А Алина Очень интересная поездка,но для тех кто хочет именно больше фактов не подойдёт. С Владом было прям по домашнему,рассказал много историй)мне такой формат полностью подошел

К Кристина Красивые и мощные водопады, приятный гид

И Ирина Экскурсию вел Максим. Как рассказчик очень интересный собеседник. Не тронутая природа, водопады, перекаты, локации для фотографии, были на все 100%. Напоил горячим чаем с бутербродами. Рекомендую. Трансфер удобный очень.

М Марина Всё замечательно, и машина и места, крутой экскурсовод, с Ч/Ю

Очень благодарна ❤️🙏😘

О Ольга Большое спасибо гиду Максиму,за интересную и очень насыщенную впечатлениями экскурсию! Мне всë очень понравилось. Пасмурная погода не помешала прогулке,а тëплый чай недалеко от водопада оставил свои приятные воспоминания!)

Ольга,Москва

О Оксана Не побоявшись дождя, увидели водопады во всей красе: реки разлились, и водопады стали мощнее. Гид очень интересно и увлекально рассказывал не только о водопадах, но и о Мурманске и жизни Кольского полуострова в целом. Приятным бонусом стали грибочки, которых было в изобилии🥰🥰

Н Никита Сегодня мы путешествовали по водопадам Кольского полуострова. Экскурсия прошла на "Ура"!!! Впечатлений море!!! Всё организованно прекрасно! Огромное спасибо нашему гиду Максиму, который сделал всё от него зависящее, чтобы оставить самое прекрасное впечатление о Кольском полуострове!

А Альфия Красивые виды на золотую осень севера, водопады. Собирали белые грибы) надышались свежим воздухом! Экскурсия недлинная, поэтому отдохнули после неё и вечером поехали ловить северное сияние)

Гид Антон, замечательный, вежливый, заботливый и образованный, поэтотому всё было супер!

А Анна Замечательная экскурсия, очень красивые места! Отличный гид 👍 Виталий позитивно и легко! Отдельное спасибо за фотки!

Л Лариса Экскурсия на водопады очень понравилась. Получила массу впечатлений и положительных эмоций. Спасибо экскурсоводу Виталию. Тактичный и доброжелательный, учитывает все пожелания группы. Замечательный и интересный рассказчик. Чувствуется, что любит край, в котором живёт и свою работу.

Н Наталья