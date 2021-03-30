Экскурсионный тур "На ледоколе"50 лет Победы " на Северный полюс к вершине планеты" на 13 дней
июл
июл
июл
июл
Что вас ожидает:
Описание
Это невероятное путешествие на борту уникального судна. Достойное тех, кто стремится покорять и побеждать. Путешествие начинается в Мурманске. Отсюда, на борту самого мощного в мире атомного ледокола «50 лет Победы», мы отправляемся к точке географического Северного полюса. Маршрут этого уникального круиза проходит через легендарный архипелаг Земля Франца-Иосифа. Заканчивается круиз так же в Мурманске.
Преимущества этого путешествия:
- Атомный ледокол «50 лет Победы» на сегодняшний день единственный в мире ледокол, который может дойти до географической точки Северный полюс, пробивая толщу льда более 3 м.
- Путешествие в самые недосягаемые уголки нашей планеты в атмосфере абсолютного комфорта.
- Русскоязычное сопровождение в круизах экспертами по региону.
- Познавательные истории на борту от опытных полярников и ученых – это прекрасное дополнение к встрече с животным миром и удивительной природой полярных регионов.
Программа тура по дням
Мурманск, ночь в отеле
Маршрут нашего уникального круиза начинается в Мурманске.
По прибытии в Мурманск трансфер доставит вас в отель в центре города (ночь в отеле входит в стоимость программы).
Сегодня вы сможете самостоятельно исследовать этот крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом.
Мурманск, посадка на ледокол
Во второй половине дня мы поднимаемся на борт самого мощного в мире судна – атомного ледокола «50 лет Победы».
Через некоторое время мы покидаем Большую землю и выходим в море навстречу полярным приключениям.
Курс на Северный полюс
Дни насыщены активностью – нам надо многое успеть до покорения Полюса.
Наши полярные эксперты расскажут вам о самых интересных особенностях Арктики.
С открытых палуб мы наблюдаем, как 75 тысяч лошадиных сил атомного ледокола «50 лет Победы» триумфально прокладывают путь сквозь 3-метровые толщи льды.
А еще можно посетить машинное отделение и капитанский мостик!
Активность не ограничивается теоретическим исследованием Арктики.
Как только позволят погодные условия, мы организуем вертолетную экскурсию над идущим во льдах атомоходом. Только представьте себе, какие можно сделать фотоснимки!
Курс на Северный полюс
Курс на Северный полюс.
Курс на Северный полюс
Курс на Северный полюс.
Курс на Северный полюс
Курс на Северный полюс.
Северный полюс: мы на вершине планеты
На подходе к полюсу капитан медленно маневрирует громадой ледокола, чтобы «поставить» судно в точку 90° С. Ш. – координаты географического Северного полюса. Ура, мы на вершине мира!
В этом месте сходятся все меридианы: куда ни взгляни – везде юг. Здесь весь мир будет у наших ног – буквально.
Совершите самое короткое кругосветное путешествие – ведь для этого достаточно обойти вокруг точки 90° С. Ш. Устройте самую северную на планете фотосессию на фоне ледокола.
Искупайтесь в водах Северного Ледовитого океана. А еще будет полярное барбекю и танцы.
Исследуем острова Русской Арктики
В эти дни мы исследуем один из самых труднодоступных регионов Арктики – архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Территория Земли Франца-Иосифа относится к национальному парку Русская Арктика. На просторах островов полноправными хозяевами чувствуют себя белые медведи.
Мы можем встретить этих «хозяев Арктики» в любое время в любом месте. Полярный день в этих широтах длится 24 часа, а значит, у нас будет много времени, чтобы изучить уникальный животный мир этого региона.
Одно из самых необычных мест на Земле Франца-Иосифа — это расположенный в самом центре архипелага остров Чамп.
Он знаменит своими шаровыми конкрециями — камнями почти идеально круглой формы, в центре которых иногда находят остатки раковин моллюсков. Геологи до сих пор ведут споры о природе образования этого феномена.
Помимо природных богатств, Земля Франца-Иосифа хранит самые захватывающие страницы истории. Испытайте чувства, которые испытывали герои легендарной повести «Два капитана».
На ЗФИ, в попытке дойти до Северного полюса, умер Седов. Его могилу можно увидеть на острове Рудольфа.
Здесь, на мысе Флора острова Нортбрук, нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции «Святая Анна» Брусилова – штурман Альбанов и матрос Конрад.
На мысе Норвегия острова Джексон 7 месяцев провели знаменитые норвежские путешественники Нансен и Йохансен после неудачной попытки покорить Северный полюс.
И это лишь несколько страниц из книги истории Земли Франца-Иосифа.
Бухта Тихая известна хорошо сохранившимися постройками первой советской полярной станции. Здесь также расположена база национального парка Русская Арктика.
А ещё у вас будет возможность отправить открытку друзьям из самого северного в мире почтового отделения.
Исследуем острова Русской Арктики
Исследуем острова Русской Арктики.
Исследуем острова Русской Арктики
Исследуем острова Русской Арктики.
Баренцево море
Наш ледокол держит курс на Мурманск.
В один из дней мы проведем финальную фотопрезентацию – приглашаем вас пережить самые впечатляющие моменты путешествия еще раз.
А ещё вы приглашены на ужин с капитаном.
Баренцево море
Баренцево море.
Мурманск, высадка с судна
Мы возвращаемся в порт Мурманска, откуда начиналось наше путешествие.
Но за эти несколько дней изменилось многое – теперь вы принадлежите к избранной группе путешественников, которым удалось посмотреть на весь мир с вершины планеты.
Наше путешествие закончено.
После завтрака нас ждет высадка с судна и трансфер в аэропорт.
Важно:
- Это путешествие в отдаленный труднодоступный регион.
- Все мероприятия в ходе круиза зависят от ледовых и погодных условий и определяются экспедиционным лидером и капитаном.
- Фактический ход экспедиции может отличаться от заявленного.
- Встречи с заявленными представителями животного мира не гарантированы.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение на борту атомного ледокола «50 лет Победы» во время круиза, а также ночевку в отеле в г. Мурманск накануне круиза.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории каюты, руб:
|Даты тура
|«Стандарт»
|«Мини-Люкс»
|«Люкс «Джуниор»
|«Люкс «Гранд»
|«Люкс «Виктория»
|«Люкс «Арктика»
|14.07.24–26.07.24
|2 639 600
|3 119 600
|3 599 600
|3 679 600
|3 919 600
|4 079 600
|25.07.24–06.08.24
|2 507 620
|3 119 600
|3 599 600
|3 679 600
|3 919 600
|4 079 600
|02.07.25–14.07.25
цены до 30.09.24
|2 683 153
|3 171 073
|3 658 993
|3 740 313
|3 984 273
|4 146 913
|02.07.25–14.07.25
цены после 30.09.24
|2 824 372
|3 337 972
|3 851 572
|3 937 172
|4 193 972
|4 365 172
|13.07.25–25.07.25
цены до 30.09.24
|2 683 153
|3 171 073
|3 658 993
|3 740 313
|3 984 273
|4 146 913
|13.07.25–25.07.25
цены после 30.09.24
|2 824 372
|3 337 972
|3 851 572
|3 937 172
|4 193 972
|4 365 172
Размещение с подселением возможно в каютах категории Стандарт.
Атомный ледокол «50 лет Победы»
На сегодняшний день — единственный атомный ледокол, который может достичь географической точки Северного полюса.
К услугам пассажиров удобные каюты и общественные зоны, на борту есть вертолет.
Вместимость — 124 пассажира.
Двухместные каюты размещены на палубе бака, палубах первого, второго и третьего моста.
На борту политика «открытого капитанского мостика» — пассажиры могут общаться с офицерами и капитаном.
Входит в стоимость круиза:
- 4-рехразовое питание;
- 24-часовая coffee-station;
- бассейн с подогретой морской водой
- высадки на побережье;
- экскурсии на зодиаках;
- полет на вертолете.
Варианты проживания
Каюта «Стандарт»
Однокомнатная с окнами, площадью 14 кв. м.
В каюте: кровать, диван, ванная комната (туалет, душ), телевизор, 2 окна.
Всего 44 каюты.
Каюта «Мини-Люкс»
Однокомнатная с окнами, с выделенной зоной отдыха, площадью 14 кв. м.
В каюте: спальная зона (кровать) отделена ширмой от зоны отдыха (диван, письменный стол, телевизор); ванная комната (туалет, душ), 2 окна.
Всего 6 кают.
Каюта "Люкс"Джуниор "
Двухкомнатная, площадью 24 кв. м.
В каюте: спальня и комната для отдыха; ванная комната (туалет, душ), телевизор, окна.
Всего 4 каюты.
Каюта "Люкс"Гранд "
Двухкомнатная, площадью 27 кв. м.
В каюте: спальня и комната для отдыха; ванная комната (туалет, ванна), холодильник, телевизор, окна.
Всего 2 каюты.
Каюта "Люкс"Виктория "
Двухкомнатная, площадью 28 кв. м.
В каюте: просторная спальня и зона для отдыха; диван, ванная комната (туалет, ванна), телевизор, 4 окна.
Всего 1 каюта.
Каюта "Люкс"Арктика "
Двухкомнатная с фронтальными окнами, площадью 33 кв. м.
В каюте: очень просторная спальня и зона для отдыха; диван, ванная комната (туалет, ванна), телевизор, 4 окна.
Всего 5 кают.
Отель в Мурманске
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Ответы на вопросы
Что включено
- 1 ночь проживания в отеле перед круизом в День 1 в Мурманске, Россия, с завтраком
- Трансфер из аэропорта в гостиницу в Мурманске накануне посадки
- Трансфер из гостиницы в порт Мурманска для посадки на 2 день
- Трансфер из порта в аэропорт или в центральную точку Мурманска после высадки
- Размещение на корабле с уборкой
- Четырехразовое питание (включая свежую выпечку на полдник), стойка с кофе и легкими закусками, питьевая вода 24 часа в сутки
- Полет на вертолете над просторами Арктики (зависит от погодных условий и решения экспедиционного лидера)
- Все береговые экскурсии и другие мероприятия на Зодиаках в ходе круиза (зависит от погодных условий и решения экспедиционного лидера)
- Информационное сопровождение круиза полярными экспертами и экспедиционным лидером
- Резиновые сапоги для высадки на берег на время круиза
- Информационные материалы, предоставляемые до начала путешествия
- Электронный дневник путешествия с фотографиями
- Технические расходы и портовые сборы на протяжении всей программы
- Фирменная экспедиционная куртка
- Персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту (100 000 евро покрытия включает, кроме прочих рисков, риски по экстренной эвакуации и репатриации)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Трансферы из аэропорта в отель при прибытии до 1 дня программы
- Время полета вертолета сверх указанного для группы
- Паспортные и визовые расходы (при необходимости) - для поездки необходима российская виза, которая должна быть получена вами самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным российским консульством, чтобы узнать больше о процедуре получения визы
- Государственные налоги при прибытии и отбытии (если взимаются)
- Питание на берегу и доплата при одноместном размещении в гостинице (при необходимости)
- Сборы за сверхнормативный багаж на международных и местных рейсах
- Телекоммуникационные услуги услуги прачечной, бара и напитков на борту судна
- Стоимость любых применимых медицинских тестов (тестов на наличие вируса COVID-19) или прививок, требуемых либо местными властями, либо компанией до, во время или после круиза
- Чаевые для экспедиционной команды и персонала
- Страхование багажа и отмены бронирования (настоятельно рекомендуется)
Место начала и завершения?
Почему стоит ехать в этот тур?
Экспедиция к вершине планеты всегда была и остается одним из величайших достижений в карьере любого путешественника. Самим удивительным впечатлением, конечно, останется в памяти день, проведенный на Северном полюсе. После достижения заветной точки 90 градусов северной широты капитан ледокола выбирает подходящую льдину для высадки пассажиров. В программе – праздничное барбекю, самое короткое кругосветное путешествие и полярное купание.
Круиз на Северный полюс проходит на борту «50 лет Победы». Два атомных реактора обеспечивают судну мощность до 75 000 лошадиных сил. Почувствовать вибрацию, которая сопровождает продвижение сквозь замерзший океан, можно буквально всем телом, а треск льда быстро становится привычным фоном для бесед и разговоров. На борту также есть вертолет, который мы используем для обзорных экскурсий. Это позволяет по-новому взглянуть на Северный Ледовитый океан и понаблюдать за ледоколом в действии.
Кроме того, у пассажиров будет возможность посетить уникальный арктический архипелаг – Землю Франца-Иосифа. Эти 192 острова были свидетелями побед и поражений первооткрывателей севера и часто служили отправной точкой для экспедиций к полюсу. Здесь можно ощутить холодное дыхание полярной истории. А еще – увидеть белых медведей, моржей, китов и самые необычные горные пейзажи.
Будет ли нас сопровождать фотограф в круизе?
Во всех наших круизах участвует опытный фотограф. Он всегда готов поделиться своими знаниями – как на борту судна в ходе фото-презентаций и лекций, так и в процессе фотографирования во время высадок.
Если вы только начинаете знакомиться с миром фотографии – не расстраивайтесь. Участвовать в наших фототурах могут как продвинутые фотографы, так и новички. Вы овладеете ключевыми основами фотографии в уникальном окружении, с возможностью получить ответы на свои вопросы от лучших фотографов.
Будет ли возможность полетать на вертолете?
Мы делаем все, чтобы наши путешественники принимали активное участие в исследовании Арктики. В стоимость наших круизов на Северный полюс включен полет на вертолете.
Увидеть, как мощный атомоход прокладывает себе путь сквозь трехметровые льды, — ни с чем не сравнимое удовольствие!
Только представьте себе, какие фотографии можно сделать во время такой вертолетной прогулки!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
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Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
У нас было настоящее сафари на белых медведей и моржей. А еще мы купались в Северном Ледовитом океане, устраивали круизы на экспедиционных лодках, катались на каяках, делали барбекю на палубе и кайфовали в джакузи на открытой палубе среди Арктических пейзажей.