Продвигаясь по побережью, вы посетите несколько живописных бухт и выйдете к мысу Пикшуев и губе с одноименным названием. Мыс еще называют Тонкий нос – за его причудливый вид.
Перед вами предстанут песчаные бухты, маяк, морские скалы, изумительные виды сурового северного побережья, наполненные историей места.
Программа тура по дням
Мурманск - река Титовка - Титовское озеро
Встречаемся в городе Мурманске (Кольский 131А) и 09:00 отправляемся на нашем транспорте на старт нашего путешествия к реке Титовка.
В пути познакомимся, обсудим предстоящий маршрут.
По прибытии на точку старта пройдем инструктаж по техники безопасности, уложим в рюкзаки общественное питание и снаряжение и начнем нашу пешеходную часть маршрута.
Посмотрим на водопад «Мельничный каскад», пройдем вдоль реки Титовка и остановимся ночевать на берегу Большого Титовского озера.
В первый день пройдем 16 км.
Обратите внимание! Подробные рекомендации и другая важная информация для участия в туре в разделе «Важно знать».
Маршрут на восток
Выйдем к скалистому побережью, которое в бухтах переходит в песчаные пляжи, вдоволь насладимся морскими видами.
Отправимся по ним на восток, а далее немного южнее и остановимся на ночевку возле одного из многочисленных озер.
В этот день пройдем 15 км.
Гора Пикшуев
Из лагеря без больших рюкзаков мы сходим на вершину горы Пикшуев, откуда открывается вид на все окрестные скалисто-озерные красоты.
Спустившись, забираем свою ношу и отправляемся исследовать длинный каньон, а далее находим «эхо войны» — немецкий опорный пункт Lappenstein, посещаем мыс и маяк Пикшуев.
Ночевать спускаемся в удивительно красивую бухту за мысом Пикшуев.
В этот день пройдем 16 км.
Мотовский залив - полуостров Рыбачий - озеро Долгое
В этот день обследуем бухту с разных сторон – здесь не только впечатляющие виды на Мотовский залив, полуостров Рыбачий, но и повсюду сохранились немецкие укрепления времен Великой Отечественной войны.
На ночевку встанем на озере Долгом.
В этот день пройдем 15 км.
Возвращение в Мурманск
Позавтракав, по старой немецкой дороге отправляемся к транспорту, который отвезет нас в город Мурманск (Кольский 131А).
В этот день пройдем 13 км.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 44900 руб.
Скидки для тех, у кого свои:
- палатка — 400 руб.;
- спальник — 300 руб.;
- коврик — 100 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Услуги трансфера с места сбора до точки старта маршрута и обратно
- Групповая аптечка, ремнабор
- Питание на весь маршрут
- Палатка, спальник, коврик
- Аварийная спутниковая связь
- Общегрупповое снаряжение (газовое оборудование, тент, котелки)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Аренда треккинговых палок, рюкзака и накидки на него, пончо - по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение для похода:
- треккинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров;
- накидка на рюкзак;
- треккинговые палки;
- спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до +3 градусов;
- коврик для спальника (каремат);
- сидушка туристическая («хоба»);
- треккинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех);
- набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л;
- фляга либо бутылка для воды 1 литр.
Одежда для похода:
- треккинговая обувь (ботинки с высоким голенищем);
- треккинговые носки (2-3 пары);
- ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала);
- ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка);
- дождевик;
- базовый слой (ходовой) – нательное белье тонкое;
- запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье;
- футболка с длинным рукавом – 1 шт.;
- запас комплектов нижнего белья;
- утепляющий слой (флисовая куртка);
- куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепух);
- тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали);
- шапка;
- перчатки легкие (подойдут обычные рабочие х/б перчатки);
- баф для защиты шеи;
- солнечные очки.
Рекомендуем взять с собой:
- гамаши (фонарики) на ноги для защиты от росы и песка;
- купальный костюм;
- средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка, биоразлагаемая туалетная бумага);
- треккинговое полотенце (небольшое);
- солнцезащитный крем (с фактором защиты 30);
- гигиеническая помада;
- мини-личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря);
- Powerbank;
- кабель для зарядки телефона;
- фотоаппарат;
- паспорт (упаковать в водонепроницаемый бокс или чехол);
- медицинский страховой полис (упаковать в водонепроницаемый бокс или чехол).
Есть ли требования к участникам?
- Опыт многодневных пешеходных походов и ночевок в палаточном лагере.
- Хорошая физическая форма и выносливость.
- Опыт ночевок в палатках желателен, но не обязателен.
- Опыт автономных походов желателен, но не обязателен.
- Отсутствие противопоказаний к занятиям пешеходным туризмом.
- Готовность к приключениям и походной романтике.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что ещё нужно знать про тур?
Категория сложности: 1 категория сложности туристского маршрута.
Субъекты Российской Федерации, на территориях которых проходит туристский маршрут: Мурманская область.
Количество дней: 5 дней.
Описание туристского маршрута (Нитка маршрута): С а/д «Кола» до моста через реку Малая Титовка – вдоль реки Титовка – оз. Большое Титовское – губа Сеннуха – ручей Могильный – мыс Пикшуев – бухта за мысом Пикшуев – оз. Тонкий нос – оз. Мостовое – оз. Долгое озеро – оз. Пенсионное озеро – а/д «Кола».
Максимальный перепад высот на туристском маршруте: 100-300 м.
Сезонность прохождения туристского маршрута: летний поход – вторая половина июня, июль, август, сентябрь.
Место начала прохождения туристского маршрута (координаты): начало маршрута –N69.48560 E31.86412.
Место завершения прохождения туристского маршрута (координаты): окончание маршрута – N69.43923 E31.97399.
Протяженность туристского маршрута (м, км): 73 км.
Места предполагаемого ночлега и отдыха (координаты): Ночевка 1 N 69.54519 E 32.09097 Ночевка 2 N 69.56420 E 32.24401 Ночевка 3 N 69.51572 E 32.38975 Ночевка 4 N 69.46005 E 32.17359.
Маршруты аварийных выходов с туристского маршрута: У Новой Титовки N 69.53490 E 31.99330.
Описание препятствий, находящихся на туристском маршруте. Вид препятствия: Вершина горы Пикшуев, высота 417 м Характеристика препятствия: не менее 300 м перепад высот, движение затруднено осыпями, растительностью, легкими скалами. Категория трудности: 1.
Вид препятствия: Каньон от озера Шестое Андреевское Характеристика препятствия: движение по песку, гальке, траве, камням и осыпям без страховки, длина пути в каньоне более 200 м Категория трудности: 1.
Благоустройство трассы туристского маршрута (при наличии): нет.
Перечень индивидуального, группового снаряжения и оборудования, включая средства индивидуальной защиты, необходимого для прохождения туристского маршрута: групповое: тент, котлы, горелки; индивидуальное: палатка, спальник, коврик, рюкзак, треккинговые палки.
Рекомендации по снаряжению, одежде и обуви для прохождения туристского маршрута:
- Базовый слой - Термобелье (нательное белье) (тонкое ходовое и теплое для сна - 2 комплекта).
- Промежуточный слой - флисовая кофта, исключить шерсть. (тонкая флисовая кофта для движения / толстая для стоянки).
- Куртка - мембрана или аналог (ветровка, непромокаемая).
- Штаны - ветрозащитные или из мембраны (идеальный вариант, если штаны конструктор и превращаются в шорты).
- Носки - желательно треккинговые и/или другие со схожими свойствами (удержание стопы, отведение влаги) - 2-3 пары.
- Обувь - треккинговые ботинки, желательно высокие.
- Резиновые сланцы для лагеря (также отлично подойдут Кроксы/сандали и прочая открытая обувь).
- Головной убор (баф-труба, бандана, шапочка, кепка).
- Очки солнечные, тонкие светлые перчатки (на случай солнечной погоды - подойдут самые обычные "рабочие" х/б перчатки).
- Посуда: кружка, ложка, миска, фляга или бутылка для воды.
- Рюкзак на 70-80 литров.
- Средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетные принадлежности.
- При желании можно взять треккинговые палки.
- Плавки или купальник - для принятия водных процедур + полотенце (треккинговое и/или вафельное).
- Хоба (сидушка).
- Крем от загара (30+) и от ожогов (типа Пантенол), бальзам для губ (например Пантенол детский), индивидуальные лекарства (если принимаете по назначению врача), репеллент.
- Фонарь – для походов с конца июля.
- Дополнительный элемент питания для телефона.