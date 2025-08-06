Предложение для тех, у кого в распоряжении только 2 выходных дня. Поэтому с корабля сразу же на бал, а точнее, в Кировск, к величественным Хибинам.
А во второй день — насыщенная программа с поездкой в Териберку, на «край земли» и живописное побережье Баренцева моря!
Описание тура
В программе вас ожидают:Чарующие виды Хибинских гор • Музейно-выставочный центр «Апатит» • Снежная деревня • Природный парк «Териберка» • Старая Териберка • Охота за Северным сиянием • и многое другое!
Тур проходит каждые четверг, пятницу и субботу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мурманская область
- Кольский полуостров
- Териберка
- Баренцево море
- Кировск
- Хибины
- Имандра
Что включено
- Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
- Сопровождение профессионального гида по экскурсионной программе
- Проживание в апартаментах
- Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
- Фотографии во время наблюдения Северного сияния
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер в/из аэропорт (-а). Заказать можно дополнительно (1500₽ в одну сторону)
- Входные билеты в природный парк «Териберка» (Для граждан РФ - 440₽, для иностранцев 880₽)
- Аренда снегоступов и треккинговых палок в зимний период (500₽/пара)
- Дополнительные дни проживания за день до тура и день после. Заказать можно дополнительно от 3500₽/сутки
- Завтраки, обеды и ужины в заведениях
- Входные билеты в музеи, на кресельный подъемник
- Поездки на снегоходах
- Бассейн с баней
- Сувениры
Место начала и завершения?
Воровского, д. 5/23
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проходит каждые четверг, пятницу и субботу
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Б
Борис
6 авг 2025
Тур входит в следующие категории Мурманска
