Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Представьте себе ночь под звездным небом Мурманска, где зеленые, розовые и фиолетовые огни танцуют в небесах.Это не просто экскурсия, это путешествие в мир красоты и волшебства, где каждый снимок рассказывает

уникальную историю. В компании опытного гида и профессионального фотографа, участники погрузятся в мир легенд и преданий, связанных с северным сиянием. Узнайте, как возникает это чудо природы, и приготовьтесь к впечатляющему путешествию, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания и в сердце - незабываемые эмоции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Магия природы

Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России. Мы вычислим удачную точку обзора, и вы насладитесь красотой природного феномена. Полюбуетесь зеленым свечением — а возможно, даже увидите розовые и фиолетовые всполохи и завихрения.

Дружеское путешествие с гидом и фотографом

С красивейшим природным явлением связано много преданий и легенд. Я открою их в путешествии; расскажу, где в мире наблюдают северное сияние, как оно возникает и каких видов бывает. По желанию вы также услышите краткую историю и сюжеты из жизни Мурманска. С нами поедет профессиональный фотограф с богатым опытом съемок на Севере — он пофотографирует и вас, и пейзажи. После путешествия мы пришлем вам фотографии в обработке.

На фотографиях северное сияние выглядит ярче, чем в реальной жизни, нашими глазами. Мы не можем гарантировать именно яркое северное сияние, ведь это природа. Это может быть как просто зеленоватая «дуга», так и настоящее небесное шоу. Будем надеяться, что свой лучший «танец» Аврора приготовила именно для вас.

Организационные детали