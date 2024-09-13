Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой

Покормить северных оленей и поискать китов, полюбоваться Мурманском с высоты и исследовать Териберку
За 3 дня вы сможете ощутить на себе притяжение Кольской земли.

Мы познакомим вас с главными достопримечательностями Мурманска и расскажем о Териберке всё, что знаем сами! Вы прикоснётесь к тайнам природы и народов севера, полюбуетесь суровым Баренцевом морем и испытаете удачу — если повезёт, во время морской прогулки увидим китов, дельфинов и тюленей.
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В дневное время можем организовать встречу/проводы в аэропорт.
Можно заменить поездку в Саамскую деревню на «Пикник у водопада» / «Муральная Одиссея Мурманска»/ «Треккинг на сопку Горелая» либо другой экскурсией.
В период с сентября по апрель можно добавить выезд на охоту за северным сиянием.

Проживание. Не включено в стоимость. Все экскурсии стартуют в Мурманске, от места вашего размещения.

Питание. Не включено в стоимость.

Уровень сложности. Тур подойдёт широкому кругу путешественников. В поездку могут отправиться дети и люди старшего поколения. Можно взять домашних питомцев.

Транспорт. Комфортабельный кроссовер или внедорожник.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Мурманску

Встретим вас у отеля, в котором вы остановитесь, и отправимся знакомить вас со столицей Арктики. Её компактный размер позволяет проехать весь город с юга на север и увидеть главные достопримечательности за одну обзорную экскурсию.

Мурманск стоит на природных ступенях-террасах. Взобравшись на верхний ярус, мы полюбуемся панорамами с многочисленных обзорных площадок. Вы узнаете историю города и то, почему он считается единственным в своём роде не только в нашей стране, но и в мире.

Обзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по Мурманску
2 день

Достопримечательности Териберки и морская прогулка

Сегодня вас ждёт морская прогулка, во время которой велики шансы увидеть морских обитателей — китов, тюленей, дельфинов. В Териберке, куда мы отправимся, сбываются мечты!

Прогуляемся и по самому посёлку, приютившемуся на берегу Баренцева моря. Мы расскажем вам его увлекательную и местами неожиданную историю, похожую на лоскутное одеяло, где неожиданно соседствует смешное и страшное, ветхое и позабытое, новое и блестящее. Мы посетим природный парк, водопад, впадающий прямо в море, пляжи, арт-объекты и другие интересные локации. А на обед заглянем в ресторан, где вы отведаете блюда арктической кухни и морские деликатесы (за доплату).

Достопримечательности Териберки и морская прогулкаДостопримечательности Териберки и морская прогулкаДостопримечательности Териберки и морская прогулкаДостопримечательности Териберки и морская прогулкаДостопримечательности Териберки и морская прогулкаДостопримечательности Териберки и морская прогулкаДостопримечательности Териберки и морская прогулка
3 день

Саамская деревня

В этот день совершим поездку в этническую деревню. Семья потомственных саамов познакомит вас с бытом, традициями и обычаями северного народа. Вы послушаете игру на музыкальных инструментах — бубне и варгане, погреетесь у костра и покормите ягелем живущих здесь северных оленей. Вас также ждёт традиционное саамское застолье с ароматным ягелевым чаем и пирогами из ягод. После вернёмся в Мурманск.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проведение всех экскурсий гидом-экскурсоводом
  • Перемещение на комфортабельном кроссовере или внедорожнике по программе
  • Оплата взноса и регистрация посещения природного парка «Териберка» (обед в ресторане в Териберке оплачивается отдельно)
  • Входные билеты в Саамскую деревню, чаепитие с пирогами
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание, в том числе обед в ресторане в Териберке
  • Детям до 12 лет скидка 20%
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, утро
Завершение: Мурманск, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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