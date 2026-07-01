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Пеший поход к мысу Пикшуев на Кольском полуострове

Приглашаем отправиться в увлекательный поход по долине реки Титовка с выходом к Мотовскому заливу Баренцева моря.

Продвигаясь по побережью, вы посетите несколько живописных бухт и выйдете к мысу Пикшуев и губе с одноименным названием. Мыс еще называют Тонкий нос – за его причудливый вид.

Перед вами предстанут песчаные бухты, маяк, морские скалы, изумительные виды сурового северного побережья, наполненные историей места.
Пеший поход к мысу Пикшуев на Кольском полуостровеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Пеший поход к мысу Пикшуев на Кольском полуостровеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Пеший поход к мысу Пикшуев на Кольском полуостровеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - река Титовка - Титовское озеро

Встречаемся в городе Мурманске (Кольский 131А) и 09:00 отправляемся на нашем транспорте на старт нашего путешествия к реке Титовка.

В пути познакомимся, обсудим предстоящий маршрут.

По прибытии на точку старта пройдем инструктаж по техники безопасности, уложим в рюкзаки общественное питание и снаряжение и начнем нашу пешеходную часть маршрута.

Посмотрим на водопад «Мельничный каскад», пройдем вдоль реки Титовка и остановимся ночевать на берегу Большого Титовского озера.

В первый день пройдем 16 км.

Обратите внимание! Подробные рекомендации и другая важная информация для участия в туре в разделе «Важно знать».

Мурманск - река Титовка - Титовское озероМурманск - река Титовка - Титовское озероМурманск - река Титовка - Титовское озероМурманск - река Титовка - Титовское озероМурманск - река Титовка - Титовское озеро
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Маршрут на восток

Выйдем к скалистому побережью, которое в бухтах переходит в песчаные пляжи, вдоволь насладимся морскими видами.

Отправимся по ним на восток, а далее немного южнее и остановимся на ночевку возле одного из многочисленных озер.

В этот день пройдем 15 км.

Маршрут на востокМаршрут на востокМаршрут на востокМаршрут на востокМаршрут на восток
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гора Пикшуев

Из лагеря без больших рюкзаков мы сходим на вершину горы Пикшуев, откуда открывается вид на все окрестные скалисто-озерные красоты.

Спустившись, забираем свою ношу и отправляемся исследовать длинный каньон, а далее находим «эхо войны» — немецкий опорный пункт Lappenstein, посещаем мыс и маяк Пикшуев.

Ночевать спускаемся в удивительно красивую бухту за мысом Пикшуев.

В этот день пройдем 16 км.

Гора ПикшуевГора ПикшуевГора ПикшуевГора ПикшуевГора Пикшуев
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Мотовский залив - полуостров Рыбачий - озеро Долгое

В этот день обследуем бухту с разных сторон – здесь не только впечатляющие виды на Мотовский залив, полуостров Рыбачий, но и повсюду сохранились немецкие укрепления времен Великой Отечественной войны.

На ночевку встанем на озере Долгом.

В этот день пройдем 15 км.

Мотовский залив - полуостров Рыбачий - озеро ДолгоеМотовский залив - полуостров Рыбачий - озеро ДолгоеМотовский залив - полуостров Рыбачий - озеро ДолгоеМотовский залив - полуостров Рыбачий - озеро ДолгоеМотовский залив - полуостров Рыбачий - озеро Долгое
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Возвращение в Мурманск

Позавтракав, по старой немецкой дороге отправляемся к транспорту, который отвезет нас в город Мурманск (Кольский 131А).

В этот день пройдем 13 км.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 44900 руб.

Скидки для тех, у кого свои:

  • палатка — 400 руб.;
  • спальник — 300 руб.;
  • коврик — 100 руб.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора-проводника
  • Услуги трансфера с места сбора до точки старта маршрута и обратно
  • Групповая аптечка, ремнабор
  • Питание на весь маршрут
  • Палатка, спальник, коврик
  • Аварийная спутниковая связь
  • Общегрупповое снаряжение (газовое оборудование, тент, котелки)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Аренда треккинговых палок, рюкзака и накидки на него, пончо - по желанию
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение для похода:

  • треккинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров;
  • накидка на рюкзак;
  • треккинговые палки;
  • спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до +3 градусов;
  • коврик для спальника (каремат);
  • сидушка туристическая («хоба»);
  • треккинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех);
  • набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л;
  • фляга либо бутылка для воды 1 литр.

Одежда для похода:

  • треккинговая обувь (ботинки с высоким голенищем);
  • треккинговые носки (2-3 пары);
  • ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала);
  • ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка);
  • дождевик;
  • базовый слой (ходовой) – нательное белье тонкое;
  • запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье;
  • футболка с длинным рукавом – 1 шт.;
  • запас комплектов нижнего белья;
  • утепляющий слой (флисовая куртка);
  • куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепух);
  • тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали);
  • шапка;
  • перчатки легкие (подойдут обычные рабочие х/б перчатки);
  • баф для защиты шеи;
  • солнечные очки.

Рекомендуем взять с собой:

  • гамаши (фонарики) на ноги для защиты от росы и песка;
  • купальный костюм;
  • средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка, биоразлагаемая туалетная бумага);
  • треккинговое полотенце (небольшое);
  • солнцезащитный крем (с фактором защиты 30);
  • гигиеническая помада;
  • мини-личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря);
  • Powerbank;
  • кабель для зарядки телефона;
  • фотоаппарат;
  • паспорт (упаковать в водонепроницаемый бокс или чехол);
  • медицинский страховой полис (упаковать в водонепроницаемый бокс или чехол).
Есть ли требования к участникам?
  1. Опыт многодневных пешеходных походов и ночевок в палаточном лагере.
  2. Хорошая физическая форма и выносливость.
  3. Опыт ночевок в палатках желателен, но не обязателен.
  4. Опыт автономных походов желателен, но не обязателен.
  5. Отсутствие противопоказаний к занятиям пешеходным туризмом.
  6. Готовность к приключениям и походной романтике.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что ещё нужно знать про тур?

Категория сложности: 1 категория сложности туристского маршрута.

Субъекты Российской Федерации, на территориях которых проходит туристский маршрут: Мурманская область.

Количество дней: 5 дней.

Описание туристского маршрута (Нитка маршрута): С а/д «Кола» до моста через реку Малая Титовка – вдоль реки Титовка – оз. Большое Титовское – губа Сеннуха – ручей Могильный – мыс Пикшуев – бухта за мысом Пикшуев – оз. Тонкий нос – оз. Мостовое – оз. Долгое озеро – оз. Пенсионное озеро – а/д «Кола».

Максимальный перепад высот на туристском маршруте: 100-300 м.

Сезонность прохождения туристского маршрута: летний поход – вторая половина июня, июль, август, сентябрь.

Место начала прохождения туристского маршрута (координаты): начало маршрута –N69.48560 E31.86412.

Место завершения прохождения туристского маршрута (координаты): окончание маршрута – N69.43923 E31.97399.

Протяженность туристского маршрута (м, км): 73 км.

Места предполагаемого ночлега и отдыха (координаты): Ночевка 1 N 69.54519 E 32.09097 Ночевка 2 N 69.56420 E 32.24401 Ночевка 3 N 69.51572 E 32.38975 Ночевка 4 N 69.46005 E 32.17359.

Маршруты аварийных выходов с туристского маршрута: У Новой Титовки N 69.53490 E 31.99330.

Описание препятствий, находящихся на туристском маршруте. Вид препятствия: Вершина горы Пикшуев, высота 417 м Характеристика препятствия: не менее 300 м перепад высот, движение затруднено осыпями, растительностью, легкими скалами. Категория трудности: 1.

Вид препятствия: Каньон от озера Шестое Андреевское Характеристика препятствия: движение по песку, гальке, траве, камням и осыпям без страховки, длина пути в каньоне более 200 м Категория трудности: 1.

Благоустройство трассы туристского маршрута (при наличии): нет.

Перечень индивидуального, группового снаряжения и оборудования, включая средства индивидуальной защиты, необходимого для прохождения туристского маршрута: групповое: тент, котлы, горелки; индивидуальное: палатка, спальник, коврик, рюкзак, треккинговые палки.

Рекомендации по снаряжению, одежде и обуви для прохождения туристского маршрута:

  1. Базовый слой - Термобелье (нательное белье) (тонкое ходовое и теплое для сна - 2 комплекта).
  2. Промежуточный слой - флисовая кофта, исключить шерсть. (тонкая флисовая кофта для движения / толстая для стоянки).
  3. Куртка - мембрана или аналог (ветровка, непромокаемая).
  4. Штаны - ветрозащитные или из мембраны (идеальный вариант, если штаны конструктор и превращаются в шорты).
  5. Носки - желательно треккинговые и/или другие со схожими свойствами (удержание стопы, отведение влаги) - 2-3 пары.
  6. Обувь - треккинговые ботинки, желательно высокие.
  7. Резиновые сланцы для лагеря (также отлично подойдут Кроксы/сандали и прочая открытая обувь).
  8. Головной убор (баф-труба, бандана, шапочка, кепка).
  9. Очки солнечные, тонкие светлые перчатки (на случай солнечной погоды - подойдут самые обычные "рабочие" х/б перчатки).
  10. Посуда: кружка, ложка, миска, фляга или бутылка для воды.
  11. Рюкзак на 70-80 литров.
  12. Средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетные принадлежности.
  13. При желании можно взять треккинговые палки.
  14. Плавки или купальник - для принятия водных процедур + полотенце (треккинговое и/или вафельное).
  15. Хоба (сидушка).
  16. Крем от загара (30+) и от ожогов (типа Пантенол), бальзам для губ (например Пантенол детский), индивидуальные лекарства (если принимаете по назначению врача), репеллент.
  17. Фонарь – для походов с конца июля.
  18. Дополнительный элемент питания для телефона.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Мурманска

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