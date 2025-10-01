об экскурсии: Полуострова Средний и Рыбачий являются одной из жемчужин Кольского полуострова. Конечно, что бы увидеть всю их красоту может потребоваться не один день, и даже не одна неделя. Однако, часто на это просто не хватает времени. В отпуске или в командировке порой в запасе всего один день для путешествия. Поэтому я постарался выделить самые интересные места полуостровов Средний и Рыбачий и уместить их в формат экскурсии одного дня. Мы с Вами выбираем одно из направлений: либо полуостров Средний, либо полуостров Рыбачий. В любом случае мы посетим:

Мемориальный комплекс Долина Славы • Водопад на реке Титовка • традиционную остановку «Пьяный Ручей» • Высота «Яйцо» • Хребет Муста Тунтури • «Литературная» землянка, где во время ВОВ была написана песня «Прощайте Скалистые Горы» • Возможность увидеть морских тюленей, дельфинов, касаток или даже китов. Если выдвигаемся на полуостров Средний, то в программе будут:.

Линия обороны советских войск • Мемориал артиллерийским батареям п-ва Средний • Орудия береговой батарей с подземными казематами • Скалы «Два Брата» • Берег «Рыжих Камней» Если выдвигаемся на п-в Рыбачий:.

