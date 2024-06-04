Увидеть самое главное в Мурманске

Найдено 32 экскурсии в категории «Самое главное» в Мурманске, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Мурманском в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
27 отзывов
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600 за всё до 6 чел.
Мурманск - сердце Заполярья
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4.5 часа
20 отзывов
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 11 000 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Мурманск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555 за всё до 10 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850 за всё до 4 чел.
Мурманск - отсюда начинается Арктика
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
81 отзыв
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Мурманск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
67 отзывов
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000 за всё до 4 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Мурманск с офицером запаса ВМФ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400 за всё до 3 чел.
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Дружеская экскурсия по главным местам заполярной столицы - интересно и без бессмысленной информации
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
100009 500 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности столицы Арктики и с комфортом добраться до отеля
Начало: В аэропорту
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Мегаполис за Полярным кругом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400 за всё до 4 чел.
По берегам Кольского фьорда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000 за всё до 6 чел.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
41 отзыв
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700 за всё до 8 чел.
Мурманск - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за человека
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Провести день среди чарующих пейзажей в самом сердце Кольского полуострова
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
37 отзывов
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: на Рябиновой аллее
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 27 чел.
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3 000 за всё до 10 чел.
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
46 отзывов
Поиск северного сияния в Мурманске: экскурсия в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: у вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
12 июня в 20:00
13 июня в 20:00
4 500 за человека
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500 за всё до 4 чел.
Мурманск - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - первая встреча
Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 500 за всё до 3 чел.
За сиянием - на край земли
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
За сиянием - на край земли
Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
Начало: На улице Воровского
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за человека
Полюбить Мурманск с первой встречи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500 за всё до 3 чел.
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за человека
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
🚗 На машине
Групповая
5 часов
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
Увидеть небесный танец с удачного места и сохранить природное чудо на фотоснимках
Начало: На площади Пять углов
9 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
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  • А
    Алия
    2 июня 2024
    «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
    Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Сыну 10 лет очень понравилось! Интересный и объемный материал, красивые локации. Очень рекомендую!
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
    читать дальше

    как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние)

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Знакомьтесь, Мурманск
    Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Мурманск - отсюда начинается Арктика
    Замечательная экскурсия. Гид Николай, очень вежливый, аккуратный, внимательный. Экскурсия не перегружена историческими фактами, проходит легко. Николаю огромное спасибо, подстраивался под наши пожелания, завез покушать, угостил ежом, посоветовал рыбку, в качестве угощения для дома, отвез в аэропорт. Рекомендую 👌
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Очень понравилась обзорная экскурсия на машине по Мурманску. Виктор влюблен в свой город, историк по образованию и очень благожелательно настроенный человек. Четыре
    читать дальше

    часа, запланированные на экскурсию, пролетели незаметно, а посетили очень много: и мемориальный комплекс «Маяк, и величественный памятник «Алеша», и памятник «Ждущая», и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» - всего не перечислишь. Затем проехали по Кольскому мосту и полюбовались Мурманском с другого берега залива. Спасибо за часы, проведенные в общении с приятным человеком. Советую всем эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
  2. Мурманск - главный город Заполярья
  3. Знакомство с Мурманском в мини-группе
  4. Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
  5. Мурманск - сердце Заполярья
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Самое главное" можно забронировать 32 экскурсии от 3 000 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 975 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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