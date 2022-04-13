Что вас ожидает

Путь к сердцу Кольского

Я заберу вас от места вашего проживания в Мурманске — и мы отправимся к крупнейшему горному массиву на полуострове. В летний период поездка начинается в 9 утра, в зимний — в 7, так как прекрасный северный рассвет стоит встречать именно в Хибинах.

Подъем на вершину горы

Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр. Со смотровой площадки вы увидите панорамы окрестностей, белоснежные склоны, сотни озер и камни, похожие на мороженое. Я покажу отличные места для фотосессий и поделюсь любопытными историями края. А когда спустимся вниз, предложу перекусить в отличном местном заведении.

Потрясающий Музей камня

В Хибинах обнаружено более 500 видов минералов, а это в разы больше, чем на любом другом месторождении мира. Рай для коллекционеров и любителей камня! В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь». А также откроете интересные факты о камнях и их свойствах.

Зимние и летние варианты отдыха

В холодный сезон (с декабря по апрель) устроим поездку на снегоходах в горы, к самых интересным локациям, до которых трудно добраться пешком. Кроме того, можно будет подняться на гору на кресельном подъемнике. И конечно, я приглашу вас посетить Снежную деревню. С 2008 года здешние мастера с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная.

(с декабря по апрель) устроим поездку на снегоходах в горы, к самых интересным локациям, до которых трудно добраться пешком. Кроме того, можно будет подняться на гору на кресельном подъемнике. И конечно, я приглашу вас посетить Снежную деревню. С 2008 года здешние мастера с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная. В теплое время года (с июня по сентябрь) в Кировске открыт самый северный ботанический сад в России. Здесь вы познакомитесь с богатой коллекцией местных и экзотических растений, представленной тысячами видов. И оцените труды нескольких поколений научных сотрудников.

🍵 На обратном пути попьем вкусный чай из местных трав с ароматной выпечкой и обменяемся впечатлениями.

Организационные детали