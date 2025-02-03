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Программа тура по дням
Прибытие. Охота на северное сияние
Путешествие начинается с самостоятельного прибытия в Мурманск, где вас встретит свежий арктический воздух и уникальная атмосфера Севера.
Прибытие в Мурманск в первый день тура до 17:00.
Приезжайте так, чтобы было достаточно времени, чтобы заселиться в отель и отдохнуть с дороги.
Вас ждёт заселение в один из лучших отелей Мурманска — «Меридиан», расположенный в самом центре города.
Вечером состоится открывающий ужин в одном из лучших местных ресторанов, где вас ожидает изысканная арктическая кухня.
Вы сможете попробовать уникальные блюда из свежих местных продуктов, насладившись гастрономическими изысками в уютной обстановке.
Позже вечером отправляемся на долгожданную «охоту» за северным сиянием.
В сопровождении опытного гида вы отправитесь в места, где вероятность увидеть это чудо природы наиболее велика.
Вернетесь в отель поздно вечером, полные впечатлений и готовые к новым приключениям, которые ждут вас в следующие дни.
- Как проходит выезд на северное сияние:
Сбор туристов проходит в центре города.
Точное время и место сборов сообщает координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Длительность охоты составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо.
Само северное сияние может появиться в любой момент!
Фотосъемка включена в стоимость тура.
Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.
Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00-02:00.
Вы получите фотографии после тура в течение 3-4 дней после окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.
Путешествие в Териберку. Празднование Нового года
Утро начнётся с вкусного завтрака в отеле, где вы насладитесь блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов.
После завтрака вы выселитесь и встретитесь с гидом, который станет вашим проводником в захватывающее путешествие в Териберку.
Отправляемся в Териберку — это будет не просто дорога, а настоящее приключение.
По пути вас ожидают два фотостопа, где откроются потрясающие виды на бескрайние снежные просторы и величественные горы.
Эти места словно созданы для того, чтобы запечатлеть их на фото.
В Териберке начнётся наземная программа.
Вы увидите загадочные «Яйца драконов» — причудливые каменные образования, которые выглядят как из фантастического мира.
Затем отправитесь на кладбище кораблей, где старые суда, покоящиеся на берегу, создадут атмосферу таинственности и истории.
При достаточном снежном покрове часть маршрута пройдёт на санях за снегоходом, что добавит нотку адреналина и веселья.
Обед в местном ресторане станет ещё одной возможностью насладиться арктической кухней.
Вы попробуете блюда, которые раскроют вкусы и ароматы Севера, погружая вас в гастрономическое путешествие.
После обеда вы продолжите исследовать старую Териберку, где время словно остановилось.
Возвращение в Мурманск завершит насыщенный день.
Вас ждёт заселение в комфортабельный загородный отель, где вы сможете расслабиться и восстановить силы.
Вечером будет баня, которая подарит тепло и уют после холодного дня.
Празднование Нового года в отеле станет настоящим праздником.
Ужин с изысканными блюдами, яркая шоу-программа и веселье до утра создадут незабываемую атмосферу.
Хибинские горы
Утро начнётся с завтрака в уютном отеле, где вы сможете насладиться ароматным кофе.
После завтрака вы встретитесь с гидом, который поделится интересными историями и подготовит вас к новому дню приключений.
Вы отправитесь в величественные Хибины, где вас ждёт незабываемое снегоходное сафари28 км (1,5-2 ч в пути).
Это будет настоящее погружение в зимнюю сказку, где заснеженные вершины и кристально чистый воздух создают атмосферу волшебства.
Двухчасовое путешествие на снегоходах, с двухместным размещением, подарит вам возможность ощутить скорость и свободу, наслаждаясь захватывающими пейзажами вокруг.
После насыщенного приключениями утра вас ждёт обед в местном ресторане, где вы попробуете блюда арктической кухни.
Прекрасный сервис и уникальные вкусы позволят вам ощутить всю палитру северного гостеприимства.
Возвращение в загородный отель подарит вам время для отдыха и восстановления сил.
Здесь вы сможете расслабиться и насладиться уютной атмосферой, окружённые комфортом и заботой.
Вечером вас ждёт ужин в отеле, где вы сможете поделиться впечатлениями о прошедшем дне и насладиться вкусными блюдами.
После ужина наступит время для отдыха, чтобы подготовиться к следующему захватывающему событию.
Если первый выезд на охоту за северным сиянием не был успешным, мы используем второй шанс.
Еще раз отправимся на поиски этого чуда, чтобы увидеть, как небеса озаряются танцем светящихся зелёных и пурпурных огней.
Этническая деревня и хаски-парк. Отъезд
После завтрака отправимся в этнический хаски-парк — уникальное место, где природа и культура сливаются в единое целое.
Этническая деревня своими живописными пейзажами и богатой флорой и фауной.
Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу северной сказки и узнать больше о жизни коренных народов.
Вас ждёт этническая программа, полная удивительных открытий.
Лесная Елань славится своими традициями разведения оленей, и у вас будет возможность узнать, как местные жители ухаживают за этими благородными животными.
Катание на собачьей упряжке подарит вам незабываемые ощущения.
Вы почувствуете себя настоящим исследователем, мчащимся по заснеженным просторам, в окружении удивительных зимних пейзажей.
После насыщенного утра вас ждёт обед в этническом парке, где вы попробуете блюда саамской кухни.
Уникальные вкусы позволят вам ощутить всю палитру культурных традиций этого региона.
После обеда вас ждёт групповой трансфер в аэропорт.
По пути вы сможете насладиться видами на прекрасные северные пейзажи и обменяться впечатлениями с новыми друзьями.
Возвращаемся в Мурманск, и это последняя точка нашего тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- 1 ночь в отеле «Меридиан» 4* в Мурманске – номер категории джуниор сюит;
- 2 ночи в загородном отеле, номер категории стандарт.
2-местное размещение с подселением; 3-местное размещение возможно, по запросу.
Варианты проживания
Меридиан
Гостиница «Меридиан» 4* располагается в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. На карте города эта точка находится в центре города и вблизи основных достопримечательностей, включая площадь Пяти углов. Для своих постояльцев здесь подготовили уютные номера с полным оснащением и дополнительные удобства в виде парковки, бильярдной, трансфера. Конгресс-отель предоставляет в аренду конференц-залы. Забронировать номер по выгодной цене в «Меридиане» Мурманск можно онлайн или по телефону.
В отеле представлены различные категории размещения, включая стандартные комнаты, свадебные и президентские апартаменты, а также номера для семей и больших компаний. Все комнаты оснащены удобствами, включая WI-FI, телефон, телевизор, бытовые средства личной гигиены и косметику для душа. Спальные места оборудованы высококачественной мебелью и профессиональными матрасами с английским пружинным блоком Miracoil.
Для организации торжественных мероприятий доступен банкетный комплекс More & Okean Hall с северной кухней и высоким уровнем обслуживания. На территории присутствует отличный ресторан премиум-сегмента города - «М-Клуб». Кроме роскошной винной карты проживающим предлагаются блюда европейской и национальной кухни в составленном шеф-поваром меню.
Отель также обладает конференц-залами различной вместимости для проведения деловых мероприятий и серьезных бизнес-встреч с полноценным размещением делегаций. Оснащение позволяет провести как небольшие переговоры, так и крупные тренинги и выступления.
В окрестностях можно найти множество развлечений, торговых центров, ресторанов. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 0,2 км, а до аэропорта - 24,2 км.
Загородный отель «Арктик Хоум»
Загородный отель «Арктик Хоум» расположен в живописном лесу всего в 20 км от аэропорта г. Мурманска и в 10 км от самого города.
Отель состоит из пяти отдельно стоящих комфортабельных коттеджей из дерева. К услугам гостей номера с 2-местным и 3-местным размещением. Лаконичный и в тоже время элегантный интерьер коттеджей, в котором используется сосна «кело», дополняют панорамные окна «лаундж» зоны, создавая современное и уютное пространство для отдыха в любое время года.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи по программе, 2-местное размещение, подселение 3 ночи
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина в соответствии с программой тура
- Охота на северное сияние (1+1): если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно
- Наземная экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
- Посещение бани в загородном отеле, 1 сеанс
- Новогодняя праздничная программа в отеле 31 декабря 2024 (для заезда 30.12.24-02.01.25)
- Тур в Хибины, г. Кировск (групповой)
- Снегоходное сафари в Хибинах 1,5-2 ч., 28 км (по 2 человека на снегоходе), инструктор, экипировка
- Тур в этническую деревню в Ловозеро (групповой)
- Саамский обед в традиционном чуме
- Групповое катание на собачьих упряжках (при наличии достаточного снежного покрова)
- Оформление пропусков и входные билеты по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter (групповое)
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе (групповое)
- Групповой трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер аэропорт - отель в 1 день тура
- Веники для бани (по желанию, оплата на месте)
- Сувениры, личные расходы, алкоголь
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- зимние куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
- паспорт (пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку), полис ОМС;
- крем для рук и лица (от морозов);
- наличные деньги;
- персональный термос (по желанию);
- портативная зарядка;
- штатив для телефона или камеры;
- предметы личной гигиены.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Наш транспорт это – Mercedes Sprinter.
В какое время нужно быть в Мурманске?
- Прибытие в Мурманск в первый день тура: до 17:00.
- Вылет из Мурманск в последний день тура: после 21:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.
Может ли программа быть изменена?
Важно: организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра). В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.
Какое питание будет в туре?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий, ужины после экскурсий (начиная с ужина в первый день тура, заканчивая обедом в четвертый день тура).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В общем, было очень комфортно и здорово. Рекомендую всем.
P.s. теперь каждую лекцию студентам начинаю с истории про охоту за северным сиянием.