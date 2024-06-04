Э Эльмира Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!

Д Дмитрий Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.

А Анна Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!

А Алия «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Сыну 10 лет очень понравилось! Интересный и объемный материал, красивые локации. Очень рекомендую!

И Илья Мурманск - главный город Заполярья читать дальше как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние) Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа

Я Яна Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!

А Алексей Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.

Е Екатерина Знакомьтесь, Мурманск Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!

О Ольга Мурманск - отсюда начинается Арктика Замечательная экскурсия. Гид Николай, очень вежливый, аккуратный, внимательный. Экскурсия не перегружена историческими фактами, проходит легко. Николаю огромное спасибо, подстраивался под наши пожелания, завез покушать, угостил ежом, посоветовал рыбку, в качестве угощения для дома, отвез в аэропорт. Рекомендую 👌