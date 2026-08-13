Я встречу вас в Мурманске — и мы отправимся к крупнейшему горному массиву на полуострове. В летний период поездка начинается в 9 утра, в зимний — в 7, так как прекрасный северный рассвет стоит встречать именно в Хибинах.
Подъем на вершину горы
Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр. Со смотровой площадки вы увидите панорамы окрестностей, белоснежные склоны, сотни озер и камни, похожие на мороженое. Я покажу отличные места для фотосессий и поделюсь любопытными историями края. А когда спустимся вниз, предложу перекусить в отличном местном заведении.
Потрясающий Музей камня
В Хибинах обнаружено более 500 видов минералов, а это в разы больше, чем на любом другом месторождении мира. Рай для коллекционеров и любителей камня! В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь». А также откроете интересные факты о камнях и их свойствах.
Зимние и летние варианты отдыха
В холодный сезон (с января по апрель) устроим поездку на снегоходах в горы, к самым интересным локациям, до которых трудно добраться пешком. Кроме того, можно будет подняться на гору в крытом подъемнике. И конечно, я приглашу вас посетить Снежную деревню. С 2008 года здешние мастера с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная.
В теплое время года (с июня по сентябрь) в Кировске открыт самый северный ботанический сад в России. Здесь вы познакомитесь с богатой коллекцией местных и экзотических растений, представленной тысячами видов. И оцените труды нескольких поколений научных сотрудников.
🍵 На обратном пути попьем вкусный чай из местных трав с ароматной выпечкой и обменяемся впечатлениями.
Организационные детали
Экскурсия длится около 10-12 часов, проходит круглый год. Дорога в одну сторону занимает 3,5 часа
В стоимость экскурсии входит: трансфер, сопровождение гида, горячие напитки и сладости, групповая аптечка
Ботанический сад открыт со вторника по воскресенье, а канатная дорога доступна с пятницы по воскресенье в летний период или ежедневно с ноября по май (однако, могут закрыть из-за непогоды). В остальные дни мы можем подняться на высоту 850-1047 метров пешком или погулять в долине горного озера и реки.
Маршрут адаптируется в соответствии с погодными условиями и временем захода солнца, чтобы вы получили от поездки максимум впечатлений и пользы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно расходы (по желанию)
Если вы хотите дополнить экскурсию, пожалуйста, сообщите об этом заранее в переписке, я забронирую для вас посещение
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2229 туристов
Здравствуйте! Мы — команда аттестованных гидов, живущих в Мурманске. Мы предлагаем активные автобусные и пешеходные экскурсии и туры, рассказывая о скрытых «жемчужинах» региона с юмором и теплотой. Наша цель — сделать ваши впечатления от Кольского полуострова незабываемыми и доступными!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 251 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Квартальнова
Чудесная экскурсия. Прекрасный, внимательный экскурсовод. Продуманный маршрут, нет ощущения, будто вечно едешь в машине. Заезжали на обед в кафе при санатории. Готовят там очень вкусно
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Светлана
Остались очень довольны сегодняшней экскурсией. Всё было четко организовано, Ян превзошел наши ожидания. Насыщенный день пролетел без напряжения, в очень доброжелательной обстановке. Рассказывал подробно, доходчиво и интересно. Чай с пирогами (черничный и брусника-яблоко) на вершине горы пришелся кстати. Рекомендуем с друзьями, а мы очень требовательны в оценке! И особо надо отметить, что был чрезвычайно терпелив, отвечая на наши бесконечные вопросы.
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М
Мария
Нет слов, одни эмоции!!! Взяли экскурсию на последний понедельник месяца, как результат - ботанический сад не работает, подъемник не работает, у музея санитарный день… НО!!! гид Александр не просто спас ситуацию, читать дальшеуменьшить
а превратил этот день в один из самых ярких и захватывающих (мы всей группой коллективно полюбили понедельники, честное слово). Мало того, что сам интересно и понятно рассказал о минералах и окрестных местах, еще и показал удивительно красивые природные места!! Провез туда, куда, казалось бы, дороги нет. Еще и подарил памятный сувенирчик)) Большущее спасибо, что помогли окончательно и бесповоротно влюбиться в Кольский!!!! Мы обязательно вернемся⛰️🙏♥️
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Оксана
Спасибо огромное за экскурсию!!! Игорь - прекрасный экскурсовод, отлично знающий историю своего города и его окрестностей. Нам удалось в числе первых попасть на подъёмник и увидеть окрестности с высоты почти читать дальшеуменьшить
900 метров, нам не мешали другие туристы наслаждаться видами и сделать прекрасные фото и видео!!! Мы проехали и в глубь Хибин, где тоже потрясающая природа. Музей камня тоже оставил неизгладимое впечатление!!! Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
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Визильтер
Нам очень понравилось! Поехали в понедельник, музей минералов и подъемник был закрыт, Александр скоректировал экскурсии так, что она получилась ещё интереснее. Мы съездили в райское место, где можно покататься на читать дальшеуменьшить
лодочке. Захотелось отстать там жить. И даже доехали до горных озёр с лазурный водой, там открывался прекрасный вид на хибины. По нашей просьбе Александр показал нам места, где можно найти уникальные минералы. Так что понедельник оказался уникальным днем в хорошем смысле этого слова!
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евгения
Кировск,Хибины в самое сердце,настолько понравилось место,вернусь обязательно и задержусь в этом городке. Забрали на экскурсию с места проживания,обратно доставили туда же) На самом деле для путешественников это очень удобно,т. к читать дальшеуменьшить
рано утром бегать по незнакомому городу такое себе. Гид Ян угостил вкусными пирогами с чаем на вершине горы,очень вкусно и мило. В целом экскурсия мне понравилась. Кировск потрясающий 👍 И нам очень повезло с погодой
+2
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