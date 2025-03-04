2 день

Завораживающие Хибинские горы

Завтрак в отеле и отправление в захватывающее путешествие.

Вы отправитесь в Хибины, уникальный горный массив, расположенный в самом сердце Кольского полуострова. Это одно из самых живописных мест региона, известное неповторимой природной красотой.

В сердце гор вы отправитесь на сафари!

Вы не ослышались: на Севере есть своё особенное сафари.

Четыре часа путешествия на снегоходе подарят вам незабываемые эмоции, а живописные локации, где сделаете остановки для фотографий, позволят запечатлеть красоту нетронутой природы.

После активного утра вас ждёт обед в панорамном ресторане на вершине горы.

Здесь, наслаждаясь изысканными блюдами и потрясающими видами, можно отдохнуть и набраться сил для продолжения дня.

Далее посещение уникальной экспозиции ледяных скульптур.

Здесь вас ожидает захватывающее зрелище: мастера создают изумительные фигуры и композиции изо льда, которые отражают арктическую природу и мифологию.

Вы сможете увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей, которые играют со светом и тенью, создавая волшебную атмосферу.

Экспозиция меняется каждый год, и каждая работа уникальна, что делает посещение особенно неординарным.

Вечером вас будет ждать арктический ужин и размещение в отеле.

Уютный отель предлагает своим гостям высокий уровень комфорта. Каждый номер оформлен с вниманием к деталям и даёт все удобства для отдыха после насыщенного дня.

В Хибинах насладитесь захватывающими видами горных вершин, покрытых снежными шапками, и величественными долинами.

Если погода позволит, отправитесь на охоту за северным сиянием — одним из самых волшебных природных явлений, которое превращает ночное небо в феерию световых танцев.

Возвращение в отель будет поздним, но наполненным ощущением выполненного долга и восторга от увиденного.