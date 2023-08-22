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Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
21 500₽ за человека
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
54 900₽ за человека
2 дня
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Начало: Мурманск, 7:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВероника22 августа 2023Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать. Кормили всю дорогу, особенно
- ЛЛюдмилп24 июля 2023Огромное спасибо организаторам путешествия и, в первую очередь, Василию! Конечно, дорога, мягко говоря, непростая. Но забываешь трудности переездов очень быстро.
- ИИлья7 сентября 20221. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов… 2. Раций не было, а они
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На выходные»
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