Полуострова Средний и Рыбачий являются одной из жемчужин Кольского полуострова. Конечно, что бы увидеть всю их красоту может потребоваться не один день, и даже не одна неделя.
Поэтому я постарался выделить самые интересные места полуостровов Средний и Рыбачий и уместить их в формат экскурсии одного дня. Мы с Вами выбираем одно из направлений: либо полуостров Средний, либо полуостров Рыбачий.
Поэтому я постарался выделить самые интересные места полуостровов Средний и Рыбачий и уместить их в формат экскурсии одного дня. Мы с Вами выбираем одно из направлений: либо полуостров Средний, либо полуостров Рыбачий.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
об экскурсии: Полуострова Средний и Рыбачий являются одной из жемчужин Кольского полуострова. Конечно, что бы увидеть всю их красоту может потребоваться не один день, и даже не одна неделя. Однако, часто на это просто не хватает времени. В отпуске или в командировке порой в запасе всего один день для путешествия. Поэтому я постарался выделить самые интересные места полуостровов Средний и Рыбачий и уместить их в формат экскурсии одного дня. Мы с Вами выбираем одно из направлений: либо полуостров Средний, либо полуостров Рыбачий. В любом случае мы посетим:
Мемориальный комплекс Долина Славы • Водопад на реке Титовка • традиционную остановку «Пьяный Ручей» • Высота «Яйцо» • Хребет Муста Тунтури • «Литературная» землянка, где во время ВОВ была написана песня «Прощайте Скалистые Горы» • Возможность увидеть морских тюленей, дельфинов, касаток или даже китов. Если выдвигаемся на полуостров Средний, то в программе будут:.
Линия обороны советских войск • Мемориал артиллерийским батареям п-ва Средний • Орудия береговой батарей с подземными казематами • Скалы «Два Брата» • Берег «Рыжих Камней» Если выдвигаемся на п-в Рыбачий:.
Линия обороны советских войск • Мемориал артиллерийским батареям п-ва Средний • Орудия береговой батарей с подземными казематами • Скалы «Два Брата» • Берег «Рыжих Камней» Если выдвигаемся на п-в Рыбачий:.
• Линия обороны советских войск • Мемориал артиллерийским батареям п-ва Средний • Орудия береговой батарей с подземными казематами • Скалы «Два Брата» • Берег «Рыжих Камней» Если выдвигаемся на п-в Рыбачий:
- Мыс Немецкий, как самая северная точка европейской части континентальной России • Колодец «Викингов» • Маяк • Действующие радиолокационные комплексы слежения • Вайда губа • Выброшенный на берег рыбацкий корабль • Мыс Кекурский как одно из самых красивых мест полуострова Рыбачий • Водопад на реке Скорбеевка • Город-призрак гарнизон Скорбеевский, где в советское время базировались ракеты с ядерными боеголовками. Организационные моменты: Общая продолжительность маршрута около 320 км, из них 200 км. асфальтовых дорог и 120 км. грунтовок и бездорожья В стоимость тура с проживанием на базе входит:.
- Трансфер по всему маршруту на подготовленных внедорожниках.
- Экскурсионное сопровождение.
- Питание (День 1 - перекус, обед и ужин. День 2 - завтрак, перекус, обед. День 3 - завтрак, обед).
- Проживание на базе. Размещение хостельного типа.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Немецкий
- Колодец «Викингов»
- Маяк
- Действующие радиолокационные комплексы слежения
- Вайда губа
- Выброшенный на берег рыбацкий корабль
- Мыс Кекурский
- Водопад на реке Скорбеевка
- Город-призрак гарнизон Скорбеевский
- Полуостров Рыбачий
- Полуостров Средний
Что включено
- В стоимость тура с проживанием на базе входит:
- Трансфер по всему маршруту на подготовленных внедорожниках.
- Экскурсионное сопровождение.
- Питание (День 1 - перекус, обед и ужин. День 2 - завтрак, перекус, обед. День 3 - завтрак, обед).
- Проживание на базе. Размещение хостельного типа
Что не входит в цену
- Алкоголь, морепродукты на базе, баня на дровах, плата за посещение ООТП Средний и Рыбачий
Место начала и завершения?
Мурманск, проспект Ленина 82
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Мурманска
Похожие туры из Мурманска
Индивидуальный тур на Средний и Рыбачий: история Севера и арктические ландшафты (палатки)
Насладиться безмолвной красотой, подышать морским воздухом и осмотреть памятники природы
Начало: Мурманск 8:00-9:00
Завтра в 08:00
2 окт в 08:00
52 000 ₽ за человека
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но...
3 окт в 08:00
5 окт в 08:00
49 900 ₽ за человека
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: Г. Мурманск
29 июн в 10:00
18 июл в 10:00
48 600 ₽ за человека