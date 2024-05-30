Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли
Мы поедем туда, куда не добраться на автомобиле, будем жить в уютных и обустроенные юртах среди леса и каждый день кататься на квадроциклах и багги в новые локации. Это приключение, которое останется в памяти навсегда и влюбит в Русский Север.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|146 800 ₽
Описание
Организационные детали
Будем путешествовать на квадроциклах BRP Can-Am Outlander L570 и багги Polaris Crew Ranger 800.
Проживание. Будем жить на комфортной базе отдыха на полуострове Средний. На территории базы есть 3 двухместных жилых юрты и 5 четырехместных юрт. Отопление печное, внутри тепло и уютно. В каждой юрте есть кровати, прикроватные столики, стеллаж для одежды, умывальник и печка.
На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора. Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.
На территории есть баня, рассчитанная на 4 человек. Сауна работает с 19:00 до 00:00. Также можно принять теплый душ с утра. Есть 2 туалетных кабинки с подогреваемыми сидениями, одноразовыми бумажными накладками и влажными салфетками.
Питание. Трехразовое питание включено: завтрак и ужин в формате «шведский стол» на базе, ланч на маршруте (кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда). Вы попробуете вкуснейшие блюда арктической кухни от нашего шеф-повара: например, шурпу из оленины, сливочный суп с крабом, суп из местных грибов, стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины), а также морс из брусники и компот из шиповника.
В любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты. На вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии). Если вы вегетарианец, предупредите нас об этом заранее, мы приготовим вегетарианские/ постные блюда по предварительному запросу.
Уровень сложности. За 4 дня мы проедем примерно 285 км на квадроциклах и багги — это несложный маршрут, доступный всем желающим. Если вы хотите быть водителем квадроцикла, то нужны будут водительские права любой категории. Для пассажиров ничего не требуется. Пассажиры квадроцикла — от 10 лет, пассажиры багги — от 6 лет.
Связь и интернет. Мобильной связи и интернета на базе нет. В сотне метров от базы ловит Мегафон (только звонки).
Программа тура по дням
Навстречу Баренцеву морю к полуострову Рыбачий
Мы встретим вас в аэропорту Мурманска или в центре города. Вы подпишите соглашения о катании, после этого поедем в Старую Титовку. Там вы пройдете инструктаж, получите снаряжение и сядете на квадроциклы или багги. Сегодня мы проедем около 50 км и сделаем несколько остановок. Вы увидите историко-краеведческую экспозицию «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья, живописный водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 году, полюбуетесь горным перевалом Муста-Тунтури и полуостровом Рыбачий со смотровой площадки и узнаете о китовом промысле.
Доберемся на нашу уютную базу, разместимся в юртах и отдохнем. Вечером можно сходить в баню — это отличное расслабление после насыщенного дня.
Путешествие к горе Мотка и водопадам Эйны
В 9 утра завтракаем и в 10 выезжаем на маршрут. Проедем по каменистой дороге, посмотрим на место базирования 104 пушечно-артиллерийского полка и командный пункт времен Великой Отечественной войны, а потом доберемся до пляжа, полюбуемся Мотовским заливом и покатаемся по побережью Баренцева моря.
Вечером нас ждут вкуснейший ужин и горячая баня.
На краю земли: самая северная точка Европейской части России
Утром нас ждет вкуснейший завтрак в формате «шведский стол»: яичница с беконом, каша на молоке, блинчики/ вафли с джемами и сметаной, чай, кофе — все, что вы захотите. В 10 часов едем на квадроциклах и багги на мыс Немецкий и мыс Кекурский. Сегодня вы увидите северные пляжи Баренцева моря, красивейшие утесы и севшее на мель судно, эффектно возвышающееся на побережье.
Вы полюбуетесь уникальным каменистым берегом «Армагеддон», посмотрите на действующий Вайдагубский маяк и древний норвежский колодец. А в конце маршрута посетим заброшенный военный гарнизон «Скорбеевка». За весь день мы проедем около 85 км и вечером вернемся на базу, где после ужина можно расслабиться в бане.
Саамское капище и водопады
В 9 утра завтракаем, собираемся и едем к древнему саамскому капищу «Два брата». Вы узнаете саамские легенды и познакомитесь с мифологией этого удивительного северного народа, издавна населяющего Кольский полуостров.
Посмотрим на фантастический сад каменных фигур, а также комплекс береговой артиллерии, насладимся плеском водопадов на реке Титовка и вернемся на Старую Титовку — место, где мы позавчера пересели на квадроциклы. Возвращаемся в цивилизацию — отсюда на машине или микроавтобусе мы довезем вас в Мурманск: в центр или аэропорт, как вам удобнее. Можете приобретать билеты на вечерние рейсы или остаться в Мурманске еще на один день, чтобы самостоятельно осмотреть город.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Четырехдневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний»
- Аренда квадроцикла BRP Can-Am Outlander L570 (по одному человеку на квадроцикле, вы водитель)
- Снаряжение (водозащитный комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки, резиновые сапоги)
- Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
- Проживание на туристической базе, 3 ночи
- Трехразовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте)
- Посещение бани на базе каждый вечер
- Трансферы по программе: из Мурманска (центр города или аэропорт) до Старой Титовки и обратно
- Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
- Действуют скидки
- Если вы собираетесь ехать на квадроцикле вдвоем (с другим взрослым), стоимость для двоих будет 169 000 руб. (то есть 84 500 руб. за человека). Водители могут меняться
- Если вы собираетесь ехать на квадроцикле вдвоем с ребенком, стоимость для двоих будет 156 000 руб. (то есть 78 000 руб. за человека)
- Можно ехать на багги Polaris Crew Ranger 800 в качестве пассажира: за 1-4 человека - 318 000 руб., 5 человек - 374 000 руб. (74 800 руб. /чел.), 6 человек - 430 000 руб. (71 700 руб. /чел.)
- Ограничения по весу участников на одном квадроцикле:
- Водитель + пассажир - общий вес не более 150 кг
- Ограничения по весу участников и багажа на одном багги:
- Общий вес не более 500 кг
Что не входит в цену
- Железнодорожные или авиабилеты, размещение в отеле г. Мурманск до тура
- Местные деликатесы, не входящие в меню, алкогольные напитки