Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Вы попробуете нежный крем-суп с гребешками, оливье с крабом, семужные рулеты со шпинатом и лавандовый крем-брюле.
Мы будем охотиться за северным сиянием, слушать шепот волн и любоваться бесконечными снежными просторами. Пообнимаемся с хаски, пройдёмся по каменному пляжу и посетим «кладбище кораблей».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 900 ₽
Описание
Организационные детали
Очередность проведения экскурсий может быть изменена.
В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд.
Проживание. В бутик-отеле «Ренессанс» в центре Мурманска, 2-местные номера с удобствами. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении. С коррекцией цены возможно размещение в отелях: «Мередиан» 4*/ «Азимут» 4*/ «Хвоя» / «Айтерра» / «Румс энд Брекфаст».
Питание. В программу включены завтраки, 3 обеда и 3 ужина. В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Арктику
Встречаемся в аэропорту Мурманска и едем заселяться в отель. Вечером отправимся знакомиться с арктической кухней в ресторан «Царская охота», входящий в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России» — туда попадают лучшие заведения, ориентированные на местную кухню.
Попробуем северные деликатесы: салат с мясом северного оленя, яблочным чатни и малиной; суп грибовница с калитками, нежные семужные рулеты со шпинатом и сыром, томлённые в печи со сливками, картофелем и грибами. Чашка чая. После ужина в отель каждый добирается самостоятельно.
С сентября по начало апреля при желании за доплату можно отправиться на поиски северного сияния.
«Огни Имандры» и прогулка по Кировску
После завтрака поедем в этнодеревню «Огни Имандры», где воссоздан быт северных народов. Вы познакомитесь с традициями и легендами саамов, погрузитесь в их культуру, узнаете, как они спасались от холода и чем питались. Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей. В снежное время с ветерком прокатимся в оленьих упряжках.
После мы поедем в Кировск, где пообедаем. В меню: Салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы, скав из оленины, брусничный соус, пюре картофельное, хлеб, морс облепиховый / чай / кофе.
Кировск — колоритный северный городок, часто выступающий декорацией для фильмов и сериалов. Будем ориентироваться на погодные условия. За доплату можем отправиться в путешествие на квадроциклах по Хибинам вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр; устроить джип-тур (пример внедорожников: Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот, УАЗ 390995); покататься на снегоходах по ледниковой долине Кукисвум до Кукисвумчоррского перевала и выехать к живописному озеру Сердцевидное; посетить «Снежную деревню» и увидеть невероятные объекты из льда и снега; заглянуть в современный музей «Апатит», где собрана широкая коллекция минералов, добытых в этих местах. Бронировать квадрациклы, джипинг, снегоходы нужно строго заранее!
Вечером вернёмся в отель. На ужин отправимся в ресторан «Тундра», где вы попробуете картофельный крем-суп с гребешками, мурманскую треску, запечённую с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, брусничный медовик, согревающий сбор с пряным манго, морошкой и облепихой. Путь обратно в отель — самостоятельно.
За доплату, если погода позволит, поедем на охоту за северным сиянием.
Путешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляж
Сегодня едем в посёлок Териберка — самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, где Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан». По дороге остановимся в живописных местах, чтобы полюбоваться пейзажами.
В посёлке пройдёмся по побережью, посмотрим на «кладбище» заброшенных кораблей, где нашли покой старые суда, остовы которых напоминают мифических существ, торчащих из тёмных вод. Затем посетим пляж с камнями причудливой формы, которые называют «яйцами дракона» и полюбуемся водопадом, струи которого стекают по розовым гранитным скалам и впадают в Баренцево море. В снежное время до водопада мы поедем на санях за снегоходом, в другое время — пойдем пешком, общее время прогулки займет 2-2,5 часа.
На обед зайдём в ресторан «Grebeshki». Здесь попробуем смореброд с крабом и сырным кремом, суп териберского рыбака, гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, лавандовый крем-брюле с маринованной черникой, чай.
Поужинаем в ресторане «Терраса». В меню: финский суп с лососем, треской, розовой креветкой, икрой лосося и гренками, пицца с окороком оленя и копченой вишней, десерт Морошка&Кедр под снегом, чай. Путь обратно в отель — самостоятельно.
В этот день желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю. Если повезёт, увидим дельфинов и китов! Стоимость прогулки — 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее).
Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»
Завтракаем и выселяемся из отеля. Отправляемся гулять по Мурманску — столице Арктики. Вы узнаете историю города и увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», возвышающийся над окрестностями, и памятник «Ждущая» — символ верности, любви и женской силы.
Доберёмся до мемориального комплекса «Курск», посетим церковь Спаса-на-Водах, будто слепленную из снега; увидим маяк, построенный в честь моряков, погибших в мирное время; побываем в мемориальном комплексе «Абрам-Мыс», где традиционно собираются ветераны и принимают присягу призванные на военную службу.
Затем отправимся к атомному ледоколу «Ленин», первому в мире надводному судну с ядерной установкой — сверхсекретный объект и гордость советской науки. Если музей будет работать, посетим ледокол, заглянем в каюты офицеров, рулевую рубку и технические помещения и увидим всю мощь технологий времён «холодной войны».
После экскурсии — обед в ресторане «Gray Goose». Попробуем картофельный салат с щупальцами кальмара и устричным кремом, финскую уху с лососем, креветками и лососёвой икрой, щечки трески с воздушным омлетом, коралловыми грибами и тобико, медовик со свежими ягодами, чай/кофе. Затем отправимся в аэропорт и улетим домой вечерними рейсами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Трансферы по программе
- Проживание
- Услуги гида-экскурсовода или гида-водителя
- Завтраки в отеле, 3 обеда и 3 ужина
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Доплата за одноместное размещение (от 7500 руб., в зависимости от отеля)
- Выезд на северное сияние - 5500 руб. /чел
- Билет на ледокол «Ленин» - 100-600 руб. /чел, в зависимости от категории граждан
- Билет в «Снежную деревню» - от 800 руб. /чел
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб/чел
- Поездка на квадроциклах/снегоходах и джип-тур по Хибинам (стоимость по запросу)
- Плата за посещение природного парка «Териберка» - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Трансферы вне программы