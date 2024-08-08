Программа тура по дням
Прибытие. Приветственный ужин. Охота на северное сияние
Прибытие в Мурманск.
Групповой трансфер будет организован для гостей, прилетающих рекомендованными рейсами (подробнее в «Важно знать»). Если гости прилетают другими рейсами, то трансфер может быть организован за доп. плату.
Заселение в отель «Азимут» 4*. Номера категории «Делюкс».
Приветственный ужин с морепродуктами и арктической кухней в ресторане в Мурманске. Знакомство с участниками нашего тура. Ужин включен в стоимость тура.
Организованный групповой выезд в тур на охоту за северным сиянием при благоприятных погодных условиях.
Как проходит тур на северное сияние:
- Ориентировочное время старта: 21:00. Точное время и место сборов сообщит ваш персональный координатор отдела заботы.
- Отправляемся в тур! Длительность охоты составляет 3–5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
- Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные.
- Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье). Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
- После тура возвращаемся в отель. Приблизительное время: 00:00–02:00 ночи.
- Вы получите фотографии после 10 января 2024 в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Этническая деревня. Глэмпинг «Лапландская деревня»
Завтрак в отеле «Азимут», сбор вещей, выезд из отеля. Точное время сообщит организатор накануне.
Отправляемся в этническую деревню, где мы погрузимся в культуру и традиции саамского народа, познакомимся с северными оленями, сделаем фото и видео.
Обед и кулинарный мастер-класс на территории этнической деревни.
Отправляемся на базу отдыха «Лапландская деревня». Время в пути приблизительно 20 минут.
Заселение в глэмпинги. Размещение по 2 человека.
Посещение бани на территории комплекса.
Ужин в купольном ресторане.
Свободное время, отдых.
31 декабря 2023 года на территории комплекса нас ждет новогодний банкет в купольном ресторане.
Выезда на охоту за северным сиянием 31 декабря не предусмотрено.
Путешествие на край земли. Териберка
Ранний завтрак в купольном ресторане комплекса. Предварительное время 08:00.
Отправляемся в легендарный поселок Териберка. Длительность в пути с учетом остановок составит приблизительно 3 часа.
По пути мы сделаем две остановки в живописных местах для наблюдения фантастических пейзажей арктической тундры, насладимся великолепными просторами бескрайнего Севера.
Прибытие в Териберку, вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час.
На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии на краю земли.
Возвращение в поселок. Отправляемся на обед в местный ресторан. Отдых.
После обеда отправляемся обратно в наш глэмпинг «Лапландская деревня».
Ужин на территории комплекса. Отдых.
При благоприятных погодных условиях отправляемся в тур на охоту за северным сиянием.
Древние Хибины. Снегоходное сафари
Ранний завтрак в купольном ресторане комплекса. Предварительное время 09:00. Сбор вещей, check-out. Следующая ночь нам предстоит в другом отеле.
Отправление в город Кировск (Хибины). Приблизительное время в пути 2,5 часа.
Посещение крытого лабиринта «Снежная Деревня».
Подъем на вершину горнолыжного комплекса Big Wood. Обед в панорамном ресторане «Плато».
При благоприятной погоде у нас будет свободное время для фото и отдыха на вершине горы.
Программа для заезда 30.12–03.01:
18:00–22:00: снегоходное сафари 4 часа. По 2 человека на снегоходе. Маршрут на 4 часа. Экипировка включена в стоимость тура. На маршруте будет организован пикник под открытым небом. При благоприятной погоде и солнечной активности у нас будет возможность наблюдать северное сияние.
Возвращение в Кировск. Отправляемся в отель в Кировске. Заселение, отдых.
Программа для заезда 02.01–06.01:
14:00–18:00: снегоходное сафари 4 часа. По 2 человека на снегоходе. Маршрут на 4 часа. Экипировка включена в стоимость тура.
Возвращение в Мурманск, ночевка в отеле «Азимут».
При благоприятных погодных условиях отправляемся в тур на охоту за северным сиянием.
Волшебные хаски и этнопарк «Лесная Елань»
Завтрак в гостинице (в Кировске / в Мурманске) (континентальный шведский стол), сбор вещей, check-out.
Отправление в этнический хаски-парк (2,5 ч в пути).
Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы). Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом.
Обед в местном аутентичном кафе. В обед входит уха из семги и оленина с гарниром. Оленина может быть заменена на другое блюдо по предварительному согласованию.
Прогулка по питомнику, где у вас будет возможность пообщаться и поиграть с очаровательными хаски.
Посещение сувенирного киоска, где Вы сможете приобрести памятные сувениры.
Завершение программы, возвращение в Мурманск к отелю «Азимут».
Групповой трансфер будет организован для гостей, вылетающих рекомендуемыми рейсами (подробнее в «Важно знать»).
Если гости вылетают другими рейсами, то трансфер может быть организован за доп. плату.
На этом наша волшебная новогодняя программа «Кольские приключения» заканчивается. Мы уверены, что ваше путешествие на крайний север оставит исключительно теплые и приятные воспоминания!
Проживание
Тур предусматривает только двухместное размещение. Подселения нет. В номерах большие двухспальные кровати без возможности раздельного размещения.
Проживание для заезда 30.12–03.01:
- 1 ночь в отеле «Азимут» (Мурманск). Номера категории Делюкс.
- 2 ночи в глэмпингах комплекса «Лапландская деревня».
- 1 ночь в отеле «Тирвас» (Кировск). Номера категории Делюкс.
Проживание для заезда 02.01–06.01:
- 2 ночи в отеле «Азимут» (Мурманск). Номера категории Делюкс.
- 2 ночи в глэмпингах комплекса «Лапландская деревня».
Варианты проживания
Отель «Азимут» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.
Глэмпинг «Лапландская деревня»
«Лапландская деревня» расположилась на северо-востоке нашей страны — в Мурманской области. Это живописное и современное место с удивительным климатом привлекает большое количество туристов со всего света. У гостей комплекса есть уникальная возможность полюбоваться на одно из самых загадочных чудес света — на северное сияние. «Застать» его можно с конца августа по начало апреля.
Гости смогут разместиться в уютных одно- и двухэтажных деревянных коттеджах или в купольных экошатрах с панорамными окнами. Все жилые помещения отапливаются, обустроены они комфортабельной мебелью, собственной ванной комнатой и феном.
Рядом с каждым домиком расположена зона под мангал, На территории размещено кафе под куполом, вместимостью до 45 гостей.
Хорошо отдохнуть и расслабиться гостям позволит баня с чаном под открытым небом, отапливаемые беседки на территории базы отдыха. Для автовладельцев размещена парковка. Расстояние до аэропорта в Мурманске — 20,7 км, до ж/д вокзала — 32,6 км.
Отель «Азимут» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.
Отель «Тирвас» 3
«Тирвас» находится в 5 км от центра Кировска, рядом с ботаническим садом-институтом. Организовано несколько дополнительных услуг - солярий, турецкая баня, фитнес-центр, бильярдный зал, крытый плавательный бассейн и сауна. Везде действует бесплатный доступ к Wi-Fi.
Номерной фонд представлен 120 номерами, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате соблюдается порядок. Номера оснащены удобными спальными местами, рабочим пространством, телевизором с кабельными каналами. В индивидуальной ванной установлена душевая кабина.
По утрам в отеле подают вкусные и сытные завтраки. Также можно посетить фитобар или ресторан и заказать там блюда по меню.
Можно взять напрокат горнолыжное снаряжение или санки и отправиться на курорт, который особенно популярен зимой. До центра около 9 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (4 ночи)
- Посещение банного комплекса
- Питание полный пансион (завтраки, обеды и ужины)
- Праздничный ужин 31 декабря
- Гастро-обед из свежих морепродуктов
- Кулинарный мастер-класс
- Охота на северное сияние (1 выезд)
- Тур в Териберку на край земли
- Экскурсия на побережье океана и к водопаду
- Тур в Хибины, город Кировск
- Снегоходное сафари в Хибинах за северным сиянием (02.01.24)
- Снегоходное сафари в Хибинах дневной выезд (05.01.24)
- Посещение «Снежной Деревни»
- Посещение музея минералов
- Тур в этническую деревню
- Катание на упряжках с хаски
- Все входные билеты
- Профессиональные гиды со стажем от 5 лет
- Транспортное обслуживание: современные Mercedes Sprinter
- Оформление пропусков: Териберка
- Поддержка отдела заботы в Мурманске
- Групповой трансфер от/до аэропорта (для рекомендуемых рейсов)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта (для прибывающих рейсами отличными от рекомендованных):1-3 человека - 4 000 руб. 4-7 человек - 6 500 руб
- 1-3 человека - 4 000 руб
- 4-7 человек - 6 500 руб
- Трансфер от и до ж/д вокзала
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Температура воздуха в Мурманске может опускаться до -35°С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой:
- термобелье;
- теплую куртку и штаны;
- теплую обувь;
- шапку;
- шарф;
- перчатки;
- флисовую толстовку.
Берите с собой запасные вещи. Много теплой одежды не бывает!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое питание в туре?
Питание полный пансион. В стоимость тура включены завтраки, обеды во время дневных экскурсий, ужины после экскурсий.
Есть гарантии, что мы увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменить порядок экскурсий в рамках нашего тура. Вас обязательно поставят в известность заранее. Обязательно сообщите менеджеру по бронированию время вашего прилета и вылета!
Какие рекомендуемые рейсы и время трансфера?
Группой трансфер из/в аэропорт будет организован для гостей, прилетающих/вылетающих исключительно нижеуказанными рейсами в связи с высокой загрузкой в новогодние праздники.
Трансфер от и до ж/д вокзала не включен в стоимость.
Прилет
Для заезда 30 декабря — 3 января:
30 декабря 2023: Москва — Мурманск, 15:05–17:45, Аэрофлот.
30 декабря 2023: Санкт-Петербург — Мурманск: 14:45–16:40, SmartAvia.
Для заезда 2 — 6 января:
2 января 2024: Москва — Мурманск, 15:05–17:45, Аэрофлот.
2 января 2024: Санкт-Петербург — Мурманск: 14:45–16:40, SmartAvia.
Вылет
Для заезда 30 декабря — 3 января:
3 января 2024: Мурманск — Москва: 18:45–21:20, Аэрофлот.
3 января 2024: Мурманск — Санкт-Петербург: 20:35–22:25, Аэрофлот.
Для заезда 2 — 6 января:
6 января 2024: Мурманск — Москва: 18:45–21:20, Аэрофлот.
6 января 2024: Мурманск — Санкт-Петербург: 20:3–22:25, Аэрофлот.
Чем заняться в свободное время?
Данная программа настолько насыщенная, что у вас может не остаться времени на самостоятельное посещение локаций. После бронирования вы получите памятку со всей подробной информацией.
Что мы будем делать, если дорога в Териберку будет закрыта?
Либо мы заменим на альтернативную экскурсию, либо поменяем (при возможности) дни экскурсий. Окончательное решение остается на усмотрение руководителя отдела заботы.
Можно ли мне в тур, если я ранее не управлял снегоходом?
Конечно! Снегоходный маршрут продуман до мелочей и отлично подходит для новичков. Мы отправляемся в тур по 2 человека на снегоходе. Минимальный возраст, допускаемый к управлению, 18 лет.