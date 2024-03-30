Мы будем ловить сияние на ночном небе, выйдем в Баренцево море в надежде увидеть китов, заглянем на ферму с северными оленями
Описание тура
Организационные детали
С собой обязательно нужно иметь удобную тёплую обувь и одежду. Для лучших снимков лучше подойдёт яркая одежда.
Могут пригодиться химические грелки (продаются в «Спортмастере» и различных маркетплейсах).
- В случае шторма и невозможности выйти в море посетим на снегоходах близлежащую тундру, водопад Батарейского озера и пляж Драконьих яиц.
- В случае закрытия дороги в Териберку из-за непогоды поедем в Хибины.
Проживание. В гостиницах 1-3*, в двухместных номерах.
Питание. Не включено в стоимость. В Мурманске и Териберке питаемся по желанию в ресторанах.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском, выезд за северным сиянием
Встречаемся и отправляемся на обед в один из лучших ресторанов Мурманска. После разместимся в отеле и познакомимся с основными достопримечательностями самого большого города за полярным кругом.
Посетим площадь Пять Углов, где стоит самое высокое здание Арктики, доедем до «Алёши» — так называют местные жители памятник защитникам Заполярья. Побываем в порту и посмотрим на ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с атомной силовой установкой, которое сейчас действует как музей.
Вечером выезжаем за город, чтобы попробовать застать красочное северное сияние.
Прогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаски
Сегодня встанем пораньше и поедем в Териберку. По пути вы сможете понаблюдать, как лес постепенно сменяется тундрой. По приезде посетим «кладбище» рыболовецких судов — место, где из воды торчат остовы старых кораблей, появившиеся здесь, когда посёлок пришёл в упадок. Подробнее эту историю вы узнаете уже на месте.
Затем отправимся к причалу, откуда выйдем в море на поиски китов — здесь их встречается три вида — и, возможно, дельфинов. После морской прогулки пообедаем в одном из ресторанов и пройдёмся по песчаному пляжу, мы покажем вам основные местные достопримечательности. Заглянем на ферму северных оленей и хаски — вы сможете покормить и погладить животных.
Во второй половине дня снова поохотимся за северным сиянием и вернёмся в Мурманск.
Снегоходное сафари
Позавтракав, отправляемся кататься на снегоходах! Вы пройдёте инструктаж, облачитесь в необходимую экипировку и прокатитесь до Кильдинского погоста, любуясь северными пейзажами и заряжаясь яркими эмоциями.
После обеда — выезд в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/в аэропорт
- Сопровождение в туре на авто
- Проживание посещение достопримечательностей
- Фотосъёмка
- Выход в море
- Снегоходная программа
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Питание
- Стоимость тура с заездом 8 марта составляет 44 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Саша увлеченно рассказывает о Мурманске, может организовать все что угодно и по ощущениям знает каждую мелочь. Это тур где гид будет вашим классным другом на протяжении всего путешествия.