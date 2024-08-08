1 день

Прибытие. Приветственный ужин. Охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Групповой трансфер будет организован для гостей, прилетающих рекомендованными рейсами (подробнее в «Важно знать»). Если гости прилетают другими рейсами, то трансфер может быть организован за доп. плату.

Заселение в отель «Азимут» 4*. Номера категории «Делюкс».

Приветственный ужин с морепродуктами и арктической кухней в ресторане в Мурманске. Знакомство с участниками нашего тура. Ужин включен в стоимость тура.

Организованный групповой выезд в тур на охоту за северным сиянием при благоприятных погодных условиях.

Как проходит тур на северное сияние: