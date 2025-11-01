Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Хотите почувствовать природу Арктики? Хотите прикоснуться к магии воды? Хотите увидеть несколько прекрасных водопадов и ощутить их мощь? Тогда эта экскурсия для вас! За один день мы доберемся до нескольких прекрасных водопадов на различных реках северной части Кольского полуострова и увидим своими глазами огромные потоки падающей воды, почувствуем свежее дыхание Арктики и надолго зарядимся энергией Севера. 5 5 отзывов

Описание экскурсии Природа Кольского полуострова это не только Териберка и Хибины, но и огромное количество рек, озёр и водопадов. Предлагаем вам совершить интереснейшую однодневную экскурсию по западной части полуострова с посещением пяти очень интересных водопадов. Наша дорога будет лежать в сторону границы с Норвегией и пройдёт по очень живописной местности, мы увидим тундру и лесотундру, фьорды и озера, реки и водопады на них. Большую часть пути мы преодолеем на комфортабельном автомобиле, а пешеходная часть нашего путешествия составит в общей сложности около 7 км. и доступна любому здоровому человеку. Во время всей экскурсии вас будет сопровождать гид, который покажет вам природу нашего Севера с самой лучшей стороны, расскажет о Кольском полуострове и в целом об Арктике, предложит горячий чай и лёгкий перекус. Кроме этого, на экскурсии предусмотрено время на обед в кафе в поселке Старая Титовка. В случае ухудшения погодных условий, мы обеспечим вас дождевиками. Какие водопады мы увидим? 1. Лавнинский водопад расположен на одноименной реке Лавна. В высоту около 4 метров. Река начинается из озера Лавна и через 2,5 км. сливается с большим ручьем, текущим из системы озёр. Через 19 км. впадает в Кольский залив Баренцева моря. Расстояние от машины - 2 км, время в пути - 20 мин. 2. Водопад на реке Ура высотой 4-4,5 метра. Основной слив водопада рушится на мелководную каменную плиту с высоты около 3,5 метров. Затем по этой наклонной плите вода пологим водоскатом спускается еще на метр вниз. Непосредственно рядом с водопадом видны остатки гидротехнических сооружений. В частности, справа у берега сохранился узкий бетонный створ с регулировочным водоподъемным щитом. Расстояние от машины - 600 м, время в пути - 10 мин. 3. Водопад на реке Западная Лица - на реке расположен каскад из пяти водопадов, и нам предстоит остановка на самом высоком и завораживающем – третьем водопаде (Третий Падун). Во время нереста, здесь можно увидеть - как преодолевает препятствия атлантический лосось, поднимающийся в верховья реки. Воистину, это уникальный феномен! Ближайшее место в России, где можно увидеть что-либо подобное - это Дальний Восток и Камчатка. Расстояние от машины - 400 м, время в пути - 10 мин. 4. Водопад Мельничный на реке Титовка - один из самых крупных и красивых водопадов в Мурманской области. Мельничный каскад имеет 3 ступени. Титовка является крупной горной рекой, имеет множество порогов и быстрое течение. Она впадает в Баренцево море и протекает между Мурманском и Печенгой. Название Мельничный водопад получил из за версии, что в этом месте существовала финская мельница. Но эта теория ошибочна. Сохранившиеся руины относятся к ГЭС, построенной после Великой Отечественной Войны, в 1948 году для обеспечения энергией военных поселков. Расстояние от машины - 400 м, время в пути - 10 мин. 5. Водопад на реке Юринга. Река начинается из безымянного озера и имеет протяженность всего около 2 километров. Ниже моста река начинает свой прорыв во фьорд Титовки впечатляющим 3-ступенчатым водопадом общей высотой около 12 метров. Если опуститься к основанию моста, то можно увидеть там высеченный логотип, оставшийся от армейских финских дорожных строителей — “Дорожно-эксплуатационная рота 1942”. Расстояние от машины - 20 м, время в пути - 1 мин. Две последних локации находятся в пограничной зоне и, чтобы на них попасть, обязательно необходим паспорт.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Водопад на реке Лавна

Водопад на реке Ура

Водопад на реке Западная Лица

Водопад на реке Титовка

Водопад на реке Юринга

Мемориальный комплекс «Долина Славы»

Обзорная площадка на Абрам-Мыс Что включено Сопровождение гида в течение всего дня

Трансфер на комфортном автомобиле

Легкий перекус. Что не входит в цену Обед в кафе

Личные расходы. Место начала и завершения? Место Вашего проживания в Мурманске Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.