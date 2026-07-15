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Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день

Дружеская экскурсия по главным местам заполярной столицы - интересно и без бессмысленной информации
В нашей программе гармонично сочетается лаконичность и гостеприимство Севера. Мы покажем места, без которых невозможно понять, чем живет город, и оценить его значение.

А главные темы в понятном изложении сделают для вас далекий Мурманск ближе: это исторические вехи и современная жизнь, колорит арктической кухни, этнографический очерк и порт как сердце города.
4.9
26 отзывов
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день

Описание экскурсии

Формат — как для друзей!

Наша задача — вовлечь в мир Кольского, а не выдавать шаблонные тексты. В этом проявляется пресловутый «индивидуальный подход» — для нас он значит диалог и чуткость. Поэтому экскурсии с нами живые, гибкие и интерактивные — такие, какие мы проводим для друзей. Мы легко адаптируем план путешествия под ваши интересы и пожелания. И, конечно, попутно вы можете задать любые вопросы о пребывании на Севере. Подскажем, где лучше отведать местные деликатесы, какие по-настоящему оригинальные сувениры здесь можно отыскать и каким маршрутам обязательно стоит отдать должное;)

«Город северных людей»

У столицы Арктики много эпитетов со словом «самый» — разберемся, что делает ее такой особенной. Вы узнаете, что довелось пережить нашему городу за сто лет и какие народы здесь обитали задолго до его основания. Увидите, как портовый быт сформировал особую культуру Мурманска. И, конечно, поговорим о силе мурманчан, которые приспособились жить и работать в суровых условиях Крайнего Севера.

Мурманск расположен частично на материке, частично на Кольском полуострове. Вы побываете и там, и там. В течение 4–5 часов посетите самые интересные локации с живописными панорамами города и эпичными природными пейзажами. В нашей программе: памятник Защитникам Заполярья, рубка АПЛ «Курск», набережная Морского вокзала перед атомным ледоколом «Ленин», мемориал ПВО на Абрам-мысе, береговая линия Кольского залива, стройка века «Верфи Новатэка» и многое другое.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость программы
  • Позаботьтесь о теплой непродуваемой одежде с октября по апрель и комфортной обуви по погоде в любой сезон

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 456 туристов
Наша команда официально работает с 2014 года. Любим свой край. Разрабатываем собственные экскурсии и помогаем другим компаниям скорректировать программы. За время нашего существования успели провести множество экскурсий для иностранных и
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российских гостей. Знакомили с Кольским полуостровом как одиночных путешественников, так и группы до 120 человек. Опыт и теплое отношение к делу сделали наши поездки качественными и продуманными. И мы рады предложить себя в качестве ваших надежных проводников в мир Русского Севера.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
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3
2
1
1
Дмитрий
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.+6
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
Очень интересная экскурсия. Советую кто с детьми.
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Т
Экскурсия получилась информативной и интересной, Вадим рассказал основные факты о городе, показал популярные и значимые достопримечательности, а также завез на менее популярные, но не менее впечатляющие локации. Смог погрузить в
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различные аспекты жизни города, что помогло сложить полную картину о том, как город образовался, чем существовал, кто в нём жил и как он развивался и развивается.
Из приятного - корректировка маршрута под желание - исключение уже посещениях локаций и знакомство с магазинами, где удалось купить вкусные сувениры.
Впечатления отнозначно положительные, большое спасибо!!!

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И
Сказать, что Вадим - замечательный гид, значит не сказать ничего.
5 часов экскурсии прошли как один миг.
Вадим показал нам места в Мурманске, куда не водят другие гиды.
С Вадимом можно говорить на
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разные темы - он везде будет компетентен.
Об истории, традициях, современном Мурманске. .
Гид, с которым приятно и непринужденно общаешься. .
Вадиму не в напряг отвезти туристов по их дополнительным маленьким пожеланиям помимо программы.
В Мурманск - только с Вадимом!!

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Анна
Спасибо большое Вадиму за шикарную экскурсию. За один день мы познакомились с Мурманском, узнали много нового, увидели город с разных сторон как панорамных, так и исторических.
Вадим построил прекрасный маршрут, благодаря которому постепенно знакомишься с городом. Также понравилось, что Вадим рассказывал про разные направления города: военные, культурные, производственные и тд. Рекомендую данную экскурсию на все 100%!
Спасибо большое Вадиму за шикарную экскурсию. За один день мы познакомились с Мурманском, узнали много нового,
Спасибо большое Вадиму за шикарную экскурсию. За один день мы познакомились с Мурманском, узнали много нового,
Спасибо большое Вадиму за шикарную экскурсию. За один день мы познакомились с Мурманском, узнали много нового,
Спасибо большое Вадиму за шикарную экскурсию. За один день мы познакомились с Мурманском, узнали много нового,
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И
Получилась очень полноценная экскурсия по Мурманску. С толком, с расстановкой Вадим нам рассказал о своём родном городе. По дорогое завёз в знаковые рыбные магазины. Получилась не только познавательная, но и гастрономическая эксурсия. Всё рекомендую!
Получилась очень полноценная экскурсия по Мурманску. С толком, с расстановкой Вадим нам рассказал о своём родном
Получилась очень полноценная экскурсия по Мурманску. С толком, с расстановкой Вадим нам рассказал о своём родном
Получилась очень полноценная экскурсия по Мурманску. С толком, с расстановкой Вадим нам рассказал о своём родном
Получилась очень полноценная экскурсия по Мурманску. С толком, с расстановкой Вадим нам рассказал о своём родном
Получилась очень полноценная экскурсия по Мурманску. С толком, с расстановкой Вадим нам рассказал о своём родном
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Мария
Благодарим за интересную экскурсию!
Алексей показал не только показал нам Мурманск, но и спел, сфотографировал и ответил на интересующие вопросы.
Дорога от локации к локации была веселой)
Спасибо за гибкость в графике и увлекательное путешествие.
Благодарим за интересную экскурсию!
Благодарим за интересную экскурсию!
Благодарим за интересную экскурсию!
Благодарим за интересную экскурсию!
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