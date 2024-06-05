Экскурсии по воде в Мурманске

Найдено 28 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Мурманске, цены от 3 200 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
🚗 На машине
скидка
35%
Групповая
13 часов
215 отзывов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
«Морская прогулка длится примерно 2 часа»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905 за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
381 отзыв
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
«Если обстановка будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с частичным возвратом стоимости»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605 за человека
Териберка и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
137 отзывов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
«Транспорт и морская прогулка включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010 за человека
Фотоохота на китов в Териберке
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
238 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
«Продолжительность морской прогулки 2 часа (может измениться из-за погодных условий)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
«Но, во-первых, само путешествие на катере никого не оставляет равнодушными, а во-вторых, дни в сезоны выезда, когда животные не показываются, единичны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Морская прогулка на катере займет около 2 часов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800 за человека
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании
Начало: В центре Мурманска
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000 за всё до 5 чел.
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 3 чел.
В Териберку - на встречу с китами
🚤 На катере
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Морская прогулка на подготовленном судне (продолжительность — около 2 часов)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400 за человека
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Если погода будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с возвратом стоимости»
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000 за всё до 2 чел.
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
«Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740, класса РИБ»
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000 за человека
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
«Отправимся на морскую прогулку на безопасном катере, капитан которого расскажет о Мурманске и его особенностях»
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000 за человека
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Возможна организация морской прогулки или рыбалки в море»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
Познакомиться с побережьем Баренцева моря и увидеть китов в естественной среде обитания
Начало: В любой локации Мурманска
«Морская прогулка на подготовленном судне (продолжительность — около 2 часов)»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 19 000 за человека
Арктическое купание в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
«После плавания мы угостим вас морошковым чаем и прокатим по акватории Кольского залива — сделаем несколько кругов на скоростном катере»
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000 за человека
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
Фотопрогулка
11 часов
249 отзывов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«С этим утверждением нельзя не согласиться, особенно если речь идет о поездке к Баренцеву морю и морской прогулке к китам»
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
127 отзывов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
«Поэтому, рассматривать выход в море стоит как морскую прогулку, тогда у вас точно останутся только положительные впечатления 2»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Морская прогулка из Териберки
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000 за человека
Очарование Териберки и морская прогулка
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Териберка: Морская прогулка и наблюдение за китами из Мурманска
Встреча с китами и незабываемые виды Северного Ледовитого океана ждут вас в путешествии по Териберке
Начало: Ваше место проживания
«10:10 Убытие на катере в море на встречу с китами»
Расписание: Ежедневно с 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1180010 620 за человека
Морская прогулка и Териберка за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
19 отзывов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
«Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды • Мы не можем гарантировать 100% успеха во время морской прогулки увидеть морских обитателей Баренцево моря, но создаем для него все условия»
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200 за человека
Киты. Поиск морских гигантов и невероятная Териберка
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Поиск китов в Мурманске и незабываемое приключение в Териберке
Уникальный шанс увидеть китов в естественной среде и исследовать красоты Териберки. Откройте для себя мир морских гигантов и арктическую природу в одной поездке
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Вам достаточно прилететь в Мурманск, а затем мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных»
Расписание: Ежедневно, в 08:00
30 июня в 08:00
12 400 за человека
Фотоохота на китов в Териберке
Мини-группа
10 часов
12 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
«Мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках китов, тюленей и кашалотов»
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000 за человека
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Во время морской прогулки встретитесь с дельфинами, морскими котиками, малыми полосатиками, касатками и даже горбатыми китами»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600 за человека
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«По дороге вы познакомитесь с историей села, а затем пересядете на корабль»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000 за всё до 3 чел.
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
«Особенность этой поездки в том, что мы включили такие расходы, как питание в кафе и выход в море на катере, в стоимость»
14 900 за человека
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200 за человека
Киты и водопады - в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«Фотоохота на быстроходном катере: есть большие шансы увидеть малого полосатика (минке), горбатого кита, тюленей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
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    все детали. Очень приятные сотрудники. Нашим гидом был Влад. Изначально предупреждает, что он выезжает, чтобы можно было комфортно начинать собираться. И звонит за несколько минут, что подъезжает. Встречает очень приветливо. Знакомит с другими участниками. По дороге рассказывает интересные факты о самом Мурманске. Очень веселый, может ответить на любой вопрос (и не только касающийся экскурсии). Знает очень много. Видно, что очень любит эти края. Это самое главное, когда гид относится к работе не просто как к работе. Всегда интересовался, согласны ли мы сделать сейчас это, поехать сюда, а потом туда. С китами повидаться нам не удалось. Но Влад потом скинул новость, что в этот день в районе Териберки запутался в остатках сетей кит. И он наверняка подавал сигналы сородичам. Мы их увидим в следующий раз)) Киты - это приятное дополнение к морской прогулке)) Влад отлично водит машину. Поэтому дорога туда и обратно пролетела незаметно. Однозначно, рекомендую к посещению эту экскурсию.

  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось. Бывает так, что в России
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    заказываешь какую то услугу и ещё того паче экскурсию, а это вообще не лицензируемая деятельность, и не тешишь себя ожиданиями. Часто бывает, что наталкиваешься на "бизнес по-русски". Однако здесь мы были приятно удивлены. Экскурсовод-ГИД -оказался очень интересный человек, много краеведческого познавательного материала для ознакомления с той местностью, куда ты приехал, что посмотреть, на что обратить внимание. Трансфер от отеля до Тириберки просто отлично, быстро и комфортно. Однако надо учитывать, что край здесь суровый и погода меняется очень часто и быстро и именно она является основополагающим фактором влияющим на всю экскурсию. Нам повезло, было холодно, но не штормило, море было спокойное, небольшой дождик перед морской прогулкой закончился. Мы вышли в море и видели разных животных, птиц, и китов. Теперь внимание! 1. От экскурсовода не зависит погода и пешая прогулка с выходом в море могут меняться местами по времени в зависимости от загруженности катера и волнения на море. 2. Обед, да и прочий приём пищи не самая сильная часть экскурсии, не ждите мишленовских звёзд от местных заведений, хотя в среднем они все одного, достаточно хорошего уровня, просто не заказывайте всякую экзотику. 3. Причал находится на устье реки Териберки и не оборудован дебаркадером, и учитывая, тот факт что разница между приливом и отливом очень большая, то попасть на катер для грузных людей может быть нетривиальной задачей, лазание по металлическим лестницам 2-3х метровой высоты и пролезания с катера на катер может стать невыполнимым заданием. 4. Не стесняйтесь надеть зимнюю куртку и шапку на морскую прогулку, в море вода +1 тире +2 градуса и воздух примерно такой же. Если с ветром то очень холодно даже летом. 5. Пешая прогулка требует хорошей обуви, так как ходить придётся по камням. Большое спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!

    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось
  • Р
    Роман
    4 июня 2024
    Фотоохота на китов в Териберке
    В целом все понравилось! Самое интересное - это морская прогулка, конечно, было очень захватывающе. Животных, к сожалению, не увидели, но выход в открытое море и "болтание" на волнах все скрасили!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и высокая оценка его работы.
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    Понравилось все. Встретил вовремя, вез по убитой дороге, как очень хрупкий груз)) много рассказывал, показывал. Прошло немного времени, как вернулись в Петербург, а уже бронирую Териберку на август)) Плюсом ко всему, Артем спас документы, которые ребенок случайно уронил в море в рюкзаке. За это отдельное спасибо))) Итог: кто раздумывает - ехать или нет, даже не думайте. Море эмоций, положительных впечатлений и хороших людей рядом. Кстати, кита видели)) Всем хороших путешествий!

    Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
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    то идти/ехать). Экскурсия очень понравилась. Александр знающий и интересно рассказывающий гид. У нас было много вопросов - он на все ответил. Машина комфортная, чистая, быстрая. У Александра еще нашлись варежки почти для всех - отдельное спасибо)). Единственный минус - при предварительном заказе блюд очень долгое ожидание и уху принесли холодную.

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Экскурсия очень понравилась! Александр очень хороший организатор, всем рекомендую)
  • Л
    Лена
    3 июня 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    День был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился нам не только как хороший
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    рассказчик, но и как человек, который может вдохновить на то, чтобы следовать своим мечтам. За один день мы успели увидеть все красоты Териберки, а интересные рассказы Александра скрасили поездку многократно. Ничего из того отрицательного, что пишут о поездках в Териберку не сбылось) Забрали нас с утра вовремя, гид весь день сопровождал нас везде и очень много рассказывал в детальных подробностях, еду в ресторане мы заказали заранее и за нами был зарезервирован стол, поэтому мы нигде в очередях не стояли и заказ наш принесли быстро, все локации мы увидели, но день был таким насыщенным, что мы сами отказались ехать к оленям и к хаски - несмотря но то, что нас было 5 человек - это было обоюдное решение. В море мы пробыли чуть более двух часов. К сожалению, кита мы увидели только издалека, и вблизи проплыла только одна морская свинка:) но судя по отзывам - увидеть хотя бы их - это уже большая удача))) Зато на радость мужчинам капитан дал им порыбачить немного. Несмотря на то, что рыба отпускала обратно, мужчины были очень рады) Очень довольны поездкой, однозначно рекомендуем этого организатора!

    День был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился намДень был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился намДень был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился нам
  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Увидел все что хотел, кроме китов(Все прошло отлично
    Увидел все что хотел, кроме китов(Все прошло отличноУвидел все что хотел, кроме китов(Все прошло отличноУвидел все что хотел, кроме китов(Все прошло отличноУвидел все что хотел, кроме китов(Все прошло отличноУвидел все что хотел, кроме китов(Все прошло отличноУвидел все что хотел, кроме китов(Все прошло отличноУвидел все что хотел, кроме китов(Все прошло отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
  2. Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
  3. Териберка и морская прогулка за 1 день
  4. Фотоохота на китов в Териберке
  5. Киты, тюлени и невероятная Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 3 200 до 73 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1959 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Мурманске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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