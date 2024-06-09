В путешествии вы отправитесь на западный берег Кольского залива. Посетите смотровые площадки, с которых вам откроется вид на центральную и северную части Мурманска. Услышите главное о столице Заполярья. А после неспешно прогуляетесь к водопаду, познакомитесь с природой края и насладитесь северным пикником — с рыбными пирогами и таёжным травяным чаем.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Панорамные виды на город. Мы отправимся по знаменитому Кольскому мосту через залив. Современный индустриальный порт Мурманск расположен на природных террасах-ступенях и органично вписан в природный ландшафт. Его разделяют на части две сопки и по всей длине окаймляет залив. С возвышенностей вы оцените красоту мурманских пейзажей.

Абрам-Мыс. Наша первая остановка. Здесь мы поговорим об истории города-труженика и города-героя — молодого, но пережившего немало. Рассмотрим с обзорной площадки все его части.

Водопад на реке Лавна. Лёгкий треккинг по берегу очаровательной речушки приведёт нас к бурному водопаду. Всего 10-15 минут — и городской шум уже далеко позади. По пути мы поговорим о флоре и фауне Заполярья. А после устроим душевный пикник. Прогулка, отдых и перекус займут не менее полутора часов.

Кому подойдёт экскурсия

Это комфортное путешествие для тех, кто устал от городской суеты, но не готов провести полдня в пути, чтобы выбраться на природу. В поездку могут отправиться дети и люди старшего поколения. Можно взять домашних питомцев.

Организационные детали