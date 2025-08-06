Мои заказы

От горных вершин до морских глубин

Предложение для тех, у кого в распоряжении только 2 выходных дня. Поэтому с корабля сразу же на бал, а точнее, в Кировск, к величественным Хибинам.

А во второй день — насыщенная программа с поездкой в Териберку, на «край земли» и живописное побережье Баренцева моря!
5
1 оценка
От горных вершин до морских глубин
От горных вершин до морских глубин
От горных вершин до морских глубин

Описание тура

В программе вас ожидают:

Чарующие виды Хибинских гор • Музейно-выставочный центр «Апатит» • Снежная деревня • Природный парк «Териберка» • Старая Териберка • Охота за Северным сиянием • и многое другое!

Тур проходит каждые четверг, пятницу и субботу

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мурманская область
  • Кольский полуостров
  • Териберка
  • Баренцево море
  • Кировск
  • Хибины
  • Имандра
Что включено
  • Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
  • Сопровождение профессионального гида по экскурсионной программе
  • Проживание в апартаментах
  • Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
  • Фотографии во время наблюдения Северного сияния
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер в/из аэропорт (-а). Заказать можно дополнительно (1500₽ в одну сторону)
  • Входные билеты в природный парк «Териберка» (Для граждан РФ - 440₽, для иностранцев 880₽)
  • Аренда снегоступов и треккинговых палок в зимний период (500₽/пара)
  • Дополнительные дни проживания за день до тура и день после. Заказать можно дополнительно от 3500₽/сутки
  • Завтраки, обеды и ужины в заведениях
  • Входные билеты в музеи, на кресельный подъемник
  • Поездки на снегоходах
  • Бассейн с баней
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Воровского, д. 5/23
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проходит каждые четверг, пятницу и субботу
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Б
Борис
6 авг 2025

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Исследовать Кольский: Мурманск и Териберка, Кандалакша и Хибины
На машине
4 дня
1 отзыв
Исследовать Кольский: Мурманск и Териберка, Кандалакша и Хибины
Покорить горные вершины, послушать шум моря, увидеть знаменитые маралы и полюбоваться тундрой
Начало: Мурманск, 8:45
27 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
38 990 ₽ за человека
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
На машине
На снегоступах
3 дня
-
30%
1 отзыв
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
11 дек в 11:00
20 дек в 11:00
84 910 ₽121 300 ₽ за человека
День Военно-морского флота в Североморске
3 дня
1 отзыв
День Военно-морского флота в Североморске
Начало: Мурманск
24 июл в 10:00
от 32 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска