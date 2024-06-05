1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
«Морская прогулка длится примерно 2 часа»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
«Если обстановка будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с частичным возвратом стоимости»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
«Транспорт и морская прогулка включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
«Продолжительность морской прогулки 2 часа (может измениться из-за погодных условий)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
«Но, во-первых, само путешествие на катере никого не оставляет равнодушными, а во-вторых, дни в сезоны выезда, когда животные не показываются, единичны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Морская прогулка на катере займет около 2 часов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании
Начало: В центре Мурманска
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Морская прогулка на подготовленном судне (продолжительность — около 2 часов)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Если погода будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с возвратом стоимости»
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
7 часов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
«Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740, класса РИБ»
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
«Отправимся на морскую прогулку на безопасном катере, капитан которого расскажет о Мурманске и его особенностях»
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Возможна организация морской прогулки или рыбалки в море»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
Познакомиться с побережьем Баренцева моря и увидеть китов в естественной среде обитания
Начало: В любой локации Мурманска
«Морская прогулка на подготовленном судне (продолжительность — около 2 часов)»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 19 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
«После плавания мы угостим вас морошковым чаем и прокатим по акватории Кольского залива — сделаем несколько кругов на скоростном катере»
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«С этим утверждением нельзя не согласиться, особенно если речь идет о поездке к Баренцеву морю и морской прогулке к китам»
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
«Поэтому, рассматривать выход в море стоит как морскую прогулку, тогда у вас точно останутся только положительные впечатления 2»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
Териберка: Морская прогулка и наблюдение за китами из Мурманска
Встреча с китами и незабываемые виды Северного Ледовитого океана ждут вас в путешествии по Териберке
Начало: Ваше место проживания
«10:10 Убытие на катере в море на встречу с китами»
Расписание: Ежедневно с 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1180010 620₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
«Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды • Мы не можем гарантировать 100% успеха во время морской прогулки увидеть морских обитателей Баренцево моря, но создаем для него все условия»
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поиск китов в Мурманске и незабываемое приключение в Териберке
Уникальный шанс увидеть китов в естественной среде и исследовать красоты Териберки. Откройте для себя мир морских гигантов и арктическую природу в одной поездке
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Вам достаточно прилететь в Мурманск, а затем мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных»
Расписание: Ежедневно, в 08:00
30 июня в 08:00
12 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
«Мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках китов, тюленей и кашалотов»
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Во время морской прогулки встретитесь с дельфинами, морскими котиками, малыми полосатиками, касатками и даже горбатыми китами»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«По дороге вы познакомитесь с историей села, а затем пересядете на корабль»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
«Особенность этой поездки в том, что мы включили такие расходы, как питание в кафе и выход в море на катере, в стоимость»
14 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«Фотоохота на быстроходном катере: есть большие шансы увидеть малого полосатика (минке), горбатого кита, тюленей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина5 июня 2024Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
- ДДарья5 июня 2024Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
- ЕЕкатерина5 июня 2024С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
- ООлег5 июня 2024Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось. Бывает так, что в России
- РРоман4 июня 2024В целом все понравилось! Самое интересное - это морская прогулка, конечно, было очень захватывающе. Животных, к сожалению, не увидели, но выход в открытое море и "болтание" на волнах все скрасили!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и высокая оценка его работы.
- ААлександра4 июня 2024Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Александр очень хороший организатор, всем рекомендую)
- ЛЛена3 июня 2024День был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился нам не только как хороший
- ЕЕвгений3 июня 2024Увидел все что хотел, кроме китов(Все прошло отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 3 200 до 73 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1959 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Мурманске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024