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Фотопрогулка
10 часов
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
Начало: На ул. Марата
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 февраля 2024Были с подругой, все понравилось! Не очень привычный для нас формат, но так как в этот день улетали, решили провести
- ZZHAO15 февраля 2024类似于国内那种酒厂体验游，北极圈毕竟浆果是特色，所以我们来体验下。挺有意思的。但是中国人请注意：这里只能英文或者俄文讲解。
- ЕЕлизавета7 февраля 2024Был проведён очень интересный мастер-класс о приготовлении варенья. Понравились красочность рассказа и индивидуальный подход.
- ССергей4 февраля 2024Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации. Хозяюшка - замечательная!
- ЕЕлена18 января 2024Очень благодарны Марине за интересный рассказ и увлекательный мастер-класс. Познавательно! Вкусно! Необычно! Рекомендуем это мероприятие.
- ССветлана25 декабря 2023Вчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы очень здорово провели время. Узнали
- РРоман16 ноября 2023Вкусно и познавательно, спасибо гиду Марине за отличный мастер -класс. На память о поездке остануться 2 бутылочки с соусом из вкусных северных ягод
- ЛЛюбовь29 октября 2023Всё очень понравилось - экскурсовод, места, еда) Много красивых фотографий сделали, и их там тоже фотографировали, очень классно получилось. Забрали вовремя, показали всё по максимуму)
- ИИрина9 октября 2023Экскурсия очень понравилась, намного интереснее попсовой и заезженной Териберки:) Нам очень повезло с гидом - Валерией. Рассказала много интересных историй
- ККристина11 сентября 2023Экскурсия отличная, места и природа потрясающие!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мастер-классы»
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