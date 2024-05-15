Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние
09:00 Выезд от отеля Меридиан.
Обзорная экскурсия по городу.
Вы посетите главные достопримечательности самого большого города за Полярным кругом, пообедаете в одном из ресторанов Мурманска, увидите первый в мире атомный ледокол «Ленин».
14:30 Окончание экскурсии.
Северное сияние.
Время выезда зависит от прогнозов, не ранее 19:00.
Время выезда сообщает координатор в день экскурсии.
Вечером Вы отправитесь на поиски северного сияния, узнаете об этом природном явлении, сделаете яркие фотографии на фоне сияния, ну а чтобы согреться, гид угостит Вас горячим чаем с печеньем.
Мы выберем одно из четырех направлений в области города Мурманска и отправимся на экскурсию охотиться на северное сияние.
Поиск локаций зависит от прогнозов, возможно, что уедем один раз и не очень далеко, а возможно, что придется ездить 4-5 часов.
В поездке наши профессиональные гиды расскажут про это космическое явление, сделают фотографии на профессиональную технику, а также угостят вас горячим чаем со снеками.
Важно! Выезд на охоту на северное сияние состоится в любом случае, вне зависимости от прогноза.
Териберка
09:00 Выезд от отеля Меридиан.
Вы отправитесь в поселок Териберка, расположенный на краю земли, увидите Северный Ледовитый океан и настоящую заснеженную тундру, Батарейский водопад и другие значимые места поселка! Вечером Вас ждет повторный выезд на сияние.
В поездке нас ждет:
- дорога 2 часа в одну сторону;
- тундра;
- ветряки;
- обед;
- кладбище кораблей;
- скелет кита, выброшенного на берег;
- скелет кита из декораций к фильму «Левиафан»;
- гигантские качели;
- песчаный пляж;
- корабль, выброшенный на берег;
- Баренцево море и Северный ледовитый океан.
19:30 Прибытие в Мурманск.
Если дорога в Териберку будет закрыта из-за погодных условий, мы заменим экскурсию в Териберку на экскурсию в Кировск (Хибины).
Северное сияние.
Вечером Вы отправитесь на поиски северного сияния, узнаете об этом природном явлении, сделаете яркие фотографии на фоне сияния, ну а чтобы согреться, гид угостит Вас горячим чаем с печеньем.
Время выезда зависит от прогнозов, не ранее 19:00. Время выезда сообщает координатор в день экскурсии.
Мы выберем одно из четырех направлений в области города Мурманска и отправимся на экскурсию охотиться на северное сияние.
Поиск локаций зависит от прогнозов, возможно, что уедем один раз и не очень далеко, а возможно, что придется ездить 4-5 часов.
В поездке наши профессиональные гиды расскажут про это космическое явление, сделают фотографии на профессиональную технику, а также угостят вас горячим чаем со снеками.
Важно! Выезд на охоту на северное сияние состоится в любом случае, вне зависимости от прогноза.
Для заезда 02.01.2025 - 04.01.2025 экскурсии Панорамный Мурманск и Териберка будут проходить в другом порядке (Териберка в первый день).
Саамские мотивы. Завершение тура
09:30 Выезд от отеля Меридиан.
Вы погрузитесь в быт и традиции народа Кольского полуострова, прокатитесь на оленьей упряжке, познакомитесь и покормите пушистых жителей Севера – оленей и хаски, а еще погреетесь у костра в чуме с шаманом и поиграете в саамские игры на открытом воздухе.
Приблизительное расстояние от Мурманска 30км.
По прибытию мы посетим и покормим северных оленей и хаски, поиграем в саамские игры, пообедаем, попьем чай в чуме под легенды и загадки саамов, узнаем, что такое петроглифы.
После программы предоставлен 1 час свободного времени, вы можете заранее выбрать любую активность из предлагаемых за отдельную плату, либо просто погулять по парку.
Прибытие в Мурманск.
Проживание
В туре проживание предусмотрено в гостинице Azimut 4* в г. Мурманске.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- экскурсионная программа без проживания – 59 900 руб.;
- двухместное размещение – 89 570 руб.;
- одноместное размещение – 115 445 руб.
Проживание включено с 29.12-01.01.25, 01-04.01.25.
Варианты проживания
Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Поездка на комфортабельном авто
- Проживание и завтраки (в тарифе с проживанием)
- Обеды на всех дневных экскурсиях
- Чай и снеки на охоте за северным сиянием
- Две охоты на северное сияние
- Входные билеты на локациях
- Туристическая программа на все дни путешествия
- Заботливое сопровождение во время поездки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Размещение в Мурманске (тариф без проживания)
- Завтраки (тариф без проживания)
- Ужины
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала (~1500 рублей с человека) или такси (стоимость поездки от аэропорта за легковой автомобиль составит ~700-800 рублей)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая будет программа в Кировске, если дорога в Териберку будет закрыта?
Кировск (при закрытии дороги в Териберку).
08:00 Выезд от отеля Меридиан
Вы увидите самое большое озеро на Кольском полуострове – Имандра, поднимитесь на фуникулере в горы Хибины, посетите уникальный проект – Снежную деревню, которая полностью сделана из снега и льда.
Кировск – плюс один город Заполярья, который появится в списке ваших туристических достижений.
Кировск – кольский город, который миру подарили геологи.
В начале прошлого века в горах Кольского полуострова обнаружили залежи апатито-нефелиновых руд, что и задало импульс к рождению Кировска.
19:30 Окончание экскурсии.
Возможно ли изменение программы тура?
Для заезда 02.01.2025 - 04.01.2025 экскурсии Панорамный Мурманск и Териберка будут проходить в другом порядке (Териберка в первый день).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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