В Мурманске познакомитесь
Описание тура
Организационные детали
При выборе тарифа с проживанием необходимо самостоятельно приобрести авиабилеты до Мурманска и обратно. Рекомендуется заранее забронировать рестораны для ужинов. Обязательно возьмите тёплую многослойную одежду — комфорт на Севере зависит от правильного экипирования.
Программа тура по дням
Охота за северным сиянием
Вечером отправимся за город на поиски северного сияния. Вдали от городских огней будем наблюдать за небом, надеясь увидеть танец зелёных и фиолетовых всполохов. Гид расскажет, как именно возникает это природное явление и почему оно окрашивает небо в разные оттенки. Во время ожидания можно будет согреться горячим чаем и сделать фотографии на фоне сияния. Это станет по-настоящему особенным моментом путешествия.
Прогулка по Мурманску
Сегодня познакомимся с главным городом Заполярья. Маршрут пройдёт по знаковым местам Мурманска — от мемориалов и смотровых площадок до исторических улиц. Гид поделится историями о становлении города и жизни северян, а также о том, как Мурманск стал одним из важнейших портов страны.
В программу включено посещение ледокола «Ленин» — первого атомного ледокола в мире. Если он будет закрыт, экскурсия пройдёт в обновлённом краеведческом музее с интерактивными экспозициями.
После экскурсии пообедаем в одном из кафе города и обсудим впечатления от путешествия.
Териберка, морская прогулка
Сегодня предстоит поездка в легендарную Териберку — место, где суровая Арктика встречается с океаном. Возможны 2 варианта программы: пешая экскурсия или морская прогулка. В обоих случаях посетим самые известные локации: гигантские качели, северный ветропарк, кладбище кораблей и место, где лежат огромные скелеты китов.
При выходе в море нас ждёт 2-часовая прогулка с видом на посёлок со стороны океана. Можно будет понаблюдать за нерпами и тюленями, а при удаче — увидеть китов.
Обед включён в стоимость программы.
Культура саамов, дегустация и катание на упряжке
Заключительный день посвятим знакомству с культурой коренных народов Севера. Поездка пройдёт в этнопарк, расположенный примерно в 30 километрах от Мурманска.
По прибытии покормим северных оленей и дружелюбных хаски, после чего отдохнём в чуме за чашкой ароматного северного чая. Здесь можно будет послушать легенды и истории саамов, познакомиться с их традициями и загадками.
Программа включает экскурсию по парку животных, лекцию шамана о народах Севера, дегустацию бульона из оленины и участие в саамских играх: северном многоборье, перетягивании палки и метании топора. Также запланировано катание на оленьих упряжках и снежных бананах по 500 метров. При отсутствии снега эти активности заменяются катанием на квадроциклах в течение 15 минут. Вы получите шлемы и балаклавы.
Затем доставим вас в Мурманск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|57 650 ₽
|1-местное размещение
|70 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды, чай и снеки во время охоты на северное сияние
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Информационная поддержка на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
- Перелёт до Мурманска и обратно
- Ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Вы можете забронировать тур без проживания. Подробности можно уточнить у организатора
- Цена на новогодние праздники - 78 250 ₽, 1-местное размещение 98 500 ₽
- Для тура с датами 20.02-23.02 и 6.03-9.03 стоимость 2-местного размещения составляет 67 650 ₽ с человека, 1-местное размещение - 84 900 ₽