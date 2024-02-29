Интересные программы мастер-классы Мурманска

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Мурманске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
6 отзывов
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 12 чел.
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
Начало: На ул. Марата
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 3 чел.
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 3 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 февраля 2024
    Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
    Были с подругой, все понравилось! Не очень привычный для нас формат, но так как в этот день улетали, решили провести
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    время в городе и не пожалели, что выбрали дегустацию. Вела гастровстречу Марина, хорошая рассказчица и в целом очень приятный человек. Несмотря на то, что на севере мы не в первый раз и владеем некоторой информацией об этом крае, от Марины узнали то, что никогда не видели и не слышали). Экскурсия проходит на территории производства, т. е. там небольшая промзона, но не пугайтесь места, в домике, где будет проводиться дегустация, чисто, тепло и уютно. Сначала был мастеркласс, где мы сами под рассказы Марины приготовили соус, закупорили его в бутылочки и украсили), ну а потом - дегустация варенья, настоек, соусов из северных ягод, а также вяленой оленины. В общем, рекомендуем как отдых после активностей и как приятное времяпровождение.

  • Z
    ZHAO
    15 февраля 2024
    «Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
    类似于国内那种酒厂体验游，北极圈毕竟浆果是特色，所以我们来体验下。挺有意思的。但是中国人请注意：这里只能英文或者俄文讲解。
  • Е
    Елизавета
    7 февраля 2024
    «Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
    Был проведён очень интересный мастер-класс о приготовлении варенья. Понравились красочность рассказа и индивидуальный подход.
  • С
    Сергей
    4 февраля 2024
    Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
    Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации. Хозяюшка - замечательная!
    Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации
  • Е
    Елена
    18 января 2024
    «Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
    Очень благодарны Марине за интересный рассказ и увлекательный мастер-класс. Познавательно! Вкусно! Необычно! Рекомендуем это мероприятие.
  • С
    Светлана
    25 декабря 2023
    Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
    Вчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы очень здорово провели время. Узнали
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    и попробовали ягоды, произрастающие в Мурманской области и продукцию из этих ягод. Ну и конечно же тортик! Все прошло прекрасно, всем рекомендую!

    Вчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы оченьВчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы оченьВчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы оченьВчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы очень
  • Р
    Роман
    16 ноября 2023
    Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
    Вкусно и познавательно, спасибо гиду Марине за отличный мастер -класс. На память о поездке остануться 2 бутылочки с соусом из вкусных северных ягод
  • Л
    Любовь
    29 октября 2023
    С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
    Всё очень понравилось - экскурсовод, места, еда) Много красивых фотографий сделали, и их там тоже фотографировали, очень классно получилось. Забрали вовремя, показали всё по максимуму)
  • И
    Ирина
    9 октября 2023
    С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
    Экскурсия очень понравилась, намного интереснее попсовой и заезженной Териберки:) Нам очень повезло с гидом - Валерией. Рассказала много интересных историй
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    по теме экскурсии и, в целом, о Кольском полуострове и путешествиях на нем. Кругозор расширили очень круто:) В самих Зеленцах очень красиво: дикая природа (красивые виды + встретили много лисиц), заброшенные здания и полная тишина (очень непривычно после вечно шумящей Москвы). Действительно есть ощущение чего-то постапокалиптического и атмосферного. Самое сложное в экскурсии - это дорога до Дальних Зеленцов (если укачивает в машине, пейте таблетки перед дорогой обязательно, т. к. трясет с середины дороги не хило).

  • К
    Кристина
    11 сентября 2023
    С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
    Экскурсия отличная, места и природа потрясающие!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мастер-классы»

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  1. С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
  2. «Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
  3. Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
  4. Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
  5. Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
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  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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