Мы познакомим вас с главными достопримечательностями Мурманска и расскажем о Териберке всё, что знаем сами! Вы прикоснётесь к тайнам природы и народов севера, полюбуетесь суровым Баренцевом морем и испытаете удачу — если повезёт, во время морской прогулки увидим китов, дельфинов и тюленей.
Описание тура
Организационные детали
В дневное время можем организовать встречу/проводы в аэропорт.
Можно заменить поездку в Саамскую деревню на «Пикник у водопада» / «Муральная Одиссея Мурманска»/ «Треккинг на сопку Горелая» либо другой экскурсией.
В период с сентября по апрель можно добавить выезд на охоту за северным сиянием.
Проживание. Не включено в стоимость. Все экскурсии стартуют в Мурманске, от места вашего размещения.
Питание. Не включено в стоимость.
Уровень сложности. Тур подойдёт широкому кругу путешественников. В поездку могут отправиться дети и люди старшего поколения. Можно взять домашних питомцев.
Транспорт. Комфортабельный кроссовер или внедорожник.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску
Встретим вас у отеля, в котором вы остановитесь, и отправимся знакомить вас со столицей Арктики. Её компактный размер позволяет проехать весь город с юга на север и увидеть главные достопримечательности за одну обзорную экскурсию.
Мурманск стоит на природных ступенях-террасах. Взобравшись на верхний ярус, мы полюбуемся панорамами с многочисленных обзорных площадок. Вы узнаете историю города и то, почему он считается единственным в своём роде не только в нашей стране, но и в мире.
Достопримечательности Териберки и морская прогулка
Сегодня вас ждёт морская прогулка, во время которой велики шансы увидеть морских обитателей — китов, тюленей, дельфинов. В Териберке, куда мы отправимся, сбываются мечты!
Прогуляемся и по самому посёлку, приютившемуся на берегу Баренцева моря. Мы расскажем вам его увлекательную и местами неожиданную историю, похожую на лоскутное одеяло, где неожиданно соседствует смешное и страшное, ветхое и позабытое, новое и блестящее. Мы посетим природный парк, водопад, впадающий прямо в море, пляжи, арт-объекты и другие интересные локации. А на обед заглянем в ресторан, где вы отведаете блюда арктической кухни и морские деликатесы (за доплату).
Саамская деревня
В этот день совершим поездку в этническую деревню. Семья потомственных саамов познакомит вас с бытом, традициями и обычаями северного народа. Вы послушаете игру на музыкальных инструментах — бубне и варгане, погреетесь у костра и покормите ягелем живущих здесь северных оленей. Вас также ждёт традиционное саамское застолье с ароматным ягелевым чаем и пирогами из ягод. После вернёмся в Мурманск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проведение всех экскурсий гидом-экскурсоводом
- Перемещение на комфортабельном кроссовере или внедорожнике по программе
- Оплата взноса и регистрация посещения природного парка «Териберка» (обед в ресторане в Териберке оплачивается отдельно)
- Входные билеты в Саамскую деревню, чаепитие с пирогами
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Проживание
- Питание, в том числе обед в ресторане в Териберке
- Детям до 12 лет скидка 20%
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты