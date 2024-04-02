Снежная деревня – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Снежная деревня» в Мурманске, цены от 57 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние приключения на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
189 600 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Зимнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
28 фев в 10:00
от 57 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Все очень достойно.
  • Ю
    Юлия
    18 января 2024
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
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    было в 14.00 в Азимут, быстро, без проблем. Отлично! Классный вид на площадь, нам повезло! Дальше непонятное время на самостоятельное ознакомление с городом, который видишь впервые: куда идти, где гулять, что смотреть? - ещё не понятно, принадлежали сами себе в ожидании охоты на сияние, назначенной на 21.00-21.30. Рестораны рекомендованные в буклете были забронированы аж до 08.01.24, по телефонам забронировать заранее из Москвы не получалось - никто не отвечал, через сайт тоже не было свободных мест, оставалось только методом посещения и ожидания по 1,5-2 часа пытаться получить освободившиеся случайно места либо идти в другие заведения. День однозначно пустоват для достаточно дорогостоящего тура. Из пожеланий: время после приезда-прилета туристов неплохо было бы заполнить ознакомительной 1,5-часовой гастро-экскурсией по Мурманску по рекомендованным в программе ресторанам для бронирования туристами возможных свободных мест или для знакомства с городом и для красивых фото с праздничной иллюминацией, например. Охота на Северное сияние. Первая охота прошла не очень удачно, надеялись на второй выезд, который превзошёл все ожидания. Анна - большая молодец, классный охотник! Спасибо Вам за экскурс, успешную охоту и классные фотографии. День в Хибинах. Гид Олег. Трансфер, организация, сопровождение гида - всё на уровне. На снегоходах классно покатались. Обед в "Перце" отличный: вкусно, согревающе, быстро по обслуживанию. Здорово погуляли в Снежной деревне. Пожалуй, самый ровный по эмоциям день, без провалов. Понравился. День в Саамской деревне и Хаски-парке. Гид Олег. Классная сказочная саамская деревня, олени, собаки, умопомрачительные виды сказочного снежного леса, мороз и замёрзшие реснички. Еда неплохая, по-домашнему, вкусная. Обалденный экскурсовод-историк в саамской деревне, любящий своё дело. Поклон ему. День классный, хоть и день вылета. Наполнил напоследок эмоциями. Из заявленной программы не состоялась поездка в Териберку. Пожалуй, это главное разочарование тура. 40% надежд на эмоции закладывались именно на этот день. Мечты о Ледовитом океане и крае земли остались пока мечтами. Отмена поездки без возможности достойной замены стала огромным разочарованием! В программе тура нет информации о том, что Териберка может быть отменена совсем. Фраза "При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом" никак не предупреждает о том, что покров может быть чрезмерным, замести дороги и отменить поездку вовсе. Это фиаско… Уважаемые организаторы, экскурсия по Мурманску с посещением Маяка, Ледокола Ленин, памятника Алёши, Курской рупки и множества мест с видами на город не заменяет отмену Териберки ни эмоционально ни финансово. День был слабым. Гид Олег, конечно, очень старался, рассказал про жизнь мурмунчан, что-то из истории, но вся экскурсия была растянута на день, а по факту её можно уложить в 3-3,5 часа без "воды" и ненужных фактов. В довесок рестораны "Кружка" и "Гастон" категорически подвели обслуживанием и едой. В варианте возможной отмены Териберки из-за погоды лучше ставить её на второй день тура, чтобы был запас дней на рокировку с Хибинами или с Хаски-парком. Туристы всегда могут взять еду с собой по согласованию, даже если бронь в кафе Териберки слетит из-за смены дня экскурсии. Несостоявшаяся Териберка - провал тура 02.01.24-05.01.24! Увы… Хотя старались. Экскурсию по Мурманску надо продумать. Слабовата. Итого: Сам тур очень здорово продуман и насыщен. Уверена, что если бы состоялась Териберка, впечатления зашкаливали бы на 100%. Поэтому учитывайте пожелания по рокеровке, переиграйте неудачные рестораны и будете ещё круче,чем Вы есть!

  • И
    Ирина
    16 января 2024
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного сияния, снегоходного тура, катания
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    на собачьих упряжках, а также неповторимая арктическая кухня. Гиды Ольга и Анна замечательные люди во всех отношениях - внимательные, доброжелательные и очень эрудированные. рассказы про Арктику, тундру, Мурманск. про животный и растительный мир просто захватывающие. Всё очень-очень понравилось, даже несмотря на сильные морозы, что нетипично для этого региона. Хотим поехать и летом на китов. Спасибо большое!

    Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного
  • В
    ВЛАДИСЛАВ
    12 января 2023
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Организация тура шикарная, экскурсоводы хорошие, логистика продумана до мелочей, молодцы. В качестве небольшого замечания: экскурсоводам надо стараться меньше вставлять в речь звук "ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ" для "связки" - утомляет слух.
  • С
    Семен
    11 января 2023
    Зимнее очарование Заполярья
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
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    лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

  • В
    Валентина
    8 января 2023
    Зимнее очарование Заполярья
    Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
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    об удобстве туристов. Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает Условия проживания и питания - хорошие. Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов. Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!

  • С
    Светлана
    8 января 2023
    Зимнее очарование Заполярья
    Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Снежная деревня»

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  3. Зимнее очарование Заполярья
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  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Снежная деревня" можно забронировать 3 тура от 57 000 до 189 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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