Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
В путешествии вы отправитесь на западный берег Кольского залива. Посетите смотровые площадки, с которых вам откроется вид на центральную и северную части Мурманска. Услышите главное о столице Заполярья.
А после неспешно прогуляетесь к водопаду, познакомитесь с природой края и насладитесь северным пикником — с рыбными пирогами и таёжным травяным чаем.
Панорамные виды на город. Мы отправимся по знаменитому Кольскому мосту через залив. Современный индустриальный порт Мурманск расположен на природных террасах-ступенях и органично вписан в природный ландшафт. Его разделяют на части две сопки и по всей длине окаймляет залив. С возвышенностей вы оцените красоту мурманских пейзажей.
Абрам-Мыс. Наша первая остановка. Здесь мы поговорим об истории города-труженика и города-героя — молодого, но пережившего немало. Рассмотрим с обзорной площадки все его части.
Водопад на реке Лавна. Лёгкий треккинг по берегу очаровательной речушки приведёт нас к бурному водопаду. Всего 10-15 минут — и городской шум уже далеко позади. По пути мы поговорим о флоре и фауне Заполярья. А после устроим душевный пикник. Прогулка, отдых и перекус займут не менее полутора часов.
Кому подойдёт экскурсия
Это комфортное путешествие для тех, кто устал от городской суеты, но не готов провести полдня в пути, чтобы выбраться на природу. В поездку могут отправиться дети и люди старшего поколения. Можно взять домашних питомцев.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле, сопровождение гида и пикник
Дополнительные опции: экскурсию можно начать прямо из аэропорта или закончить ко времени вылета после 17:00; в программу можно добавить блок, относящийся к Великой Отечественной войне
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1982 туристов
Здравствуйте! Мы команда гидов: Евгений, Анастасия и Василий. Вот уже несколько лет мы исследуем самые интересные места и явления нашего края. Вместе мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!