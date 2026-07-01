1 день

Мурманск - река Титовка - Титовское озеро

Встречаемся в городе Мурманске (Кольский 131А) и 09:00 отправляемся на нашем транспорте на старт нашего путешествия к реке Титовка.

В пути познакомимся, обсудим предстоящий маршрут.

По прибытии на точку старта пройдем инструктаж по техники безопасности, уложим в рюкзаки общественное питание и снаряжение и начнем нашу пешеходную часть маршрута.

Посмотрим на водопад «Мельничный каскад», пройдем вдоль реки Титовка и остановимся ночевать на берегу Большого Титовского озера.

В первый день пройдем 16 км.

Обратите внимание! Подробные рекомендации и другая важная информация для участия в туре в разделе «Важно знать».

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160