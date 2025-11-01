Экскурсии подойдет как молодому так и возрастному поколению.
Для тех кто приехал впервые и кто посетил основные достопримечательности или для тех кто не хочет тратить по 10-12 часов на экскурсии, а у него есть всего 4 часа. Подойдет детям от 3 лет.
Для тех кто приехал впервые и кто посетил основные достопримечательности или для тех кто не хочет тратить по 10-12 часов на экскурсии, а у него есть всего 4 часа. Подойдет детям от 3 лет.
Описание экскурсииОтправляясь в путешествие по Кольскому полуострову, вы откроете для себя истинные жемчужины северной природы – величественные водопады. Эта экскурсия станет незабываемым приключением, во время которого вы увидите, как дикая стихия воды и камня создает поистине удивительные творения. Но помимо известных достопримечательностей, мы раскроем вам малоизвестные тайны Кольского края, покажем скрытые уголки нетронутой природы, где бушуют норовистые горные речки и ручьи, образуя причудливые водопады. Важная информация: Окунитесь в поэзию воды и камня, ощутите силу северной стихии на этой незабываемой экскурсии! Насладитесь уникальной красотой Кольского заполярья и откройте новые грани этого загадочного уголка России.
Время выезда можно обговорить отдельно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Колы
- Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс
- Водопад на реке Лавна
- Водопад на реке Ура
- Водопад на реке Большая Лавна
Что включено
- Трансфер, услуги гида, чай
Место начала и завершения?
Доведем информацию при бронирвании
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда можно обговорить отдельно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Окунитесь в поэзию воды и камня
- Ощутите силу северной стихии на этой незабываемой экскурсии! Насладитесь уникальной красотой Кольского заполярья и откройте новые грани этого загадочного уголка России
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
1 ноя 2025
Очень интересная поездка,но для тех кто хочет именно больше фактов не подойдёт. С Владом было прям по домашнему,рассказал много историй)мне такой формат полностью подошел
К
Кристина
21 окт 2025
Красивые и мощные водопады, приятный гид
И
Ирина
20 окт 2025
Экскурсию вел Максим. Как рассказчик очень интересный собеседник. Не тронутая природа, водопады, перекаты, локации для фотографии, были на все 100%. Напоил горячим чаем с бутербродами. Рекомендую. Трансфер удобный очень.
М
Марина
20 окт 2025
Всё замечательно, и машина и места, крутой экскурсовод, с Ч/Ю
Очень благодарна ❤️🙏😘
Очень благодарна ❤️🙏😘
О
Ольга
20 окт 2025
Большое спасибо гиду Максиму,за интересную и очень насыщенную впечатлениями экскурсию! Мне всë очень понравилось. Пасмурная погода не помешала прогулке,а тëплый чай недалеко от водопада оставил свои приятные воспоминания!)
Ольга,Москва
Ольга,Москва
О
Оксана
23 сен 2025
Не побоявшись дождя, увидели водопады во всей красе: реки разлились, и водопады стали мощнее. Гид очень интересно и увлекально рассказывал не только о водопадах, но и о Мурманске и жизни Кольского полуострова в целом. Приятным бонусом стали грибочки, которых было в изобилии🥰🥰
Н
Никита
15 сен 2025
Сегодня мы путешествовали по водопадам Кольского полуострова. Экскурсия прошла на "Ура"!!! Впечатлений море!!! Всё организованно прекрасно! Огромное спасибо нашему гиду Максиму, который сделал всё от него зависящее, чтобы оставить самое прекрасное впечатление о Кольском полуострове!
А
Альфия
14 сен 2025
Красивые виды на золотую осень севера, водопады. Собирали белые грибы) надышались свежим воздухом! Экскурсия недлинная, поэтому отдохнули после неё и вечером поехали ловить северное сияние)
Гид Антон, замечательный, вежливый, заботливый и образованный, поэтотому всё было супер!
Гид Антон, замечательный, вежливый, заботливый и образованный, поэтотому всё было супер!
А
Анна
18 авг 2025
Замечательная экскурсия, очень красивые места! Отличный гид 👍 Виталий позитивно и легко! Отдельное спасибо за фотки!
Л
Лариса
16 авг 2025
Экскурсия на водопады очень понравилась. Получила массу впечатлений и положительных эмоций. Спасибо экскурсоводу Виталию. Тактичный и доброжелательный, учитывает все пожелания группы. Замечательный и интересный рассказчик. Чувствуется, что любит край, в котором живёт и свою работу.
Н
Наталья
12 авг 2025
О
Оксана
10 авг 2025
Ездили на экскурсию по водопадам Кольского полустрова. Вместе с нами было всего 6 человек. Гид Александр проводил экскурсию за рулём комфортного авто, предложил воду, сладкий перекус и репелленты. Показал красОты, подробно рассказал об области и отвечал на вопросы. Сьездили покупались в озере, получили массу удовольствия. Спасибо за чудесно проведенное время в приятной компании.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Комфортное путешествие к водопадам Кольского полуострова. Откройте для себя уникальные пейзажи и насладитесь природой в любое время суток
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:30
от 27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие к водопадам Кольского полуострова подарит незабываемые впечатления и уникальные виды. Откройте для себя скрытые уголки природы
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в Хибины: горы, минералы и природа
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Мурманска в Кировск и Хибины. Встречайте рассвет в горах, посещайте уникальные музеи и наслаждайтесь потрясающими видами
Начало: У гостиницы «Меридиан»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
6800 ₽ за человека