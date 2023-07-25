2 день

Тур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город кола

Завтрак в отеле (тариф с проживанием), встреча с гидом в центре города.

Отправляемся в старинный город Кола (первые упоминания о Коле идут аж с 13 века), где мы посетим набережную, на которой открывается вид на слияние двух рек — Кола и Тулома.

Проезд по Кольскому мосту (самому длинному за Полярным кругом) на противоположный берег Кольского залива в поселок Абрам-мыс, где нам откроется потрясающий панорамный вид на залив, порт и весь Мурманск.

Подъем на вершину сопки Мишукова (348 метров над уровнем моря) с радиолокационным маяком, откуда открывается панорамный вид на Кольский залив.

Мы посетим водопады на следующих реках: на реке Лавна, на реке У'ра, на реке Титовка.

Посещение «Долины Славы» — мемориального комплекса в честь защитников Кольского Заполярья.

Для обеда мы посетим небольшое кафе в селе Титовка (обед не включен в стоимость тура).

Возвращение к гостинице «Азимут».