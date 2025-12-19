Мои заказы

Насыщенные выходные на Кольском: Териберка, Мурманск, культура саамов, морская прогулка и сияние

Покататься на оленьих упряжках, увидеть пляж драконьих яиц и послушать лекцию шамана
Вы отправитесь в путешествие по заснеженному Северу, где каждый день подарит новые впечатления. Нас ждёт охота за северным сиянием — редким природным чудом, окрашивающим небо в мерцающие оттенки.

В Мурманске познакомитесь
с историей города, побываете на ледоколе «Ленин» и увидите панораму заполярной столицы.

В Териберке откроете для себя суровую красоту Арктического побережья: ветропарк, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц, а на морской прогулке сможете понаблюдать за нерпами и тюленями.

Завершит путешествие день в саамском поселении, где узнаете легенды древнего народа, попробуете северный чай и поучаствуете в традиционных играх.

Описание тура

Организационные детали

При выборе тарифа с проживанием необходимо самостоятельно приобрести авиабилеты до Мурманска и обратно. Рекомендуется заранее забронировать рестораны для ужинов. Обязательно возьмите тёплую многослойную одежду — комфорт на Севере зависит от правильного экипирования.

Программа тура по дням

1 день

Охота за северным сиянием

Вечером отправимся за город на поиски северного сияния. Вдали от городских огней будем наблюдать за небом, надеясь увидеть танец зелёных и фиолетовых всполохов. Гид расскажет, как именно возникает это природное явление и почему оно окрашивает небо в разные оттенки. Во время ожидания можно будет согреться горячим чаем и сделать фотографии на фоне сияния. Это станет по-настоящему особенным моментом путешествия.

2 день

Прогулка по Мурманску

Сегодня познакомимся с главным городом Заполярья. Маршрут пройдёт по знаковым местам Мурманска — от мемориалов и смотровых площадок до исторических улиц. Гид поделится историями о становлении города и жизни северян, а также о том, как Мурманск стал одним из важнейших портов страны.

В программу включено посещение ледокола «Ленин» — первого атомного ледокола в мире. Если он будет закрыт, экскурсия пройдёт в обновлённом краеведческом музее с интерактивными экспозициями.

После экскурсии пообедаем в одном из кафе города и обсудим впечатления от путешествия.

3 день

Териберка, морская прогулка

Сегодня предстоит поездка в легендарную Териберку — место, где суровая Арктика встречается с океаном. Возможны 2 варианта программы: пешая экскурсия или морская прогулка. В обоих случаях посетим самые известные локации: гигантские качели, северный ветропарк, кладбище кораблей и место, где лежат огромные скелеты китов.

При выходе в море нас ждёт 2-часовая прогулка с видом на посёлок со стороны океана. Можно будет понаблюдать за нерпами и тюленями, а при удаче — увидеть китов.

Обед включён в стоимость программы.

4 день

Культура саамов, дегустация и катание на упряжке

Заключительный день посвятим знакомству с культурой коренных народов Севера. Поездка пройдёт в этнопарк, расположенный примерно в 30 километрах от Мурманска.

По прибытии покормим северных оленей и дружелюбных хаски, после чего отдохнём в чуме за чашкой ароматного северного чая. Здесь можно будет послушать легенды и истории саамов, познакомиться с их традициями и загадками.

Программа включает экскурсию по парку животных, лекцию шамана о народах Севера, дегустацию бульона из оленины и участие в саамских играх: северном многоборье, перетягивании палки и метании топора. Также запланировано катание на оленьих упряжках и снежных бананах по 500 метров. При отсутствии снега эти активности заменяются катанием на квадроциклах в течение 15 минут. Вы получите шлемы и балаклавы.

Затем доставим вас в Мурманск.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)57 650 ₽
1-местное размещение70 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды, чай и снеки во время охоты на северное сияние
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Информационная поддержка на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мурманска и обратно
  • Ужины
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Вы можете забронировать тур без проживания. Подробности можно уточнить у организатора
  • Цена на новогодние праздники - 78 250 ₽, 1-местное размещение 98 500 ₽
  • Для тура с датами 20.02-23.02 и 6.03-9.03 стоимость 2-местного размещения составляет 67 650 ₽ с человека, 1-местное размещение - 84 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, ваш отель, 19:00
Завершение: Мурманск, ваш отель, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Мурманске
Наша компания — эксперт по путешествиям в Мурманской области. Мы создаём незабываемые впечатления в Заполярье. Наши ключевые направления: — охота за северным сиянием — уникальные туры с высокими шансами увидеть это
природное чудо благодаря нашему знанию локаций и прогнозов; — наблюдение за китами в Териберке — одно из немногих мест в России, где можно вблизи увидеть этих величественных животных; — треккинг по Ловозерским тундрам — 8-9 часовой групповой тур с лёгким походом по живописным маршрутам, знакомством с уникальной природой Заполярья и чаепитием с видами на бескрайние северные просторы; — индивидуальные туры — разрабатываем программы под любые запросы: от фототуров до корпоративных поездок.

