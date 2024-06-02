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его окрестности. Перед поездкой быстро и вежливо отвечала на сообщения, помогла подготовиться к поездке, порекомендовала вкусные и красивые места города. Во время самой экскурсии мы узнали от нее много нового и интересного. Все тонкости и мелочи были Юлией учтены. Пикник с угощениями, подготовленный ею около водапада, - полный восторг. В Териберке встретили горностая и лису. Места просто невероятной красоты. Благодаря Юлии наша поездка была максимально комфортной. Метафорические карты Юлии попадают точно в точку. После экскурсии с ней вы уедете не только с новыми впечатлениями, но и с новыми мыслями для размышления! Рекомендую гида! Спасибо!