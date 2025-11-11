Дайвинг-тур из Мурманска с посещением западного берега Кольского залива (через самый длинный мост за Полярным кругом). Маршрут вдоль фьорда с видами Мурманска и историческим экскурсом. Включены инструктаж, сопровождение дайверов NDL, фото/видеосъемка под водой. Дегустация и мастер-класс по чистке морепродуктов. Возможны дополнительные экскурсии (обзорная площадка, маяк, осмотр кораблей).
Описание водной прогулки
Дорога до места погружения От адреса вашего проживания в г. Мурманске направляемся для подбора снаряжения (при необходимости аренды – оплачивается отдельно).
- Через самый длинный автомобильный мост за Полярным кругом направляемся на западную сторону Кольского залива.
- К месту дайвинга поедем вдоль западного побережья Кольского фьорда, наблюдаем через залив панорамные виды Мурманска и окрестности.
- Слушаем небольшой экскурс в историю Кольского полуострова, его первых жителях, обсудим интересные локации для дальнейшего посещения.
- При желании (обсуждается отдельно) попутно посетим интересные локации, расположенные на западном побережье Кольского фьорда, проведу экскурсию заедем на обзорную площадку Мурманска, действующий маяк, осмотр кораблей гидрографии и ледоколов. Прибытие к месту погружения В зависимости от погодных условий и иных факторов это может быть одно из следующих мест: вдоль скал острова Овечий (район п-ва Рыбачий), заброшенный поселок Ретинское, губа Белокаменка, пос. Лиинахамари, пос. Мишуково, пос. Териберка.
- Инструктаж и брифинг о погружении;
- Вход в акваторию;
- Погружение в сопровождении профессиональных дайверов, сертифицированных по международным стандартам национальной Дайв Лигой (NDL);
- Фото и видеосъемка под водой в подарок;
- Дегустация собранных морепродуктов, мастер класс по их чистке;
• Также возможен «айсфлотинг» и «фридайвинг». Важная информация:
Необходимо понимать и уведомить инструктора перед погружением о своих навыках, опыте прошлых погружений. Возможно пробное погружение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Кладбище кораблей» на глубинах 12-30 метров (при погружении в поселке Ретинское)
- Наблюдение разнooбразных мoрcких oбитателей и подводных ландшафтов, поднимем морских гребешков и ежиков, возможно еще кого-то
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
- Аренда снаряжения при необходимости (7000 руб/комплект)
- Личный расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От адреса вашего проживания
Завершение: Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Необходимо понимать и уведомить инструктора перед погружением о своих навыках
- Опыте прошлых погружений. Возможно пробное погружение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
