Сказка севера. Новогодний тур на Кольский

Погрузитесь в завораживающий мир Арктики и откройте неизведанные горизонты северной природы и культуры! За пять насыщенных дней вы станете частью уникального путешествия, где каждый момент несёт в себе новые яркие
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впечатления.

Под руководством опытных гидов вы отправитесь на охоту за северным сиянием, промчитесь по белоснежным Хибинам на снегоходах и откроете для себя атмосферу традиционной северной культуры саамов, а также познакомитесь с северными оленями, насладитесь увлекательной прогулкой на собачьей упряжке и посетите самый большой чум, который официально занесен в книгу рекордов России. Отдых в формате «всё включено» порадует комфортом, спокойствием и приятной атмосферой.

5
3 отзыва
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский
Ближайшие даты:
2
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Холодный Север, теплая встреча и арктический ужин

Первый день тура начнётся с группового трансфера от аэропорта в центр города Мурманска, заселение в отель Азимут 4*.
Вечером, когда Мурманск окутан мягким сиянием вечерних сумерек, вас ждёт изысканный приветственный ужин.
Этот вечер станет отличной возможностью не только познакомиться с другими участниками тура, но и погрузиться в атмосферу арктической кухни, которая порадует вас непередаваемыми вкусами и ароматами местных деликатесов.
Ночью наступит момент ожидания чуда. В первый же вечер в Арктике вы получите шанс увидеть северное сияние, застать момент, когда яркие зеленые огни танцуют на небесах, создавая волшебную атмосферу и наполняя ночь непередаваемой магией.
Как происходит тур на «охоту» за северным сиянием:
  • длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро удастся найти звёздное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент;
  • фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала групповые фото, затем индивидуальные;
  • чтобы согреться, вам будет предложен горячий чай с лёгкими закусками (конфеты, шоколад, печенье);
  • во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает;
  • после тура вас доставят в место вашего проживания. Приблизительное время возвращения в отель – 00:00-02:00 ночи;
  • вы получите фотографии в течение 7 дней после тура окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Прибытие. Холодный Север, теплая встреча и арктический ужинПрибытие. Холодный Север, теплая встреча и арктический ужинПрибытие. Холодный Север, теплая встреча и арктический ужинПрибытие. Холодный Север, теплая встреча и арктический ужин
2 день

Завораживающие Хибинские горы

Завтрак в отеле и отправление в захватывающее путешествие.

Вы отправитесь в Хибины, уникальный горный массив, расположенный в самом сердце Кольского полуострова. Это одно из самых живописных мест региона, известное неповторимой природной красотой.

В сердце гор вы отправитесь на сафари!

Вы не ослышались: на Севере есть своё особенное сафари.

Четыре часа путешествия на снегоходе подарят вам незабываемые эмоции, а живописные локации, где сделаете остановки для фотографий, позволят запечатлеть красоту нетронутой природы.

После активного утра вас ждёт обед в панорамном ресторане на вершине горы.

Здесь, наслаждаясь изысканными блюдами и потрясающими видами, можно отдохнуть и набраться сил для продолжения дня.

Далее посещение уникальной экспозиции ледяных скульптур.

Здесь вас ожидает захватывающее зрелище: мастера создают изумительные фигуры и композиции изо льда, которые отражают арктическую природу и мифологию.

Вы сможете увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей, которые играют со светом и тенью, создавая волшебную атмосферу.

Экспозиция меняется каждый год, и каждая работа уникальна, что делает посещение особенно неординарным.

Вечером вас будет ждать арктический ужин и размещение в отеле.

Уютный отель предлагает своим гостям высокий уровень комфорта. Каждый номер оформлен с вниманием к деталям и даёт все удобства для отдыха после насыщенного дня.

В Хибинах насладитесь захватывающими видами горных вершин, покрытых снежными шапками, и величественными долинами.

Если погода позволит, отправитесь на охоту за северным сиянием — одним из самых волшебных природных явлений, которое превращает ночное небо в феерию световых танцев.

Возвращение в отель будет поздним, но наполненным ощущением выполненного долга и восторга от увиденного.

Завораживающие Хибинские горыЗавораживающие Хибинские горыЗавораживающие Хибинские горыЗавораживающие Хибинские горы
3 день

Этническая деревня и купольный отель на краю мира

После северного завтрака в отеле отправление в этническую деревню.
Вы погрузитесь в атмосферу традиционной северной культуры, а именно культуры саамов. Познакомитесь с северным оленем, насладитесь увлекательной прогулкой на собачьей упряжке, а также посетите самый большой чум, который официально занесен в книгу рекордов России.
После катания на упряжках Вас ждет обед в лучших традициях саамского народа.
После обеда отправитесь в уникальный глэмпинг, расположенный в живописной арктической природе.
По прибытии вас встретит дружелюбная команда, готовая сделать ваше пребывание на севере незабываемым.
После теплой встречи вы разместитесь в комфортабельных домиках, где каждый элемент интерьера был тщательно продуман, чтобы создать уникальное сочетание роскоши и гармонии с природой.
После заселения вам предоставится возможность расслабиться в бане, где горячий пар и ароматы дерева помогут снять усталость и восстановить силы после путешествия.
Этническая деревня и купольный отель на краю мираЭтническая деревня и купольный отель на краю мираЭтническая деревня и купольный отель на краю мираЭтническая деревня и купольный отель на краю мира
4 день

Путешествие на край земли в Териберку и выход в Баренцево море на поиски китов

Новый день путешествия начнётся с вкусного завтрака в отеле, после которого вас встретит опытный гид.
Отправление в Териберку, по дороге будет два живописных фотостопа, которые позволят запечатлеть захватывающие пейзажи этого уникального края.
При бронировании тура до 30.11.2024 включительно – морская прогулка в Териберке в подарок!
Далее вы пообедаете в одном из лучших ресторанов региона, где вам подадут блюда из арктического меню, которое отражает настоящую природу Севера.
После обеда пройдет наземная программа по Териберке.
Помимо просмотра основных локаций, отправитесь на санях за снегоходом к побережью Баренцева моря: посетите пляж «Яйца дракона» и замерзший водопад.
Возвращение в глэмпинг позволит вам отдохнуть и насладиться уютом после насыщенного дня.
Вечером сбор на ужин, чтобы обменяться впечатлениями и поделиться эмоциями от прошедшего дня (всё питание включено в стоимость тура).
Ночь в глэмпинге обеспечит полноценный отдых и заряд энергии для дальнейших приключений.
Путешествие на край земли в Териберку и выход в Баренцево море на поиски китовПутешествие на край земли в Териберку и выход в Баренцево море на поиски китовПутешествие на край земли в Териберку и выход в Баренцево море на поиски китовПутешествие на край земли в Териберку и выход в Баренцево море на поиски китов
5 день

Мурманск. Ворота в Арктику и колыбель арктического флота России. Отъезд

С утра вас ждёт сытный завтрак, выселение из отеля и сбор группы с гидом.

Волнение и предвкушение наполнят атмосферу, ведь это последний день в этом удивительном регионе.

После сборов отправление в Мурманск.

Во время обзорной экскурсии вы увидите знаковые места, такие как памятник «Ждущая», Кольский мост и площадь 5 углов.

Каждый уголок Мурманска расскажет свою историю, и вы ощутите дух этого живописного Города воинской славы.

На обед мы посетим местный ресторан, где сможете ещё раз насладиться свежими морепродуктами и уникальными вкусами региона.

Только представьте, как ароматные блюда радуют ваши вкусовые рецепторы, а уже сложившаяся дружеская атмосфера создаёт ощущение уюта и тепла.

После обеда у вас будет возможность посетить местный рыбный магазин, чтобы приобрести свежие деликатесы в качестве сувениров.

В завершение дня будет организован трансфер в аэропорт, где программа тура окончится. Вы увезёте с собой незабываемые впечатления о путешествии, полном ярких эмоций и новых открытий, которые останутся с вами навсегда.

Мурманск. Ворота в Арктику и колыбель арктического флота России. ОтъездМурманск. Ворота в Арктику и колыбель арктического флота России. ОтъездМурманск. Ворота в Арктику и колыбель арктического флота России. ОтъездМурманск. Ворота в Арктику и колыбель арктического флота России. ОтъездМурманск. Ворота в Арктику и колыбель арктического флота России. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание 1 ночь в Мурманске в отеле «Азимут» 4* (номер категории Делюкс), 1 ночь в г. Кировск (номер категории Комфорт), 2 ночи загородном глэмпинге (эко-шатер).
Размещение двухместное размещение, одноместное невозможно. Для желающих приобрести тур на 1 человека предусмотрено подселение.
При бронировании тура до 30.11.2024 включительно – морская прогулка в Териберке в подарок!

Варианты проживания

Отель «Азимут» 4

1 ночь

Отель «Азимут» 4* расположен в самом сердце города Мурманска.

Номера отеля выполнены в едином стиле, предлагая гостям уютную и функциональную мебель.

Каждый из них оснащен телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, небольшим холодильником, сейфом, мини-баром и телефоном.

Собственный санузел оборудован качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.

На территории отеля работает несколько заведений, предлагающих разнообразные гастрономические удовольствия.

Расположение отеля позволяет без труда добраться в любую точку города.

В шаговой доступности расположены художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол и Центральный сквер.

Расстояние до автовокзала и железнодорожного вокзала составляет не более одного километра, а поездка до аэропорта на машине займет всего 40-50 минут.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Загородный глэмпинг

2 ночи

Утеплённые экошатры с террасой, доступные для проживания в любое время года.

Загородный глэмпингЗагородный глэмпингЗагородный глэмпингЗагородный глэмпинг

Отель в г. Кировск

1 ночь

В туре предусмотрено проживание в номере категории Комфорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 4 ночи по программе (двухместное размещение, подселение 4 ночи)
  • Питание, указанное в программе (завтрак, обед, ужин, начиная с ужина в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура, накрытие)
  • Охота на северное сияние (1+1): если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно
  • Наземная экскурсия в Териберку (групповая)
  • Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
  • Тур в Хибины, г. Кировск (групповой)
  • Снегоходное сафари: Хибины, маршрут 45 км (3 - 4 ч., двухместное размещение на снегоходе), инструктаж, экипировка
  • Экскурсия в этническую деревню (групповая)
  • Групповое катание на собачьих упряжках (при наличии достаточного снежного покрова)
  • Саамский обед в традиционном чуме
  • Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
  • Посещение бани и спа
  • Оформление пропусков и входные билеты по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter (групповое)
  • Профессиональный гид и групповое экскурсионное обслуживание по программе
  • Групповой трансфер по программе: аэропорт - отель - аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Веники для бани (по желанию, оплата на месте)
  • Сувениры, личные расходы, алкоголь
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • зимние куртка и штаны;
  • высокая теплая зимняя обувь;
  • шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
  • паспорт (пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку), полис ОМС;
  • крем для рук и лица (от морозов);
  • наличные деньги;
  • персональный термос (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • штатив для телефона или камеры;
  • предметы личной гигиены.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Успех в туре во многом зависит от погодных условий: если небо будет затянуто облаками, то сияние увидеть своими глазами не получится.
Для определения участков с чистым небом в Мурманской области используются современные спутниковые прогнозы. Именно в этих участках, откуда хорошо видно звездное небо, вы будете ожидать появления северного сияния.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Вы можете приобрести её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В какое время нужно быть в Мурманске?
Прибытие в Мурманск в первый день тура: до 17:30 часов.
Вылет из Мурманска в последний день тура: после 20:00 часов.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.
Может ли программа быть изменена?

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра). В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.

Какой минимальный возраст участников и есть ли скидки?
Минимальный возраст участников от 6 лет. Скидок в данном туре не предусмотрено.
Какое питание включено в стоимость?
Питание по программе: полный пансион, начиная с ужина в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура, накрытие.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
4 мар 2025
Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все, чтобы волшебство случилось! Тайминг, дорога, машины, внимание - все 100 из 10!
Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,
А
11 фев 2025
Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы в чате. Очень понравился выбор мест и меню обедов (да, мы ездили и поесть тоже). И объём порций)
В общем, было очень комфортно и здорово. Рекомендую всем.
P.s. теперь каждую лекцию студентам начинаю с истории про охоту за северным сиянием.
Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы
В
6 фев 2025
Тур организован, надо признаться, хорошо: все продумано. И это при той изменчивой погоде. Занесло дорогу снегом, быстро меняется программа сегодняшнего дня на завтрашнюю. Но программа тура выдерживается. Пока мы спим
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своих отелях, там в офисах работают девушки, согласовывают изменения с партнерами, а утром перед нами вечно бодрый Ваня с водителями. И всегда на связи «Большая Страна», готовая урегулировать ваши возникшие проблемы. Я говорю это не для красного словца, так было. И везде доброжелательность, Кольский полуостров и зима. Спасибо Вам всем за Ваши труды.
Валерий и Катя.

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