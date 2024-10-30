Отправляйтесь на групповую экскурсию в Мурманске, чтобы увидеть северное сияние во всей его красе. Профессиональные гиды выберут лучшее время для наблюдения за этим природным явлением.
В ходе поездки вы узнаете о Кольском полуострове и полярном сиянии, а также получите профессиональные фотографии на память. Комфортабельный транспорт обеспечит удобство и безопасность. Если сияние не предвидится, экскурсия будет перенесена или отменена
В ходе поездки вы узнаете о Кольском полуострове и полярном сиянии, а также получите профессиональные фотографии на память. Комфортабельный транспорт обеспечит удобство и безопасность. Если сияние не предвидится, экскурсия будет перенесена или отменена
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Ближайшие даты:
Время начала: 20:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мы отследим прогноз облачности и выберем самое подходящее время для выезда.
- А затем отправимся на поиски одного из самых захватывающих и мистических природных явлений — северного сияния!
- Вы увидите зрелище, которое невозможно описать словами: мерцающие огни разных цветов, танцующие в ночном небе, создают волшебную атмосферу.
- В дороге мы расскажем о том, как образовался Кольский полуостров, что такое полярное сияние и почему его лучше всего наблюдать здесь, в Мурманске.
- Бонусом сделаем яркие фотографии на профессиональную камеру, которые вышлем вам на почту после экскурсии (без обработки).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников.
- Точное время начала мы обговорим в день экскурсии, оно зависит от прогноза солнечной активности.
- Мы отслеживаем северное сияние и отъезжаем на расстояние до 300 км. от Мурманска, поэтому время экскурсии может сократиться или увеличиться на час.
- Если показатели не обещают сияния, то экскурсия переносится на другой день или отменяется.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 20:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 223 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 63 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Ксения
30 окт 2024
Спасибо Виталию! Профессионал своего дела. Грамотно всё объяснил, быстро нашёл место, где будет сияние, и сделал качественные снимки! Не пожалела
Е
Екатерина
29 окт 2024
Поездка очень понравилась!!! В Мурманске было затянуто небо и моросил дождь, слабо верилось, что в такую погоду можно найти сияние. Но ребята нашли!!! Увидели сияние, съёмка от профессионального фотографа, а ещё очень интересная и познавательная экскурсия по пути, много нового и интерсного, просто супер! Всем рекомендую!
Т
Татьяна
27 окт 2024
Пишу от восторга,который переполняет в данный момент меня по возвращению с данной экскурсии.
Это правда была охота за невероятными впечатлениями с умелыми экскурсоводами,огромная им благодарность за эти незабываемые минуты радости. Это надо увидеть каждому человеку на земле,хотя бы один раз в жизни 🙏Огромная благодарность экскурсоводам,за бонус в виде невероятного количества фантастических фоток.
Это правда была охота за невероятными впечатлениями с умелыми экскурсоводами,огромная им благодарность за эти незабываемые минуты радости. Это надо увидеть каждому человеку на земле,хотя бы один раз в жизни 🙏Огромная благодарность экскурсоводам,за бонус в виде невероятного количества фантастических фоток.
Вера
26 окт 2024
Охота состоялась на комфортабельном автомобиле, гид Антон отличный рассказчик. Сияние поймали, спасибо за красивые фото.
И
Ирина
24 окт 2024
Организаторы молодцы, быстро реагируют на сообщения, информируют о неблагоприятных погодных явлениях, предлагают перенос охоты. Это действительно охота: ездили, останавливались, искали места. Водитель Павел угощал согревающими напитками. Через день прислал ссылку на фотки с проф. камеры. Рекомендую.
Н
Наталья
22 окт 2024
Комфортная поездка в мини группе, забрали от места проживания. Получили море впечатлений, ведь мы поймали действительно танцующую аврору, и вдобавок красивые фотографии)) а ещё был горячий чай от гида, что тоже порадовало в холодный вечер))
Даша
19 окт 2024
Всё было прекрасно! 🥰
По дороге гид Виталий рассказал всё-всё про северное сияние — и физическую природу явления, и легенды местных жителей.
Нам повезло сразу поймать вспышки, но Виталий всё равно повёз нас в еще одно место с невероятным видом. Отдельное спасибо за горячий чай, комфортный транспорт и добросердечный приём ❤️
Охота удалась!
По дороге гид Виталий рассказал всё-всё про северное сияние — и физическую природу явления, и легенды местных жителей.
Нам повезло сразу поймать вспышки, но Виталий всё равно повёз нас в еще одно место с невероятным видом. Отдельное спасибо за горячий чай, комфортный транспорт и добросердечный приём ❤️
Охота удалась!
А
Александра
19 окт 2024
Потрясающая экскурсия! Нам повезло и мы увидели сияние с первой же локации🙏🏻 После нас привезли на пляж. Хоть там было и не такое активное сияние, само место просто комическое… Завораживает…
Также наш гид (Виталий) угостил нас чаем и сделал профессиональные фотографии. Из приятного: комфортная чистая машина, пунктуальный гид, микрофон, чтобы было слышно интересную экскурсию😅
Также наш гид (Виталий) угостил нас чаем и сделал профессиональные фотографии. Из приятного: комфортная чистая машина, пунктуальный гид, микрофон, чтобы было слышно интересную экскурсию😅
Кривая
19 окт 2024
Порадовало наличие аудио системы у гида - пока ехали в машине на заднем ряду все было слышно прекрасно (гид рассказывал физику процесса северного сияния и интересные факты). Были на двух локациях, также гиды предлагали чай. Одной из локаций было озеро, при полной луне картина складывалась чудесная! Гид всех фотографировал, количество фото было не ограничено
Г
Галина
17 окт 2024
Очень весело гонялись с Павлом за северным сиянием и всё-таки поймали его)) Большое спасибо Павлу за грамотность!
Елена
15 окт 2024
Очень приятный господин Гид Виталий, все интересно рассказывал и показывал природу. . хотелось бы еще повторить такое явление ❤️
Валерия
10 окт 2024
Космическое путешествие, конечно. Я была удивлена, сколько знаний, навыков и действий требуется, чтобы найти время и место, где можно увидеть северное сияние. Наш мега-супер гид рассказал такие детали, о которых
О
Ольга
9 окт 2024
Добрый день. Посетили данную экскурсию по охоте за северным сиянием 8.10.24. Понравилось абсолютно всё! Поездка проходила на минивене, гид Виталий был заряжен на результат и мы его действительно получили! Это придавало ажиотаж и бодрило всю группу! Спасибо большое за фотографии! Советуем всем к посещению)
Анжелика
7 окт 2024
Нашем гидом был - Павел! Большой профессионал своего дела, привез куда нужно и показал, что нужно, не смотря на то, что нас всегда настигала тучка, мы были быстрее) Увидели просто невероятное сияние! Рекомендую.
w
weiliu
7 окт 2024
第一次出国，我选择了俄罗斯，还选择了报名本地团，我不会俄语，英语也差，全靠手机翻译，感谢司机照顾我，能让我近距离看到极光，俄罗斯团友很热情，别害怕，勇敢的冲冲冲。
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