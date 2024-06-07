Экскурсии с животными в Мурманске

Найдено 54 экскурсии в категории «Животные» в Мурманске, цены от 3 840 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
🚗 На машине
скидка
35%
Групповая
13 часов
215 отзывов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
«По желанию вы сможете также навестить хаски и северных оленей, а также посетить пивоварню»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905 за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
381 отзыв
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
«Мы не можем гарантировать встречу с китами»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605 за человека
Териберка и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
137 отзывов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
«По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010 за человека
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
177 отзывов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«К обаятельным животным Крайнего Севера — хаски и оленям»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 19 чел.
Фотоохота на китов в Териберке
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
238 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000 за человека
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«Также мы отвезём вас в гости к хаски и оленям»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
«Во время морского вояжа на побережье вам могут повстречаться тюлени и морские зайцы, а из отряда китоообразных — касатки, дельфины, полосатики, малые полосатики, гренландские киты, высоколобые бутылконосы, горбатые киты или даже кашалоты»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Посещение этнопарка с хаски и оленями (100 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
114 отзывов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
«Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник, которого мы возьмем с собой, если пожелаете: неудержимый хаски Агент 00Сэм»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
97 отзывов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
«Заедем на ферму, где вы сможете пообщаться с оленями и хаски, попробовать морошковое варенье и необычное вино из вороники»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«А теперь самое главное — отправляемся навстречу китам»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800 за человека
Олени, Север и белазы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Олени, Север и белазы
Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
«Гордые олени и очаровательные хаски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
«По запросу мы также можем организовать для вас рыбалку — как на озёрах, так и на море»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 3 чел.
Териберка - северный уголок вашего сердца
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Териберка - северный уголок вашего сердца
Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 500 за человека
Теплое знакомство с холодным Мурманском
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
41 отзыв
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
«Символы Мурманска: ледоколы, фьорды и киты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700 за всё до 8 чел.
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
В Териберку - на встречу с китами
🚤 На катере
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Посещение мини-фермы (общение с северными оленями и хаски) — 100 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400 за человека
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
7 отзывов
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«Потом отправимся на оленью ферму и к дружелюбным хаски»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 000 за человека
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Погладим добродушных хаски и покормим ягелем оленей»
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000 за всё до 2 чел.
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3420030 780 за всё до 4 чел.
Деревня саамов, или Север изнутри
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
54 отзыва
Деревня саамов в Мурманске: культурное погружение и развлечения
Вас ждет незабываемое путешествие в деревню саамов: откройте для себя культуру, природу и традиции Севера
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
«Вас ждут веселые хаски, с которыми можно пообниматься, а еще песцы, лисы, еноты и кролики»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 000 за человека
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«по желанию приобретёте самое северное пиво в небольшом магазине у пивоварни и познакомитесь поближе с легендарными оленями и хаски на маленькой ферме»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500 за человека
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Возможна организация морской прогулки или рыбалки в море»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
Познакомиться с побережьем Баренцева моря и увидеть китов в естественной среде обитания
Начало: В любой локации Мурманска
«А напоследок заглянем в этнопарк, в гости к хаски и северным оленям»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 19 000 за человека
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
«Вы узнаете, сколько оленей дарят новорождённому сааму и зачем кидать в воду медную монету перед рыбалкой»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Из Мурманска - в Саамскую деревню
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
«Затем навестите других пушистых обитателей деревни: хаски, песцов, кроликов, енота и лося»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 500 за человека
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
Фотопрогулка
11 часов
249 отзывов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«В погоню за китами Выехав из Мурманска, всего за два часа мы окажемся в Териберке»
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
127 отзывов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
«Вы сможете познакомиться с местными обитателями, энергичными хаски и благородными оленями, а если повезет, даже c могучими китами ВНИМАНИЕ»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000 за человека
Териберка - бесценное достояние севера
🚗 На машине
Групповая
10 часов
586 отзывов
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Увлекательное путешествие к берегу Северного Ледовитого океана - скелет Левиафана, кладбище кораблей, водопад Малого батарейского озера, пляж Яйца драконов, завораживающая тундра, северные олени и хаски»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Морская прогулка из Териберки
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
«Лазурная прозрачная вода, в которой плещутся киты, дельфины и морские котики — вот что мы с вами увидим на удачной фотоохоте»
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000 за человека
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500 за человека
Север изнутри: деревня саамов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
6 часов
41 отзыв
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
«В саамской деревне вас ждёт знакомство не только с этим удивительным народом, но и с дружелюбными хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Очарование Териберки и морская прогулка
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Териберка: Морская прогулка и наблюдение за китами из Мурманска
Встреча с китами и незабываемые виды Северного Ледовитого океана ждут вас в путешествии по Териберке
Начало: Ваше место проживания
«10:10 Убытие на катере в море на встречу с китами»
Расписание: Ежедневно с 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1180010 620 за человека
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни — подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Териберка. Все краски Крайнего Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Финальная часть нашей экскурсии будет включать в себя посещение Мини-фермы, где можно потискать добродушных хаски и покормить настоящих северных оленей их любимой едой - ягелем»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
Начало: Встреча в месте вашего проживания в г. Мурманске
«Кроме этого, Вас ждут веселые хаски, с которыми можно пообниматься, а еще песцы, лисы, еноты, кролики, и конечно, северные олени»
Расписание: Каждый день 8:30, 12:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за человека
Морская прогулка и Териберка за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
19 отзывов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
«По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню»
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200 за человека
Териберка - ворота Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540 за человека
Мурманск - город воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за человека
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
8 отзывов
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«3-х часовая программа — знакомство с Саамским бытом, культурой, традициями, общение с животными в мини-зоопарке»
Расписание: 10:30; 14:00; 17:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за человека
Териберка и киты на краю земли
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«А затем поедем в этнопарк с дружелюбными северными оленями и хаски»
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Киты. Поиск морских гигантов и невероятная Териберка
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Поиск китов в Мурманске и незабываемое приключение в Териберке
Уникальный шанс увидеть китов в естественной среде и исследовать красоты Териберки. Откройте для себя мир морских гигантов и арктическую природу в одной поездке
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«) только при наличии вероятности встречи с китами»
Расписание: Ежедневно, в 08:00
30 июня в 08:00
12 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    7 июня 2024
    Деревня саамов, или Север изнутри
    Экскурсию проводил гид Антон. Нас забрали вовремя из отеля, достаточно быстро привезли в деревню и в конце увезли обратно. Сама
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    экскурсия в деревне неожиданно интересная, а именно своим интерактивом и вовлечением в это всех участников экскурсии. Второй раз конечно уже не будет такого впечатления, но эмоции есть и они неожиданно выше чем ожидаешь от таких мест. В целом если рассматривать трезво, то конечно ширпотреб, но мы ни сколько не пожалели, что были и посмотрели. Всё на достойном уровне. Рекомендую посмотреть.

  • А
    Артём
    7 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Добрый день! Были на экскурсии в Териберки,на морской прогулке, в старой териберке, водопад,пляж,озёра, какая же там красота,море положительных впечатлений, обязательно
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    ещё раз вернёмся!!! Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию, за угощения и чай нашему гиду Егору! Нам все безумно понравилось, история териберки,Мурманска и много другое,однозначно будем рекомендовать!Егор спасибо!!!

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Природа - просто отвал башни. Дорога лёгкая и полна интересных рассказов от гида. С погодой очень повезло, весь день было ясно и в меру тепло.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось, о поездке не жалею.
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    Природа Заполярья удивительна и прекрасна. Впервые попробовала в Териберке морской огурец - вкуснятина. Ферма с оленями - это просто небольшой загон с животными, но очень милыми и наглыми. Олени ухоженные и чистые. Рада, что решила заглянуть и покормить их

    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось
  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Это была невероятная поездка! Очень насыщенный выдался день! Пейзажи Арктики потрясающие! Организация на отличном уровне! Нам очень повезло с погодой,
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    за один день наступило настоящее арктическое лето. Нас (очень!!) вкусно покормили прям после Баренцева моря с видом на китов!😍 Спасибо! Незабываемая поездка! Отдельная благодарность капитану Сергею за чудесное настроение, мягкое движение, кофе и возможность насладиться пейзажами и китами в полном объеме!

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
    Экскурсия прошла на 100/10! Очень нам повезло с экскурсоводом Владимиром, замечательный дядька, веселый и внимательный Повидали все красоты, до которых добрались, подустали, но остались крайне довольными!
    Экскурсия прошла на 100/10!Экскурсия прошла на 100/10!Экскурсия прошла на 100/10!Экскурсия прошла на 100/10!Экскурсия прошла на 100/10!
  • К
    Кристина
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
    Очень Крутая экскурсия, 5 из 5Очень Крутая экскурсия, 5 из 5Очень Крутая экскурсия, 5 из 5
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
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    все детали. Очень приятные сотрудники. Нашим гидом был Влад. Изначально предупреждает, что он выезжает, чтобы можно было комфортно начинать собираться. И звонит за несколько минут, что подъезжает. Встречает очень приветливо. Знакомит с другими участниками. По дороге рассказывает интересные факты о самом Мурманске. Очень веселый, может ответить на любой вопрос (и не только касающийся экскурсии). Знает очень много. Видно, что очень любит эти края. Это самое главное, когда гид относится к работе не просто как к работе. Всегда интересовался, согласны ли мы сделать сейчас это, поехать сюда, а потом туда. С китами повидаться нам не удалось. Но Влад потом скинул новость, что в этот день в районе Териберки запутался в остатках сетей кит. И он наверняка подавал сигналы сородичам. Мы их увидим в следующий раз)) Киты - это приятное дополнение к морской прогулке)) Влад отлично водит машину. Поэтому дорога туда и обратно пролетела незаметно. Однозначно, рекомендую к посещению эту экскурсию.

  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось. Бывает так, что в России
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    заказываешь какую то услугу и ещё того паче экскурсию, а это вообще не лицензируемая деятельность, и не тешишь себя ожиданиями. Часто бывает, что наталкиваешься на "бизнес по-русски". Однако здесь мы были приятно удивлены. Экскурсовод-ГИД -оказался очень интересный человек, много краеведческого познавательного материала для ознакомления с той местностью, куда ты приехал, что посмотреть, на что обратить внимание. Трансфер от отеля до Тириберки просто отлично, быстро и комфортно. Однако надо учитывать, что край здесь суровый и погода меняется очень часто и быстро и именно она является основополагающим фактором влияющим на всю экскурсию. Нам повезло, было холодно, но не штормило, море было спокойное, небольшой дождик перед морской прогулкой закончился. Мы вышли в море и видели разных животных, птиц, и китов. Теперь внимание! 1. От экскурсовода не зависит погода и пешая прогулка с выходом в море могут меняться местами по времени в зависимости от загруженности катера и волнения на море. 2. Обед, да и прочий приём пищи не самая сильная часть экскурсии, не ждите мишленовских звёзд от местных заведений, хотя в среднем они все одного, достаточно хорошего уровня, просто не заказывайте всякую экзотику. 3. Причал находится на устье реки Териберки и не оборудован дебаркадером, и учитывая, тот факт что разница между приливом и отливом очень большая, то попасть на катер для грузных людей может быть нетривиальной задачей, лазание по металлическим лестницам 2-3х метровой высоты и пролезания с катера на катер может стать невыполнимым заданием. 4. Не стесняйтесь надеть зимнюю куртку и шапку на морскую прогулку, в море вода +1 тире +2 градуса и воздух примерно такой же. Если с ветром то очень холодно даже летом. 5. Пешая прогулка требует хорошей обуви, так как ходить придётся по камням. Большое спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!

    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Животные»

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