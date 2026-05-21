Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Фотоохота за северным сиянием

Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Представьте себе ночь под звездным небом Мурманска, где зеленые, розовые и фиолетовые огни танцуют в небесах.

Это не просто экскурсия, это путешествие в мир красоты и волшебства, где каждый снимок рассказывает
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уникальную историю.

В компании опытного гида и профессионального фотографа, участники погрузятся в мир легенд и преданий, связанных с северным сиянием.

Узнайте, как возникает это чудо природы, и приготовьтесь к впечатляющему путешествию, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания и в сердце - незабываемые эмоции

4.6
688 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Профессиональная фотосъемка
  • 🌌 Уникальные природные явления
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🗣️ Интересные рассказы гида
  • 📅 Гибкий график и переносы
Фотоохота за северным сиянием
Фотоохота за северным сиянием
Фотоохота за северным сиянием

Что можно увидеть

  • Полярное сияние

Описание экскурсии

Магия природы

Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России. Мы вычислим удачную точку обзора, и вы насладитесь красотой природного феномена. Полюбуетесь зеленым свечением — а возможно, даже увидите розовые и фиолетовые всполохи и завихрения.

Дружеское путешествие с гидом и фотографом

С красивейшим природным явлением связано много преданий и легенд. Я открою их в путешествии; расскажу, где в мире наблюдают северное сияние, как оно возникает и каких видов бывает. По желанию вы также услышите краткую историю и сюжеты из жизни Мурманска. С нами поедет профессиональный фотограф с богатым опытом съемок на Севере — он пофотографирует и вас, и пейзажи. После путешествия мы пришлем вам фотографии в обработке.

На фотографиях северное сияние выглядит ярче, чем в реальной жизни, нашими глазами. Мы не можем гарантировать именно яркое северное сияние, ведь это природа. Это может быть как просто зеленоватая «дуга», так и настоящее небесное шоу. Будем надеяться, что свой лучший «танец» Аврора приготовила именно для вас.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортабельном транспорте
  • Трансфер, услуги гида-фотографа и съёмка на профессиональную камеру включены в стоимость
  • Точное время начала экскурсии обговаривается заранее и зависит от прогноза солнечной активности
  • Мы отслеживаем северное сияние по многим программам и отъезжаем на расстояние вплоть до 200 км от Мурманска. Но если показатели не обещают сияния, то экскурсия переносится на другой день или отменяется.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Рекомендуем бронировать экскурсию на первую же ночь вашего пребывания в Мурманске, чтобы не упустить благоприятную ночь. В случае, если прогноз будет неблагоприятный — мы перенесем вас на следующий день. Рекомендуем не бронировать экскурсию на даты с полнолунием и близкие к нему, яркая луна приглушает цвет северного сияния.

ежедневно в 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 18 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7832 туристов
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Я родился, вырос и живу в Мурманске. Вместе с ним я пережил периоды расцвета и тяжелых времен в 90-е. Сегодня, когда любимый край переживает период ренессанса, я и моя команда, мы готовы поделиться своими знаниями и историей Края с нашими гостями. Показать вам уникальные места, которые дороги каждому мурманчанину и жителям Кольского полуострова.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 688 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
668
4
7
3
5
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5
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3
Анастасия
ездили в середине марта, хорошая организация, нам повезло, поймать северное сияние удалось буквально за час! рекомендую гида, рассказывает интересно, с энтузиазмом. фотки тоже хорошие получились, благодарю за экскурсию-фотоохоту!
ездили в середине марта, хорошая организация, нам повезло, поймать северное сияние удалось буквально за час! рекомендую
ездили в середине марта, хорошая организация, нам повезло, поймать северное сияние удалось буквально за час! рекомендую
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Л
Наша охота за сиянием оказалась очень непростой: несмотря на ясное в целом небо, облачность настойчиво следовала за нами, и куда бы мы ни приехали, закрывала именно тот участок неба, где
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было сияние. Большое спасибо гиду Руслану и водителю, которые не сдались, и катали нас до победного, пока мы не увидели то самое сияние! Они были очень вовлечены в процесс и искренне желали поделиться с гостями города уникальным зрелищем. Это очень приятно! Глазом сияние видно совсем иначе, но фото получились бомбические. Спасибо за проявленные неравнодушие и настойчивость - все старания были не зря, мы очень довольны, что охота все же удалась!)

Наша охота за сиянием оказалась очень непростой: несмотря на ясное в целом небо, облачность настойчиво следовала
Наша охота за сиянием оказалась очень непростой: несмотря на ясное в целом небо, облачность настойчиво следовала
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А
Дата посещения: 24 ноя 2025
Охота прошла на ура!!!
Остались и замечательные впечатления, и качественные фото. Отдельно благодарны гиду Артему за его увлеченность делом и профессионализм! 👍
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Елена
Экскурсия просто класс! С нами был гид и фотограф Глеб. Чувствуется, он профессионал своей работы! Катались по маршруту в надежде найти чистый участок неба и нашли. Это было потрясающе❤️❤️❤️ Чтобы
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сфотографироваться с ним, нужно везение. Оно то спрячется, то снова появится. Для первого раза я очень довольна! Надеюсь, при следующей моей поездке, сияние покажет себя во всей красе! Спасибо организаторам и Глебу за такую прекрасную экскурсию. Оно того стоит!!! В следующий раз только к Вам)

Экскурсия просто класс! С нами был гид и фотограф Глеб. Чувствуется, он профессионал своей работы! Катались
Экскурсия просто класс! С нами был гид и фотограф Глеб. Чувствуется, он профессионал своей работы! Катались
Экскурсия просто класс! С нами был гид и фотограф Глеб. Чувствуется, он профессионал своей работы! Катались
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К
отличный гид, все хорошо и понятно объяснял и рассказывал, фотографии вышли качественные и красивые, все очень понравилось 🥰
отличный гид, все хорошо и понятно объяснял и рассказывал, фотографии вышли качественные и красивые, все очень понравилось 🥰
отличный гид, все хорошо и понятно объяснял и рассказывал, фотографии вышли качественные и красивые, все очень понравилось 🥰
отличный гид, все хорошо и понятно объяснял и рассказывал, фотографии вышли качественные и красивые, все очень понравилось 🥰
отличный гид, все хорошо и понятно объяснял и рассказывал, фотографии вышли качественные и красивые, все очень понравилось 🥰
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Л
Несмотря на то, что прогноз был не нашей стороне и нас об этом сразу предупредили мы рискнули и этот риск бы полностью оправдан! Огромное спасибо оргагизаторам, все время были на связи, следили за прогнозом, информировали обо всех изменениях. Абсолютно точно рекомендую!
Несмотря на то, что прогноз был не нашей стороне и нас об этом сразу предупредили мы
Несмотря на то, что прогноз был не нашей стороне и нас об этом сразу предупредили мы
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