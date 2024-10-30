Северное сияние: чудо света в Мурманске

Отправьтесь на поиски северного сияния в Мурманске! Увидите мерцающие огни, танцующие в ночном небе, и узнаете о Кольском полуострове
Отправляйтесь на групповую экскурсию в Мурманске, чтобы увидеть северное сияние во всей его красе. Профессиональные гиды выберут лучшее время для наблюдения за этим природным явлением.

В ходе поездки вы узнаете о Кольском полуострове и полярном сиянии, а также получите профессиональные фотографии на память. Комфортабельный транспорт обеспечит удобство и безопасность. Если сияние не предвидится, экскурсия будет перенесена или отменена
5
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ✨ Наблюдение за северным сиянием
  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🗣 Интересные рассказы гидов
  • 🔄 Возможность переноса экскурсии
    • Северное сияние: чудо света в Мурманске
    Северное сияние: чудо света в Мурманске
    Северное сияние: чудо света в Мурманске
    Ближайшие даты:
    Время начала: 20:30

    Что можно увидеть

  • Северное сияние

    • Описание экскурсии

    • Мы отследим прогноз облачности и выберем самое подходящее время для выезда.
    • А затем отправимся на поиски одного из самых захватывающих и мистических природных явлений — северного сияния!
    • Вы увидите зрелище, которое невозможно описать словами: мерцающие огни разных цветов, танцующие в ночном небе, создают волшебную атмосферу.
    • В дороге мы расскажем о том, как образовался Кольский полуостров, что такое полярное сияние и почему его лучше всего наблюдать здесь, в Мурманске.
    • Бонусом сделаем яркие фотографии на профессиональную камеру, которые вышлем вам на почту после экскурсии (без обработки).

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников.
    • Точное время начала мы обговорим в день экскурсии, оно зависит от прогноза солнечной активности.
    • Мы отслеживаем северное сияние и отъезжаем на расстояние до 300 км. от Мурманска, поэтому время экскурсии может сократиться или увеличиться на час.
    • Если показатели не обещают сияния, то экскурсия переносится на другой день или отменяется.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

    ежедневно в 20:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет3 200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У отеля «Меридиан»
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 20:30
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 63 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    63
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    Фотографии от путешественников

    Северное сияние: чудо света в Мурманске (Вера)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Ирина)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Ирина)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Ирина)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Даша)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Александра)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Александра)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Александра)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Елена)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Валерия)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Ольга)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Ольга)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Ольга)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Ольга)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Анжелика)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Анжелика)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Анжелика)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Анжелика)Северное сияние: чудо света в Мурманске (weiliu)Северное сияние: чудо света в Мурманске (weiliu)Северное сияние: чудо света в Мурманске (weiliu)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Анастасия)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Анастасия)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Асия)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Асия)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Милена)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Милена)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Милена)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Милена)Северное сияние: чудо света в Мурманске (Анна)
    К
    30 окт 2024
    Спасибо Виталию! Профессионал своего дела. Грамотно всё объяснил, быстро нашёл место, где будет сияние, и сделал качественные снимки! Не пожалела
    Е
    29 окт 2024
    Поездка очень понравилась!!! В Мурманске было затянуто небо и моросил дождь, слабо верилось, что в такую погоду можно найти сияние. Но ребята нашли!!! Увидели сияние, съёмка от профессионального фотографа, а ещё очень интересная и познавательная экскурсия по пути, много нового и интерсного, просто супер! Всем рекомендую!
    Т
    27 окт 2024
    Пишу от восторга,который переполняет в данный момент меня по возвращению с данной экскурсии.
    Это правда была охота за невероятными впечатлениями с умелыми экскурсоводами,огромная им благодарность за эти незабываемые минуты радости. Это надо увидеть каждому человеку на земле,хотя бы один раз в жизни 🙏Огромная благодарность экскурсоводам,за бонус в виде невероятного количества фантастических фоток.
    Вера
    26 окт 2024
    Охота состоялась на комфортабельном автомобиле, гид Антон отличный рассказчик. Сияние поймали, спасибо за красивые фото.
    Охота состоялась на комфортабельном автомобиле, гид Антон отличный рассказчик. Сияние поймали, спасибо за красивые фото.
    И
    24 окт 2024
    Организаторы молодцы, быстро реагируют на сообщения, информируют о неблагоприятных погодных явлениях, предлагают перенос охоты. Это действительно охота: ездили, останавливались, искали места. Водитель Павел угощал согревающими напитками. Через день прислал ссылку на фотки с проф. камеры. Рекомендую.
    Организаторы молодцы, быстро реагируют на сообщения, информируют о неблагоприятных погодных явлениях, предлагают перенос охоты. Это действительноОрганизаторы молодцы, быстро реагируют на сообщения, информируют о неблагоприятных погодных явлениях, предлагают перенос охоты. Это действительноОрганизаторы молодцы, быстро реагируют на сообщения, информируют о неблагоприятных погодных явлениях, предлагают перенос охоты. Это действительно
    Н
    22 окт 2024
    Комфортная поездка в мини группе, забрали от места проживания. Получили море впечатлений, ведь мы поймали действительно танцующую аврору, и вдобавок красивые фотографии)) а ещё был горячий чай от гида, что тоже порадовало в холодный вечер))
    Даша
    19 окт 2024
    Всё было прекрасно! 🥰

    По дороге гид Виталий рассказал всё-всё про северное сияние — и физическую природу явления, и легенды местных жителей.

    Нам повезло сразу поймать вспышки, но Виталий всё равно повёз нас в еще одно место с невероятным видом. Отдельное спасибо за горячий чай, комфортный транспорт и добросердечный приём ❤️

    Охота удалась!
    Всё было прекрасно! 🥰
    А
    19 окт 2024
    Потрясающая экскурсия! Нам повезло и мы увидели сияние с первой же локации🙏🏻 После нас привезли на пляж. Хоть там было и не такое активное сияние, само место просто комическое… Завораживает…
    Также наш гид (Виталий) угостил нас чаем и сделал профессиональные фотографии. Из приятного: комфортная чистая машина, пунктуальный гид, микрофон, чтобы было слышно интересную экскурсию😅
    Потрясающая экскурсия! Нам повезло и мы увидели сияние с первой же локации🙏🏻 После нас привезли наПотрясающая экскурсия! Нам повезло и мы увидели сияние с первой же локации🙏🏻 После нас привезли наПотрясающая экскурсия! Нам повезло и мы увидели сияние с первой же локации🙏🏻 После нас привезли на
    Кривая
    19 окт 2024
    Порадовало наличие аудио системы у гида - пока ехали в машине на заднем ряду все было слышно прекрасно (гид рассказывал физику процесса северного сияния и интересные факты). Были на двух локациях, также гиды предлагали чай. Одной из локаций было озеро, при полной луне картина складывалась чудесная! Гид всех фотографировал, количество фото было не ограничено
    Г
    17 окт 2024
    Очень весело гонялись с Павлом за северным сиянием и всё-таки поймали его)) Большое спасибо Павлу за грамотность!
    Елена
    15 окт 2024
    Очень приятный господин Гид Виталий, все интересно рассказывал и показывал природу. . хотелось бы еще повторить такое явление ❤️
    Очень приятный господин Гид Виталий, все интересно рассказывал и показывал природу. . хотелось бы еще повторить такое явление ❤️
    Валерия
    10 окт 2024
    Космическое путешествие, конечно. Я была удивлена, сколько знаний, навыков и действий требуется, чтобы найти время и место, где можно увидеть северное сияние. Наш мега-супер гид рассказал такие детали, о которых
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    информации в википедии не найдёшь: про условия возникновения сияния, программы для его отслеживания и многое другое. Конечно, по заказу такое явление не происходит, и в наш вечер было слабое сияние, хотя довили целых 4 часа. Тем не менее, мы довольны как розовые слоны! Экскурсию рекомендуем несомненно!

    Космическое путешествие, конечно. Я была удивлена, сколько знаний, навыков и действий требуется, чтобы найти время и
    О
    9 окт 2024
    Добрый день. Посетили данную экскурсию по охоте за северным сиянием 8.10.24. Понравилось абсолютно всё! Поездка проходила на минивене, гид Виталий был заряжен на результат и мы его действительно получили! Это придавало ажиотаж и бодрило всю группу! Спасибо большое за фотографии! Советуем всем к посещению)
    Добрый день. Посетили данную экскурсию по охоте за северным сиянием 8.10.24. Понравилось абсолютно всё! Поездка проходилаДобрый день. Посетили данную экскурсию по охоте за северным сиянием 8.10.24. Понравилось абсолютно всё! Поездка проходилаДобрый день. Посетили данную экскурсию по охоте за северным сиянием 8.10.24. Понравилось абсолютно всё! Поездка проходилаДобрый день. Посетили данную экскурсию по охоте за северным сиянием 8.10.24. Понравилось абсолютно всё! Поездка проходила
    Анжелика
    7 окт 2024
    Нашем гидом был - Павел! Большой профессионал своего дела, привез куда нужно и показал, что нужно, не смотря на то, что нас всегда настигала тучка, мы были быстрее) Увидели просто невероятное сияние! Рекомендую.
    Нашем гидом был - Павел! Большой профессионал своего дела, привез куда нужно и показал, что нужно,Нашем гидом был - Павел! Большой профессионал своего дела, привез куда нужно и показал, что нужно,Нашем гидом был - Павел! Большой профессионал своего дела, привез куда нужно и показал, что нужно,Нашем гидом был - Павел! Большой профессионал своего дела, привез куда нужно и показал, что нужно,
    w
    7 окт 2024
    第一次出国，我选择了俄罗斯，还选择了报名本地团，我不会俄语，英语也差，全靠手机翻译，感谢司机照顾我，能让我近距离看到极光，俄罗斯团友很热情，别害怕，勇敢的冲冲冲。
    第一次出国，我选择了俄罗斯，还选择了报名本地团，我不会俄语，英语也差，全靠手机翻译，感谢司机照顾我，能让我近距离看到极光，俄罗斯团友很热情，别害怕，勇敢的冲冲冲。第一次出国，我选择了俄罗斯，还选择了报名本地团，我不会俄语，英语也差，全靠手机翻译，感谢司机照顾我，能让我近距离看到极光，俄罗斯团友很热情，别害怕，勇敢的冲冲冲。第一次出国，我选择了俄罗斯，还选择了报名本地团，我不会俄语，英语也差，全靠手机翻译，感谢司机照顾我，能让我近距离看到极光，俄罗斯团友很热情，别害怕，勇敢的冲冲冲。

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