Встретим вас у отеля, в котором вы остановитесь, и отправимся знакомить вас со столицей Арктики. Её компактный размер позволяет проехать весь город с юга на север и увидеть главные достопримечательности за одну обзорную экскурсию.

Мурманск стоит на природных ступенях-террасах. Взобравшись на верхний ярус, мы полюбуемся панорамами с многочисленных обзорных площадок. Вы узнаете историю города и то, почему он считается единственным в своём роде не только в нашей стране, но и в мире.