Туры на квадроциклах – туры в Мурманске

Найдено 5 туров в категории «Туры на квадроциклах» в Мурманске, цены от 52 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
«Будем путешествовать на квадроциклах BRP Can-Am Outlander L570 и багги Polaris Crew Ranger 800»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
110 100 за человека
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
«Полное погружение в удивительную атмосферу полуострова Рыбачий в экспедиции на квадроциклах»
25 июня в 10:00
27 авг в 10:00
от 156 000 за человека
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
Начало: Мурманск
«Экспресс-тур на квадроциклах или багги — это проживание на уютной базе, блюда арктической кухни от нашего повара и удивительное путешествие по самому краю земли»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 52 600 за человека
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7020059 670 за человека
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
4 дня
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли
Начало: Мурманск, 9:00
«Будем путешествовать на квадроциклах BRP Can-Am Outlander L570 и багги Polaris Crew Ranger 800»
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
146 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    20 июня 2022
    На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
    Это просто бомба! Уехать на 3 дня от рутины в место, которое как будто на другой планете - это круто.
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    Виды - огонь. Тур не про квадроциклы (маршрут простой), а про природу и историю. Очень круто. Отдельное спасибо за организацию - всё очень чётко, интересно и вкусно

  • М
    Марина
    13 июня 2018
    Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
    Незабываемо! А больше слов и нет пока про маршрут и впечатления:)) Отдельно про организацию: очень радостно, когда встречаешь такой профессионализм и отношение к своему делу, ещё и в сочетании с интересными людьми. Спасибо и до новых встреч!
  • Е
    Елена
    14 марта 2018
    Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
    Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему
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    происходящему, дружелюбный и контактный. Маршруты интересные. База, хоть и со спартанскими условиями, но со вкусной едой и дружной атмосферой. минусы - вопреки заявленному, стандартной набора экипировки недостаточно, нужно уделять больше внимания с учетом действующих температур. Спасибо!

  • Д
    Дарья
    1 марта 2018
    Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
    С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров. Никто из нас за
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    рулём снегохода никогда не сидел. 21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу. А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км. Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу. Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!! Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!! Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали. Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность. После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува. На базе нас встретил приветливый парень Роман. Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!! Отдыхали на полную катушку! Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!! Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь. Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!! Очень просим премировать Виталия и Романа!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Туры на квадроциклах»

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  5. Полуостров Средний
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  7. Снежная деревня
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  9. Площадь пяти углов
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Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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