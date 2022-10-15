Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Формат — как для друзей!
Наша задача — вовлечь в мир Кольского, а не выдавать шаблонные тексты. В этом проявляется пресловутый «индивидуальный подход» — для нас он значит диалог и чуткость. Поэтому экскурсии с нами живые, гибкие и интерактивные — такие, какие мы проводим для друзей. Мы легко адаптируем план путешествия под ваши интересы и пожелания. И, конечно, попутно вы можете задать любые вопросы о пребывании на Севере. Подскажем, где лучше отведать местные деликатесы, какие по-настоящему оригинальные сувениры здесь можно отыскать и каким маршрутам обязательно стоит отдать должное;)
«Город северных людей»
У столицы Арктики много эпитетов со словом «самый» — разберемся, что делает ее такой особенной. Вы узнаете, что довелось пережить нашему городу за сто лет и какие народы здесь обитали задолго до его основания. Увидите, как портовый быт сформировал особую культуру Мурманска. И, конечно, поговорим о силе мурманчан, которые приспособились жить и работать в суровых условиях Крайнего Севера.
Мурманск расположен частично на материке, частично на Кольском полуострове. Вы побываете и там, и там. В течение 5-6 часов посетите самые интересные локации с живописными панорамами города и эпичными природными пейзажами. В нашей программе: памятник Защитникам Заполярья, рубка АПЛ «Курск», набережная Морского вокзала перед атомным ледоколом «Ленин», мемориал ПВО на Абрам-мысе, береговая линия Кольского залива, стройка века «Верфи Новатэка» и многое другое.
Организационные детали
Трансфер включен в стоимость программы, по желанию мы можем встретить вас в аэропорту/отвезти туда после экскурсии
Позаботьтесь о теплой непродуваемой одежде с октября по апрель и комфортной обуви по погоде в любой сезон
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Мурманске
Наша команда официально работает с 2014 года. Любим свой край. Разрабатываем собственные экскурсии и помогаем другим компаниям скорректировать программы. За время нашего существования успели провести множество экскурсий для иностранных и российских гостей. Знакомили с Кольским полуостровом как одиночных путешественников, так и группы до 120 человек. Опыт и теплое отношение к делу сделали наши поездки качественными и продуманными. И мы рады предложить себя в качестве ваших надежных проводников в мир Русского Севера.