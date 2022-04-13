Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова

Рассмотреть редкие камни, ледяные композиции и экзотические растения в царстве северных гор

Индивидуальная
Выехав рано утром из Мурманска, вы отправитесь встречать рассвет в заполярных горах, одних из древнейших в мире.

Летом посетите самый северный ботанический сад в России, зимой — покатаетесь на снегоходах и полюбуетесь сказкой Снежной деревни.

И в любое время года вам откроются чарующие пейзажи с вершины Айкуайвенчорра, а тематический музей поразит богатством хибинских минералов.
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
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Что вас ожидает

Путь к сердцу Кольского

Я заберу вас от места вашего проживания в Мурманске — и мы отправимся к крупнейшему горному массиву на полуострове. В летний период поездка начинается в 9 утра, в зимний — в 7, так как прекрасный северный рассвет стоит встречать именно в Хибинах.

Подъем на вершину горы

Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр. Со смотровой площадки вы увидите панорамы окрестностей, белоснежные склоны, сотни озер и камни, похожие на мороженое. Я покажу отличные места для фотосессий и поделюсь любопытными историями края. А когда спустимся вниз, предложу перекусить в отличном местном заведении.

Потрясающий Музей камня

В Хибинах обнаружено более 500 видов минералов, а это в разы больше, чем на любом другом месторождении мира. Рай для коллекционеров и любителей камня! В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь». А также откроете интересные факты о камнях и их свойствах.

Зимние и летние варианты отдыха

  • В холодный сезон (с декабря по апрель) устроим поездку на снегоходах в горы, к самых интересным локациям, до которых трудно добраться пешком. Кроме того, можно будет подняться на гору на кресельном подъемнике. И конечно, я приглашу вас посетить Снежную деревню. С 2008 года здешние мастера с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная.
  • В теплое время года (с июня по сентябрь) в Кировске открыт самый северный ботанический сад в России. Здесь вы познакомитесь с богатой коллекцией местных и экзотических растений, представленной тысячами видов. И оцените труды нескольких поколений научных сотрудников.

🍵 На обратном пути попьем вкусный чай из местных трав с ароматной выпечкой и обменяемся впечатлениями.

Организационные детали

  • Экскурсия длится около 7-9 часов, проходит круглый год
  • Трансфер, горячие напитки и сладости входят в цену экскурсии
  • Отдельно оплачивается поездка на снегоходах, обеды в ресторанах и входные билеты в музей и ботанический сад. Сообщите мне, пожалуйста, заранее, что из этого вы хотите включить в программу — я забронирую для вас места.
  • Одевайтесь как можно теплее: на вершине горы могут быть сильные морозы и не менее сильный ветер. А также возьмите с собой солнцезащитные очки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания или у гостиницы Меридиан
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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