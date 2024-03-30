На север за чудесами с гидом-фотографом: сияние, поиск китов и сафари на снегоходах

Познакомиться с Териберкой, прокатиться по снежным полям и поучаствовать в арктической фотосессии
За три дня вас ждут разнообразные приключения и невероятные эмоции.

Мы будем ловить сияние на ночном небе, выйдем в Баренцево море в надежде увидеть китов, заглянем на ферму с северными оленями
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и хаски, где их можно будет погладить.

Погуляем по когда-то почти заброшенной, а сейчас знаменитой Териберке, увидим достопримечательности Мурманска, полюбуемся тундрой и попробуем арктическую кухню.

В заключительный день вы зарядитесь драйвом и насладитесь скоростью, катаясь на снегоходах, а на память о поездке у вас останется много красивых фотографий.

5
1 отзыв
На север за чудесами с гидом-фотографом: сияние, поиск китов и сафари на снегоходах
На север за чудесами с гидом-фотографом: сияние, поиск китов и сафари на снегоходах
На север за чудесами с гидом-фотографом: сияние, поиск китов и сафари на снегоходах
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

С собой обязательно нужно иметь удобную тёплую обувь и одежду. Для лучших снимков лучше подойдёт яркая одежда.
Могут пригодиться химические грелки (продаются в «Спортмастере» и различных маркетплейсах).

  • В случае шторма и невозможности выйти в море посетим на снегоходах близлежащую тундру, водопад Батарейского озера и пляж Драконьих яиц.
  • В случае закрытия дороги в Териберку из-за непогоды поедем в Хибины.

Проживание. В гостиницах 1-3*, в двухместных номерах.

Питание. Не включено в стоимость. В Мурманске и Териберке питаемся по желанию в ресторанах.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском, выезд за северным сиянием

Встречаемся и отправляемся на обед в один из лучших ресторанов Мурманска. После разместимся в отеле и познакомимся с основными достопримечательностями самого большого города за полярным кругом.
Посетим площадь Пять Углов, где стоит самое высокое здание Арктики, доедем до «Алёши» — так называют местные жители памятник защитникам Заполярья. Побываем в порту и посмотрим на ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с атомной силовой установкой, которое сейчас действует как музей.

Вечером выезжаем за город, чтобы попробовать застать красочное северное сияние.

Знакомство с Мурманском, выезд за северным сияниемЗнакомство с Мурманском, выезд за северным сияниемЗнакомство с Мурманском, выезд за северным сияниемЗнакомство с Мурманском, выезд за северным сияниемЗнакомство с Мурманском, выезд за северным сияниемЗнакомство с Мурманском, выезд за северным сияниемЗнакомство с Мурманском, выезд за северным сиянием
2 день

Прогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаски

Сегодня встанем пораньше и поедем в Териберку. По пути вы сможете понаблюдать, как лес постепенно сменяется тундрой. По приезде посетим «кладбище» рыболовецких судов — место, где из воды торчат остовы старых кораблей, появившиеся здесь, когда посёлок пришёл в упадок. Подробнее эту историю вы узнаете уже на месте.

Затем отправимся к причалу, откуда выйдем в море на поиски китов — здесь их встречается три вида — и, возможно, дельфинов. После морской прогулки пообедаем в одном из ресторанов и пройдёмся по песчаному пляжу, мы покажем вам основные местные достопримечательности. Заглянем на ферму северных оленей и хаски — вы сможете покормить и погладить животных.

Во второй половине дня снова поохотимся за северным сиянием и вернёмся в Мурманск.

Прогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаскиПрогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаски
3 день

Снегоходное сафари

Позавтракав, отправляемся кататься на снегоходах! Вы пройдёте инструктаж, облачитесь в необходимую экипировку и прокатитесь до Кильдинского погоста, любуясь северными пейзажами и заряжаясь яркими эмоциями.

После обеда — выезд в аэропорт.

Снегоходное сафариСнегоходное сафариСнегоходное сафариСнегоходное сафари

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/в аэропорт
  • Сопровождение в туре на авто
  • Проживание посещение достопримечательностей
  • Фотосъёмка
  • Выход в море
  • Снегоходная программа
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Питание
  • Стоимость тура с заездом 8 марта составляет 44 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт, утро
Завершение: Мурманск, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
30 мар 2024
Очень понравилось, несмотря на то что опоздали на самолет Саша смог адаптировать программу чтобы успеть везде, получилось насыщенно с большим количеством крутых фотографий (которые Саша еще отредактировал) и смогли увидеть сияние:)

Саша увлеченно рассказывает о Мурманске, может организовать все что угодно и по ощущениям знает каждую мелочь. Это тур где гид будет вашим классным другом на протяжении всего путешествия.
Очень понравилось, несмотря на то что опоздали на самолет Саша смог адаптировать программу чтобы успеть везде,Очень понравилось, несмотря на то что опоздали на самолет Саша смог адаптировать программу чтобы успеть везде,

Тур входит в следующие категории Мурманска

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