Уникальный опыт – экскурсии в Мурманске

Найдено 27 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лабиринты и сейды Мурманска
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за человека
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
135 отзывов
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910 за человека
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
6 отзывов
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 12 чел.
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
8 500 за человека
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000 за всё до 2 чел.
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 3 чел.
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000 за человека
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000 за человека
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
37 отзывов
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: на Рябиновой аллее
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 27 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
23 000 за всё до 4 чел.
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке
Начало: В Мурманске
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
10 июня в 07:00
14 июня в 07:00
26 000 за человека
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 14 250 за всё до 4 чел.
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
55003 850 за человека
Из Мурманска - в Саамскую деревню
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 500 за человека
Арктическое купание в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000 за человека
Мурманск глазами полярника 21 века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622 за человека
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: в Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1 300 за всё до 25 чел.
Город Полярный: на страже морских ворот России
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
Город Полярный: на страже морских ворот России
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Начало: В Мурманске
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500 за человека
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью
Начало: Около Областной научной библиотеки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 990 за всё до 10 чел.
За сиянием - на край земли
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
За сиянием - на край земли
Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
Начало: На улице Воровского
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за человека
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500 за всё до 4 чел.
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
🚗 На машине
Групповая
5 часов
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
Увидеть небесный танец с удачного места и сохранить природное чудо на фотоснимках
Начало: На площади Пять углов
9 900 за человека
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200 за человека
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
🚗 На машине
Групповая
2 часа
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
Попробовать новый вид релаксации в условиях Крайнего Севера (в группе)
Начало: от места проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
    Большое спасибо организаторам, а отдельная благодарность нашему гиду Александру. Для нас экскурсия была целевая: посещение мемориала, где покоится наш дед. Но также хочется
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    отметить и сказочную природу Севера, а про Печенгский монастырь можно смело сказать, что это жемчужина Севера. После Долины Славы мы поехали на Русско-Немецкое мемориальное кладбище, которое находится в Печенге(именно там захоронен дед). Место очень красивое, за мемориалом ухаживают. Рядом разбили небольшой сквер, около каждого дерева памятная табличка с именем бойца СВО, отдавшего свою жизнь за Родину в наши дни. Очень рекомендую включиить в данную экскурсию посещение Русско-немецкого мемориального кладбища.

    Большое спасибо организаторамБольшое спасибо организаторам
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Мурманские муралы
    Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Мурманские муралы
    Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Мурманские муралы
    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
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    о фестивале муралов, который происходит в Мурманске с 2021 года, и об истории Мурманска, о районах города, о художниках, о людях этого северного края, о традициях народов, проживающих в Заполярье. И, конечно, об интересных особенностях этого необычного современного искусства. Мария - прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям.

    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное
  • Л
    Лейла
    23 мая 2024
    Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
    Это было ярко, красиво, задорно и вкусно! Дни моей поездки выпали не на самые тёплые дни, но мое сердце было согрето
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    видами и такой сильной энергетикой Териберки ❤️ Огромное спасибо Юлие, за такое грамотно составленное знакомство с красотами этого места, я сполна смогла прочувствовать и погрузиться в атмосферу этой местности, чему безумно рада)) Так же хочу отметить что экскурсия не шаблонная, а наполнена душевностью. Если вы хотите перезагрузится, и ощутить спокойствие, то вам точно сюда, мне эта поездка помогла избавиться от накопленного негатива и стресса… В общем однозначно рекомендую, побывать в этой сказке, и найти для себя ответы на волнующие вас вопросы) P.s. Фотографии и сейчас пересматриваю с улыбкой на лице и желанием поскорее навестить это место силы 💔

    Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
    Огромное спасибо за отличную экскурсию, веселую компанию и много интересной информации. Погода радовала, киты плавали в бухте, нерпы плескались неподалеку от берега.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Кандалакшский лабиринт
    Дмитрий-великолепный рассказчик. Путешествие было очень интересным, насыщенным историями об этом крае. Я увидела природу северного края с другой стороны. Очень
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    повезло с погодой. Мы увидели красоты этого сурового края можно сказать с высоты птичьего полёта. Дух захватывало от великолепия красок. Очень рекомендую эту экскурсию!!!

  • А
    Александр
    9 мая 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Всё понравилось. Инновационный подход. Были с ребёнком 7 лет. Он тоже стойко выдержал, Во второй половине экскурсии заинтересовался ещё больше.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
    Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо знает свой город и
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    его окрестности. Перед поездкой быстро и вежливо отвечала на сообщения, помогла подготовиться к поездке, порекомендовала вкусные и красивые места города. Во время самой экскурсии мы узнали от нее много нового и интересного. Все тонкости и мелочи были Юлией учтены. Пикник с угощениями, подготовленный ею около водапада, - полный восторг. В Териберке встретили горностая и лису. Места просто невероятной красоты. Благодаря Юлии наша поездка была максимально комфортной. Метафорические карты Юлии попадают точно в точку. После экскурсии с ней вы уедете не только с новыми впечатлениями, но и с новыми мыслями для размышления! Рекомендую гида! Спасибо!

    Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
  • О
    Олеся
    2 мая 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Второй раз на экскурсии и снова полный восторг! Попасть в театр не заходя в его стены - это возможно. Прогулка
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    на свежем воздухе для меня в приоритете всегда, как и случилось и всегда. Больше всего в экскурсии мне нравится голос автора, хочется слушать его бесконечно. Также планирую посетить и другую экскурсию. Из минусов, не работали куар-коды. А всё остальное, даже булочки в конце экскурсии, создали эффект погружения.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Уникальный опыт»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 910 до 42 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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