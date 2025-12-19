Сегодня познакомимся с главным городом Заполярья. Маршрут пройдёт по знаковым местам Мурманска — от мемориалов и смотровых площадок до исторических улиц. Гид поделится историями о становлении города и жизни северян, а также о том, как Мурманск стал одним из важнейших портов страны.

В программу включено посещение ледокола «Ленин» — первого атомного ледокола в мире. Если он будет закрыт, экскурсия пройдёт в обновлённом краеведческом музее с интерактивными экспозициями.

После экскурсии пообедаем в одном из кафе города и обсудим впечатления от путешествия.