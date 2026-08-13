Выехав рано утром из Мурманска, вы отправитесь встречать рассвет в заполярных горах, одних из древнейших в мире. Летом посетите самый северный ботанический сад в России, зимой — покатаетесь на снегоходах и полюбуетесь сказкой Снежной деревни. И в любое время года вам откроются чарующие пейзажи с вершины Айкуайвенчорра, а тематический музей поразит богатством хибинских минералов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь к сердцу Кольского

Я встречу вас в Мурманске — и мы отправимся к крупнейшему горному массиву на полуострове. В летний период поездка начинается в 9 утра, в зимний — в 7, так как прекрасный северный рассвет стоит встречать именно в Хибинах.

Подъем на вершину горы

Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр. Со смотровой площадки вы увидите панорамы окрестностей, белоснежные склоны, сотни озер и камни, похожие на мороженое. Я покажу отличные места для фотосессий и поделюсь любопытными историями края. А когда спустимся вниз, предложу перекусить в отличном местном заведении.

Потрясающий Музей камня

В Хибинах обнаружено более 500 видов минералов, а это в разы больше, чем на любом другом месторождении мира. Рай для коллекционеров и любителей камня! В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь». А также откроете интересные факты о камнях и их свойствах.

Зимние и летние варианты отдыха

В холодный сезон (с января по апрель) устроим поездку на снегоходах в горы, к самым интересным локациям, до которых трудно добраться пешком. Кроме того, можно будет подняться на гору в крытом подъемнике. И конечно, я приглашу вас посетить Снежную деревню. С 2008 года здешние мастера с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная.

(с января по апрель) устроим поездку на снегоходах в горы, к самым интересным локациям, до которых трудно добраться пешком. Кроме того, можно будет подняться на гору в крытом подъемнике. И конечно, я приглашу вас посетить Снежную деревню. С 2008 года здешние мастера с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная. В теплое время года (с июня по сентябрь) в Кировске открыт самый северный ботанический сад в России. Здесь вы познакомитесь с богатой коллекцией местных и экзотических растений, представленной тысячами видов. И оцените труды нескольких поколений научных сотрудников.

🍵 На обратном пути попьем вкусный чай из местных трав с ароматной выпечкой и обменяемся впечатлениями.

Организационные детали

Экскурсия длится около 10-12 часов, проходит круглый год. Дорога в одну сторону занимает 3,5 часа

В стоимость экскурсии входит: трансфер, сопровождение гида, горячие напитки и сладости, групповая аптечка

Ботанический сад открыт со вторника по воскресенье, а канатная дорога доступна с пятницы по воскресенье в летний период или ежедневно с ноября по май (однако, могут закрыть из-за непогоды). В остальные дни мы можем подняться на высоту 850-1047 метров пешком или погулять в долине горного озера и реки.

Маршрут адаптируется в соответствии с погодными условиями и временем захода солнца, чтобы вы получили от поездки максимум впечатлений и пользы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно расходы (по желанию)