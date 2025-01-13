Военные туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Военные» в Мурманске, цены от 27 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
На авто по Среднему и Рыбачьему: природа и история
На машине
3 дня
На авто по Среднему и Рыбачьему: природа и история
Послушать шум прибоя, полюбоваться причудливыми фьордами, изучить следы войны
Начало: Мурманск, 8:00
13 июн в 08:00
20 июн в 08:00
39 500 за человека
День Военно-морского флота в Североморске
скидка
5%
3 отзыва
3 дня
День Военно-морского флота в Североморске
Начало: Мурманск
25 июл в 10:00
от 2900027 500 за человека
Рождественский тур в Мурманск с детьми: ледокол, военный аэродром и Териберка
На автобусе
5 дней
Рождественский тур в Мурманск с детьми: ледокол, военный аэродром и Териберка
Побывать на подлодке, прокатиться на банане по снегу и поиграть в саамские игры
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
98 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петр
    13 января 2025
    День Военно-морского флота в Североморске
    Все хорошо было организовано.
  • И
    Ирина
    11 января 2025
    День Военно-морского флота в Североморске
    Тур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. Для кого это важно, планируйте дополнительный свободный день до или после тура.
    Тур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. ДляТур организован хорошо, программа очень насыщенная. Единственно, что нет времени и возможности для покупки сувениров. Для
  • Н
    Наталья
    8 января 2025
    День Военно-морского флота в Североморске
    В первый раз бронировала через Большую страну. У нас был менеджер Ксения - ей просто 5+++. Благодаря ей у нас
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    не было никаких проблем с доп бронированием и другими мелочами (у других участников были недочёты). Также организаторы за несколько дней до поездки создали общий чат группы и полностью всех консультировали, что было очень приятно. Спасибо, за хороший отдых!

    В первый раз бронировала через Большую страну. У нас был менеджер Ксения - ей просто 5+++В первый раз бронировала через Большую страну. У нас был менеджер Ксения - ей просто 5+++В первый раз бронировала через Большую страну. У нас был менеджер Ксения - ей просто 5+++В первый раз бронировала через Большую страну. У нас был менеджер Ксения - ей просто 5+++

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Военные»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На авто по Среднему и Рыбачьему: природа и история
  2. День Военно-морского флота в Североморске
  3. Рождественский тур в Мурманск с детьми: ледокол, военный аэродром и Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Пляж драконьих яиц
  8. Набережная
  9. Таинственный Лес
  10. Снежная деревня
Сколько стоит тур в Мурманске в марте 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Военные" можно забронировать 3 тура от 27 500 до 98 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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