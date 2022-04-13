Я заберу вас от места вашего проживания в Мурманске — и мы отправимся к крупнейшему горному массиву на полуострове. В летний период поездка начинается в 9 утра, в зимний — в 7, так как прекрасный северный рассвет стоит встречать именно в Хибинах.
Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр. Со смотровой площадки вы увидите панорамы окрестностей, белоснежные склоны, сотни озер и камни, похожие на мороженое. Я покажу отличные места для фотосессий и поделюсь любопытными историями края. А когда спустимся вниз, предложу перекусить в отличном местном заведении.
В Хибинах обнаружено более 500 видов минералов, а это в разы больше, чем на любом другом месторождении мира. Рай для коллекционеров и любителей камня! В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь». А также откроете интересные факты о камнях и их свойствах.
🍵 На обратном пути попьем вкусный чай из местных трав с ароматной выпечкой и обменяемся впечатлениями.