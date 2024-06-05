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заказываешь какую то услугу и ещё того паче экскурсию, а это вообще не лицензируемая деятельность, и не тешишь себя ожиданиями. Часто бывает, что наталкиваешься на "бизнес по-русски". Однако здесь мы были приятно удивлены. Экскурсовод-ГИД -оказался очень интересный человек, много краеведческого познавательного материала для ознакомления с той местностью, куда ты приехал, что посмотреть, на что обратить внимание. Трансфер от отеля до Тириберки просто отлично, быстро и комфортно. Однако надо учитывать, что край здесь суровый и погода меняется очень часто и быстро и именно она является основополагающим фактором влияющим на всю экскурсию. Нам повезло, было холодно, но не штормило, море было спокойное, небольшой дождик перед морской прогулкой закончился. Мы вышли в море и видели разных животных, птиц, и китов. Теперь внимание! 1. От экскурсовода не зависит погода и пешая прогулка с выходом в море могут меняться местами по времени в зависимости от загруженности катера и волнения на море. 2. Обед, да и прочий приём пищи не самая сильная часть экскурсии, не ждите мишленовских звёзд от местных заведений, хотя в среднем они все одного, достаточно хорошего уровня, просто не заказывайте всякую экзотику. 3. Причал находится на устье реки Териберки и не оборудован дебаркадером, и учитывая, тот факт что разница между приливом и отливом очень большая, то попасть на катер для грузных людей может быть нетривиальной задачей, лазание по металлическим лестницам 2-3х метровой высоты и пролезания с катера на катер может стать невыполнимым заданием. 4. Не стесняйтесь надеть зимнюю куртку и шапку на морскую прогулку, в море вода +1 тире +2 градуса и воздух примерно такой же. Если с ветром то очень холодно даже летом. 5. Пешая прогулка требует хорошей обуви, так как ходить придётся по камням. Большое спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!