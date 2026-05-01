Вас ждёт большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску, «охота» за северным сиянием, экскурсия на водопад и каменный пляж «яйца драконов» в Териберке, посещение Кольской ветряной станции и красота Абрам-мыса.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску. Свободное время. Охота за северным сиянием
12:15 Встреча с группой в аэропорту, гид с табличкой.
Подробно про рекомендуемые рейсы в разделе «Важно знать».
13:00 Встреча пребывающих поездом и прилетающих ранними рейсами у отеля «Меридиан» (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23).
Отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска на площади «Пять углов». В десяти минутах ходьбы находится железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. Из аэропорта в отель Вы можете добраться на маршрутном такси № 106 до остановки Площадь «Пять Углов».
Комплексный обед (дополнительная оплата).
Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.
Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.
В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг главной площади города — площадь «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века, на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».
Свободное время.
18:00 Самостоятельное посещение «Мурманского областного краеведческого музея». С 2025 года он работает до 20:00 и готов принять всё больше и больше туристов.
18:00 «Флоатинг в Мурманске» (дополнительная оплата). Флоатинг — это невероятный сеанс плавания в Баренцевом море. Подарите себе чувство полной невесомости, глубокого расслабления и гарантированный заряд веселья!
Важно! Время сбора группы будет известно накануне сеанса. Сеанс занимаем 2 часа. Минимальный набор группы — 2 человека.
Заселение в гостиницу по тарифу «с проживанием».
22:00 Встреча у отеля «Меридиан» на площади «Пять Углов». Заезд в отель за остальной группой.
22:00-00:00 Охота за северным сиянием.
Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис! Вы можете стать свидетелем уникального природного явления! Танцуя, как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.
Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!
Если в этот день у нас не получится поймать северное сияние — мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за дополнительную оплату 4 000 руб. /чел.
Териберка
Завтрак для проживающих в отеле по программе.
Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания». Выезд из отеля второй части группы.
Мы на целый день уедем в уже ставшую легендой Териберку. Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.
Дорога безлюдная, пролегает в очень живописной местности, сравнимой с суровой природой Норвегии. Каждая остановка доставляет огромное удовольствие: здесь мы увидим тундровую растительность, россыпи огромных валунов, множество рек и озер в окружении сопок.
Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов». Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из «яиц драконов» поражает своим размахом. Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!
Свободное время на обед в пос. Териберка.
Возвращение в г. Мурманск.
Трансфер в отель.
Важно! В случае, если дорога на Териберку будет заметена снегом и не будет возможности проехать, мы заранее предупреждаем группу и едем в г. Кировск, гуляем, при хороших погодных условиях поднимаемся на смотровую площадку в горах либо посещаем Снежную деревню.
Посещение Кольской ветряной станции. Экскурсия по г. Кола. Абрам-мыс
Завтрак для проживающих в отеле по программе.
Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания».
Выезд из отеля второй части группы.
Переезд до Кольской ветряной станции.
Обзорная экскурсия.
Продолжительность экскурсии составляет 2 часа и включает инструктаж по технике безопасности, посещение ветроустановки в сопровождении гида-сотрудника станции, фотографирование участниками экскурсии, а также посещение выставочного пространства КВЭС в административном здании.
Посетителей познакомят с уникальным проектом строительства в условиях Арктики, расскажут о технологическом процессе производства электроэнергии при помощи ветра, расширят общее представление о «зелёной энергетике».
Экскурсии проходят на фоне аутентичного природного ландшафта Кольского полуострова.
В начале экскурсии посетители станции пройдут инструктаж по охране труда. Будут выданы СИЗы – каска и жилет. Нахождение в СИЗах на территории станции обязательно!
Возвращение в Мурманск.
Обед (дополнительная оплата).
Переезд в г. Кола.
Короткая экскурсия по г. Кола.
По приезде группа отправится на Поморскую набережную и посетит Благовещенскую церковь.
По возможности посещение музея истории города Кола.
Переезд до Абрам-мыса.
Наша группа отправится на противоположный берег Кольского залива, где на смотровой площадке мы сможем увидеть всю мощь северного флота. Сделать памятные фото на фоне Мурманска и помахать ему рукой перед отправлением домой!
Трансфер в аэропорт.
Возвращение в г. Мурманск.
Трансфер на вокзал.
Рекомендованное время обратного рейса — после 18:30.
Проживание
Тур предусматривает как тариф без проживания, так и по желанию можно выбрать тур с проживанием.
Предварительно размещение планируется в отеле «Огни Мурманска» с удобствами и завтраком или «Космос Мурманск», но в любом случае не ниже 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:
- без размещения – 19900;
- двухместный – 28900;
- одноместный – 35300.
Варианты проживания
Гостиница «Огни Мурманска»
«Огни Мурманска» — это уютная и комфортабельная гостиница, которая расположена в радиусе нескольких километров от озера «Скалистое» в Мурманске.
В номерах всё продумано для комфортного отдыха гостей, включая кровати с удобными матрасами, настенные светильники для уютного вечернего света, прикроватные тумбы, доступ к сети Wi-Fi, а также собственный санузел с необходимой сантехникой.
Вкусно и сытно позавтракать, пообедать и поужинать можно в ресторане при гостинице. Также имеется мангальная зона на свежем воздухе.
Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.
Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.
В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.
Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Питание, указанное в программе (2 завтрака при выборе тарифа с проживанием)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Проживание (при выборе тарифа без проживания)
- Питание, не указанное в программе тура и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные услуги (по желанию, оплата при покупке тура, цены ориентировочные):флоатинг в Мурманске (2 часа) - 5200 руб. /чел. обеды в 1 и 3 день - 1700 руб. /чел
- Флоатинг в Мурманске (2 часа) - 5200 руб. /чел
- Обеды в 1 и 3 день - 1700 руб. /чел
- Краеведческий музей - 700 руб. взрослый (оплата на месте)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем вам взять несколько комплектов теплой и удобной одежды, ветростойкую теплую верхнюю одежду, теплую и непромокаемую обувь.
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рекомендуются рейсы для тура?
Отправление из Санкт-Петербурга:
- Рекомендованный рейс из Санкт-Петербурга: 5N 507 отправление из СПб в 10:00 — прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к «Смартавиа»).
- Рейс SU 6341 отправление из СПБ в 08:25 — прибытие в Мурманск в 10:20 (а/к «Аэрофлот»).
- Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: отправление накануне в 10:10 поездом №016А «Арктика» с Ладожского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10.
Отправление из Москвы:
- Рекомендованный рейс из Москвы: рейс 5N-521 отправление из Москвы в 08:25 — прибытие в Мурманск в 10:50 (а/к «Смартавиа»).
- Рекомендованный поезд из Москвы: отправление за полтора суток в 00:46 поездом №016А «Арктика» с Ленинградского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10 (время в пути полтора суток).
Отправление из Новосибирска:
- Рекомендованный рейс из Новосибирска: рейс 5N-572 отправление из Новосибирска в 08:05 — прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к «Смартавиа»).
Рекомендованное время обратного рейса — после 18:30.
Какие есть особенности тура?
Важно! В случае, если дорога на Териберку будет заметена снегом и не будет возможности проехать, мы заранее предупреждаем группу и едем в г. Кировск, гуляем, при хороших погодных условиях поднимаемся на смотровую площадку в горах либо посещаем Снежную деревню.
Важно! В случае перегруженности саамской деревни, туроператор имеет право заменить объект на аналогичный.
Важно! Зима: Северное сияние — природное явление, и мы не можем дать абсолютную гарантию, что оно будет на небе во время программы. Если в первый день нам не получится поймать северное сияние — мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за дополнительную оплату 4000 руб. /чел.
Обратите внимание! Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиабилетов до момента гарантированного набора группы.