Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Магия природы Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России. Мы вычислим удачную точку обзора, и вы насладитесь красотой природного феномена. Полюбуетесь зеленым свечением — а возможно, даже увидите розовые и фиолетовые всполохи и завихрения.
Дружеское путешествие с гидом и фотографом С красивейшим природным явлением связано много преданий и легенд. Я открою их в путешествии; расскажу, где в мире наблюдают северное сияние, как оно возникает и каких видов бывает. По желанию вы также услышите краткую историю 📖 и сюжеты из жизни Мурманска. С нами поедет профессиональный фотограф с богатым опытом съемок на Севере — он пофотографирует и вас, и пейзажи. После путешествия мы пришлем вам фотографии 📸 в обработке.
Организационные детали
Путешествие пройдет на комфортабельном транспорте (8-местные полноприводные внедорожники)
Трансфер, услуги фотографа и горячий чай с плюшками включены в стоимость
Точное время начала экскурсии 🧭 обговаривается заранее и зависит от прогноза солнечной активности
Мы отслеживаем северное сияние по многим программам и отъезжаем на расстояние вплоть до 150 км от Мурманска. Но если показатели не обещают сияния, то экскурсия ⛳ переносится на другой день или отменяется.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на проспекте Ленина или по договоренности
Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Я родился, вырос и живу в Мурманске. Вместе с ним я пережил периоды расцвета и тяжелых времен в 90-е. Сегодня, когда любимый край переживает период ренессанса, я и моя команда, мы готовы поделиться своими знаниями и историей Края с нашими гостями. Показать вам уникальные места, которые дороги каждому мурманчанину и жителям Кольского полуострова.