После завтрака поедем в этнодеревню «Огни Имандры», где воссоздан быт северных народов. Вы познакомитесь с традициями и легендами саамов, погрузитесь в их культуру, узнаете, как они спасались от холода и чем питались. Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей. В снежное время с ветерком прокатимся в оленьих упряжках.

После мы поедем в Кировск, где пообедаем. В меню: Салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы, скав из оленины, брусничный соус, пюре картофельное, хлеб, морс облепиховый / чай / кофе.

Кировск — колоритный северный городок, часто выступающий декорацией для фильмов и сериалов. Будем ориентироваться на погодные условия. За доплату можем отправиться в путешествие на квадроциклах по Хибинам вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр; устроить джип-тур (пример внедорожников: Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот, УАЗ 390995); покататься на снегоходах по ледниковой долине Кукисвум до Кукисвумчоррского перевала и выехать к живописному озеру Сердцевидное; посетить «Снежную деревню» и увидеть невероятные объекты из льда и снега; заглянуть в современный музей «Апатит», где собрана широкая коллекция минералов, добытых в этих местах. Бронировать квадрациклы, джипинг, снегоходы нужно строго заранее!

Вечером вернёмся в отель. На ужин отправимся в ресторан «Тундра», где вы попробуете картофельный крем-суп с гребешками, мурманскую треску, запечённую с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, брусничный медовик, согревающий сбор с пряным манго, морошкой и облепихой. Путь обратно в отель — самостоятельно.

За доплату, если погода позволит, поедем на охоту за северным сиянием.