Туры из центра Мурманска

Найдено 3 тура в категории «Из центра» в Мурманске, цены от 29 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Териберка: выходные на краю Земли
На машине
3 дня
Териберка: выходные на краю Земли
Пошуршать песком на северном побережье и влюбиться в суровую природу
Начало: Мурманск, площадь Пяти углов или в другом месте в ...
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
29 900 за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
На машине
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
22 авг в 08:00
25 авг в 08:00
29 900 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
На машине
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Из центра»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Териберка: выходные на краю Земли
  2. Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
  3. Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Долина Славы
  9. Пляж драконьих яиц
  10. Площадь пяти углов
Сколько стоит тур в Мурманске в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Из центра" можно забронировать 3 тура от 29 900 до 45 000.
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