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были так нужны! 3. В экспедицию с нами поехала третья машина, которая была вообще не готова, ну и естественно налетела на камни. Из-за неё и отсутствия раций всё было испорчено и мы потеряли около 3-4 часов, вместо прогулки по берегу и костра, было - поскорее бы упасть спать в палатку. Легли в 2 и в 7 подъем, конечно же все разбитые были. Причём сами пассажиры этой неподготовленной машины оказались очень классные ребята! С ними я бы точно повторил такой трип! Но выводы надо сделать! 4. Лагерь, питание, напитки (разные))) всё было и можно было вообще не переживать, когда отпустили ситуацию, вместе с билетами на самолёт, на который не успевали уже, я даже подумал что было бы неплохо где-нибудь сломаться на пару дней)) 5. Дорога сложная, на буханке честно говоря тяжеловато было. Не знаю как на остальном транспорте, думаю так же! Пишу отзыв, а столько эмоций от поездки, что больше ничего плохого и не вспомнить!! Ведь это же целая экспедиция, а в ней может случиться всё:) Обязательно вернёмся, но уже на 3-4 дня! Спасибо!