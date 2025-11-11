Мои заказы

Заполярный дайвинг под контролем опытного инструктора

Дайвинг-тур из Мурманска с посещением западного берега Кольского залива (через самый длинный мост за Полярным кругом). Маршрут вдоль фьорда с видами Мурманска и историческим экскурсом. Включены инструктаж, сопровождение дайверов NDL, фото/видеосъемка под водой. Дегустация и мастер-класс по чистке морепродуктов. Возможны дополнительные экскурсии (обзорная площадка, маяк, осмотр кораблей).
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

Дорога до места погружения От адреса вашего проживания в г. Мурманске направляемся для подбора снаряжения (при необходимости аренды – оплачивается отдельно).
  • Через самый длинный автомобильный мост за Полярным кругом направляемся на западную сторону Кольского залива.
  • К месту дайвинга поедем вдоль западного побережья Кольского фьорда, наблюдаем через залив панорамные виды Мурманска и окрестности.
  • Слушаем небольшой экскурс в историю Кольского полуострова, его первых жителях, обсудим интересные локации для дальнейшего посещения.
  • При желании (обсуждается отдельно) попутно посетим интересные локации, расположенные на западном побережье Кольского фьорда, проведу экскурсию заедем на обзорную площадку Мурманска, действующий маяк, осмотр кораблей гидрографии и ледоколов. Прибытие к месту погружения В зависимости от погодных условий и иных факторов это может быть одно из следующих мест: вдоль скал острова Овечий (район п-ва Рыбачий), заброшенный поселок Ретинское, губа Белокаменка, пос. Лиинахамари, пос. Мишуково, пос. Териберка.
  • Инструктаж и брифинг о погружении;
  • Вход в акваторию;
  • Погружение в сопровождении профессиональных дайверов, сертифицированных по международным стандартам национальной Дайв Лигой (NDL);
  • Фото и видеосъемка под водой в подарок;
  • Дегустация собранных морепродуктов, мастер класс по их чистке;

• Также возможен «айсфлотинг» и «фридайвинг». Важная информация:

Необходимо понимать и уведомить инструктора перед погружением о своих навыках, опыте прошлых погружений. Возможно пробное погружение.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • «Кладбище кораблей» на глубинах 12-30 метров (при погружении в поселке Ретинское)
  • Наблюдение разнooбразных мoрcких oбитателей и подводных ландшафтов, поднимем морских гребешков и ежиков, возможно еще кого-то
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
  • Аренда снаряжения при необходимости (7000 руб/комплект)
  • Личный расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От адреса вашего проживания
Завершение: Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Необходимо понимать и уведомить инструктора перед погружением о своих навыках
  • Опыте прошлых погружений. Возможно пробное погружение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

