Мои заказы

Покорители стихий. Тур в Мурманск

Приглашаем в увлекательное приключение, где вы сможете испытать на себе силу и оценить красоту четырех стихий.

Вас ждёт большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску, «охота» за северным сиянием, экскурсия на водопад и каменный пляж «яйца драконов» в Териберке, посещение Кольской ветряной станции и красота Абрам-мыса.
Покорители стихий. Тур в МурманскФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Покорители стихий. Тур в МурманскФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Покорители стихий. Тур в МурманскФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Мурманску. Свободное время. Охота за северным сиянием

12:15 Встреча с группой в аэропорту, гид с табличкой.

Подробно про рекомендуемые рейсы в разделе «Важно знать».

13:00 Встреча пребывающих поездом и прилетающих ранними рейсами у отеля «Меридиан» (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23).

Отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска на площади «Пять углов». В десяти минутах ходьбы находится железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. Из аэропорта в отель Вы можете добраться на маршрутном такси № 106 до остановки Площадь «Пять Углов».

Комплексный обед (дополнительная оплата).

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг главной площади города — площадь «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века, на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Свободное время.

18:00 Самостоятельное посещение «Мурманского областного краеведческого музея». С 2025 года он работает до 20:00 и готов принять всё больше и больше туристов.

18:00 «Флоатинг в Мурманске» (дополнительная оплата). Флоатинг — это невероятный сеанс плавания в Баренцевом море. Подарите себе чувство полной невесомости, глубокого расслабления и гарантированный заряд веселья!

Важно! Время сбора группы будет известно накануне сеанса. Сеанс занимаем 2 часа. Минимальный набор группы — 2 человека.

Заселение в гостиницу по тарифу «с проживанием».

22:00 Встреча у отеля «Меридиан» на площади «Пять Углов». Заезд в отель за остальной группой.

22:00-00:00 Охота за северным сиянием.

Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис! Вы можете стать свидетелем уникального природного явления! Танцуя, как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.

Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!

Если в этот день у нас не получится поймать северное сияние — мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за дополнительную оплату 4 000 руб. /чел.

Обзорная экскурсия по Мурманску. Свободное время. Охота за северным сияниемОбзорная экскурсия по Мурманску. Свободное время. Охота за северным сияниемОбзорная экскурсия по Мурманску. Свободное время. Охота за северным сияниемОбзорная экскурсия по Мурманску. Свободное время. Охота за северным сияниемОбзорная экскурсия по Мурманску. Свободное время. Охота за северным сияниемОбзорная экскурсия по Мурманску. Свободное время. Охота за северным сиянием
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Териберка

Завтрак для проживающих в отеле по программе.

Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания». Выезд из отеля второй части группы.

Мы на целый день уедем в уже ставшую легендой Териберку. Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.

Дорога безлюдная, пролегает в очень живописной местности, сравнимой с суровой природой Норвегии. Каждая остановка доставляет огромное удовольствие: здесь мы увидим тундровую растительность, россыпи огромных валунов, множество рек и озер в окружении сопок.

Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов». Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из «яиц драконов» поражает своим размахом. Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!

Свободное время на обед в пос. Териберка.

Возвращение в г. Мурманск.

Трансфер в отель.

Важно! В случае, если дорога на Териберку будет заметена снегом и не будет возможности проехать, мы заранее предупреждаем группу и едем в г. Кировск, гуляем, при хороших погодных условиях поднимаемся на смотровую площадку в горах либо посещаем Снежную деревню.

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Посещение Кольской ветряной станции. Экскурсия по г. Кола. Абрам-мыс

Завтрак для проживающих в отеле по программе.

Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади «Пять углов» для тарифа «Без проживания».

Выезд из отеля второй части группы.

Переезд до Кольской ветряной станции.

Обзорная экскурсия.

Продолжительность экскурсии составляет 2 часа и включает инструктаж по технике безопасности, посещение ветроустановки в сопровождении гида-сотрудника станции, фотографирование участниками экскурсии, а также посещение выставочного пространства КВЭС в административном здании.

Посетителей познакомят с уникальным проектом строительства в условиях Арктики, расскажут о технологическом процессе производства электроэнергии при помощи ветра, расширят общее представление о «зелёной энергетике».

Экскурсии проходят на фоне аутентичного природного ландшафта Кольского полуострова.

В начале экскурсии посетители станции пройдут инструктаж по охране труда. Будут выданы СИЗы – каска и жилет. Нахождение в СИЗах на территории станции обязательно!

Возвращение в Мурманск.

Обед (дополнительная оплата).

Переезд в г. Кола.

Короткая экскурсия по г. Кола.

По приезде группа отправится на Поморскую набережную и посетит Благовещенскую церковь.

По возможности посещение музея истории города Кола.

Переезд до Абрам-мыса.

Наша группа отправится на противоположный берег Кольского залива, где на смотровой площадке мы сможем увидеть всю мощь северного флота. Сделать памятные фото на фоне Мурманска и помахать ему рукой перед отправлением домой!

Трансфер в аэропорт.

Возвращение в г. Мурманск.

Трансфер на вокзал.

Рекомендованное время обратного рейса — после 18:30.

Посещение Кольской ветряной станции. Экскурсия по г. Кола. Абрам-мысПосещение Кольской ветряной станции. Экскурсия по г. Кола. Абрам-мыс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает как тариф без проживания, так и по желанию можно выбрать тур с проживанием.

Предварительно размещение планируется в отеле «Огни Мурманска» с удобствами и завтраком или «Космос Мурманск», но в любом случае не ниже 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:

  • без размещения – 19900;
  • двухместный – 28900;
  • одноместный – 35300.

Варианты проживания

Гостиница «Огни Мурманска»

2 ночи

«Огни Мурманска» — это уютная и комфортабельная гостиница, которая расположена в радиусе нескольких километров от озера «Скалистое» в Мурманске.

В номерах всё продумано для комфортного отдыха гостей, включая кровати с удобными матрасами, настенные светильники для уютного вечернего света, прикроватные тумбы, доступ к сети Wi-Fi, а также собственный санузел с необходимой сантехникой.

Вкусно и сытно позавтракать, пообедать и поужинать можно в ресторане при гостинице. Также имеется мангальная зона на свежем воздухе.

Гостиница «Огни Мурманска»Гостиница «Огни Мурманска»Гостиница «Огни Мурманска»Гостиница «Огни Мурманска»Гостиница «Огни Мурманска»Гостиница «Огни Мурманска»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»

2 ночи

Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.

Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.

В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.

Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака при выборе тарифа с проживанием)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Проживание (при выборе тарифа без проживания)
  • Питание, не указанное в программе тура и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные услуги (по желанию, оплата при покупке тура, цены ориентировочные):флоатинг в Мурманске (2 часа) - 5200 руб. /чел. обеды в 1 и 3 день - 1700 руб. /чел
  • Флоатинг в Мурманске (2 часа) - 5200 руб. /чел
  • Обеды в 1 и 3 день - 1700 руб. /чел
  • Краеведческий музей - 700 руб. взрослый (оплата на месте)
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем вам взять несколько комплектов теплой и удобной одежды, ветростойкую теплую верхнюю одежду, теплую и непромокаемую обувь.

При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие рекомендуются рейсы для тура?

Отправление из Санкт-Петербурга:

  1. Рекомендованный рейс из Санкт-Петербурга: 5N 507 отправление из СПб в 10:00 — прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к «Смартавиа»).
  2. Рейс SU 6341 отправление из СПБ в 08:25 — прибытие в Мурманск в 10:20 (а/к «Аэрофлот»).
  3. Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: отправление накануне в 10:10 поездом №016А «Арктика» с Ладожского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10.

Отправление из Москвы:

  1. Рекомендованный рейс из Москвы: рейс 5N-521 отправление из Москвы в 08:25 — прибытие в Мурманск в 10:50 (а/к «Смартавиа»).
  2. Рекомендованный поезд из Москвы: отправление за полтора суток в 00:46 поездом №016А «Арктика» с Ленинградского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10 (время в пути полтора суток).

Отправление из Новосибирска:

  1. Рекомендованный рейс из Новосибирска: рейс 5N-572 отправление из Новосибирска в 08:05 — прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к «Смартавиа»).

Рекомендованное время обратного рейса — после 18:30.

Какие есть особенности тура?

Важно! В случае, если дорога на Териберку будет заметена снегом и не будет возможности проехать, мы заранее предупреждаем группу и едем в г. Кировск, гуляем, при хороших погодных условиях поднимаемся на смотровую площадку в горах либо посещаем Снежную деревню.

Важно! В случае перегруженности саамской деревни, туроператор имеет право заменить объект на аналогичный.

Важно! Зима: Северное сияние — природное явление, и мы не можем дать абсолютную гарантию, что оно будет на небе во время программы. Если в первый день нам не получится поймать северное сияние — мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за дополнительную оплату 4000 руб. /чел.

Обратите внимание! Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиабилетов до момента гарантированного набора группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры на «Покорители стихий. Тур в Мурманск»

Северный экспресс-тур в мини-группе: Мурманск, Териберка и дополнительные активности на выбор
На машине
3 дня
5 отзывов
Северный экспресс-тур в мини-группе: Мурманск, Териберка и дополнительные активности на выбор
Погулять по атмосферному посёлку и осмотреть главные места столицы Арктики
Начало: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал, до 13:00
29 мая в 08:00
31 мая в 08:00
29 900 ₽ за человека
Тур за полярным кругом: Мурманск и Териберка в мини-группе
На машине
3 дня
9 отзывов
Тур за полярным кругом: Мурманск и Териберка в мини-группе
Узнать историю столицы Арктики, вдохновиться северными пляжами и увидеть «кладбище кораблей»
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, в течение дня. ...
29 мая в 08:00
31 мая в 08:00
34 900 ₽ за человека
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам
На машине
3 дня
7 отзывов
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам
Отправиться к океану, увидеть затопленные корабли и пейзажи из «Левиафана» и отведать морепродуктов
Начало: Мурманск, центр города (около ТК «Флагман», ул. Ге...
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
42 000 ₽ за человека
Сияние Севера на Кольском полуострове. Зимний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
4 отзыва
Сияние Севера на Кольском полуострове. Зимний тур на 3 дня
Начало: Мурманск
8 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 48 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
-7%
до 28 мая
от 28 900 ₽ за человека