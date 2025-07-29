Город боевой славы советских и российских моряков, а также военно-морская
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску. Ледокол «Ленин»
Прибытие в Мурманск, самостоятельный заезд в отель.
Рекомендуем прибыть город не позднее 13:00.
14:00 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия с посещением ледокола Ленин.
Полярный день – удивительное явление, которое вы будете наблюдать в ходе путешествия!
Самый крупный город за Полярным кругом, база ледокольного флота, город-герой, морские ворота Арктики. Мурманск основан лишь в 1916 году и не может похвастаться большим количеством исторических достопримечательностей.
Но все же это интересный и самобытный край, привлекающий великолепием суровых северных пейзажей. С городом связано очень много ключевых моментов истории государства, поэтому город интересен, как в эстетическом, так и в историческом смысле.
На обзорной экскурсии вы посетите основные достопримечательности:
- мемориал морякам-подводникам, погибшим в мирное время;
- храм Спас-на-Водах;
- маяк;
- мемориал АПЛ «Курск»;
- мемориал Защитникам советского заполярья в годы ВОВ;
- памятник «Ждущая»;
- памятник Защитникам Заполярья — монумент Алеша.
Посетите атомный ледокол «Ленин».
Легендарное судно-гигант с ядерной установкой, не имеющее прежде аналогов в мире, было разработано в СССР в 50 годах минувшего века.
Его использовали для обеспечения навигации по морскому Северному пути. С 1989 года ледокол, прослуживший 30 лет, поставлен на вечную стоянку в морском порту Мурманска.
В ходе экскурсии вы увидите машинное отделение, кают-компанию, столовую, медсанчасть и другие помещения.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время. Отдых.
Териберка
08:00 Завтрак в отеле шведский стол, отправление на программу.
Самое доступное побережье Баренцева моря именно в Териберке, так же это одно из самых красивых мест на Кольском полуострове.
Удивительный поселок и мощнейшая природа гарантированно оставят неизгладимые впечатления! Поморский поселок, расположен в Кольском районе Мурманской области, на берегу одноименной реки.
Дорога из Мурманска до Териберки проходит вдоль потрясающих видов природы — бескрайняя тундра, грозные сопки и скалы, перевалы и ущелья таят в себе скрытую опасность и красоту одновременно.
За время экскурсии вы узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его будущее!
Сможете увидеть красивейший водопад, который несет свои бурные воды прямо в океан, старую артиллерийскую батарею, посетите пещеру «Каменного Дракона».
Пройдетесь по местам съемок кинофильма, и встретитесь с людьми, которые принимали непосредственное участие в массовых съемках.
Увидите кладбище старых деревянных карбасов, бывший военный аэродром, первую на Кольском севере метеостанцию, основанную в 1893 году, водопад, пляж «Яйца Каменного Дракона», красивейшую Териберкскую бухту и Чаячий остров и многое другое.
Мы устроим пикник в живописном месте и насладимся настоящим дыханием Арктики.
20:00 Ориентировочное время возвращения в отель.
День ВМФ в Североморске
Завтрак в отеле шведский стол, получение ланч-боксов.
08:00 Освобождение номеров и выезд на экскурсию с вещами.
Город Североморск расположен на Кольском полуострове, в 25 км к северо-востоку от г. Мурманска. Это шестой по величине город, находящийся за Полярным кругом.
Североморск славится своими памятниками, посвященными героям-североморцам, которые защищали Заполярье в годы Великой Отечественной Войны.
Город боевой славы советских и российских моряков, а также военно-морская база Северного флота — самого мощного флота нашей страны.
Вы увидите парад войск Североморского гарнизона и военной техники, парад кораблей Северного флота, по возможности посетите корабли СФ!
В течение дня вы познакомитесь с историей города, а также отправитесь в музей военно-воздушных сил Северного флота и увидите самую настоящую воздушную военную технику времен Великой Отечественной Войны!
Важно: В связи с подачей документов на пропуска в ЗАТО, запись на тур возможна до 25 мая включительно.
По завершению программы отправляемся в аэропорт Мурманска и говорим вам «до новых встреч»!
Отправление из Мурманска не ранее 18:30.
Проживание
Стоимость тура без проживания с 20.03.2025 – 32 500 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием в отеле «Космос» 4* с 20.03.2025 (бывший «Парк ИНН Полярные зори»), руб:
|При двухместном размещении ½ TWIN
|39 600
|При одноместном размещении
|44 800
Доступно бронирование номера с подселением.
Для трехместного размещения предоставляется доп. место, еврораскладушка в стандартный двухместный номер.
Возможно размещение в одноместном номере с двуспальной кроватью (стандарт) за доп. плату — 5 400 руб. за 2 ночи;
Тариф без размещения включает в себя все услуги за исключением завтраков и размещения. К началу программы необходимо подойти к отелю «Азимут» или «Космос».
Варианты проживания
Отель «Космос»
Современный отель Park Inn by Radisson Полярные Зори Мурманск расположился в самом центре Мурманска вблизи основных достопримечательностей, торговых улиц и бизнес-центров. Отель предлагает 262 комфортабельных уютных номера от стандартных до люксов с сауной. На территории отеля: ресторан Русской, Европейской и Арктической кухни «Полярные Зори» вместимостью до 160 человек, конференц-залы с современным оборудованием, ночной клуб «Ледокол», сауна. Для всех гостей бесплатный завтрак, беспроводной интернет (Wi-Fi), посещение тренажерного зала.
Двухместные номера категории Стандарт.
В номерах категории Стандарт предоставляется: кровать с ортопедическим матрацем или 2 отдельные кровати (1 м x 2 м), дополнительное прикроватное освещение, письменный стол, стул, кресло, шкаф для одежды, электрочайник, чай/кофе, телевизор, телефон, розетка для выхода в Интернет, бесплатный высокоскоростной Интернет (Wi-Fi), ванная комната с душем и полом с подогревом, гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), фен, рожок для обуви, бесплатное посещение тренажёрного зала. Площадь номера – 23 кв. м.
Одноместные номера категории Индивидуальный.
Кровать с ортопедическим матрацем (1 м x 2 м), дополнительное прикроватное освещение, письменный стол, стул, кресло, шкаф для одежды, электрочайник, чай/кофе, телевизор, телефон, розетка для выхода в Интернет, бесплатный высокоскоростной Интернет (Wi-Fi), ванная комната с душем и полом с подогревом, гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), фен, бесплатное посещение тренажёрного зала. Площадь номера – 17 кв. м.
Что включено
- Трансфер в аэропорт после тура
- Оформление пропусков в ЗАТО
- Размещение в номерах со всеми удобствами
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 пикник
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Посещение ледокола Ленин
- Обзорная экскурсия по Североморску
- Посещение музея ВВС РФ (ангар летной техники)
- Парад ВМФ
- Достопримечательности Териберки
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в одноместном номере с двуспальной кроватью (стандарт) - 5 400 руб. за 2 ночи
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Ужины
- Экологический сбор при въезде в Териберку (оплачивается на месте) - 380 руб
- Доп. экскурсии по желанию
- Личные расходы
В июле месяце дневная температура в Мурманске, обычно, держится на уровне 17 градусов, однако может достигать 33 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до 2 градусов (минимальная зарегистрированная температура). Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой тёплую кофту будет правильным решением.
Как одеваться для поездки в Мурманск и что внести в список необходимого?
Если есть хотя бы 10% вероятности дождя, обязательно готовьтесь.
Одним зонтом на побережье Баренцева моря не обойтись. В Мурманской области всегда ветрено, и его буквально вырывает из рук.
Помните, на севере очень непредсказуемая погода, лучше быть готовым ко всему.
Вот самое важное, на что нужно обратить внимание:
- обязательно возьмите с собой одну теплую кофту или флисовую кофту;
- возьмите ветровку или дождевик, так как зонт не выдержит северного ветра и займет ваше время и руки в случае дождя.
- возьмите дополнительные аккумуляторы для фотоаппарата, телефона или видеокамеры;
- личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно;
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, детям — свидетельство о рождении).
Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила «расчетного часа» (заезд в 14:00, выезд до 12:00).
В первый день вы регистрируетесь в отеле и сдаете вещи в камеру хранения (в гостинице «Космос» камера хранения предоставляется бесплатно.), соответственно размещение в номерах производится после экскурсионной программы. При наличии свободных номеров отель может разместить гостей раньше расчетного часа.
Если вы желаете гарантированно разместиться в утреннее время, то необходимо забронировать и внести оплату в размере 50% от стоимости суток, в некоторых случаях отели подтверждают полные сутки по общей стоимости.
Время отправления и прибытия на экскурсии является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями.
В периоды ухудшения погоды (шторм, сильные снегопады, заносы на дорогах, очень низкие/очень высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, сели, туман и пр.) Компания оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены — исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
Тур доступен только для граждан РФ.
Возрастные ограничения — туристы старше 7 лет.
Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно сообщите нам.
Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине, оплата за экскурсию не возвращается.
Мурманск — самый северный город России, незамерзающий порт и город-герой!
В мае погода начинает налаживаться. Температура воздуха днем все чаще превышает 7–9°C, ночью возможны заморозки. Готовьтесь к тому, что снег в Мурманске может лежать до начала июня, что бы поездка принесла удовольствие, хорошо подготовьтесь к ней.
В среднем температура:
- Апрель – май: от +10°С до -15°С (еще лежит снег).
- Июнь: от -2°С до +10°С, бывает теплее (время от времени лежит снег).
- Сентябрь: от +5°С до +20°С, бывает теплее (золотая осень).
Перед поездкой смотрим прогноз погоды!
