Дорога до места погружения От адреса вашего проживания в г. Мурманске направляемся для подбора снаряжения (при необходимости аренды – оплачивается отдельно).

Через самый длинный автомобильный мост за Полярным кругом направляемся на западную сторону Кольского залива.

К месту дайвинга поедем вдоль западного побережья Кольского фьорда, наблюдаем через залив панорамные виды Мурманска и окрестности.

Слушаем небольшой экскурс в историю Кольского полуострова, его первых жителях, обсудим интересные локации для дальнейшего посещения.

При желании (обсуждается отдельно) попутно посетим интересные локации, расположенные на западном побережье Кольского фьорда, проведу экскурсию заедем на обзорную площадку Мурманска, действующий маяк, осмотр кораблей гидрографии и ледоколов. Прибытие к месту погружения В зависимости от погодных условий и иных факторов это может быть одно из следующих мест: вдоль скал острова Овечий (район п-ва Рыбачий), заброшенный поселок Ретинское, губа Белокаменка, пос. Лиинахамари, пос. Мишуково, пос. Териберка.

Инструктаж и брифинг о погружении;

Вход в акваторию;

Погружение в сопровождении профессиональных дайверов, сертифицированных по международным стандартам национальной Дайв Лигой (NDL);

Фото и видеосъемка под водой в подарок;

Дегустация собранных морепродуктов, мастер класс по их чистке;

• Также возможен «айсфлотинг» и «фридайвинг». Важная информация:

Необходимо понимать и уведомить инструктора перед погружением о своих навыках, опыте прошлых погружений. Возможно пробное погружение.