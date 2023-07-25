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Прибытие в Мурманск. Тур по столице Арктики
Добро пожаловать на крайний север, в Город-Герой Мурманск!
Прибытие в Мурманск самостоятельно, встреча с гидом в центре города, первое знакомство.
Время и место встречи координатор сообщит накануне старта.
Обзорная экскурсия по Мурманску, в ходе которой мы посетим:
- Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
- Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
- Морской вокзал с небольшой набережной, наружный осмотр первого в мире атомного ледокола «Ленин».
После программы мы отправляемся на обед в кафе (включено в стоимость, накрытие).
Завершение экскурсии в центре города, свободное время.
Заселение в отель по программе (тариф с проживанием).
Тур по водопадам Кольского. «Долина Славы». Город кола
Завтрак в отеле (тариф с проживанием), встреча с гидом в центре города.
Отправляемся в старинный город Кола (первые упоминания о Коле идут аж с 13 века), где мы посетим набережную, на которой открывается вид на слияние двух рек — Кола и Тулома.
Проезд по Кольскому мосту (самому длинному за Полярным кругом) на противоположный берег Кольского залива в поселок Абрам-мыс, где нам откроется потрясающий панорамный вид на залив, порт и весь Мурманск.
Подъем на вершину сопки Мишукова (348 метров над уровнем моря) с радиолокационным маяком, откуда открывается панорамный вид на Кольский залив.
Мы посетим водопады на следующих реках: на реке Лавна, на реке У'ра, на реке Титовка.
Посещение «Долины Славы» — мемориального комплекса в честь защитников Кольского Заполярья.
Для обеда мы посетим небольшое кафе в селе Титовка (обед не включен в стоимость тура).
Возвращение к гостинице «Азимут».
Териберка - путешествие на Край Земли
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».
Точное время и место сообщит координатор накануне старта.
Отправляемся в тур! Длительность в пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок (130 км в пути).
По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения восхитительных пейзажей арктической тундры, наслаждаемся озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
Отправляемся на прогулку к пляжу «яйца драконов» и Териберский водопад, впадающий прямо в Баренцево море.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Выход на морскую прогулку.
Если нам повезет, во время прогулки сможем наблюдать китов.
Посещение песчаного пляжа Старой Териберки с небесными качелями и одиноко выброшенным на сушу кораблем.
Возвращение в Мурманск.
Завершение тура у гостиницы «Азимут».
Саамская деревня и северные олени
Перед экскурсией Вы можете оставить свои вещи на комнате для багажа в отеле «Азимут» совершенно бесплатно и после экскурсии забрать их перед поездкой в аэропорт.
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».
Точное время и место сообщит координатор накануне старта.
Отправляемся в этническую деревню.
Время в пути у нас займет приблизительно 1 час.
Прибытие, знакомство.
В программе нас ждет:
- Встретимся с красавцем северным оленем.
- Угостим оленей ягелем (северным мхом — любимым угощением оленей).
- Сделаем памятные фото, здесь даже живет олень «фотомодель».
- Посетим национальное жилище, расположимся на тёплых оленьих шкурах, отведаем национальной кухни.
- Примем участие в кулинарном мастер-классе.
- Приготовим на огне саамскую уху, запечем в углях картошку и свежую оленью вырезку.
- За чашечкой чая поговорим о народе саами. Расскажем о нашей истории, традициях, укладе жизни. Поговорим о саамском и на саамском языке.
- На прощание узнаем маленький секрет, благодаря которому, исполнится, возможно, самое заветное желание!
Возвращение к гостинице «Азимут».
Приблизительное время прибытия в город 15:00–16:00.
Завершение программы.
Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 18:00 часов, чтобы с комфортом успеть в аэропорт.
Проживание
Стоимость тура без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске) — 34 900 руб. /чел.
Также вы можете забронировать тур с размещением в Мурманске:
|Формат тура
|Стоимость
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Рекомендуемые отели: «Гларус», «Ренессанс»
|по запросу
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Рекомендуемые отели: «Азимут», «Меридиан»
|по запросу
Скидка для детей 6–13 лет включительно — 1 500 руб.
Варианты проживания
Отель «Azimut» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.
Отель «Меридиан» 4
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.
Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Бутик Отель «Ренессанс» 3
Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов.
К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном.
Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.
Расстояние от бутик-отеля «Ренессанс» до аэропорта Мурманска составляет 25 км. В распоряжении гостей бесплатная парковка.
Отель «Гларус» 3
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
- Экскурсия в Териберку (групповая)
- Оформление пропусков в Териберку
- Экскурсия на Титовские водопады (групповая)
- Тур в саамскую (этническую) деревню (групповая)
- Обеды на локациях, накрытие (кроме второго дня)
- Завтраки в отеле (при выборе тарифа с проживанием)
- Проживание в отелях 3* или 4* (при выборе тарифа с проживанием)
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе (групповая)
- Наземное транспортное обслуживание (Mercedes Sprinter или подобный)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Трансферы от/до аэропорта
- Проживание (при выборе тарифа без проживания)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Обед во второй день
- Ужины после экскурсий
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружка (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе.
Рекомендации по одежде:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров;
- солнечные очки;
- защитный крем.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?
Современные микроавтобусы Mercedes Sprinter.
Есть ли риск, что морская прогулка не состоится?
Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), то будет осуществлен возврат за нереализованную морскую прогулку 2000 руб. /чел.
Как организовано питание в туре?
В стоимость тура включены завтраки в отеле (при бронировании опции с проживанием), обеды на маршрутах во время дневных туров (за исключением обеда в Титовке).
Ужины после экскурсий не включены в стоимость тура.
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природное явление. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.
Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.
В случае закрытия дороги в Териберку или иные локации экскурсия будет заменена на альтернативную.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Впечатления, как это бывает, незабываемые, особенно потому, что все случилось за 4 дня, которые были набиты под завязку удивительными эмоциями - и от встречи с реальными саами, и от кормления северного оленя, и от преодоления себя в горной тундре, и от обнимашек с хаски, и от поездки на край земли в Териберку, и от встречи с китом-Левиафаном, и от рассказов и баек нашего гида Павла, познакомившего нас, собственно говоря, с главным богатством Арктики - северными людьми.
Павел неоднократно повторял, что информацию мы можем прочесть в интернете, а гид - живой человек - нужен для того, чтобы от него услышать правдивые и реальные истории из жизни, которых нет в википедии, и я с ним полностью согласна.
Давно заметила, что стала больше всего ценить в таких поездках - не важно, близких или дальних, на один день или на неделю, именно те человеческие эмоции и впечатления, которые нельзя выцепить из чужих роликов или виртуальных туров.
Эмоции и впечатления дают мне лично чувствовать себя необыкновенно живой, счастливой в тот момент, когда это происходит - когда тебя толкает мягкими рожками олень, твое лицо лижет белая собака с разноцветными глазами, когда ты ложишься на ветер в ущелье наверху, и он тебя держит, когда кит проходит рядом с тобой и показывает плавник, когда ты трогаешь рукой черную рубку "Курска", когда плывешь по ковру из ягеля в тундре, когда тебя качает Баренцево море и до костей пробирает летний холод.
Все это и есть путешествие на край Земли.
За четыре дня были получены только положительные эмоции… Огромное спасибо за прекрасный отпуск!!! Это было незабываемо!