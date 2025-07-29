1 день

Обзорная экскурсия по Мурманску. Ледокол «Ленин»

Прибытие в Мурманск, самостоятельный заезд в отель.

Рекомендуем прибыть город не позднее 13:00.

14:00 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия с посещением ледокола Ленин.

Полярный день – удивительное явление, которое вы будете наблюдать в ходе путешествия!

Самый крупный город за Полярным кругом, база ледокольного флота, город-герой, морские ворота Арктики. Мурманск основан лишь в 1916 году и не может похвастаться большим количеством исторических достопримечательностей.

Но все же это интересный и самобытный край, привлекающий великолепием суровых северных пейзажей. С городом связано очень много ключевых моментов истории государства, поэтому город интересен, как в эстетическом, так и в историческом смысле.

На обзорной экскурсии вы посетите основные достопримечательности:

мемориал морякам-подводникам, погибшим в мирное время;

храм Спас-на-Водах;

маяк;

мемориал АПЛ «Курск»;

мемориал Защитникам советского заполярья в годы ВОВ;

памятник «Ждущая»;

памятник Защитникам Заполярья — монумент Алеша.

Посетите атомный ледокол «Ленин».

Легендарное судно-гигант с ядерной установкой, не имеющее прежде аналогов в мире, было разработано в СССР в 50 годах минувшего века.

Его использовали для обеспечения навигации по морскому Северному пути. С 1989 года ледокол, прослуживший 30 лет, поставлен на вечную стоянку в морском порту Мурманска.

В ходе экскурсии вы увидите машинное отделение, кают-компанию, столовую, медсанчасть и другие помещения.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время. Отдых.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160