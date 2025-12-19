Мои заказы

Океан впечатлений в Арктике: айс-флоатинг, северное сияние, морская прогулка и гастрономия

Прокатиться на упряжке, погулять по Териберке, отведать блюд северной кухни и получить проф. кадры
Вас ждёт не просто путешествие, а настоящее приключение! Вы побываете в Мурманске и увидите первый в мире атомный ледокол «Ленин», познакомитесь с культурой саамов, примерите их традиционные костюмы, пообщаетесь с
оленями и прокатитесь на упряжке хаски по заснеженной тундре. В Териберке посетите кладбище кораблей и отправитесь на морскую прогулку в поисках китов. А ещё насладитесь айс-флоатингом — в специальном термокостюме будете парить в воде среди льдин.

Мы подготовили для вас и гастрономические удовольствия: вы попробуете традиционные блюда арктической кухни, деликатесы, саамские угощения. Сделаем 2 выезда за северным сиянием, чтобы увеличить шансы увидеть это явление.

После тура вы получите профессиональные фотографии на фоне цветных всполохов — групповые и индивидуальные.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой в Мурманск?
Паспорт, полис ОМС, персональный термос или термокружка (по желанию), портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.

Как одеваться для поездки в Мурманск?
Температура воздуха осенью и зимой может снижаться до -20 С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой термобелье; теплую куртку и штаны; теплую обувь; шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи).

Какой минимальный возраст участников? Какие скидки для детей?
Минимальный возраст участников 6 лет. Есть скидка для детей 6-13 лет. Скидка на праздничные даты (ноябрьские праздники, 23 февраля и 8 марта) не распространяется.

Если дорога в Териберку закрыта?
При ограничении проезда в село Териберка, гости отправятся в тур в Хибинские горы. Стоимость тура не будет изменена.

Программа тура по дням

1 день

Северные деликатесы на ужин и охота за северным сиянием

Добро пожаловать в Заполярье! Вы самостоятельно заселитесь в отель и пообедаете. Вечером состоится гастрономический ужин-приветствие, где вы познакомитесь с командой и попробуете деликатесы в одном из лучших ресторанов.

Затем поедем на охоту за северным сиянием, продолжительность от 3 до 5 часов. Мы предусмотрели 2 выезда за сиянием без доплат, чтобы увеличить шансы наблюдения. Однако важно помнить: это явление непредсказуемо, и даже опытные гиды не могут гарантировать его появление.

Мы сделаем групповые и индивидуальные фотографии на фоне сияния. Чтобы не замёрзнуть, предусмотрен горячий чай с лёгкими закусками — конфеты, шоколад и печенье.

После возвращения в Мурманск вы сможете отдохнуть. Через 3–4 дня после поездки все участники получат ссылку для скачивания профессиональных фотографий.

2 день

Саамская деревня, встреча с северными оленями и обед из традиционных блюд

Сегодня мы отправимся в саамскую деревню, чтобы познакомиться с культурой и бытом коренных жителей Заполярья. Вы узнаете, как веками саамы выживали в условиях Крайнего Севера, увидите их жилища и быт, примерите традиционные костюмы.

Особая часть программы — встреча с северными оленями. Вы не только узнаете об их роли в жизни саамов, но и сможете угостить животных их любимыми лакомствами. По погодным условиям возможна прогулка на упряжке с хаски по заснеженной тундре.

На обед вас ждут блюда северной кухни: ароматная уха на сливках и блюда из оленины, приготовленные по старинным рецептам.

Вернёмся в Мурманск. Вечером, если позволит погода, состоится вторая охота за северным сиянием.

3 день

Териберка: кладбище кораблей, морская прогулка и пляж «Яйца дракона»

После завтрака отправимся в Териберку — арктический посёлок на берегу Северного Ледовитого океана. По дороге сделаем остановки, чтобы сфотографировать тундру и пейзажи Крайнего Севера.

По прибытии посетим кладбище кораблей, декорации к фильму «Левиафан», трон из «Игры престолов» и огромные качели. Затем нас ждёт морская прогулка на катере в поисках китов, косаток, дельфинов и белух (при благоприятной погоде).

Пообедаем блюдами арктической кухни в местном кафе, затем прогуляемся по пляжу «Яйца дракона» и к водопаду, открывающему виды на Баренцево море. Вечером вернёмся в Мурманск и, если позволит погода, снова отправимся на охоту за северным сиянием.

4 день

Экскурсия по Мурманску: ледокол "Ленин", мемориал "Алёша"; айс-флоатинг

Мурманск — крупнейший город за Полярным кругом, который называют воротами в Арктику. Мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин». Затем отправимся на морской вокзал и узнаем интересные факты про северый порт.

Посетим мемориал «Алёша» — памятник Защитникам Советского Заполярья, поднимемся на сопку Зелёный Мыс и полюбуемся городом с высоты. Пообедаем блюдами северной кухни.

Завершением тура станет айс-флоатинг. На базе нас обеспечат специальными термокостюмами, которые сохраняют тепло и позволяют комфортно держаться на воде.

В этот день можно планировать вылет после 20:00, однако уезжать не захочется — Север наверняка оставит частицу себя в каждом из нас.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Размещение в отеле 3* (2-местное)78 000 ₽
Размещение в отеле 3* (1-местное)88 400 ₽
Размещение в отеле 4* (2-местное)93 300 ₽
Размещение в отеле 4* (1-местное)116 400 ₽
Без проживания66 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту
  • 2 выезда на охоту за северным сиянием с профессиональной съёмкой
  • Морская прогулка 2 часа с поиском китов
  • Экскурсии по программе
  • Оформление пропусков в Териберку
  • Катание на упряжках с хаски по тундре
  • Арктическое купание (айс-флоатинг) на Кольском заливе
  • Услуги профессионального гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно
  • Ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Скидка для детей 6-13 лет включительно - 3000 ₽ (непраздничные даты). Скидка на праздничные даты (ноябрьские праздники, 23 февраля и 8 марта) не распространяется
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 18:00, возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Мурманск, 20:00, возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Мурманске
Меня зовут Андрей Ренжин, и 9 лет назад я создал компанию с одной простой целью — показать вам мой Север. Таким, каким я его знаю и люблю. За годы работы
мы познакомилиси с Кольским полуостровом более 15 000 путешественников из 28 стран мира. В наших турах вашими проводниками будут только аттестованные гиды со стажем от 5 лет. Мы тщательно выбираем размещение: проверенные отели 3–4*, популярные глэмпинги и уютные базы отдыха, чтобы после насыщенного дня вас ждал полноценный отдых. Мы никогда не отменяем туры из-за недобора группы. А стоимость тура, которую вы видите при бронировании, — всегда фиксированная и окончательная.

