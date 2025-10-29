Мастер-классы по созданию деревянных поделок с Мурманской тематикой

Описание мастер-классаПланируете путешествие в Мурманск и область? Обязательно посетите наш мастер-класс "Чёткие поделки" от фабрики деревянных игрушек Алатойс, с интересной и необычной программой для гостей! Во время проведения МК Вы создадите свою уникальную поделку, которая навсегда будет напоминать Вам о нашем прекрасном городе, например ключница, с главными достопримечательностями города. Вас ждет 2 часа общения и творчества! Более 100 видов поделок. Удобное расположение в центре города. Уютная и стильная локация. Выездные мастер-классы. Фото-и видео съемка разрешена. Наш мастер-класс отлично подойдет тем, кому необходимо скоротать время и занять свое время на 1,5-2 часа в. Звоните. Важная информация: Наши контакты: 89095575696 (звонки, смс, телеграмм, вотсап) Группа в ВК: ссылка
По желанию гостя, время проведения подбирается индивидуально.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фактически повторим тот путь
- Который проходит любая деревянная игрушка на реальном производстве
Что включено
- Материалы
- Ведущий
- Хорошее настроение
- Чай, кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Полярные Зори, 62
Завершение: Г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 62, офис 314 (3этаж)
Когда и сколько длится?
Когда: По желанию гостя, время проведения подбирается индивидуально.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Наши контакты: 89095575696 (звонки, смс, телеграмм, вотсап)
- Группа в ВК: ссылка com/mc-murmansk
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
29 окт 2025
Отличный мастер класс, удобно расположенная студия. Согласовали с организатором нужное для меня время. Поделка супер, сделал ключницу с достопримечательностями Мурманска, на долгую память об этом городе. В следующий раз сделаю Ясень палтус). Попили чай, пообщались. Тепло, уютно и комфортно. Рекомендую.
