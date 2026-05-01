1 день

Обзорная экскурсия по Мурманску. Свободное время. Охота за северным сиянием

12:15 Встреча с группой в аэропорту, гид с табличкой.

Подробно про рекомендуемые рейсы в разделе «Важно знать».

13:00 Встреча пребывающих поездом и прилетающих ранними рейсами у отеля «Меридиан» (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23).

Отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска на площади «Пять углов». В десяти минутах ходьбы находится железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. Из аэропорта в отель Вы можете добраться на маршрутном такси № 106 до остановки Площадь «Пять Углов».

Комплексный обед (дополнительная оплата).

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг главной площади города — площадь «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века, на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Свободное время.

18:00 Самостоятельное посещение «Мурманского областного краеведческого музея». С 2025 года он работает до 20:00 и готов принять всё больше и больше туристов.

18:00 «Флоатинг в Мурманске» (дополнительная оплата). Флоатинг — это невероятный сеанс плавания в Баренцевом море. Подарите себе чувство полной невесомости, глубокого расслабления и гарантированный заряд веселья!

Важно! Время сбора группы будет известно накануне сеанса. Сеанс занимаем 2 часа. Минимальный набор группы — 2 человека.

Заселение в гостиницу по тарифу «с проживанием».

22:00 Встреча у отеля «Меридиан» на площади «Пять Углов». Заезд в отель за остальной группой.

22:00-00:00 Охота за северным сиянием.

Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис! Вы можете стать свидетелем уникального природного явления! Танцуя, как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.

Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!

Если в этот день у нас не получится поймать северное сияние — мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за дополнительную оплату 4 000 руб. /чел.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160