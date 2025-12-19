Вас ждёт не просто путешествие, а настоящее приключение! Вы побываете в Мурманске и увидите первый в мире атомный ледокол «Ленин», познакомитесь с культурой саамов, примерите их традиционные костюмы, пообщаетесь с

оленями и прокатитесь на упряжке хаски по заснеженной тундре. В Териберке посетите кладбище кораблей и отправитесь на морскую прогулку в поисках китов. А ещё насладитесь айс-флоатингом — в специальном термокостюме будете парить в воде среди льдин. Мы подготовили для вас и гастрономические удовольствия: вы попробуете традиционные блюда арктической кухни, деликатесы, саамские угощения. Сделаем 2 выезда за северным сиянием, чтобы увеличить шансы увидеть это явление. После тура вы получите профессиональные фотографии на фоне цветных всполохов — групповые и индивидуальные.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой в Мурманск?

Паспорт, полис ОМС, персональный термос или термокружка (по желанию), портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.

Как одеваться для поездки в Мурманск?

Температура воздуха осенью и зимой может снижаться до -20 С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой термобелье; теплую куртку и штаны; теплую обувь; шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи).

Какой минимальный возраст участников? Какие скидки для детей?

Минимальный возраст участников 6 лет. Есть скидка для детей 6-13 лет. Скидка на праздничные даты (ноябрьские праздники, 23 февраля и 8 марта) не распространяется.

Если дорога в Териберку закрыта?

При ограничении проезда в село Териберка, гости отправятся в тур в Хибинские горы. Стоимость тура не будет изменена.