янв
Программа тура по дням
Прибытие. Холодный Север, теплая встреча и арктический ужин
- длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро удастся найти звёздное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент;
- фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала групповые фото, затем индивидуальные;
- чтобы согреться, вам будет предложен горячий чай с лёгкими закусками (конфеты, шоколад, печенье);
- во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает;
- после тура вас доставят в место вашего проживания. Приблизительное время возвращения в отель – 00:00-02:00 ночи;
- вы получите фотографии в течение 7 дней после тура окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Завораживающие Хибинские горы
Завтрак в отеле и отправление в захватывающее путешествие.
Вы отправитесь в Хибины, уникальный горный массив, расположенный в самом сердце Кольского полуострова. Это одно из самых живописных мест региона, известное неповторимой природной красотой.
В сердце гор вы отправитесь на сафари!
Вы не ослышались: на Севере есть своё особенное сафари.
Четыре часа путешествия на снегоходе подарят вам незабываемые эмоции, а живописные локации, где сделаете остановки для фотографий, позволят запечатлеть красоту нетронутой природы.
После активного утра вас ждёт обед в панорамном ресторане на вершине горы.
Здесь, наслаждаясь изысканными блюдами и потрясающими видами, можно отдохнуть и набраться сил для продолжения дня.
Далее посещение уникальной экспозиции ледяных скульптур.
Здесь вас ожидает захватывающее зрелище: мастера создают изумительные фигуры и композиции изо льда, которые отражают арктическую природу и мифологию.
Вы сможете увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей, которые играют со светом и тенью, создавая волшебную атмосферу.
Экспозиция меняется каждый год, и каждая работа уникальна, что делает посещение особенно неординарным.
Вечером вас будет ждать арктический ужин и размещение в отеле.
Уютный отель предлагает своим гостям высокий уровень комфорта. Каждый номер оформлен с вниманием к деталям и даёт все удобства для отдыха после насыщенного дня.
В Хибинах насладитесь захватывающими видами горных вершин, покрытых снежными шапками, и величественными долинами.
Если погода позволит, отправитесь на охоту за северным сиянием — одним из самых волшебных природных явлений, которое превращает ночное небо в феерию световых танцев.
Возвращение в отель будет поздним, но наполненным ощущением выполненного долга и восторга от увиденного.
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Мурманск. Ворота в Арктику и колыбель арктического флота России. Отъезд
С утра вас ждёт сытный завтрак, выселение из отеля и сбор группы с гидом.
Волнение и предвкушение наполнят атмосферу, ведь это последний день в этом удивительном регионе.
После сборов отправление в Мурманск.
Во время обзорной экскурсии вы увидите знаковые места, такие как памятник «Ждущая», Кольский мост и площадь 5 углов.
Каждый уголок Мурманска расскажет свою историю, и вы ощутите дух этого живописного Города воинской славы.
На обед мы посетим местный ресторан, где сможете ещё раз насладиться свежими морепродуктами и уникальными вкусами региона.
Только представьте, как ароматные блюда радуют ваши вкусовые рецепторы, а уже сложившаяся дружеская атмосфера создаёт ощущение уюта и тепла.
После обеда у вас будет возможность посетить местный рыбный магазин, чтобы приобрести свежие деликатесы в качестве сувениров.
В завершение дня будет организован трансфер в аэропорт, где программа тура окончится. Вы увезёте с собой незабываемые впечатления о путешествии, полном ярких эмоций и новых открытий, которые останутся с вами навсегда.
Проживание
Варианты проживания
Отель «Азимут» 4
Отель «Азимут» 4* расположен в самом сердце города Мурманска.
Номера отеля выполнены в едином стиле, предлагая гостям уютную и функциональную мебель.
Каждый из них оснащен телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, небольшим холодильником, сейфом, мини-баром и телефоном.
Собственный санузел оборудован качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.
На территории отеля работает несколько заведений, предлагающих разнообразные гастрономические удовольствия.
Расположение отеля позволяет без труда добраться в любую точку города.
В шаговой доступности расположены художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол и Центральный сквер.
Расстояние до автовокзала и железнодорожного вокзала составляет не более одного километра, а поездка до аэропорта на машине займет всего 40-50 минут.
Загородный глэмпинг
Утеплённые экошатры с террасой, доступные для проживания в любое время года.
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В туре предусмотрено проживание в номере категории Комфорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи по программе (двухместное размещение, подселение 4 ночи)
- Питание, указанное в программе (завтрак, обед, ужин, начиная с ужина в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура, накрытие)
- Охота на северное сияние (1+1): если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно
- Наземная экскурсия в Териберку (групповая)
- Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
- Тур в Хибины, г. Кировск (групповой)
- Снегоходное сафари: Хибины, маршрут 45 км (3 - 4 ч., двухместное размещение на снегоходе), инструктаж, экипировка
- Экскурсия в этническую деревню (групповая)
- Групповое катание на собачьих упряжках (при наличии достаточного снежного покрова)
- Саамский обед в традиционном чуме
- Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
- Посещение бани и спа
- Оформление пропусков и входные билеты по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter (групповое)
- Профессиональный гид и групповое экскурсионное обслуживание по программе
- Групповой трансфер по программе: аэропорт - отель - аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Веники для бани (по желанию, оплата на месте)
- Сувениры, личные расходы, алкоголь
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- зимние куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
- паспорт (пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку), полис ОМС;
- крем для рук и лица (от морозов);
- наличные деньги;
- персональный термос (по желанию);
- портативная зарядка;
- штатив для телефона или камеры;
- предметы личной гигиены.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Вы можете приобрести её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В какое время нужно быть в Мурманске?
Может ли программа быть изменена?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра). В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.
Какой минимальный возраст участников и есть ли скидки?
Какое питание включено в стоимость?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В общем, было очень комфортно и здорово. Рекомендую всем.
P.s. теперь каждую лекцию студентам начинаю с истории про охоту за северным сиянием.