3 дня
На авто по Среднему и Рыбачьему: природа и история
Послушать шум прибоя, полюбоваться причудливыми фьордами, изучить следы войны
Начало: Мурманск, 8:00
13 июн в 08:00
20 июн в 08:00
39 500₽ за человека
скидка
5%
3 дня
День Военно-морского флота в Североморске
Начало: Мурманск
25 июл в 10:00
от 2900027 500₽ за человека
5 дней
Рождественский тур в Мурманск с детьми: ледокол, военный аэродром и Териберка
Побывать на подлодке, прокатиться на банане по снегу и поиграть в саамские игры
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
98 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр13 января 2025Все хорошо было организовано.
- ИИрина11 января 2025Тур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. Для кого это важно, планируйте дополнительный свободный день до или после тура.
- ННаталья8 января 2025В первый раз бронировала через Большую страну. У нас был менеджер Ксения - ей просто 5+++. Благодаря ей у нас
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Военные»
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