1 день

Прибытие. Охота на северное сияние

Путешествие начинается с самостоятельного прибытия в Мурманск, где вас встретит свежий арктический воздух и уникальная атмосфера Севера.

Прибытие в Мурманск в первый день тура до 17:00.

Приезжайте так, чтобы было достаточно времени, чтобы заселиться в отель и отдохнуть с дороги.

Вас ждёт заселение в один из лучших отелей Мурманска — «Меридиан», расположенный в самом центре города.

Вечером состоится открывающий ужин в одном из лучших местных ресторанов, где вас ожидает изысканная арктическая кухня.

Вы сможете попробовать уникальные блюда из свежих местных продуктов, насладившись гастрономическими изысками в уютной обстановке.

Позже вечером отправляемся на долгожданную «охоту» за северным сиянием.

В сопровождении опытного гида вы отправитесь в места, где вероятность увидеть это чудо природы наиболее велика.

Вернетесь в отель поздно вечером, полные впечатлений и готовые к новым приключениям, которые ждут вас в следующие дни.

Как проходит выезд на северное сияние:

Сбор туристов проходит в центре города.

Точное время и место сборов сообщает координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Длительность охоты составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо.

Само северное сияние может появиться в любой момент!

Фотосъемка включена в стоимость тура.

Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.

Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).

Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.

После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.

Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00-02:00.

Вы получите фотографии после тура в течение 3-4 дней после окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.