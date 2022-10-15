Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день

Дружеская экскурсия по главным местам заполярной столицы - интересно и без бессмысленной информации

В нашей программе гармонично сочетается лаконичность и гостеприимство Севера. Мы покажем места, без которых невозможно понять, чем живет город, и оценить его значение.

А главные темы в понятном изложении сделают для вас далекий Мурманск ближе: это исторические вехи и современная жизнь, колорит арктической кухни, этнографический очерк и порт как сердце города.
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Формат — как для друзей!

Наша задача — вовлечь в мир Кольского, а не выдавать шаблонные тексты. В этом проявляется пресловутый «индивидуальный подход» — для нас он значит диалог и чуткость. Поэтому экскурсии с нами живые, гибкие и интерактивные — такие, какие мы проводим для друзей. Мы легко адаптируем план путешествия под ваши интересы и пожелания. И, конечно, попутно вы можете задать любые вопросы о пребывании на Севере. Подскажем, где лучше отведать местные деликатесы, какие по-настоящему оригинальные сувениры здесь можно отыскать и каким маршрутам обязательно стоит отдать должное;)

«Город северных людей»

У столицы Арктики много эпитетов со словом «самый» — разберемся, что делает ее такой особенной. Вы узнаете, что довелось пережить нашему городу за сто лет и какие народы здесь обитали задолго до его основания. Увидите, как портовый быт сформировал особую культуру Мурманска. И, конечно, поговорим о силе мурманчан, которые приспособились жить и работать в суровых условиях Крайнего Севера.

Мурманск расположен частично на материке, частично на Кольском полуострове. Вы побываете и там, и там. В течение 5-6 часов посетите самые интересные локации с живописными панорамами города и эпичными природными пейзажами. В нашей программе: памятник Защитникам Заполярья, рубка АПЛ «Курск», набережная Морского вокзала перед атомным ледоколом «Ленин», мемориал ПВО на Абрам-мысе, береговая линия Кольского залива, стройка века «Верфи Новатэка» и многое другое.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость программы, по желанию мы можем встретить вас в аэропорту/отвезти туда после экскурсии
  • Позаботьтесь о теплой непродуваемой одежде с октября по апрель и комфортной обуви по погоде в любой сезон

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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