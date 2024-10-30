К Ксения Спасибо Виталию! Профессионал своего дела. Грамотно всё объяснил, быстро нашёл место, где будет сияние, и сделал качественные снимки! Не пожалела

Е Екатерина Поездка очень понравилась!!! В Мурманске было затянуто небо и моросил дождь, слабо верилось, что в такую погоду можно найти сияние. Но ребята нашли!!! Увидели сияние, съёмка от профессионального фотографа, а ещё очень интересная и познавательная экскурсия по пути, много нового и интерсного, просто супер! Всем рекомендую!

Т Татьяна Пишу от восторга,который переполняет в данный момент меня по возвращению с данной экскурсии.

Это правда была охота за невероятными впечатлениями с умелыми экскурсоводами,огромная им благодарность за эти незабываемые минуты радости. Это надо увидеть каждому человеку на земле,хотя бы один раз в жизни 🙏Огромная благодарность экскурсоводам,за бонус в виде невероятного количества фантастических фоток.

Вера Охота состоялась на комфортабельном автомобиле, гид Антон отличный рассказчик. Сияние поймали, спасибо за красивые фото.

И Ирина Организаторы молодцы, быстро реагируют на сообщения, информируют о неблагоприятных погодных явлениях, предлагают перенос охоты. Это действительно охота: ездили, останавливались, искали места. Водитель Павел угощал согревающими напитками. Через день прислал ссылку на фотки с проф. камеры. Рекомендую.

Н Наталья Комфортная поездка в мини группе, забрали от места проживания. Получили море впечатлений, ведь мы поймали действительно танцующую аврору, и вдобавок красивые фотографии)) а ещё был горячий чай от гида, что тоже порадовало в холодный вечер))

Даша Всё было прекрасно! 🥰



По дороге гид Виталий рассказал всё-всё про северное сияние — и физическую природу явления, и легенды местных жителей.



Нам повезло сразу поймать вспышки, но Виталий всё равно повёз нас в еще одно место с невероятным видом. Отдельное спасибо за горячий чай, комфортный транспорт и добросердечный приём ❤️



Охота удалась!

А Александра Потрясающая экскурсия! Нам повезло и мы увидели сияние с первой же локации🙏🏻 После нас привезли на пляж. Хоть там было и не такое активное сияние, само место просто комическое… Завораживает…

Также наш гид (Виталий) угостил нас чаем и сделал профессиональные фотографии. Из приятного: комфортная чистая машина, пунктуальный гид, микрофон, чтобы было слышно интересную экскурсию😅

Кривая Порадовало наличие аудио системы у гида - пока ехали в машине на заднем ряду все было слышно прекрасно (гид рассказывал физику процесса северного сияния и интересные факты). Были на двух локациях, также гиды предлагали чай. Одной из локаций было озеро, при полной луне картина складывалась чудесная! Гид всех фотографировал, количество фото было не ограничено

Г Галина Очень весело гонялись с Павлом за северным сиянием и всё-таки поймали его)) Большое спасибо Павлу за грамотность!

Елена Очень приятный господин Гид Виталий, все интересно рассказывал и показывал природу. . хотелось бы еще повторить такое явление ❤️

Валерия читать дальше информации в википедии не найдёшь: про условия возникновения сияния, программы для его отслеживания и многое другое. Конечно, по заказу такое явление не происходит, и в наш вечер было слабое сияние, хотя довили целых 4 часа. Тем не менее, мы довольны как розовые слоны! Экскурсию рекомендуем несомненно! Космическое путешествие, конечно. Я была удивлена, сколько знаний, навыков и действий требуется, чтобы найти время и место, где можно увидеть северное сияние. Наш мега-супер гид рассказал такие детали, о которых

О Ольга Добрый день. Посетили данную экскурсию по охоте за северным сиянием 8.10.24. Понравилось абсолютно всё! Поездка проходила на минивене, гид Виталий был заряжен на результат и мы его действительно получили! Это придавало ажиотаж и бодрило всю группу! Спасибо большое за фотографии! Советуем всем к посещению)

Анжелика Нашем гидом был - Павел! Большой профессионал своего дела, привез куда нужно и показал, что нужно, не смотря на то, что нас всегда настигала тучка, мы были быстрее) Увидели просто невероятное сияние! Рекомендую.