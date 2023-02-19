Мы поможем исполнить мечту! Вечерами будем охотиться за редким природным явлением, а днём — изучать природу, культуру и историю северного края.
Познакомимся с мужественным Мурманском, крупнейшим городом за полярным кругом, погуляем по побережью Северного Ледовитого океана и заглянем в гости к саамам, где узнаем о традициях и быте северных народов.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Мы пришлём вам памятку и полезную информацию о том, как вам добраться. Вы можете прибыть день начала тура утренним рейсом или заранее.
Проживание. В отеле 4* «Меридиан», в номерах «стандарт». Размещение 2-местное.
Также возможно проживание в отелях Iterra, «Хвоя», «Тундра» (по запросу) с корректировкой цены.
*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол). Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортные микроавтобусы.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску, выезд за северным сиянием
Добро пожаловать в крупнейший город за полярным кругом! Вы прибываете в Мурманск (рекомендуем приезд до 13:00, чтобы у вас осталось время на заселение в номер, сбор группы в 14:30) и после размещения в отеле отправляемся на обед в ресторан.
Затем вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — ледокол «Ленин» (внешний осмотр, при наличии билетов — посещение с экскурсией). Побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк, и храм Спас на Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск». Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алёша»), памятник «Ждущая». После у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять по Мурманску в свете огней.
А вечером, при благоприятном погодном прогнозе, выезжаем ловить северное сияние (в случае неподходящей погоды выезд может быть перенесён на следующий день). Если нам повезёт, вдали от города мы сможем полюбоваться разноцветными переливами на ночном небе и сделать потрясающие кадры. Выезд может занять несколько часов — позаботьтесь о тёплой одежде и обуви. Гид расскажет о деталях и правилах съёмки, о природе возникновения северного сияния, а гид-фотограф сделает фотографии на память.
Достопримечательности Териберки
Сегодня ориентировочно в 8:00 выезжаем в Териберку, навстречу океану! Дорога займёт около 2,5 часов. Мы проедем через бескрайние просторы тундры, сделав несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера. По пути гид расскажет интересные факты из истории этого края. По приезде посетим «кладбище» затонувших кораблей — захороненные корабельные каркасы на отмели Териберской губы.
После вас ждёт обед из нескольких блюд (за доплату): уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Подкрепившись, побываем в природном парке, где вы полюбуетесь Батарейским водопадом, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера, и пляжем «драконьих яиц» с ровными круглыми камнями. В период снежной зимы воспользуемся снегоходными санями, чтобы добраться до этих достопримечательностей. Пройдёмся по песчаному пляжу и покачаемся на самых северных качелях.
Вечером вернёмся в Мурманск. В случае отмены выезда за сиянием в 1-й день, выезд при благоприятном прогнозе состоится сегодня.
Важно! Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий — в этом случае мы не рискуем безопасностью и организуем поездку в Кировск, Хибины. Там вас ждёт экскурсия по городу, музейно-выставочный центр «Апатит», «Снежная деревня» или Полярно-альпийский ботанический сад-институт (если закрыта «Снежная деревня» — работает с января), арт-парк «Таинственный лес» (если будет открыт).
Поездка в этнодеревню, знакомство с культурой и бытом саамов
После завтрака, ориентировочно в 12:00, отправляемся в этническую деревню, где вы сможете погрузиться в историю народов Крайнего Севера и узнаете много интересного о жизни и быте коренного населения (в пути — 2-2,5 часа).
По приезде прогуляемся по территории, рассмотрим жилища и пофотографируемся с северными оленями и хаски. Животных можно будет погладить и покормить. Вас также ждут активные игры: метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол. Вы послушаете истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера, посмотрите на артефакты саамов, в зимний период покатаетесь в оленьей упряжке.
После обеда — возвращение в Мурманск, завершение тура.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (шведский стол)
- Экскурсионное обслуживание
- 2 выезда за северным сиянием (1 обязательный, 1 при благоприятном прогнозе в случае неудачи в 1-й день)
- Входные билеты: ледокол «Ленин», природный парк в Териберке, этнопарк
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины (около 1500 ₽ за приём)
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- 1-местное размещение (стоимость зависит от категории отеля)
- При проживании в отелях Iterra, "Хвоя", "Тундра" (под запрос) стоимость тура составит 44 600 ₽
- Возможно бронирование тура без проживания. В этом случае его стоимость составит 35 300 ₽