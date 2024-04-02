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Авторский тур
5 дней
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
189 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
28 фев в 10:00
от 57 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна2 апреля 2024Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
- ММаксим5 марта 2024Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
- ТТатьяна8 февраля 2024Все очень достойно.
- ЮЮлия18 января 2024Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
- ИИрина16 января 2024Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного сияния, снегоходного тура, катания
- ВВЛАДИСЛАВ12 января 2023Организация тура шикарная, экскурсоводы хорошие, логистика продумана до мелочей, молодцы. В качестве небольшого замечания: экскурсоводам надо стараться меньше вставлять в речь звук "ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ" для "связки" - утомляет слух.
- ССемен11 января 2023Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
- ВВалентина8 января 2023Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
- ССветлана8 января 2023Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Снежная деревня»
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