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рулём снегохода никогда не сидел. 21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу. А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км. Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу. Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!! Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!! Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали. Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность. После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува. На базе нас встретил приветливый парень Роман. Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!! Отдыхали на полную катушку! Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!! Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь. Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!! Очень просим премировать Виталия и Романа!!!