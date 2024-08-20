3 дня
Териберка: выходные на краю Земли
Пошуршать песком на северном побережье и влюбиться в суровую природу
Начало: Мурманск, площадь Пяти углов или в другом месте в ...
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
29 900₽ за человека
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
22 авг в 08:00
25 авг в 08:00
29 900₽ за человека
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Из центра»
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