8 день

Исследуем острова Русской Арктики

В эти дни мы исследуем один из самых труднодоступных регионов Арктики – архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Территория Земли Франца-Иосифа относится к национальному парку Русская Арктика. На просторах островов полноправными хозяевами чувствуют себя белые медведи.

Мы можем встретить этих «хозяев Арктики» в любое время в любом месте. Полярный день в этих широтах длится 24 часа, а значит, у нас будет много времени, чтобы изучить уникальный животный мир этого региона.

Одно из самых необычных мест на Земле Франца-Иосифа — это расположенный в самом центре архипелага остров Чамп.

Он знаменит своими шаровыми конкрециями — камнями почти идеально круглой формы, в центре которых иногда находят остатки раковин моллюсков. Геологи до сих пор ведут споры о природе образования этого феномена.

Помимо природных богатств, Земля Франца-Иосифа хранит самые захватывающие страницы истории. Испытайте чувства, которые испытывали герои легендарной повести «Два капитана».

На ЗФИ, в попытке дойти до Северного полюса, умер Седов. Его могилу можно увидеть на острове Рудольфа.

Здесь, на мысе Флора острова Нортбрук, нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции «Святая Анна» Брусилова – штурман Альбанов и матрос Конрад.

На мысе Норвегия острова Джексон 7 месяцев провели знаменитые норвежские путешественники Нансен и Йохансен после неудачной попытки покорить Северный полюс.

И это лишь несколько страниц из книги истории Земли Франца-Иосифа.

Бухта Тихая известна хорошо сохранившимися постройками первой советской полярной станции. Здесь также расположена база национального парка Русская Арктика.

А ещё у вас будет возможность отправить открытку друзьям из самого северного в мире почтового отделения.