Туры выходного дня в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Мурманске, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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По популярности
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
🚗 На машине
7 отзывов
2 дня
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
21 500 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
54 900 за человека
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
🚗 На машине
2 дня
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Начало: Мурманск, 7:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вероника
    22 августа 2023
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать. Кормили всю дорогу, особенно
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    запомнился настоящий краб, которого мы объелись) Ребята молодцы, очень заботливые. Машины супер проходимые, чувствовали себя в безопасности. Маршрут интересный. Удачи вам!

    Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать
  • Л
    Людмилп
    24 июля 2023
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    Огромное спасибо организаторам путешествия и, в первую очередь, Василию! Конечно, дорога, мягко говоря, непростая. Но забываешь трудности переездов очень быстро.
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    А впечатления от красоты края незабываемые. Отличный водитель, приятный собеседник, прекрасный гид - это всё ВАСИЛИЙ! Из пожеланий: Если бы я была не 164, а 200, то в спальник я бы не поместилась. Хочется пожелать всем хорошей погоды, это единственное, на что Василий повлиять не может.

  • И
    Илья
    7 сентября 2022
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов… 2. Раций не было, а они
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    были так нужны! 3. В экспедицию с нами поехала третья машина, которая была вообще не готова, ну и естественно налетела на камни. Из-за неё и отсутствия раций всё было испорчено и мы потеряли около 3-4 часов, вместо прогулки по берегу и костра, было - поскорее бы упасть спать в палатку. Легли в 2 и в 7 подъем, конечно же все разбитые были. Причём сами пассажиры этой неподготовленной машины оказались очень классные ребята! С ними я бы точно повторил такой трип! Но выводы надо сделать! 4. Лагерь, питание, напитки (разные))) всё было и можно было вообще не переживать, когда отпустили ситуацию, вместе с билетами на самолёт, на который не успевали уже, я даже подумал что было бы неплохо где-нибудь сломаться на пару дней)) 5. Дорога сложная, на буханке честно говоря тяжеловато было. Не знаю как на остальном транспорте, думаю так же! Пишу отзыв, а столько эмоций от поездки, что больше ничего плохого и не вспомнить!! Ведь это же целая экспедиция, а в ней может случиться всё:) Обязательно вернёмся, но уже на 3-4 дня! Спасибо!

    1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
  2. В поисках китов
  3. Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Набережная
  9. Пляж драконьих яиц
  10. Площадь пяти углов
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 21 500 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год на выходные, 7 ⭐ отзывов, цены от 21500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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