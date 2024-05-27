Вечерние экскурсии Мурманска

Найдено 12 экскурсий в категории «Вечерние» в Мурманске, цены от 2 100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Так же вы можете после экскурсии вечером отправиться с нами на охоту за Северным Сиянием»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Завораживающее северное сияние
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Завораживающее северное сияние в Мурманске: эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в магию северного сияния в Мурманске. Эксклюзивная экскурсия откроет вам тайны Авроры и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
6 июля в 20:00
7 июля в 20:00
6 000 за человека
Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
201 отзыв
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
«Экскурсия не подходит для маленьких детей до 5 лет (извилистые дороги, ночное время, отсутствие возможности посетить туалет)»
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000 за человека
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
170 отзывов
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
«Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 000 за человека
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
«Разве треккинг поздним вечером — это разумная идея»
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640 за человека
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100 за человека
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
«У ночной прогулки по городу в месяцы полярного лета множество плюсов: на улице светло, погода становится лучше, уходят облака, людей и машин практически нет — с арктической столицей вы будете почти наедине»
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500 за всё до 4 чел.
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
«А если отправиться к ним вечером, можно ощутить всю прелесть уединённого общения с дикой природой Кольского»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095 за человека
Северное сияние: это просто космос
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Северное сияние: это просто космос
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
1 сен в 00:00
2 сен в 00:00
от 17 340 за всё до 4 чел.
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Вечерняя прогулка по горе Горелая
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Погулять по горе в черте города и насладиться потрясающими панорамами Мурманска
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 32002 240 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Манина
    27 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Большое спасибо гиду Алексею за прекрасную прогулку! Очень познавательно, интересно, легко! Обязательно вернемся снова!
  • E
    Ekaterina
    23 мая 2024
    Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
    После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй и фактов, угостили вкусным чаем! Очень заботливые и приятные люди, а также сделают прекрасные фотографии и направят их вам!
    После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй
  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2024
    Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
    Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от путешествия. Красивые виды и
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    незабываемые моменты. Забота и ответственность, вот на что Вы смело можете рассчитывать от человека что поведёт Вас в путь) Остались очень довольны)

    Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие отМоре впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие отМоре впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
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    дискутирует. Нас было трое, всем понравилась эта обзорная экскурсия. Отдельное спасибо Антону, что подстроился под наше свободное время и познакомил нас с замечательным городом Мурманском.

    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
    Этот мини поход прошёл даже лучше, чем я себе представляла. Нам очень понравилась возможность хотя бы немного окунуться в дикую
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    природу, но при этом, мы находились в окрестностях города - идеально для вечерней прогулки. Мы даже успели научиться ходить на снегоступах, так как в тот день ещё было много снега и без них было бы тяжело. Считаю, это только добавило увлекательности нашему мини трипу. Многое узнали о месте, где мы находитесь и его историю, и все это в приятной компании и атмосфере. Спасибо нашим организаторам за такую возможность и ответственное отношение к своему делу!

  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
  • А
    Анастасия
    4 апреля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Все прошло отлично! Антон прекрасный коммуникабельный гид с хорошим знанием материала.
  • Н
    Надежда
    31 марта 2024
    Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
    Тем, кто едет на данную экскурсию, необходимо знать следующее: 1. Николай прекрасно владеет знаниями и опытом по охоте за Северным сиянием.
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    Удивило, что он даже использует спутники для уточнения информации по параметрам активности. НО! Северное сияние - это чудо природы, а природа живет по своим правилам. Будьте готовы, что Сияния может не быть или оно будет «слабым». Это нужно понять и принять заранее, чтобы не разочароваться. Нам повезло, мы его увидели, и только благодаря упорству Николая, который не отпустил нас домой, когда так хотелось спать и согреться))) 2. Одевайтесь очень тепло, даже когда приезжаете ранней весной. По ночам очень холодно. Особенно внимание на теплую обувь. 3. Будьте готовы ждать чуда. Наша экскурсия занимала 4 часа, была до 2 ночи. Некоторые экскурсию бывают еще дольше, все зависит от охоты. Нужно заранее настроиться на ожидания, оно может быть длительным. 4. В этой экскурсии не будет как таковой экскурсии. Конечно, Николаю можно задать вопросы и получить ответ, но фишка тут в другом - в экспертности Николая как искателя Северного сияния. И по совместительству прекрасного фотографа!!! 5. Не берите с собой фотоаппараты. У Николая отличная техника, он сам вас сфоткает))) для получения эффектных фоток нужны определенные параметры сьемки, у Николая все настроено. 6. Старт экскурсии - поздно. И непредсказуем. Около 8 часов вечера мы узнали о возможности экскурсии (Николай мониторит ситуацию по показателям), а около 10 - отправились на нее. 7. Рекомендую взять с собой термос с чаем и перекусить. 8. Лучше ехать на сияние зимой, чтобы оно было «ярче». Спасибо Николаю за экспертизу и возможность открыть в жизни новое! И, конечно, за фотки)))

  • С
    Светлана
    30 марта 2024
    Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
    Большое спасибо гиду Алексею за классную охоту за сиянием, интересный и познавательный рассказ о северном сиянии, терпение, позитив и комфортные условия ожидания сияния во время охоты. Фото отличные!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Вечерние»

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  3. Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
  4. Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
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  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
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