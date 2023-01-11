2 день

Музей «Важья олом», баня, встреча Нового года

Завтрак.

После завтрака экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея «Важья олом» («Жизнь старины»).

Обед из традиционных северных блюд.

После обеда начинаем готовиться к бане.

Желающие могут принять участиев подготовке дров для растопки печей и доставке на санях за снегоходом речной воды из проруби.

Пока топится баня, приглашаем всех на национальные состязания — метание аркана, прыжки через нарты, перетягивание хорея, борьба.

Фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.

Далее нас ждет баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом.

В 23:00 начало праздничного ужина в Ретро-избе.

Встречать Новый год будем у елки на сельской площади, с играми и хороводами.

По возвращении — продолжение праздничной новогодней ночи с посиделками и развлечениями в чуме и у костра.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.