим дорогам, побываем на перевалах, полюбуемся горными озёрами и пофотографируемся.

Автомобили: Mitsubishi Pajero, УАЗ «Патриот», УАЗ 390995.

Снегоходный тур (примерно с января по апрель). Маршрут указан примерно, может меняться от погоды и наличия мест на технику.

Протяжённость: около 50 км. Продолжительность: 3.5-4 часа.

Проедем через перевалы Паачвумчоррский и Кукисвумчорский, полюбуемся заснеженными озёрами и пообедаем в гостинице, расположенной в горах, в самом сердце Хибин. В стоимость включено 2-местное катание на снегоходе.

После активной поездки мы пообедаем в ресторане в Кировске.

Затем осмотрим «Кировский Биг-Бен», зайдём в музейно-выставочный комплекс «Апатит» (если музей будет открыт по своему графику). Если будет работать канатная дорога, посетим горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр». Поднимемся на гору Айкуайвенчорр на кресельном подъёмнике, её высота — 1075 метров.

По желанию и за доплату (бронировать необходимо заранее), можем отправиться в поездку на экскурсионном Snowbus, посетить «Снежную деревню» или Полярно-альпийский ботанический сад-институт.

После ужина в одном из ресторанов Кировска — возвращение в отель самостоятельно.

5 день

Этнодеревня «Огни Имандры» и отъезд

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в этнодеревню «Огни Имандры». Здесь вы погрузитесь в быт саамов, покормите оленей, посмотрите на хаски, кроликов и гусей. Вернёмся в Мурманск и пообедаем. Затем — трансфер в аэропорт. Можем сразу доставить вас в аэропорт Кировска или на вокзал в Апатитах.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет94 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 1 обед
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт и с/на вокзал
  • Сопровождение гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
  • Снегоходный тур по Сейдозеро или тур на катере
  • Джип-тур / снегоходный тур по Хибинам
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение (цена по запросу, подселения нет)
  • Входной билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽ (в зависимости от категории граждан)
  • Катание на снегоходах в одиночку - 6000 ₽ (в 3-й день) и 3000 ₽ (в 4-й день)
  • Посещение природного парка «Териберка» - 440 ₽/чел (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
  • Погоня за северным сиянием - 5500 ₽ с человека за выезд из Мурманска
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽/чел
  • Доп. развлечения (по желанию): катание на санях, поездка на экскурсионном Snowbus, катание на квадроциклах, снегоходах, посещение «Снежной деревни» и ботанического сада
  • Возможно провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании
  • Стоимость тура на заезды с 11.06.2025 по 27.09.2025 - 79 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, встречаем рейсы с прибытием до 13:00
Завершение: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал. Обратные билеты рекомендуем брать с вылетом после 18:00. Можем доставить вас в аэропорт Кировска или на ж/д вокзал в Апатитах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Мурманска

