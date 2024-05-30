Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Авторский тур в Мурманске

Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли

Север — это место, где чувствуется дух свободы и легко переключиться от всех забот и проблем: любоваться суровой и притягательной природой, слушать шум волн, есть ягоды и морские деликатесы.

Мы поедем туда, куда не добраться на автомобиле, будем жить в уютных и обустроенные юртах среди леса и каждый день кататься на квадроциклах и багги в новые локации. Это приключение, которое останется в памяти навсегда и влюбит в Русский Север.
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Ближайшие даты:
30
мая
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
4
июл
11
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет146 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Будем путешествовать на квадроциклах BRP Can-Am Outlander L570 и багги Polaris Crew Ranger 800.

Проживание. Будем жить на комфортной базе отдыха на полуострове Средний. На территории базы есть 3 двухместных жилых юрты и 5 четырехместных юрт. Отопление печное, внутри тепло и уютно. В каждой юрте есть кровати, прикроватные столики, стеллаж для одежды, умывальник и печка.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора. Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.

На территории есть баня, рассчитанная на 4 человек. Сауна работает с 19:00 до 00:00. Также можно принять теплый душ с утра. Есть 2 туалетных кабинки с подогреваемыми сидениями, одноразовыми бумажными накладками и влажными салфетками.

Питание. Трехразовое питание включено: завтрак и ужин в формате «шведский стол» на базе, ланч на маршруте (кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда). Вы попробуете вкуснейшие блюда арктической кухни от нашего шеф-повара: например, шурпу из оленины, сливочный суп с крабом, суп из местных грибов, стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины), а также морс из брусники и компот из шиповника.

В любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты. На вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии). Если вы вегетарианец, предупредите нас об этом заранее, мы приготовим вегетарианские/ постные блюда по предварительному запросу.

Уровень сложности. За 4 дня мы проедем примерно 285 км на квадроциклах и багги — это несложный маршрут, доступный всем желающим. Если вы хотите быть водителем квадроцикла, то нужны будут водительские права любой категории. Для пассажиров ничего не требуется. Пассажиры квадроцикла — от 10 лет, пассажиры багги — от 6 лет.

Связь и интернет. Мобильной связи и интернета на базе нет. В сотне метров от базы ловит Мегафон (только звонки).

Программа тура по дням

1 день

Навстречу Баренцеву морю к полуострову Рыбачий

Мы встретим вас в аэропорту Мурманска или в центре города. Вы подпишите соглашения о катании, после этого поедем в Старую Титовку. Там вы пройдете инструктаж, получите снаряжение и сядете на квадроциклы или багги. Сегодня мы проедем около 50 км и сделаем несколько остановок. Вы увидите историко-краеведческую экспозицию «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья, живописный водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 году, полюбуетесь горным перевалом Муста-Тунтури и полуостровом Рыбачий со смотровой площадки и узнаете о китовом промысле.

Доберемся на нашу уютную базу, разместимся в юртах и отдохнем. Вечером можно сходить в баню — это отличное расслабление после насыщенного дня.

Навстречу Баренцеву морю к полуострову РыбачийНавстречу Баренцеву морю к полуострову РыбачийНавстречу Баренцеву морю к полуострову РыбачийНавстречу Баренцеву морю к полуострову Рыбачий
2 день

Путешествие к горе Мотка и водопадам Эйны

В 9 утра завтракаем и в 10 выезжаем на маршрут. Проедем по каменистой дороге, посмотрим на место базирования 104 пушечно-артиллерийского полка и командный пункт времен Великой Отечественной войны, а потом доберемся до пляжа, полюбуемся Мотовским заливом и покатаемся по побережью Баренцева моря.

Вечером нас ждут вкуснейший ужин и горячая баня.

Путешествие к горе Мотка и водопадам ЭйныПутешествие к горе Мотка и водопадам ЭйныПутешествие к горе Мотка и водопадам ЭйныПутешествие к горе Мотка и водопадам Эйны
3 день

На краю земли: самая северная точка Европейской части России

Утром нас ждет вкуснейший завтрак в формате «шведский стол»: яичница с беконом, каша на молоке, блинчики/ вафли с джемами и сметаной, чай, кофе — все, что вы захотите. В 10 часов едем на квадроциклах и багги на мыс Немецкий и мыс Кекурский. Сегодня вы увидите северные пляжи Баренцева моря, красивейшие утесы и севшее на мель судно, эффектно возвышающееся на побережье.

Вы полюбуетесь уникальным каменистым берегом «Армагеддон», посмотрите на действующий Вайдагубский маяк и древний норвежский колодец. А в конце маршрута посетим заброшенный военный гарнизон «Скорбеевка». За весь день мы проедем около 85 км и вечером вернемся на базу, где после ужина можно расслабиться в бане.

На краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части РоссииНа краю земли: самая северная точка Европейской части России
4 день

Саамское капище и водопады

В 9 утра завтракаем, собираемся и едем к древнему саамскому капищу «Два брата». Вы узнаете саамские легенды и познакомитесь с мифологией этого удивительного северного народа, издавна населяющего Кольский полуостров.

Посмотрим на фантастический сад каменных фигур, а также комплекс береговой артиллерии, насладимся плеском водопадов на реке Титовка и вернемся на Старую Титовку — место, где мы позавчера пересели на квадроциклы. Возвращаемся в цивилизацию — отсюда на машине или микроавтобусе мы довезем вас в Мурманск: в центр или аэропорт, как вам удобнее. Можете приобретать билеты на вечерние рейсы или остаться в Мурманске еще на один день, чтобы самостоятельно осмотреть город.

Саамское капище и водопадыСаамское капище и водопадыСаамское капище и водопадыСаамское капище и водопадыСаамское капище и водопады

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Четырехдневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний»
  • Аренда квадроцикла BRP Can-Am Outlander L570 (по одному человеку на квадроцикле, вы водитель)
  • Снаряжение (водозащитный комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки, резиновые сапоги)
  • Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
  • Проживание на туристической базе, 3 ночи
  • Трехразовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте)
  • Посещение бани на базе каждый вечер
  • Трансферы по программе: из Мурманска (центр города или аэропорт) до Старой Титовки и обратно
  • Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
  • Действуют скидки
  • Если вы собираетесь ехать на квадроцикле вдвоем (с другим взрослым), стоимость для двоих будет 169 000 руб. (то есть 84 500 руб. за человека). Водители могут меняться
  • Если вы собираетесь ехать на квадроцикле вдвоем с ребенком, стоимость для двоих будет 156 000 руб. (то есть 78 000 руб. за человека)
  • Можно ехать на багги Polaris Crew Ranger 800 в качестве пассажира: за 1-4 человека - 318 000 руб., 5 человек - 374 000 руб. (74 800 руб. /чел.), 6 человек - 430 000 руб. (71 700 руб. /чел.)
  • Ограничения по весу участников на одном квадроцикле:
  • Водитель + пассажир - общий вес не более 150 кг
  • Ограничения по весу участников и багажа на одном багги:
  • Общий вес не более 500 кг
Что не входит в цену
  • Железнодорожные или авиабилеты, размещение в отеле г. Мурманск до тура
  • Местные деликатесы, не входящие в меню, алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Мурманск, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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