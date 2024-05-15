1 день

Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

09:00 Выезд от отеля Меридиан.

Обзорная экскурсия по городу.

Вы посетите главные достопримечательности самого большого города за Полярным кругом, пообедаете в одном из ресторанов Мурманска, увидите первый в мире атомный ледокол «Ленин».

14:30 Окончание экскурсии.

Северное сияние.

Время выезда зависит от прогнозов, не ранее 19:00.

Время выезда сообщает координатор в день экскурсии.

Вечером Вы отправитесь на поиски северного сияния, узнаете об этом природном явлении, сделаете яркие фотографии на фоне сияния, ну а чтобы согреться, гид угостит Вас горячим чаем с печеньем.

Мы выберем одно из четырех направлений в области города Мурманска и отправимся на экскурсию охотиться на северное сияние.

Поиск локаций зависит от прогнозов, возможно, что уедем один раз и не очень далеко, а возможно, что придется ездить 4-5 часов.

В поездке наши профессиональные гиды расскажут про это космическое явление, сделают фотографии на профессиональную технику, а также угостят вас горячим чаем со снеками.

Важно! Выезд на охоту на северное сияние состоится в любом случае, вне зависимости от прогноза.