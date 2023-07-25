Арктическое лето на Кольском полуострове

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Добро пожаловать на Русский север! Мы отправимся в сердце Арктики, легендарную Териберку, посетим водопады Кольского, познакомимся с Мурманском — Воротами Арктики, погрузимся в культуру и традиции саамского народа, а также встретимся с северными оленями, которых можно будет покормить! Стоимость тура без проживания — 34 900 руб. Стоимость тура с проживанием — по запросу.
Арктическое лето на Кольском полуострове
Арктическое лето на Кольском полуострове
Арктическое лето на Кольском полуострове
Ближайшие даты:
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
4
июл
11
июл
18
июл
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даты

Что вас ожидает:

Териберка и киты
Териберка и киты
Отправимся на морскую прогулку на поиски китов
Саамская деревня
Саамская деревня
Познакомимся с культурой саамского народа и северными оленями
Столица Арктики
Столица Арктики
Встретимся с «Алёшей» и увидим атомный ледокол «Ленин»

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Тур по столице Арктики

Добро пожаловать на крайний север, в Город-Герой Мурманск!

Прибытие в Мурманск самостоятельно, встреча с гидом в центре города, первое знакомство.

Время и место встречи координатор сообщит накануне старта.

Обзорная экскурсия по Мурманску, в ходе которой мы посетим:

  • Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
  • Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
  • Морской вокзал с небольшой набережной, наружный осмотр первого в мире атомного ледокола «Ленин».

После программы мы отправляемся на обед в кафе (включено в стоимость, накрытие).

Завершение экскурсии в центре города, свободное время.

Заселение в отель по программе (тариф с проживанием).

Прибытие в Мурманск. Тур по столице АрктикиПрибытие в Мурманск. Тур по столице АрктикиПрибытие в Мурманск. Тур по столице АрктикиПрибытие в Мурманск. Тур по столице Арктики
2 день

Тур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город кола

Завтрак в отеле (тариф с проживанием), встреча с гидом в центре города.

Отправляемся в старинный город Кола (первые упоминания о Коле идут аж с 13 века), где мы посетим набережную, на которой открывается вид на слияние двух рек — Кола и Тулома.

Проезд по Кольскому мосту (самому длинному за Полярным кругом) на противоположный берег Кольского залива в поселок Абрам-мыс, где нам откроется потрясающий панорамный вид на залив, порт и весь Мурманск.

Подъем на вершину сопки Мишукова (348 метров над уровнем моря) с радиолокационным маяком, откуда открывается панорамный вид на Кольский залив.

Мы посетим водопады на следующих реках: на реке Лавна, на реке У'ра, на реке Титовка.

Посещение «Долины Славы» — мемориального комплекса в честь защитников Кольского Заполярья.

Для обеда мы посетим небольшое кафе в селе Титовка (обед не включен в стоимость тура).

Возвращение к гостинице «Азимут».

Тур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город колаТур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город кола
3 день

Териберка - путешествие на Край Земли

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».

Точное время и место сообщит координатор накануне старта.

Отправляемся в тур! Длительность в пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок (130 км в пути).

По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения восхитительных пейзажей арктической тундры, наслаждаемся озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

Отправляемся на прогулку к пляжу «яйца драконов» и Териберский водопад, впадающий прямо в Баренцево море.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Выход на морскую прогулку.

Если нам повезет, во время прогулки сможем наблюдать китов.

Посещение песчаного пляжа Старой Териберки с небесными качелями и одиноко выброшенным на сушу кораблем.

Возвращение в Мурманск.

Завершение тура у гостиницы «Азимут».

Териберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край ЗемлиТериберка - путешествие на Край Земли
4 день

Саамская деревня и северные олени

Перед экскурсией Вы можете оставить свои вещи на комнате для багажа в отеле «Азимут» совершенно бесплатно и после экскурсии забрать их перед поездкой в аэропорт.

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».

Точное время и место сообщит координатор накануне старта.

Отправляемся в этническую деревню.

Время в пути у нас займет приблизительно 1 час.

Прибытие, знакомство.

В программе нас ждет:

  • Встретимся с красавцем северным оленем.
  • Угостим оленей ягелем (северным мхом — любимым угощением оленей).
  • Сделаем памятные фото, здесь даже живет олень «фотомодель».
  • Посетим национальное жилище, расположимся на тёплых оленьих шкурах, отведаем национальной кухни.
  • Примем участие в кулинарном мастер-классе.
  • Приготовим на огне саамскую уху, запечем в углях картошку и свежую оленью вырезку.
  • За чашечкой чая поговорим о народе саами. Расскажем о нашей истории, традициях, укладе жизни. Поговорим о саамском и на саамском языке.
  • На прощание узнаем маленький секрет, благодаря которому, исполнится, возможно, самое заветное желание!

Возвращение к гостинице «Азимут».

Приблизительное время прибытия в город 15:00–16:00.

Завершение программы.

Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 18:00 часов, чтобы с комфортом успеть в аэропорт.

Саамская деревня и северные олениСаамская деревня и северные олениСаамская деревня и северные олениСаамская деревня и северные олениСаамская деревня и северные олениСаамская деревня и северные олениСаамская деревня и северные олениСаамская деревня и северные олениСаамская деревня и северные олени

Проживание

Стоимость тура без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске) — 34 900 руб. /чел.

Также вы можете забронировать тур с размещением в Мурманске:

Формат тураСтоимость
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Рекомендуемые отели: «Гларус», «Ренессанс»		по запросу
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Рекомендуемые отели: «Азимут», «Меридиан»		по запросу

Скидка для детей 6–13 лет включительно — 1 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Azimut» 4

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.

Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4

Отель «Меридиан» 4

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.

Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4

Бутик Отель «Ренессанс» 3

3 ночи

Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов.

К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.

Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном.

Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.

Расстояние от бутик-отеля «Ренессанс» до аэропорта Мурманска составляет 25 км. В распоряжении гостей бесплатная парковка.

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Отель «Гларус» 3

3 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
  • Экскурсия в Териберку (групповая)
  • Оформление пропусков в Териберку
  • Экскурсия на Титовские водопады (групповая)
  • Тур в саамскую (этническую) деревню (групповая)
  • Обеды на локациях, накрытие (кроме второго дня)
  • Завтраки в отеле (при выборе тарифа с проживанием)
  • Проживание в отелях 3* или 4* (при выборе тарифа с проживанием)
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе (групповая)
  • Наземное транспортное обслуживание (Mercedes Sprinter или подобный)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Проживание (при выборе тарифа без проживания)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Обед во второй день
  • Ужины после экскурсий
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружка (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.

Рекомендации по одежде:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров;
  • солнечные очки;
  • защитный крем.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?

Современные микроавтобусы Mercedes Sprinter.

Есть ли риск, что морская прогулка не состоится?

Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), то будет осуществлен возврат за нереализованную морскую прогулку 2000 руб. /чел.

Как организовано питание в туре?

В стоимость тура включены завтраки в отеле (при бронировании опции с проживанием), обеды на маршрутах во время дневных туров (за исключением обеда в Титовке).

Ужины после экскурсий не включены в стоимость тура.

Увидим ли мы китов в Териберке?

Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природное явление. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.

Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.

В случае закрытия дороги в Териберку или иные локации экскурсия будет заменена на альтернативную.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
25 июля 2023
Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.

Впечатления, как это бывает, незабываемые, особенно потому, что все случилось за 4 дня, которые были набиты под завязку удивительными эмоциями - и от встречи с реальными саами, и от кормления северного оленя, и от преодоления себя в горной тундре, и от обнимашек с хаски, и от поездки на край земли в Териберку, и от встречи с китом-Левиафаном, и от рассказов и баек нашего гида Павла, познакомившего нас, собственно говоря, с главным богатством Арктики - северными людьми.

Павел неоднократно повторял, что информацию мы можем прочесть в интернете, а гид - живой человек - нужен для того, чтобы от него услышать правдивые и реальные истории из жизни, которых нет в википедии, и я с ним полностью согласна.

Давно заметила, что стала больше всего ценить в таких поездках - не важно, близких или дальних, на один день или на неделю, именно те человеческие эмоции и впечатления, которые нельзя выцепить из чужих роликов или виртуальных туров.

Эмоции и впечатления дают мне лично чувствовать себя необыкновенно живой, счастливой в тот момент, когда это происходит - когда тебя толкает мягкими рожками олень, твое лицо лижет белая собака с разноцветными глазами, когда ты ложишься на ветер в ущелье наверху, и он тебя держит, когда кит проходит рядом с тобой и показывает плавник, когда ты трогаешь рукой черную рубку "Курска", когда плывешь по ковру из ягеля в тундре, когда тебя качает Баренцево море и до костей пробирает летний холод.

Все это и есть путешествие на край Земли.
Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.Вот и закончилось наше с братом первое знакомство с русской Арктикой и путешествие на край Земли.
О
18 июля 2023
Тур супер. Все очень понравился. Идеальный гид Олег 💪💪💪огромное ему спасибо👌👌👍👍Все высший пилотаж👍👍👍
Тур супер. Все очень понравился. Идеальный гид Олег 💪💪💪огромное ему спасибо👌👌👍👍Все высший пилотаж👍👍👍Тур супер. Все очень понравился. Идеальный гид Олег 💪💪💪огромное ему спасибо👌👌👍👍Все высший пилотаж👍👍👍Тур супер. Все очень понравился. Идеальный гид Олег 💪💪💪огромное ему спасибо👌👌👍👍Все высший пилотаж👍👍👍Тур супер. Все очень понравился. Идеальный гид Олег 💪💪💪огромное ему спасибо👌👌👍👍Все высший пилотаж👍👍👍Тур супер. Все очень понравился. Идеальный гид Олег 💪💪💪огромное ему спасибо👌👌👍👍Все высший пилотаж👍👍👍Тур супер. Все очень понравился. Идеальный гид Олег 💪💪💪огромное ему спасибо👌👌👍👍Все высший пилотаж👍👍👍Тур супер. Все очень понравился. Идеальный гид Олег 💪💪💪огромное ему спасибо👌👌👍👍Все высший пилотаж👍👍👍
Т
11 июля 2023
Все было потрясающе организовано. Спасибо огромное нашему гиду Олегу: все было очень информативно и весело. Видно что человеку нравится то, что он делает. Отдельное спасибо водителю Сергею!
За четыре дня были получены только положительные эмоции… Огромное спасибо за прекрасный отпуск!!! Это было незабываемо!
Все было потрясающе организовано. Спасибо огромное нашему гиду Олегу: все было очень информативно и весело. ВидноВсе было потрясающе организовано. Спасибо огромное нашему гиду Олегу: все было очень информативно и весело. ВидноВсе было потрясающе организовано. Спасибо огромное нашему гиду Олегу: все было очень информативно и весело. ВидноВсе было потрясающе организовано. Спасибо огромное нашему гиду Олегу: все было очень информативно и весело. ВидноВсе было потрясающе организовано. Спасибо огромное нашему гиду Олегу: все было очень информативно и весело. Видно

Тур входит в следующие категории Мурманска

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