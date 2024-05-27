1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Так же вы можете после экскурсии вечером отправиться с нами на охоту за Северным Сиянием»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Завораживающее северное сияние в Мурманске: эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в магию северного сияния в Мурманске. Эксклюзивная экскурсия откроет вам тайны Авроры и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
6 июля в 20:00
7 июля в 20:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
«Экскурсия не подходит для маленьких детей до 5 лет (извилистые дороги, ночное время, отсутствие возможности посетить туалет)»
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
«Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
«Разве треккинг поздним вечером — это разумная идея»
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
«У ночной прогулки по городу в месяцы полярного лета множество плюсов: на улице светло, погода становится лучше, уходят облака, людей и машин практически нет — с арктической столицей вы будете почти наедине»
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
«А если отправиться к ним вечером, можно ощутить всю прелесть уединённого общения с дикой природой Кольского»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Северное сияние: это просто космос
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
1 сен в 00:00
2 сен в 00:00
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Погулять по горе в черте города и насладиться потрясающими панорамами Мурманска
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 32002 240₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММанина27 мая 2024Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
- ЕЕкатерина23 мая 2024Большое спасибо гиду Алексею за прекрасную прогулку! Очень познавательно, интересно, легко! Обязательно вернемся снова!
- EEkaterina23 мая 2024После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй и фактов, угостили вкусным чаем! Очень заботливые и приятные люди, а также сделают прекрасные фотографии и направят их вам!
- ДДмитрий20 мая 2024Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от путешествия. Красивые виды и
- ЕЕкатерина17 мая 2024Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
- ЮЮлия12 мая 2024Этот мини поход прошёл даже лучше, чем я себе представляла. Нам очень понравилась возможность хотя бы немного окунуться в дикую
- ТТатьяна2 мая 2024Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
- ААнастасия4 апреля 2024Все прошло отлично! Антон прекрасный коммуникабельный гид с хорошим знанием материала.
- ННадежда31 марта 2024Тем, кто едет на данную экскурсию, необходимо знать следующее: 1. Николай прекрасно владеет знаниями и опытом по охоте за Северным сиянием.
- ССветлана30 марта 2024Большое спасибо гиду Алексею за классную охоту за сиянием, интересный и познавательный рассказ о северном сиянии, терпение, позитив и комфортные условия ожидания сияния во время охоты. Фото отличные!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Вечерние»
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