В этой вечерней поездке мы будем охотиться за северным сиянием с высоты Лисьей горы. Сделаем потрясающие фотографии, согреемся горячим чаем и отведаем пироги с северными ягодами. Взобраться на гору нам поможет ратрак — специальный транспорт на гусеничном ходу.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы отправимся в Тундру парк у подножья священной горы Лисья. Именно здесь северное сияние принимает особую яркость и пленяющие оттенки.
- На ратраке поднимемся на вершину горы. Это займёт около 15 минут.
- Там вам откроется природное чудо сказочной красоты, а уютный тёплый домик согреет горячим чаем и не только. Мы сделаем для вас фото на память.
- Спустимся с горы также на ратраке и отправимся обратно в Мурманск. Ориентировочное прибытие в город — около 01:00.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, подъём и спуск на ратраке, чай и пироги, фотографии (3-10 штук, высылаем ссылку на облачный диск).
- Трансфер пройдёт на автомобиле Kia Rio или другом аналогичном транспорте.
- Поездка проводится только при благоприятном прогнозе по северному сиянию. Указанное время является ориентировочным. Точное время сообщим в день заезда.
- Экскурсия бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе. Если будет неблагоприятный прогноз по северному сиянию, поездку мы не проводим, деньги возвращаем в полном объёме.
- В Тундра парке вас будет сопровождать местный гид.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 507 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60Задать вопрос
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