Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Фото-охота за северным сиянием

Понаблюдать за сказочным явлением, которое останется в вашем сердце и на профессиональных снимках

Эдуард
Эдуард – представитель из Мурманска
Танец 💃, представление, спектакль — можно по-разному назвать чудо севера.

Неизменно одно — его стоит увидеть воочию.

С нами охота за красочными полярными огнями окажется удачной.

В компании опытных гида и фотографа вы залюбуетесь волшебным солнечным ветром, узнаете о появлении необыкновенной Авроры и влюбитесь ❤️ в Север!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 50004 500 ₽ за человекаскидка10%

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Фото-охота за северным сиянием
Фото-охота за северным сиянием

Что вас ожидает

Магия природы
Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России. Мы вычислим удачную точку обзора, и вы насладитесь красотой природного феномена. Полюбуетесь зеленым свечением — а возможно, даже увидите розовые и фиолетовые всполохи и завихрения.

Дружеское путешествие с гидом и фотографом
С красивейшим природным явлением связано много преданий и легенд. Я открою их в путешествии; расскажу, где в мире наблюдают северное сияние, как оно возникает и каких видов бывает. По желанию вы также услышите краткую историю 📖 и сюжеты из жизни Мурманска. С нами поедет профессиональный фотограф с богатым опытом съемок на Севере — он пофотографирует и вас, и пейзажи. После путешествия мы пришлем вам фотографии 📸 в обработке.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортабельном транспорте (8-местные полноприводные внедорожники)
  • Трансфер, услуги фотографа и горячий чай с плюшками включены в стоимость
  • Точное время начала экскурсии 🧭 обговаривается заранее и зависит от прогноза солнечной активности
  • Мы отслеживаем северное сияние по многим программам и отъезжаем на расстояние вплоть до 150 км от Мурманска. Но если показатели не обещают сияния, то экскурсия ⛳ переносится на другой день или отменяется.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на проспекте Ленина или по договоренности
Фото-охота за северным сиянием
Фото-охота за северным сиянием
Фото-охота за северным сиянием
Фото-охота за северным сиянием
Фото-охота за северным сиянием
Фото-охота за северным сиянием
Фото-охота за северным сиянием

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Эдуард
Эдуард
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Я родился, вырос и живу в Мурманске. Вместе с ним я пережил периоды расцвета и тяжелых времен в 90-е. Сегодня, когда любимый край переживает период ренессанса, я и моя команда, мы готовы поделиться своими знаниями и историей Края с нашими гостями. Показать вам уникальные места, которые дороги каждому мурманчанину и жителям Кольского полуострова.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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