читать дальше не было никаких проблем с доп бронированием и другими мелочами (у других участников были недочёты). Также организаторы за несколько дней до поездки создали общий чат группы и полностью всех консультировали, что было очень приятно. Спасибо, за хороший отдых!

В первый раз бронировала через Большую страну. У нас был менеджер Ксения - ей просто 5+++. Благодаря ей у нас