Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России. Мы вычислим удачную точку обзора, и вы насладитесь красотой природного феномена. Полюбуетесь зеленым свечением — а возможно, даже увидите розовые и фиолетовые всполохи и завихрения.
Дружеское путешествие с гидом и фотографом
С красивейшим природным явлением связано много преданий и легенд. Я открою их в путешествии; расскажу, где в мире наблюдают северное сияние, как оно возникает и каких видов бывает. По желанию вы также услышите краткую историю и сюжеты из жизни Мурманска. С нами поедет профессиональный фотограф с богатым опытом съемок на Севере — он пофотографирует и вас, и пейзажи. После путешествия мы пришлем вам фотографии в обработке.
На фотографиях северное сияние выглядит ярче, чем в реальной жизни, нашими глазами. Мы не можем гарантировать именно яркое северное сияние, ведь это природа. Это может быть как просто зеленоватая «дуга», так и настоящее небесное шоу. Будем надеяться, что свой лучший «танец» Аврора приготовила именно для вас.
Организационные детали
Путешествие пройдет на комфортабельном транспорте
Трансфер, услуги гида-фотографа и съёмка на профессиональную камеру включены в стоимость
Точное время начала экскурсии обговаривается заранее и зависит от прогноза солнечной активности
Мы отслеживаем северное сияние по многим программам и отъезжаем на расстояние вплоть до 200 км от Мурманска. Но если показатели не обещают сияния, то экскурсия переносится на другой день или отменяется.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Рекомендуем бронировать экскурсию на первую же ночь вашего пребывания в Мурманске, чтобы не упустить благоприятную ночь. В случае, если прогноз будет неблагоприятный — мы перенесем вас на следующий день. Рекомендуем не бронировать экскурсию на даты с полнолунием и близкие к нему, яркая луна приглушает цвет северного сияния.
ежедневно в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7832 туристов
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Я родился, вырос и живу в Мурманске. Вместе с ним я пережил периоды расцвета и тяжелых времен в 90-е. Сегодня, когда любимый край переживает период ренессанса, я и моя команда, мы готовы поделиться своими знаниями и историей Края с нашими гостями. Показать вам уникальные места, которые дороги каждому мурманчанину и жителям Кольского полуострова.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 688 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
ездили в середине марта, хорошая организация, нам повезло, поймать северное сияние удалось буквально за час! рекомендую гида, рассказывает интересно, с энтузиазмом. фотки тоже хорошие получились, благодарю за экскурсию-фотоохоту!
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Л
Лариса
Наша охота за сиянием оказалась очень непростой: несмотря на ясное в целом небо, облачность настойчиво следовала за нами, и куда бы мы ни приехали, закрывала именно тот участок неба, где читать дальшеуменьшить
было сияние. Большое спасибо гиду Руслану и водителю, которые не сдались, и катали нас до победного, пока мы не увидели то самое сияние! Они были очень вовлечены в процесс и искренне желали поделиться с гостями города уникальным зрелищем. Это очень приятно! Глазом сияние видно совсем иначе, но фото получились бомбические. Спасибо за проявленные неравнодушие и настойчивость - все старания были не зря, мы очень довольны, что охота все же удалась!)
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А
Арутюнянц
Дата посещения: 24 ноя 2025
Охота прошла на ура!!! Остались и замечательные впечатления, и качественные фото. Отдельно благодарны гиду Артему за его увлеченность делом и профессионализм! 👍
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Елена
Экскурсия просто класс! С нами был гид и фотограф Глеб. Чувствуется, он профессионал своей работы! Катались по маршруту в надежде найти чистый участок неба и нашли. Это было потрясающе❤️❤️❤️ Чтобы читать дальшеуменьшить
сфотографироваться с ним, нужно везение. Оно то спрячется, то снова появится. Для первого раза я очень довольна! Надеюсь, при следующей моей поездке, сияние покажет себя во всей красе! Спасибо организаторам и Глебу за такую прекрасную экскурсию. Оно того стоит!!! В следующий раз только к Вам)
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К
Ксения
отличный гид, все хорошо и понятно объяснял и рассказывал, фотографии вышли качественные и красивые, все очень понравилось 🥰
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Л
Любовь
Несмотря на то, что прогноз был не нашей стороне и нас об этом сразу предупредили мы рискнули и этот риск бы полностью оправдан! Огромное спасибо оргагизаторам, все время были на связи, следили за прогнозом, информировали обо всех изменениях. Абсолютно точно рекомендую!
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