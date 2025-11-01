Хотите почувствовать природу Арктики? Хотите прикоснуться к магии воды? Хотите увидеть несколько прекрасных водопадов и ощутить их мощь? Тогда эта экскурсия для вас! За один день мы доберемся до нескольких прекрасных водопадов на различных реках северной части Кольского полуострова и увидим своими глазами огромные потоки падающей воды, почувствуем свежее дыхание Арктики и надолго зарядимся энергией Севера.
Описание экскурсииПрирода Кольского полуострова это не только Териберка и Хибины, но и огромное количество рек, озёр и водопадов. Предлагаем вам совершить интереснейшую однодневную экскурсию по западной части полуострова с посещением пяти очень интересных водопадов. Наша дорога будет лежать в сторону границы с Норвегией и пройдёт по очень живописной местности, мы увидим тундру и лесотундру, фьорды и озера, реки и водопады на них. Большую часть пути мы преодолеем на комфортабельном автомобиле, а пешеходная часть нашего путешествия составит в общей сложности около 7 км. и доступна любому здоровому человеку. Во время всей экскурсии вас будет сопровождать гид, который покажет вам природу нашего Севера с самой лучшей стороны, расскажет о Кольском полуострове и в целом об Арктике, предложит горячий чай и лёгкий перекус. Кроме этого, на экскурсии предусмотрено время на обед в кафе в поселке Старая Титовка. В случае ухудшения погодных условий, мы обеспечим вас дождевиками. Какие водопады мы увидим? 1. Лавнинский водопад расположен на одноименной реке Лавна. В высоту около 4 метров. Река начинается из озера Лавна и через 2,5 км. сливается с большим ручьем, текущим из системы озёр. Через 19 км. впадает в Кольский залив Баренцева моря. Расстояние от машины - 2 км, время в пути - 20 мин. 2. Водопад на реке Ура высотой 4-4,5 метра. Основной слив водопада рушится на мелководную каменную плиту с высоты около 3,5 метров. Затем по этой наклонной плите вода пологим водоскатом спускается еще на метр вниз. Непосредственно рядом с водопадом видны остатки гидротехнических сооружений. В частности, справа у берега сохранился узкий бетонный створ с регулировочным водоподъемным щитом. Расстояние от машины - 600 м, время в пути - 10 мин. 3. Водопад на реке Западная Лица - на реке расположен каскад из пяти водопадов, и нам предстоит остановка на самом высоком и завораживающем – третьем водопаде (Третий Падун). Во время нереста, здесь можно увидеть - как преодолевает препятствия атлантический лосось, поднимающийся в верховья реки. Воистину, это уникальный феномен! Ближайшее место в России, где можно увидеть что-либо подобное - это Дальний Восток и Камчатка. Расстояние от машины - 400 м, время в пути - 10 мин. 4. Водопад Мельничный на реке Титовка - один из самых крупных и красивых водопадов в Мурманской области. Мельничный каскад имеет 3 ступени. Титовка является крупной горной рекой, имеет множество порогов и быстрое течение. Она впадает в Баренцево море и протекает между Мурманском и Печенгой. Название Мельничный водопад получил из за версии, что в этом месте существовала финская мельница. Но эта теория ошибочна. Сохранившиеся руины относятся к ГЭС, построенной после Великой Отечественной Войны, в 1948 году для обеспечения энергией военных поселков. Расстояние от машины - 400 м, время в пути - 10 мин. 5. Водопад на реке Юринга. Река начинается из безымянного озера и имеет протяженность всего около 2 километров. Ниже моста река начинает свой прорыв во фьорд Титовки впечатляющим 3-ступенчатым водопадом общей высотой около 12 метров. Если опуститься к основанию моста, то можно увидеть там высеченный логотип, оставшийся от армейских финских дорожных строителей — “Дорожно-эксплуатационная рота 1942”. Расстояние от машины - 20 м, время в пути - 1 мин. Две последних локации находятся в пограничной зоне и, чтобы на них попасть, обязательно необходим паспорт.
Ежедневно в 10:00
- Водопад на реке Лавна
- Водопад на реке Ура
- Водопад на реке Западная Лица
- Водопад на реке Титовка
- Водопад на реке Юринга
- Мемориальный комплекс «Долина Славы»
- Обзорная площадка на Абрам-Мыс
- Сопровождение гида в течение всего дня
- Трансфер на комфортном автомобиле
- Легкий перекус.
- Обед в кафе
- Личные расходы.
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 5 отзывах
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Всё по программе, впечатления выше ожидания. Разнообразие Мурманской области каждый день открывается с новой стороны! Очень понравилось, водопады действительно потрясающие и разнообразные. С погодой повезло, не было дождя, малолюдно, так
Е
Екатерина
27 сен 2025
Спасибо нашему гиду-водителю Игорю за экскурсию. Посетили пять замечательных водопадов, пусть и не очень высоких, но очень живописных. Увидели как рыба заходит на нерест, очень "залипательно" 🙂 А так же наелись черники. Так же подороге очень красивые пейзажи
Д
Диана
4 сен 2025
Л
Леонид
15 авг 2025
Прекрасное завершение нашей поездки в Мурманск! Финальный аккорд прозвучал величественно, какой и предстала пред нами ни с чем не сравнимая природа Севера. Будничная суета отступает перед тишиной… На потоки воды можно смотреть бесконечно. Конечно, это не самые высокие водопады, но в живописности им не откажешь. Спасибо большое Андрею за отличный день и поклон суровым, но неизменно манящим землям Заполярья!
Е
Елена
2 авг 2025
