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Авторский тур
3 дня
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
«Будем путешествовать на квадроциклах BRP Can-Am Outlander L570 и багги Polaris Crew Ranger 800»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
110 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
«Полное погружение в удивительную атмосферу полуострова Рыбачий в экспедиции на квадроциклах»
25 июня в 10:00
27 авг в 10:00
от 156 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
Начало: Мурманск
«Экспресс-тур на квадроциклах или багги — это проживание на уютной базе, блюда арктической кухни от нашего повара и удивительное путешествие по самому краю земли»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 52 600₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7020059 670₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли
Начало: Мурманск, 9:00
«Будем путешествовать на квадроциклах BRP Can-Am Outlander L570 и багги Polaris Crew Ranger 800»
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
146 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр20 июня 2022Это просто бомба! Уехать на 3 дня от рутины в место, которое как будто на другой планете - это круто.
- ММарина13 июня 2018Незабываемо! А больше слов и нет пока про маршрут и впечатления:)) Отдельно про организацию: очень радостно, когда встречаешь такой профессионализм и отношение к своему делу, ещё и в сочетании с интересными людьми. Спасибо и до новых встреч!
- ЕЕлена14 марта 2018Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему
- ДДарья1 марта 2018С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров. Никто из нас за
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