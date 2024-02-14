1 день

Поповское озеро и гребля

Наше путешествие начинается в Мурманске. Мы выезжаем в 09:00. По дороге заезжаем в Оленегорск (если к группе присоединяются на ж/д станции Оленегорск).

Далее двигаемся до поселка Ловозера и выгружаемся на месте старта — Поповское озеро. Здесь мы переодеваемся, пакуем вещи, проходим инструктаж, попутно обедаем и выдвигаемся в путь.

На Поповском озере пробуем грести, подгоняем все, что вызывает дискомфорт и выходим через протоку в озеро Ловозеро. Сегодня пройдем порядка 10 км.

Встаем в лагерь, отдыхаем, ужинаем, знакомимся.