Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Магия природы

Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России. Мы вычислим удачную точку обзора, и вы насладитесь красотой природного феномена. Полюбуетесь зеленым свечением — а возможно, даже увидите розовые и фиолетовые всполохи и завихрения.

Дружеское путешествие с гидом и фотографом

С красивейшим природным явлением связано много преданий и легенд. Я открою их в путешествии; расскажу, где в мире наблюдают северное сияние, как оно возникает и каких видов бывает. По желанию вы также услышите краткую историю 📖 и сюжеты из жизни Мурманска. С нами поедет профессиональный фотограф с богатым опытом съемок на Севере — он пофотографирует и вас, и пейзажи. После путешествия мы пришлем вам фотографии 📸 в обработке.

Организационные детали