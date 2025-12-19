Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой в Мурманск?
Паспорт, полис ОМС, персональный термос или термокружка (по желанию), портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Как одеваться для поездки в Мурманск?
Температура воздуха осенью и зимой может снижаться до -20 С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой термобелье; теплую куртку и штаны; теплую обувь; шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи).
Какой минимальный возраст участников? Какие скидки для детей?
Минимальный возраст участников 6 лет. Есть скидка для детей 6-13 лет. Скидка на праздничные даты (ноябрьские праздники, 23 февраля и 8 марта) не распространяется.
Если дорога в Териберку закрыта?
При ограничении проезда в село Териберка, гости отправятся в тур в Хибинские горы. Стоимость тура не будет изменена.
Программа тура по дням
Северные деликатесы на ужин и охота за северным сиянием
Добро пожаловать в Заполярье! Вы самостоятельно заселитесь в отель и пообедаете. Вечером состоится гастрономический ужин-приветствие, где вы познакомитесь с командой и попробуете деликатесы в одном из лучших ресторанов.
Затем поедем на охоту за северным сиянием, продолжительность от 3 до 5 часов. Мы предусмотрели 2 выезда за сиянием без доплат, чтобы увеличить шансы наблюдения. Однако важно помнить: это явление непредсказуемо, и даже опытные гиды не могут гарантировать его появление.
Мы сделаем групповые и индивидуальные фотографии на фоне сияния. Чтобы не замёрзнуть, предусмотрен горячий чай с лёгкими закусками — конфеты, шоколад и печенье.
После возвращения в Мурманск вы сможете отдохнуть. Через 3–4 дня после поездки все участники получат ссылку для скачивания профессиональных фотографий.
Саамская деревня, встреча с северными оленями и обед из традиционных блюд
Сегодня мы отправимся в саамскую деревню, чтобы познакомиться с культурой и бытом коренных жителей Заполярья. Вы узнаете, как веками саамы выживали в условиях Крайнего Севера, увидите их жилища и быт, примерите традиционные костюмы.
Особая часть программы — встреча с северными оленями. Вы не только узнаете об их роли в жизни саамов, но и сможете угостить животных их любимыми лакомствами. По погодным условиям возможна прогулка на упряжке с хаски по заснеженной тундре.
На обед вас ждут блюда северной кухни: ароматная уха на сливках и блюда из оленины, приготовленные по старинным рецептам.
Вернёмся в Мурманск. Вечером, если позволит погода, состоится вторая охота за северным сиянием.
Териберка: кладбище кораблей, морская прогулка и пляж «Яйца дракона»
После завтрака отправимся в Териберку — арктический посёлок на берегу Северного Ледовитого океана. По дороге сделаем остановки, чтобы сфотографировать тундру и пейзажи Крайнего Севера.
По прибытии посетим кладбище кораблей, декорации к фильму «Левиафан», трон из «Игры престолов» и огромные качели. Затем нас ждёт морская прогулка на катере в поисках китов, косаток, дельфинов и белух (при благоприятной погоде).
Пообедаем блюдами арктической кухни в местном кафе, затем прогуляемся по пляжу «Яйца дракона» и к водопаду, открывающему виды на Баренцево море. Вечером вернёмся в Мурманск и, если позволит погода, снова отправимся на охоту за северным сиянием.
Экскурсия по Мурманску: ледокол "Ленин", мемориал "Алёша"; айс-флоатинг
Мурманск — крупнейший город за Полярным кругом, который называют воротами в Арктику. Мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин». Затем отправимся на морской вокзал и узнаем интересные факты про северый порт.
Посетим мемориал «Алёша» — памятник Защитникам Советского Заполярья, поднимемся на сопку Зелёный Мыс и полюбуемся городом с высоты. Пообедаем блюдами северной кухни.
Завершением тура станет айс-флоатинг. На базе нас обеспечат специальными термокостюмами, которые сохраняют тепло и позволяют комфортно держаться на воде.
В этот день можно планировать вылет после 20:00, однако уезжать не захочется — Север наверняка оставит частицу себя в каждом из нас.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Размещение в отеле 3* (2-местное)
|78 000 ₽
|Размещение в отеле 3* (1-местное)
|88 400 ₽
|Размещение в отеле 4* (2-местное)
|93 300 ₽
|Размещение в отеле 4* (1-местное)
|116 400 ₽
|Без проживания
|66 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда и 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- 2 выезда на охоту за северным сиянием с профессиональной съёмкой
- Морская прогулка 2 часа с поиском китов
- Экскурсии по программе
- Оформление пропусков в Териберку
- Катание на упряжках с хаски по тундре
- Арктическое купание (айс-флоатинг) на Кольском заливе
- Услуги профессионального гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Мурманск и обратно
- Ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение
- Скидка для детей 6-13 лет включительно - 3000 ₽ (непраздничные даты). Скидка на праздничные даты (ноябрьские праздники, 23 февраля и 8 марта) не распространяется