В нашей программе гармонично сочетается лаконичность и гостеприимство Севера. Мы покажем места, без которых невозможно понять, чем живет город, и оценить его значение. А главные темы в понятном изложении сделают для вас далекий Мурманск ближе: это исторические вехи и современная жизнь, колорит арктической кухни, этнографический очерк и порт как сердце города.

Описание экскурсии

Формат — как для друзей!

Наша задача — вовлечь в мир Кольского, а не выдавать шаблонные тексты. В этом проявляется пресловутый «индивидуальный подход» — для нас он значит диалог и чуткость. Поэтому экскурсии с нами живые, гибкие и интерактивные — такие, какие мы проводим для друзей. Мы легко адаптируем план путешествия под ваши интересы и пожелания. И, конечно, попутно вы можете задать любые вопросы о пребывании на Севере. Подскажем, где лучше отведать местные деликатесы, какие по-настоящему оригинальные сувениры здесь можно отыскать и каким маршрутам обязательно стоит отдать должное;)

«Город северных людей»

У столицы Арктики много эпитетов со словом «самый» — разберемся, что делает ее такой особенной. Вы узнаете, что довелось пережить нашему городу за сто лет и какие народы здесь обитали задолго до его основания. Увидите, как портовый быт сформировал особую культуру Мурманска. И, конечно, поговорим о силе мурманчан, которые приспособились жить и работать в суровых условиях Крайнего Севера.

Мурманск расположен частично на материке, частично на Кольском полуострове. Вы побываете и там, и там. В течение 4–5 часов посетите самые интересные локации с живописными панорамами города и эпичными природными пейзажами. В нашей программе: памятник Защитникам Заполярья, рубка АПЛ «Курск», набережная Морского вокзала перед атомным ледоколом «Ленин», мемориал ПВО на Абрам-мысе, береговая линия Кольского залива, стройка века «Верфи Новатэка» и многое другое.

Организационные детали