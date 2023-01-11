2 день

Музей «Важья олом», баня

Завтрак.

После завтрака экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея «Важья олом».

Обед в 14:00 из национальных северных блюд.

После обеда подготовка к бане.

Желающие могут принять участиев подготовке дров для растопки печей и доставке на санях за снегоходом речной воды из проруби.

Пока топится баня, проведем национальные состязания — метание аркана, прыжки через нарты.

Фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.

Далее нас ждет баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом, после которой рыбный ужин — блюда, исключительно

из рыбы знаменитой реки Поной.

После ужина не забудьте прогуляться по селу, посматривая на небо, чтобы не пропустить шоу «Северное сияние».

Включено питание: завтрак, обед, ужин.