Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове

Групповой тур в Мурманске
4.7
3 отзыва
Приглашаем вас встретить Новый Год за Полярным Кругом, вдали от шумных городов, в селе Краснощелье, где дружно живут две северные народности Кольского полуострова: саами и коми.

Село Краснощелье («Красные берега» на языке коми) раскинулось по берегам знаменитой семужьей реки Поной.

Необходимо проехать 140 км по безлюдным заснеженным просторам в сердце Кольского полуострова, что уже само по себе приключение. Но оно стоит того, особенно когда в конце пути ждет тепло очага и радушный прием!
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Ближайшие даты:
30
дек

Программа тура по дням

1 день

Встреча и перевозка в село Ловозеро

Утреннее прибытие на поезде на ж/д станцию Оленегорск или в аэропорт Мурманск.

Встреча и перевозка в село Ловозеро, где вам предложат обед из блюд национальной кухни.

После обеда, краткий инструктаж, упаковка багажа (ручная кладь) и выезд на маршрут в двухместных крытых санях за снегоходом.

На озерах за селом Ловозеро, мы остановимся около чума семьи коми.

Гостеприимные хозяева предложат нам ароматный тундровый чай и познакомят с пушистыми северными оленями.

Затем мы продолжим путь.

По дороге будут остановки для отдыха и фото/видеосъемки.

Маршрут проходит через лес и тундру, по замерзшим озерам и болотам.

По прибытии в Краснощелье, размещение в гостевом доме.

Ужин из традиционных северных блюд накрыт в Ретро-избе вблизи гостевого дома.

Включено питание: обед, ужин.

Встреча и перевозка в село ЛовозероВстреча и перевозка в село ЛовозероВстреча и перевозка в село ЛовозероВстреча и перевозка в село Ловозеро
2 день

Музей «Важья олом», баня, встреча Нового года

Завтрак.

После завтрака экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея «Важья олом» («Жизнь старины»).

Обед из традиционных северных блюд.

После обеда начинаем готовиться к бане.

Желающие могут принять участиев подготовке дров для растопки печей и доставке на санях за снегоходом речной воды из проруби.

Пока топится баня, приглашаем всех на национальные состязания — метание аркана, прыжки через нарты, перетягивание хорея, борьба.

Фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.

Далее нас ждет баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом.

В 23:00 начало праздничного ужина в Ретро-избе.

Встречать Новый год будем у елки на сельской площади, с играми и хороводами.

По возвращении — продолжение праздничной новогодней ночи с посиделками и развлечениями в чуме и у костра.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Музей «Важья олом», баня, встреча Нового годаМузей «Важья олом», баня, встреча Нового годаМузей «Важья олом», баня, встреча Нового годаМузей «Важья олом», баня, встреча Нового года
3 день

Подледная рыбалка, блинные посиделки

Поздний завтрак, выезд в открытых санях на бескрайние просторы Севера — на озера, на подледную рыбалку.

На берегу разведем жаркий костер, растопим углями самовар.

Рыбалка, обед у костра по традиции местных рыбаков с их рассказами, байками.

По возвращении — натопленная баня и вечерние блинные посиделки.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Подледная рыбалка, блинные посиделкиПодледная рыбалка, блинные посиделкиПодледная рыбалка, блинные посиделкиПодледная рыбалка, блинные посиделкиПодледная рыбалка, блинные посиделки
4 день

Экскурсия по Краснощелью, этнокультурный центр

Завтрак.

В этот день нас ждет экскурсия по селу с посещением православного храма св. Серафима Саровского, где будет возможность поставить свечу и обозревать окрестности заполярной отдаленки, поднявшись на колокольню.

Фотографирование с животными, которых разводят прихожане.

Свободное время для прогулки по лесу на охотничьих лыжах.

После зимней прогулки, нас ждет крестьянский обед и свободное время для послеобеденного отдыха.

Затем мы идем в этнокультурный центр, где местные мастерицы в ярких народных костюмах с песнями, шутками-прибаутками развернули выставку-продажу «Кужан ки»: различное вязание, мягкая игрушка, местные разносолы и варенья.

По возвращении, в 20:00, ужин из блюд национальной кухни.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Экскурсия по Краснощелью, этнокультурный центрЭкскурсия по Краснощелью, этнокультурный центр
5 день

Отъезд

В 08:30 завтрак, сборы, легендарное повязывание ленточек и выезд обратно в село Ловозеро.

Желающие могут посетить краеведческий музей и специализированный магазин, где можно купить копчености из оленины.

Обед в кафе «У Михаила».

Перевозка в Мурманск.

Возвращение в Мурманск или аэропорт Мурманска ориентировочно — в 20:00.

При покупке обратных билетов нужно учитывать погодные условия. Погода в Новогодние каникулы обычно ясная, морозная. Но это же север. Если задует ветер, то время в пути увеличится. Поэтому рекомендуем в последний день, вернуться в Мурманск, переночевать и улететь на следующее утро.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание 4 ночи в гостевом доме в селе Краснощелье. Возможно 2-, 3- и 4-местное размещение.

Стоимость тура:

  • взрослый — 98 000 руб. /чел.;
  • ребенок до 11 лет (включительно) — 22 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевой дом в с. Краснощелье

4 ночи

В гостевом доме три комнаты:

  • комната №1 — две широкие кровати + одна двухъярусная и умывальник с подогревом;
  • комнаты №2 и №3 — по две двухъярусные кровати и умывальник.

Отопление печное. Электричество 220 ВТ, с 6 утра до 12 ночи. В праздничные дни ночью электричество не отключается. Мобильная связь только Мегафон. Интернета нет. Туалет на улице, умывальник с теплой водой в доме. Баня 2-3 раза.

Все помещения обустроены старательно и с любовью, в домах чисто и уютно.

Гостевой дом в с. КраснощельеГостевой дом в с. Краснощелье

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 4 ночи в гостевом доме в селе Краснощелье (2-, 3 - или 4-местное размещение)
  • Питание, указанное в программе тура
  • Перевозка из Мурманска (или Оленегорска) в село Ловозеро и обратно
  • Перевозка из села Ловозеро в село Краснощелье на санях за снегоходом и обратно
  • Все обозначенные в программе активности и экскурсии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • теплые штаны;
  • свитер;
  • пуховка;
  • теплая шапка;
  • ветрозащитная маска;
  • горнолыжные очки;
  • теплые плотные варежки;
  • унты или валенки;
  • рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки.

Вы получите на переезд дополнительную верхнюю одежду – совики или малицы, но и ваша собственная одежда должна быть очень теплой. На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.

С собой можно взять сумку весом не более 15 кг. Не берите с собой еду, в Краснощелье хорошо кормят. Разумное количество спиртного приветствуется, в Краснощелье продается алкоголь не самого лучшего качества.

На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем. Может пригодиться на рыбалке.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Детей какого возраста можно брать в тур?

Рекомендуемый возраст ребенка — с 7 лет.
В туре перевозка будет осуществляться в закрытых санях на рессорах, поэтому, по согласованию, можно взять детей и младше, но вы должны учитывать маршрут — 160 км по тундре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 янв 2023
Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.
В
8 янв 2023
Программа вполне удачная.
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за обратную связь, для нас важно мнение каждого туриста. Рады. что в целом путешествие вам понравилось. Что касается замечания об экскурсоводе по городу, мы передали информацию коллегам в регион, обязательно проведем работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
8 янв 2023
Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыРыболовные турыНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Мурманска

Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
5 июня
12 июня
19 июня
26 июня
69 900 за человека
Арктическое лето на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктическое лето на Кольском полуострове
Россия, Мурманск
6 июня
13 июня
20 июня
27 июня
от 34 900 за человека
4 дня по Кольскому полуострову
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня по Кольскому полуострову
27 июня
4 июля
11 июля
18 июля
от 40 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
All Airlines
ХорошоТам