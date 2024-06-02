1 чел.
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Индивидуальная
4.5 часа
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
10 часов
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: на Рябиновой аллее
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 27 чел.
Индивидуальная
3 часа
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке
Начало: В Мурманске
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
10 июня в 07:00
14 июня в 07:00
26 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 14 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
55003 850₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: в Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1 300₽ за всё до 25 чел.
Мини-группа
5 часов
Город Полярный: на страже морских ворот России
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Начало: В Мурманске
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью
Начало: Около Областной научной библиотеки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 990₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
За сиянием - на край земли
Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
Начало: На улице Воровского
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
Увидеть небесный танец с удачного места и сохранить природное чудо на фотоснимках
Начало: На площади Пять углов
9 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
Попробовать новый вид релаксации в условиях Крайнего Севера (в группе)
Начало: от места проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 июня 2024Большое спасибо организаторам, а отдельная благодарность нашему гиду Александру. Для нас экскурсия была целевая: посещение мемориала, где покоится наш дед. Но также хочется
- ААлексей31 мая 2024Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
- ННадежда30 мая 2024Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
- ТТатьяна29 мая 2024Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
- ЛЛейла23 мая 2024Это было ярко, красиво, задорно и вкусно! Дни моей поездки выпали не на самые тёплые дни, но мое сердце было согрето
- ННина20 мая 2024Огромное спасибо за отличную экскурсию, веселую компанию и много интересной информации. Погода радовала, киты плавали в бухте, нерпы плескались неподалеку от берега.
- ССветлана13 мая 2024Дмитрий-великолепный рассказчик. Путешествие было очень интересным, насыщенным историями об этом крае. Я увидела природу северного края с другой стороны. Очень
- ААлександр9 мая 2024Всё понравилось. Инновационный подход. Были с ребёнком 7 лет. Он тоже стойко выдержал, Во второй половине экскурсии заинтересовался ещё больше.
- ММария6 мая 2024Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо знает свой город и
- ООлеся2 мая 2024Второй раз на экскурсии и снова полный восторг! Попасть в театр не заходя в его стены - это возможно. Прогулка
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